Румъния е изправена пред екстремна суша, критично ниско е нивото на Дунав

Екстремната суша заплашва посевите в няколко части на Румъния, където валежите са оскъдни, пише в свой материал по темата румънският вестник „Адевърул“. В един от най-големите окръзи на страната – Долж, напоителните системи са спрени от повече от две седмици поради изключително ниските нива на водата в Дунав. Над 55 000 хектара земеделска земя не могат да бъдат напоявани, отбелязва медията, предаде БТА.

„Това означава чиста бедност“, оплакват се местните жители, а земеделските производители твърдят, че някои култури вече не могат да бъдат спасени, дори и да завали дъжд.

„Онези, които преди са напоявали с моторни помпи, вече не могат да го правят, защото бензинът е скъп. Трагедия е. Поне 90 процента от царевичната реколта е унищожена. Някои вече заминават на работа в Испания, за да си върнат парите“, споделят те.

Земеделските производители в окръг Яш също са отчаяни, предава Диджи24. Посевите им със слънчоглед са нападнати от гарвани, а изглежда, че никой метод за прогонване не действа.

„Има участъци от нивите, където почти една четвърт от реколтата вече е унищожена. С всеки изминал ден добивът намалява още повече“, коментират засегнатите в ефир.

На този фон от Национална администрация „Румънски води“ предупреждават, че в началото на август дебитът на река Дунав ще бъде три пъти по-нисък от многогодишната средна стойност, доближавайки се до историческите нива от 1985 г. Поради тази причина ограниченията за ползване на вода, по-специално за напояване, остават в сила за участъка Кълъраш–Черна вода.

„В целия водосборен басейн на река Дунав преобладават условия на тежка суша, като липсват признаци за подобрение. Освен това Първи реактор на АЕЦ „Черна вода“ е изключен като допълнителна мярка, за да се поддържа работата на Втори реактор. В момента сме изправени пред тежка суша в целия басейн на река Дунав и няма индикации, че ситуацията ще се подобри в близко бъдеще“, отбелязват от Национална администрация „Румънски води“.

Най-уязвими са райони на регионите Кришана, Олтения, Мунтения, Добруджа и Молдова.