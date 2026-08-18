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Германия открива център за защита от дронове на фона на нарастващите хибридни заплахи

Германия открива център за защита от дронове на фона на нарастващите хибридни заплахи

18 Август, 2026 16:07 456 4

  • германия-
  • хибридни заплахи-
  • дронове

Новото звено в Саксония-Анхалт ще разработва и тества технологии за противодействие на дронове, след като над 1000 безпилотни апарата са засечени край критична инфраструктура в Германия само през миналата година

Германия открива център за защита от дронове на фона на нарастващите хибридни заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В германския град Хеклинген, провинция Саксония-Анхалт, бе открит технологичен център, специализиран в разработването и тестването на технологии за противодействие на заплахи от дронове. Създаването му се случва на фона на нарастващото напрежение с Русия след началото на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Центърът ще бъде основен елемент в архитектурата на сигурността срещу хибридните заплахи, каквито са дроновете“, заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт.

Откриването на центъра се състоя по-малко от две седмици след откриването на дрон с прикрепено взривно устройство на летището в Лайпциг, което е важен логистичен център за изпращането на военна техника и хуманитарна помощ за Украйна.

След инцидента Добринт предупреди за „ново измерение на заплахата“ и определи случая като възможен сценарий за хибридна атака.

„Този ден е особено важен за нас, тъй като значително укрепваме способностите си да реагираме на нападателни дронове“, заяви министърът.

Технологичният център е разположен на около 200 километра южно от Берлин, на територията на летище, използвано до 2013 г. от авиокомпанията „Райънеър“.

В него ще бъдат разработвани и изпитвани нови приложения и технологии за защита на предприятията и държавната администрация, както и за повишаване на общата сигурност, заяви министърът на изследванията, технологиите и Космоса Доротее Бер по време на церемонията.

По данни на федералната криминална полиция през миналата година повече от 1000 дрона са били засечени над обекти от критичната инфраструктура в Германия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е изродите немски няzzиssтки,

    5 1 Отговор
    да им паднат 1-2 ракети по военните предприятия и летища за да си седнат на еbanите трътляци.

    Коментиран от #3

    16:21 18.08.2026

  • 2 я да видим

    2 1 Отговор
    Кой е успял да се защити от дронове? Руснаците не си дават зор, с няма и стотина дрончета на ден денацифицират, щото няма кой да ги сваля. Нали знаете, те винаги удрят цивини обекти, затова укрите са без ПВО. Хизбула думка ционистчетата в Ливан ежедневно, че даже и отвъд границата ги думка. Умните ционистчета си мислят че с комарници ще се опазят от дронове с оптични влакна. Пуснете си the electronix intifada и се наслъждавайте. Иранците стопиха краварското ПВО в залива с помощтта на евтини дрончета. А бандерите изтрелват на ден над хиляда дрона и успяват да позарят и унищожат само складовете на Уайлдбери, щото не са защитени. Швабате да ходят при Путин да им обясни как стават нещата.

    16:22 18.08.2026

  • 3 що само те

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е изродите немски няzzиssтки,":

    Haглocaксите и френските гaлфoни и те много искат някой да им го набие.

    16:23 18.08.2026

  • 4 Верно ли

    3 0 Отговор
    На кой фон, че не разбрах? ...Хибридни заплахи... Самите медии СТЕ хибридна заплаха!

    16:37 18.08.2026

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