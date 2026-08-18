Нови земетресения разтърсиха Южна Испания, ограничиха достъпа до Алхамбра

Още три земетресения разтърсиха провинция Гранада в Южна Испания, съобщава „Ройтерс“. Трусовете са причинили щети по няколко сгради в района, а властите ограничиха достъпа до средновековния комплекс Алхамбра и затвориха част от музеите и спортните съоръжения, предава News.bg.

Най-малко трима души са получили леки наранявания, съобщи представителят на регионалните власти на Андалусия Антонио Санс. Един от пострадалите, непълнолетен, е бил откаран в болница.

По данни на Националния географски институт на Испания и трите труса са били с магнитуд над 4 по Рихтер.

Земетресенията последваха труса с магнитуд 5, който разтърси историческия град Гранада в събота. Той повреди жилищни сгради и автомобили и доведе до временното затваряне на Алхамбра - една от най-известните туристически забележителности в Испания, посетена от 2,7 милиона души през миналата година.

След новите трусове властите ограничиха достъпа на туристи до части от обширния комплекс, разположен на хълм над града.

В провинция Гранада бяха затворени административни сгради, музеи и спортни съоръжения, докато първичните здравни центрове останаха отворени.

Метрополитенът в Гранада съобщи в социалната мрежа X, че като предпазна мярка скоростта на влаковете е намалена до 30 км/ч. Местни медии разпространиха и кадри от евакуацията на няколко хотела.

При трусовете са повредени предимно жилищни сгради. По стените са се появили големи пукнатини, части от фасади са се откъртили, а тухли са паднали по тротоарите.

Най-силният от новите трусове е бил с магнитуд 4,7. Той е регистриран в 10:37 ч. местно време, като епицентърът му е бил край град Гохар, на около 10 км южно от Гранада.

Земетресенията с плитък епицентър обикновено се усещат по-силно и могат да причинят по-сериозни локални щети по сградите в сравнение с по-дълбоки трусове със същия магнитуд.

Земетресението край Гохар е било последвано от още два, по-слаби труса в близки населени места в южните покрайнини на Гранада.