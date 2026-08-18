Германия открива център за защита от дронове на фона на нарастващите хибридни заплахи

В германския град Хеклинген, провинция Саксония-Анхалт, бе открит технологичен център, специализиран в разработването и тестването на технологии за противодействие на заплахи от дронове. Създаването му се случва на фона на нарастващото напрежение с Русия след началото на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Центърът ще бъде основен елемент в архитектурата на сигурността срещу хибридните заплахи, каквито са дроновете“, заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт.

Откриването на центъра се състоя по-малко от две седмици след откриването на дрон с прикрепено взривно устройство на летището в Лайпциг, което е важен логистичен център за изпращането на военна техника и хуманитарна помощ за Украйна.

След инцидента Добринт предупреди за „ново измерение на заплахата“ и определи случая като възможен сценарий за хибридна атака.

„Този ден е особено важен за нас, тъй като значително укрепваме способностите си да реагираме на нападателни дронове“, заяви министърът.

Технологичният център е разположен на около 200 километра южно от Берлин, на територията на летище, използвано до 2013 г. от авиокомпанията „Райънеър“.

В него ще бъдат разработвани и изпитвани нови приложения и технологии за защита на предприятията и държавната администрация, както и за повишаване на общата сигурност, заяви министърът на изследванията, технологиите и Космоса Доротее Бер по време на церемонията.

По данни на федералната криминална полиция през миналата година повече от 1000 дрона са били засечени над обекти от критичната инфраструктура в Германия.