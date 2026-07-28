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Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода бе спрян заради ниските нива на Дунав

Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода бе спрян заради ниските нива на Дунав

28 Юли, 2026 14:49 614 6

  • черна вода-
  • аец-
  • румъния-
  • дунав-
  • атомна централа

Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират ядрената безопасност, обявиха службите

Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода бе спрян заради ниските нива на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода е спрян поради суша и ниски нива на водата в Дунав, съобщават от компанията Нуклеарелектрика и предупреждават, че ако ситуацията се влоши, Втори реактор също може да бъде спрян, предаде БТА.

„Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират ядрената безопасност и надеждността на инсталациите“, посочва цитираният източник.

Първи реактор ще бъде свързан отново към Националната енергийна система, след като експлоатационните условия позволят възобновяване на дейността. Компанията ще обяви времето за рестартиране.

Снощи премиерът в оставка Илие Боложан, който е и временен министър на енергетиката, свика спешно заседание в централата на Националния енергиен диспечер, за да оцени ситуацията в Националната енергийна система. Според министерството дебитът на река Дунав е спаднал до приблизително 1630 кубически метра в секунда и решението за спиране на Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода е взето, за да се защитят трите охлаждащи помпи.

„Тази мярка е предпазна и необходима за защита на оборудването, свързано с трите охлаждащи помпи. Евентуална повреда на една от помпите би довела до сложни ремонтни дейности, които да траят няколко месеца - потенциално до една година“, обясняват от Министерството на енергетиката.

За настоящата седмица властите прогнозират пиково потребление от около 7300 MW, докато местното производство ще варира между 4000 и 4300 MW. Недостигът ще бъде покрит чрез внос на електроенергия. Въпреки това Министерството на енергетиката уверява, че няма риск за снабдяването на потребителите и че цените за населението няма да се променят, тъй като домакинствата имат сключени договори с фиксирани цени за годината.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А наште

    4 1 Отговор
    Ша гръмна ли-... Най-после

    Коментиран от #2

    14:53 28.07.2026

  • 2 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "А наште":

    дано вече гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    14:57 28.07.2026

  • 3 Чавдар войвода

    4 0 Отговор
    Навремето нашите специалисти са предвидили такива сценарии и каналите за охлаждане са прокопани достатъчно под нивото на Дунав.

    15:02 28.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    15:02 28.07.2026

  • 5 тапа

    2 0 Отговор
    водата е горе у сръско на железни врати - всяко боже лято бият шалтера и вода няма - това е.

    15:22 28.07.2026

  • 6 !!!?

    1 1 Отговор
    Добре че руските кютуци са на сухо в "Белене"...!!!?

    15:49 28.07.2026

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