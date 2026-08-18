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Нови земетресения разтърсиха Южна Испания, ограничиха достъпа до Алхамбра

Нови земетресения разтърсиха Южна Испания, ограничиха достъпа до Алхамбра

18 Август, 2026 15:35 1 229 5

  • земетресение-
  • южна испания-
  • испания-
  • алхамбра

Най-малко трима души са леко ранени, а трусовете са причинили щети по сгради и са довели до затварянето на музеи и спортни съоръжения

Нови земетресения разтърсиха Южна Испания, ограничиха достъпа до Алхамбра - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Още три земетресения разтърсиха провинция Гранада в Южна Испания, съобщава „Ройтерс“. Трусовете са причинили щети по няколко сгради в района, а властите ограничиха достъпа до средновековния комплекс Алхамбра и затвориха част от музеите и спортните съоръжения, предава News.bg.

Най-малко трима души са получили леки наранявания, съобщи представителят на регионалните власти на Андалусия Антонио Санс. Един от пострадалите, непълнолетен, е бил откаран в болница.

По данни на Националния географски институт на Испания и трите труса са били с магнитуд над 4 по Рихтер.

Земетресенията последваха труса с магнитуд 5, който разтърси историческия град Гранада в събота. Той повреди жилищни сгради и автомобили и доведе до временното затваряне на Алхамбра - една от най-известните туристически забележителности в Испания, посетена от 2,7 милиона души през миналата година.

След новите трусове властите ограничиха достъпа на туристи до части от обширния комплекс, разположен на хълм над града.

В провинция Гранада бяха затворени административни сгради, музеи и спортни съоръжения, докато първичните здравни центрове останаха отворени.

Метрополитенът в Гранада съобщи в социалната мрежа X, че като предпазна мярка скоростта на влаковете е намалена до 30 км/ч. Местни медии разпространиха и кадри от евакуацията на няколко хотела.

При трусовете са повредени предимно жилищни сгради. По стените са се появили големи пукнатини, части от фасади са се откъртили, а тухли са паднали по тротоарите.

Най-силният от новите трусове е бил с магнитуд 4,7. Той е регистриран в 10:37 ч. местно време, като епицентърът му е бил край град Гохар, на около 10 км южно от Гранада.

Земетресенията с плитък епицентър обикновено се усещат по-силно и могат да причинят по-сериозни локални щети по сградите в сравнение с по-дълбоки трусове със същия магнитуд.

Земетресението край Гохар е било последвано от още два, по-слаби труса в близки населени места в южните покрайнини на Гранада.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    8 2 Отговор
    Испания се опълчи и ония Не човеци им включиха ХААРП

    16:00 18.08.2026

  • 2 Петър

    4 1 Отговор
    И марокански скакалци пратиха

    16:45 18.08.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    Точно там има испанска военно -въздушна база Armilla air base. Несе учудвам за Haarp.

    16:50 18.08.2026

  • 4 Венецуела

    0 0 Отговор
    Япония, Колумбия, Испания... Следва Китай или Турция, после идва ред на Балканите, Вранча може би.. Дано да не съм прав

    Коментиран от #5

    17:01 18.08.2026

  • 5 Пропуснах

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Венецуела":

    Индонезия, преди Испания

    17:03 18.08.2026

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