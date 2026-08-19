Бил Клинтън на 80 г.: Символът на разцвета и доминацията на САЩ

Днес, 19 август 2026 г., бившият президент на САЩ Бил Клинтън навършва 80 години. Човекът, който ръководеше Америка в период на безпрецедентен икономически разцвет и глобална доминация през 90-те години на миналия век, навлиза в своето девето десетилетие. Юбилеят му съвпада с уникален исторически момент – това лято трима ключови американски президенти от т.нар. „бейби бум“ поколение (Доналд Тръмп, Джордж У. Буш и Бил Клинтън), родени в рамките на едва 66 дни през 1946 г., честват своите 80-годишнини.

Честванията за рождения ден започнаха още в събота, 15 август, в неговия президентски център в Литъл Рок, Арканзас. Там стотици граждани се събраха, за да почетат политическото му наследство и дългогодишната му хуманитарна дейност.

Политическото наследство: Икономически бум и "Третият път"

Уилям Джеферсън Клинтън пое поста като 42-рия президент на САЩ през 1993 г. на 46-годишна възраст, превръщайки се в един от най-младите държавни глави в историята на страната. Неговото управление (1993–2001) ще остане в историята с въвеждането на идеологията на „Третия път“ (Clintonism) – умерен центристки подход, който балансираше между традиционния либерализъм и пазарния консерватизъм.

Основните акценти, които дефинират неговите два мандата, включват:

Най-дългата мирна икономическа експанзия в съвременната история на САЩ, довела до разкриването на над 22 милиона нови работни места.

Постигането на бюджетен излишък – постижение, което нито един негов наследник в Белия дом не успя да повтори до днес.

Подписването на НАФТА (Северноамериканското споразумение за свободна търговия) и мащабната реформа в социалните помощи.

Управлението му обаче не премина без сътресения. То бе дълбоко белязано от остри партизански битки, неуспеха на здравната реформа през 1994 г. и историческия импийчмънт през 1998 г., породен от скандала с Моника Люински. Въпреки това, Клинтън напусна Овалния кабинет през януари 2001 г. с рекордния за последните десетилетия рейтинг на одобрение от 66%.

Животът след Белия дом: Глобален хуманитарен фронт

След края на президентството си Бил Клинтън не се оттегли от обществения живот. Чрез своята фондация (Clinton Foundation), основана през 2001 г., той насочи усилията си към борбата с ХИВ/СПИН по света, глобалното затопляне и икономическото развитие на изостаналите региони. Неговата инициатива Clinton Health Access Initiative (CHAI) осигури достъпни животоспасяващи лекарства за милиони хора в над 120 държави.

Дори и днес, на 80-годишна възраст, Клинтън остава влиятелен глас по ключови теми. Съвсем наскоро, по време на дипломатически и академични изяви, той призова за практическо и етично използване на изкуствения интелект в глобалната икономика, доказвайки, че продължава да следи пулса на технологичното бъдеще.

Семейство и споделена история

Бил Клинтън продължава да бъде част от една от най-влиятелните политически династии в САЩ. От 1975 г. той е женен за бившия държавен секретар и кандидат-президент Хилари Клинтън. Двамата имат една дъщеря – Челси, и трима внуци, с които бившият президент прекарва по-голямата част от времето си в Ню Йорк.

В епоха на дълбоко политическо разделение в САЩ, неговият юбилей напомня за времената, в които двупартийният диалог във Вашингтон все още беше възможен, а икономическият просперитет обединяваше нацията.