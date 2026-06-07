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На кръстопът: накъде ще тръгне Армения след изборите

На кръстопът: накъде ще тръгне Армения след изборите

7 Юни, 2026 12:25 990 32

  • армения-
  • никол пашинян-
  • азербайджан

Изборите ще бъдат тест за дългогодишната съюзничка на Русия, чието население все по-уверено гледа към ЕС

На кръстопът: накъде ще тръгне Армения след изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На изборите в неделя арменците избират не само нов парламент, но геополитическата посока на страната - бърза интеграция в Европейския съюз (ЕС) или връщане в руската сфера на влияние.

Според изследване на американския Международен републикански институт (IRI) партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" води сред избирателите с 32%. Проруската опозиция е представена от три сили - 7% казват, че ще дадат гласа си за „Силна Армения" на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% за блока „Армения" на бившия президент Роберт Кочарян и 2% за „Просперираща Армения" на Гагик Царукян. Карапетян в момента е под домашен арест, след като бе обвинен в подстрекателство към насилие в спора между арменската апостолическа църква и премиера Пашинян.

Според експертите обаче изследванията може и да са неточни, защото само 16% от запитаните са отговорили за кого ще гласуват - при 92% заявили, че ще участват в изборите. Въпреки това всички проучвания дават преднина на партията на премиера с между 26 и 34 на сто.

Брюксел или Москва?

Външната политика е в центъра на предизборната кампания. Управляващите приближиха страната към Европейския съюз и отдалечиха Ереван от Русия и водената от нея Организация на Договора за колективна сигурност.

През май 2025 година арменският парламент прие закон, който позволява започването на процес по присъединяване към ЕС, а Пашинян обеща безвизово пътуване до Европа в рамките на две години.

Когато през май по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван Пашинян каза, че страната му „не е съюзник" на Русия по отношение на войната в Украйна, реакцията не закъсня: Владимир Путин заплаши Ереван, че ще наложи мита и ще създаде законови пречки пред арменските граждани да работят в Русия. Путин предложи Армения да проведе референдум дали иска да се присъедини към ЕС или да остане в Евразийския икономически съюз.

Руски заплахи и намеси

Русия е най-големият пазар за арменските земеделски продукти и се опитва да използва това като оръжие - преди изборите властите в Русия въведоха редица ограничения за вноса от южнокавказката държава. Москва заплаши Ереван, че може да преразгледа енергийните сделки със страната и заговори за „криза", подобна на тази в Украйна.

Напрежението в Армения в резултат от руските намеси расте от месеци. Независимият разследващ сайт The Insider публикува разследване за руските шпионски мрежи в страната. В него се твърди, че милиардерът Самвел Карапетян е посочил информационния център на Федералната служба за сигурност на Русия като свой работодател в заявлението си за издаване на паспорт през 1999 г. Голям политически скандал избухна и след ареста на Андраник Теванян от „Просперираща Армения". Политикът, известен с проруските си възгледи, е обвинен в измяна и шпионаж. Опозицията определи както делата, така и статията на The Insider като „политическо преследване".

Слонът в стаята - отношенията с Азербайджан

Пашинян затопля отношенията си не само с Брюксел, но и с Вашингтон. Двете държави наскоро подписа харта за стратегическо партньорство, а още през август 2025 година Армения и Азербайджан стигнаха до споразумение с посредничеството на Тръмп.

Партията на Пашинян официално казва, че трансфомира отношенията си с Русия като част от стратегията за диверсифициране на външната политика. Кризата в отношенията между Ереван и Москва ескалира в края на 2022 година, когато Русия и Организацията на договора за колективна сигурност при сблъсъците между Армения и Азербайджан в Нагорни Карабах. Проруската опозиция обаче настоява, че Русия е гарант за сигурността в преговорите с Азербайджан.

В кампанията Пашинян говори за „реалната Армения", като се отказва от ревизионистките идеи за възстановяване на „историческите граници". Опозицията го критикува и твърди, че той трябва да се бори за правата на арменците от Нагорни Карабах, които напуснаха домовете си след 2023 година. Според властите обаче по този начин те искат да приближат страната до война с Азербайджан. Изследването на IRI сочи, че 61% от арменците смятат, че страната се движи в правилната посока.

Автор: Аршалуйс Мгдесян


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    21 12 Отговор
    Армения в СССР беше 4 млн.Сега е 3 млн.Ако влезе в ЕС ще стане 2 млн.

    12:27 07.06.2026

  • 3 Рублевка

    16 15 Отговор
    Русия спаси арменците от турския геноцид, направи им държава, а арменците я предадоха. Затова подкрепа за тях няма да има.

    12:29 07.06.2026

  • 4 А Пашинян

    13 13 Отговор
    Лидерите на воюващите срещу Русия страни , Стаймър , Макрон и Мерц, привикаха зелен ски за да му кажат какво да прави.
    Ще привикват ли и арменеца ?

    Коментиран от #24

    12:32 07.06.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    15 10 Отговор
    Армения да върви където си иска, на руснаците изобщо не им пука за арменците! Сами ще драпат да се молят в Кремъл, когато започнат да им сменят пола!

    Коментиран от #30

    12:39 07.06.2026

  • 6 Не е тест, а отигран сценарий

    12 7 Отговор
    Няма тестове, но има фалшивикации по поръчка, то не беше Молдова, то не беше Румъния, то не беше България, като не им харесва резултата просто го отменят. Намират си продажник като Пашинян и държавата кляка като България.

    12:41 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    10 5 Отговор
    Надявам се Русия да превърне Армения в тезгях за всички свои многовекторни съседи. Схемата е винаги една и съща: яхнал вълна от популярни лозунги, които нямат много връзка с реалността, глобалистки подставен човек се издига на власт. След това, по нелеп начин, чрез манипулации, чрез нагли лъжи, с подкрепата на глобалистите, те крещят колко хубав е животът сега. Всичко това работи, стига глобалистите да плащат пари чрез тайните си служби. Прагът за отказ от спонсорство е скъсване на отношенията с Русия, след което следващите многовекторни приятели ще се провалят като Украйна, Германия и други псевдоевропейски страни. Русия трябва незабавно да премине към пазарни отношения. Нека хората започнат да плащат пет пъти повече за ток, зеленчуците им ще гният в складовете, вместо да се препродават на десет пъти по-висока цена в Русия... и може би ще ви хрумне: наистина ли им е нужно това? Е, ако не мисли за това, тогава да го върви на май..та му, не можеш да накараш някого да те харесва и всичко останало

    Коментиран от #23

    12:44 07.06.2026

  • 9 1234

    13 9 Отговор
    След тези избори ще тръгне към дъното. Превръща се в русофобска държава и започва да мечтае на гладен стомах за ЕС. Защото никой не ѝ иска коняка, виното, минералната вода, розите, доматите , краставиците, чушките. 80% от износа е за Русия, получава газ за 170 долара при европейска цена 600. Ако Путин ги отреже , много скоро ще забравят за европа.

    12:44 07.06.2026

  • 10 404

    7 4 Отговор
    Няма голяма разлика между диктатура и демокрация, особено такава, която е толкова проституирана като тези в България Молдова и Армения. Народът не решава нищо на изборите – диктаторът, фюрерът на нацията, ще спечели във всеки случай

    12:46 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Киев е Руски

    9 8 Отговор
    Микола Пашинян твърдо следва украинския път – към унищожаването на Армения

    12:47 07.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Деций

    8 7 Отговор
    Армения се е запътила с уверени крачки към ликвидация на собственото си съществуване като държава! Турците и Азерите вече потриват ръце и точат ножа! Заигравката със запада и приема " евроатлантическите ценности" в този случай ще завършат така.Помогна ли запада на Армения при войната с Азърбайджан?По същият начин ще им помогнат и сега!Политическото късогледство се наказва!

    Коментиран от #25

    12:50 07.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ще ги нагласят през "изборите"

    7 5 Отговор
    както нагалсят нас вече 36 години и ще поемат нашия път - към преизподнята.

    12:59 07.06.2026

  • 19 Като в България

    5 8 Отговор
    За Армения ЕС значи дългове, унищожаване на икономиката и източване на земните ресурси.

    13:15 07.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аксиома

    5 3 Отговор
    Няма страна на света, която да е в сферата на влияние на рашисткия режим в Кремъл, която да не е бедна, корумпирана и тънеща в мизерия и безправие !!!
    Няма нито една !

    13:28 07.06.2026

  • 22 Теслатъ

    3 1 Отговор
    """""накъде ще тръгне Армения след изборите""""" --------- Накъдето изберат арменците!

    13:28 07.06.2026

  • 23 руски десидент

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    И Киев беше руски -10г.Преди е бил и турски.Сега е и ще бъде украински.

    13:32 07.06.2026

  • 24 ГРУ гайтанжиева

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "А Пашинян":

    Това са московски фейкове, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !!!

    13:38 07.06.2026

  • 25 Кажи честно ... 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Деций":

    Путлер как помогна ? Със статус в Х, пуснат от коня му. 🤣🤣🤣

    13:39 07.06.2026

  • 26 Паш и Нян

    2 1 Отговор
    Какъв по-красив завършек на един древен народ от това да го приключи брадат бараба-кормчия с женско име, водейки го уж към светлите бъднини на $врогайското мултикулти семейство…жалко само за радио Ереван и арменския поп, тяхната кончина ще намали вицовете с поне 15%…

    13:45 07.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Циганина

    1 0 Отговор
    Смаза опозицията , с арести , а сега е измислил нов геноцид за да се справи с идващите от Русия арменци да гласуват на мъжете на летището връчва повиквателни за 25 дена и веднага ги прибират . Но и той ще си намери майстора , бил европеец , а картата със селото Армения виждал ли е ?

    13:47 07.06.2026

  • 29 Баба ти от Украина

    1 0 Отговор
    Въпреки заплахите от Роша за разлика от българите арменците ще гласуват за Европа

    13:54 07.06.2026

  • 30 Не им пука ли

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа!🤔":

    Оня ден Песков какво каза по повод желанието на Армения в ЕС ? Цитирам дословно " Така започна войната в Украйна " . Хайде сега кажи какво е искал да каже главният герой с тези приказки ?

    13:54 07.06.2026

  • 31 Живков

    1 0 Отговор
    Няма начин ушанките да не опорочат изборите Месят се навсякъде с лъжи и заплахи Друго не могат да предложат

    13:57 07.06.2026

  • 32 604

    0 0 Отговор
    все едно радев да подари кърджали на ердо без бой и след туй пак да спечели изборите.....

    13:59 07.06.2026