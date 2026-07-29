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Румъния е изправена пред екстремна суша, критично ниско е нивото на Дунав

Румъния е изправена пред екстремна суша, критично ниско е нивото на Дунав

29 Юли, 2026 13:02 653 5

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В един от най-големите окръзи на страната напоителните системи са спрени от повече от две седмици

Румъния е изправена пред екстремна суша, критично ниско е нивото на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екстремната суша заплашва посевите в няколко части на Румъния, където валежите са оскъдни, пише в свой материал по темата румънският вестник „Адевърул“. В един от най-големите окръзи на страната – Долж, напоителните системи са спрени от повече от две седмици поради изключително ниските нива на водата в Дунав. Над 55 000 хектара земеделска земя не могат да бъдат напоявани, отбелязва медията, предаде БТА.

„Това означава чиста бедност“, оплакват се местните жители, а земеделските производители твърдят, че някои култури вече не могат да бъдат спасени, дори и да завали дъжд.

„Онези, които преди са напоявали с моторни помпи, вече не могат да го правят, защото бензинът е скъп. Трагедия е. Поне 90 процента от царевичната реколта е унищожена. Някои вече заминават на работа в Испания, за да си върнат парите“, споделят те.

Земеделските производители в окръг Яш също са отчаяни, предава Диджи24. Посевите им със слънчоглед са нападнати от гарвани, а изглежда, че никой метод за прогонване не действа.

„Има участъци от нивите, където почти една четвърт от реколтата вече е унищожена. С всеки изминал ден добивът намалява още повече“, коментират засегнатите в ефир.

На този фон от Национална администрация „Румънски води“ предупреждават, че в началото на август дебитът на река Дунав ще бъде три пъти по-нисък от многогодишната средна стойност, доближавайки се до историческите нива от 1985 г. Поради тази причина ограниченията за ползване на вода, по-специално за напояване, остават в сила за участъка Кълъраш–Черна вода.

„В целия водосборен басейн на река Дунав преобладават условия на тежка суша, като липсват признаци за подобрение. Освен това Първи реактор на АЕЦ „Черна вода“ е изключен като допълнителна мярка, за да се поддържа работата на Втори реактор. В момента сме изправени пред тежка суша в целия басейн на река Дунав и няма индикации, че ситуацията ще се подобри в близко бъдеще“, отбелязват от Национална администрация „Румънски води“.

Най-уязвими са райони на регионите Кришана, Олтения, Мунтения, Добруджа и Молдова.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 1 Отговор
    Хм, а дали е така? В централна и северна Румъния ги издави от валежи през последнит месеци. В южната част пак валя доста, в сравнение с България.
    Та, подлагам на съмение поднесената ни информация.

    13:09 29.07.2026

  • 2 питане

    14 0 Отговор
    Ама те не са ли си разрушили напоителните системи. Ние нямаме такива проблеми, защото навреме си разрушихме всичко.

    13:13 29.07.2026

  • 3 да търсят петрол и ако не открият

    6 0 Отговор
    да бягат от Румъния с 200 или да си слагат въжето , има една мъдрост , че всеки ще си получи заслуженото

    13:17 29.07.2026

  • 4 УдоМача

    1 0 Отговор
    "поради изключително ниските нива на водата в Дунав" - а с козлодуйски бряг БУМ ко стаа??

    13:27 29.07.2026

  • 5 Влахия

    1 0 Отговор
    да не се стресира толкоз.От любимата им голема Земя зад Океана ще дойдат провизии.Каква голема база си построиха НАТО,няма само от нея да гонят в небето "руски" дронове,я.

    13:48 29.07.2026

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