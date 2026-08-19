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Бил Клинтън на 80 г.: Символът на разцвета и доминацията на САЩ

Бил Клинтън на 80 г.: Символът на разцвета и доминацията на САЩ

19 Август, 2026 08:16 1 083 37

  • бил клинтън-
  • рожден ден

Емблематичният 42-ри президент на САЩ празнува юбилей сред равносметка за наследството си и ерата на политическия разкол

Бил Клинтън на 80 г.: Символът на разцвета и доминацията на САЩ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 19 август 2026 г., бившият президент на САЩ Бил Клинтън навършва 80 години. Човекът, който ръководеше Америка в период на безпрецедентен икономически разцвет и глобална доминация през 90-те години на миналия век, навлиза в своето девето десетилетие. Юбилеят му съвпада с уникален исторически момент – това лято трима ключови американски президенти от т.нар. „бейби бум“ поколение (Доналд Тръмп, Джордж У. Буш и Бил Клинтън), родени в рамките на едва 66 дни през 1946 г., честват своите 80-годишнини.

Честванията за рождения ден започнаха още в събота, 15 август, в неговия президентски център в Литъл Рок, Арканзас. Там стотици граждани се събраха, за да почетат политическото му наследство и дългогодишната му хуманитарна дейност.

Политическото наследство: Икономически бум и "Третият път"

Уилям Джеферсън Клинтън пое поста като 42-рия президент на САЩ през 1993 г. на 46-годишна възраст, превръщайки се в един от най-младите държавни глави в историята на страната. Неговото управление (1993–2001) ще остане в историята с въвеждането на идеологията на „Третия път“ (Clintonism) – умерен центристки подход, който балансираше между традиционния либерализъм и пазарния консерватизъм.

Основните акценти, които дефинират неговите два мандата, включват:

  • Най-дългата мирна икономическа експанзия в съвременната история на САЩ, довела до разкриването на над 22 милиона нови работни места.
  • Постигането на бюджетен излишък – постижение, което нито един негов наследник в Белия дом не успя да повтори до днес.
  • Подписването на НАФТА (Северноамериканското споразумение за свободна търговия) и мащабната реформа в социалните помощи.

Управлението му обаче не премина без сътресения. То бе дълбоко белязано от остри партизански битки, неуспеха на здравната реформа през 1994 г. и историческия импийчмънт през 1998 г., породен от скандала с Моника Люински. Въпреки това, Клинтън напусна Овалния кабинет през януари 2001 г. с рекордния за последните десетилетия рейтинг на одобрение от 66%.

Животът след Белия дом: Глобален хуманитарен фронт

След края на президентството си Бил Клинтън не се оттегли от обществения живот. Чрез своята фондация (Clinton Foundation), основана през 2001 г., той насочи усилията си към борбата с ХИВ/СПИН по света, глобалното затопляне и икономическото развитие на изостаналите региони. Неговата инициатива Clinton Health Access Initiative (CHAI) осигури достъпни животоспасяващи лекарства за милиони хора в над 120 държави.

Дори и днес, на 80-годишна възраст, Клинтън остава влиятелен глас по ключови теми. Съвсем наскоро, по време на дипломатически и академични изяви, той призова за практическо и етично използване на изкуствения интелект в глобалната икономика, доказвайки, че продължава да следи пулса на технологичното бъдеще.

Семейство и споделена история

Бил Клинтън продължава да бъде част от една от най-влиятелните политически династии в САЩ. От 1975 г. той е женен за бившия държавен секретар и кандидат-президент Хилари Клинтън. Двамата имат една дъщеря – Челси, и трима внуци, с които бившият президент прекарва по-голямата част от времето си в Ню Йорк.

В епоха на дълбоко политическо разделение в САЩ, неговият юбилей напомня за времената, в които двупартийният диалог във Вашингтон все още беше възможен, а икономическият просперитет обединяваше нацията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 30 Отговор
    Голям!
    Той донесе мир за Балканите!

    08:20 19.08.2026

  • 2 Механик

    22 3 Отговор
    Ми не, не е символ на величието на САЩ.
    Той дойде наготово и ако не беше онази "малка закачка" в Ов(р)алния кабинет, никой с нищо нямаше да го запомни.
    Беше симпатичен, но не блестеше с акъл. Кукла на конци.

    08:20 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 моника лапнински

    16 0 Отговор
    а някога то не висеше кат отвес

    Коментиран от #8

    08:22 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Споко Бил

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бил":

    с хелиево балонче шъ го дигнем

    Коментиран от #14

    08:25 19.08.2026

  • 8 Бил

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "моника лапнински":

    Айде са - претенции! Пак си е много изпънат, но надолу! А...?
    А...?

    08:25 19.08.2026

  • 9 Предвидено е

    14 1 Отговор
    Моника да го поздрави със специален поздрав на микрофона!
    Пешо коня ще присъства ли?

    Коментиран от #23

    08:25 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ама венелина само ще се облизва

    6 1 Отговор
    на тоя са му духаали докато беше шефче

    08:26 19.08.2026

  • 13 Чичо Тони

    8 3 Отговор
    Символът на ф. елациото!

    08:26 19.08.2026

  • 14 Бил

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Споко Бил":

    Мислиш ли?
    Щото аз мислех, направо да го гипсирам!

    Коментиран от #25

    08:26 19.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    13 1 Отговор
    Да опитаме по сериозен коментар!
    Видяхме един мъж, който явно обича жените!!!
    Но работи за тези, които искат да унищожат половете, да наложат рендерастия, лесбианство, педофилия.......
    Схващате ли, как някой ги държи за гушите американските президенти.....

    08:31 19.08.2026

  • 17 Русия

    5 0 Отговор
    Клинтън,символа на мине...... на 80 г.но вече симвора не работи хахаа.

    08:31 19.08.2026

  • 18 Янко

    13 2 Отговор
    Само който не е гледал документалния филм за демократите в САЩ той не знае какъв крадец е Клинтън и жена му.

    08:37 19.08.2026

  • 19 Антон и Анита будалите

    2 0 Отговор
    Изпопадаха ни жълтите центове от джобовете 🥳🤭🤣

    08:38 19.08.2026

  • 20 само да кажа

    10 1 Отговор
    пък на тоя са му духали под бюрото

    08:39 19.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1001

    16 0 Отговор
    Тоя го помня само с Моника! Ама после Хиларито стана много зла и войственна бабичка.

    08:42 19.08.2026

  • 23 НА САКСОФОНА

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Предвидено е":

    ПЕШО КОНЯ МАЙ СМЕНИ МОНИКАТА

    08:42 19.08.2026

  • 24 Моника

    3 0 Отговор
    Клин-тънък, шъ праа устна хармоника

    08:43 19.08.2026

  • 25 Вади шпаклата

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бил":

    и почвай да вургаш

    08:44 19.08.2026

  • 26 Айляк

    16 1 Отговор
    За символ на разцвета на ФАЩ, не знам.
    Но Били Пурата спретна яко шоу с Моника Люински, а и редовно навестяваше островчето на Джефрито Епщайн.
    Човек със стабилно похотливи навици:)
    Но изглежда той си е имал оправдание - вещицата Килъри явно е била трудна за понасяне.
    Но пък без нея той нямаше да стане президент.
    Тоя тюфлек посети България през 1999г. като действащ президент, а също и през 2023г.

    Коментиран от #33

    08:44 19.08.2026

  • 27 Може би

    5 0 Отговор
    и секс символ в оралния кабинет.

    08:45 19.08.2026

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Този Бибитчо само с това ще бъде запомнен...

    08:52 19.08.2026

  • 29 Бисер

    10 0 Отговор
    Американските президенти са само за парлама.Сламени хора! Други командват там.

    08:53 19.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Присмехулник

    2 0 Отговор
    Това приятелят на Пешо Коня ли е?

    09:27 19.08.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Айляк":

    Подсети ме за един виц:
    Клинтън и Хилъри спряли да зареждат на бензиностанция. Мъжът , който им зареждал , колата изглеждал странно и Клинтън подхвърлил на жена си" Тоя що така се държи?" Хилъри рекла" Беше ми гадже, като млада и е нервен" Клинтън се засмял" Значи можеше да си жена на бензинаджия?
    Грешиш," рекла Хилъри" Сега той щеше да е президент

    09:35 19.08.2026

  • 34 хубаво е да си на 80 . малко по бавно

    0 0 Отговор
    и понадебеляваш преди да станеш трътлест . особено жените . хилъри го заряза но не стана президент . като камала не и стигнаха някакви проценти . там бившите губернатори и президенти, вице , съдии , си работят за щата до 100 години . и всички са милионери . посещават други страни . правят семинари . активни са . много рядко правят престъпления . помним Дюпонт . милиардера дето изби едни спортисти . има и други .

    09:38 19.08.2026

  • 35 Маргарет Тачър

    1 0 Отговор
    Да направиш война, за да прикриеш секс скандал, не е "символ на разцвет и доминация".

    Коментиран от #36

    09:41 19.08.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Маргарет Тачър":

    Браво. Някой трябваше да го напише. Иначе Бил Клинтън си е бил глупак в университета. Момичетата го харесвали и Хилъри го взела под крилото си. Направи дори президент този нещастник.

    09:46 19.08.2026

  • 37 Памет

    1 0 Отговор
    Ще го запомят с флейтоте властната жена, Бомбандировките на Белгради че посети България. И от него почнаха проблемите с Русия. Наруши догововра от Малта. За това сега е така

    09:51 19.08.2026