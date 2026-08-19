Бил Клинтън на 80 г.: Символът на разцвета и доминацията на САЩ

Днес, 19 август 2026 г., бившият президент на САЩ Бил Клинтън навършва 80 години. Човекът, който ръководеше Америка в период на безпрецедентен икономически разцвет и глобална доминация през 90-те години на миналия век, навлиза в своето девето десетилетие. Юбилеят му съвпада с уникален исторически момент – това лято трима ключови американски президенти от т.нар. „бейби бум“ поколение (Доналд Тръмп, Джордж У. Буш и Бил Клинтън), родени в рамките на едва 66 дни през 1946 г., честват своите 80-годишнини.
Честванията за рождения ден започнаха още в събота, 15 август, в неговия президентски център в Литъл Рок, Арканзас. Там стотици граждани се събраха, за да почетат политическото му наследство и дългогодишната му хуманитарна дейност.
Политическото наследство: Икономически бум и "Третият път"
Уилям Джеферсън Клинтън пое поста като 42-рия президент на САЩ през 1993 г. на 46-годишна възраст, превръщайки се в един от най-младите държавни глави в историята на страната. Неговото управление (1993–2001) ще остане в историята с въвеждането на идеологията на „Третия път“ (Clintonism) – умерен центристки подход, който балансираше между традиционния либерализъм и пазарния консерватизъм.
Основните акценти, които дефинират неговите два мандата, включват:
- Най-дългата мирна икономическа експанзия в съвременната история на САЩ, довела до разкриването на над 22 милиона нови работни места.
- Постигането на бюджетен излишък – постижение, което нито един негов наследник в Белия дом не успя да повтори до днес.
- Подписването на НАФТА (Северноамериканското споразумение за свободна търговия) и мащабната реформа в социалните помощи.
Управлението му обаче не премина без сътресения. То бе дълбоко белязано от остри партизански битки, неуспеха на здравната реформа през 1994 г. и историческия импийчмънт през 1998 г., породен от скандала с Моника Люински. Въпреки това, Клинтън напусна Овалния кабинет през януари 2001 г. с рекордния за последните десетилетия рейтинг на одобрение от 66%.
Животът след Белия дом: Глобален хуманитарен фронт
След края на президентството си Бил Клинтън не се оттегли от обществения живот. Чрез своята фондация (Clinton Foundation), основана през 2001 г., той насочи усилията си към борбата с ХИВ/СПИН по света, глобалното затопляне и икономическото развитие на изостаналите региони. Неговата инициатива Clinton Health Access Initiative (CHAI) осигури достъпни животоспасяващи лекарства за милиони хора в над 120 държави.
Дори и днес, на 80-годишна възраст, Клинтън остава влиятелен глас по ключови теми. Съвсем наскоро, по време на дипломатически и академични изяви, той призова за практическо и етично използване на изкуствения интелект в глобалната икономика, доказвайки, че продължава да следи пулса на технологичното бъдеще.
Семейство и споделена история
Бил Клинтън продължава да бъде част от една от най-влиятелните политически династии в САЩ. От 1975 г. той е женен за бившия държавен секретар и кандидат-президент Хилари Клинтън. Двамата имат една дъщеря – Челси, и трима внуци, с които бившият президент прекарва по-голямата част от времето си в Ню Йорк.
В епоха на дълбоко политическо разделение в САЩ, неговият юбилей напомня за времената, в които двупартийният диалог във Вашингтон все още беше възможен, а икономическият просперитет обединяваше нацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Той донесе мир за Балканите!
08:20 19.08.2026
2 Механик
Той дойде наготово и ако не беше онази "малка закачка" в Ов(р)алния кабинет, никой с нищо нямаше да го запомни.
Беше симпатичен, но не блестеше с акъл. Кукла на конци.
08:20 19.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 моника лапнински
Коментиран от #8
08:22 19.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Споко Бил
До коментар #6 от "Бил":с хелиево балонче шъ го дигнем
Коментиран от #14
08:25 19.08.2026
8 Бил
До коментар #5 от "моника лапнински":Айде са - претенции! Пак си е много изпънат, но надолу! А...?
А...?
08:25 19.08.2026
9 Предвидено е
Пешо коня ще присъства ли?
Коментиран от #23
08:25 19.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ама венелина само ще се облизва
08:26 19.08.2026
13 Чичо Тони
08:26 19.08.2026
14 Бил
До коментар #7 от "Споко Бил":Мислиш ли?
Щото аз мислех, направо да го гипсирам!
Коментиран от #25
08:26 19.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
Видяхме един мъж, който явно обича жените!!!
Но работи за тези, които искат да унищожат половете, да наложат рендерастия, лесбианство, педофилия.......
Схващате ли, как някой ги държи за гушите американските президенти.....
08:31 19.08.2026
17 Русия
08:31 19.08.2026
18 Янко
08:37 19.08.2026
19 Антон и Анита будалите
08:38 19.08.2026
20 само да кажа
08:39 19.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1001
08:42 19.08.2026
23 НА САКСОФОНА
До коментар #9 от "Предвидено е":ПЕШО КОНЯ МАЙ СМЕНИ МОНИКАТА
08:42 19.08.2026
24 Моника
08:43 19.08.2026
25 Вади шпаклата
До коментар #14 от "Бил":и почвай да вургаш
08:44 19.08.2026
26 Айляк
Но Били Пурата спретна яко шоу с Моника Люински, а и редовно навестяваше островчето на Джефрито Епщайн.
Човек със стабилно похотливи навици:)
Но изглежда той си е имал оправдание - вещицата Килъри явно е била трудна за понасяне.
Но пък без нея той нямаше да стане президент.
Тоя тюфлек посети България през 1999г. като действащ президент, а също и през 2023г.
Коментиран от #33
08:44 19.08.2026
27 Може би
08:45 19.08.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:52 19.08.2026
29 Бисер
08:53 19.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Присмехулник
09:27 19.08.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Айляк":Подсети ме за един виц:
Клинтън и Хилъри спряли да зареждат на бензиностанция. Мъжът , който им зареждал , колата изглеждал странно и Клинтън подхвърлил на жена си" Тоя що така се държи?" Хилъри рекла" Беше ми гадже, като млада и е нервен" Клинтън се засмял" Значи можеше да си жена на бензинаджия?
Грешиш," рекла Хилъри" Сега той щеше да е президент
09:35 19.08.2026
34 хубаво е да си на 80 . малко по бавно
09:38 19.08.2026
35 Маргарет Тачър
Коментиран от #36
09:41 19.08.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #35 от "Маргарет Тачър":Браво. Някой трябваше да го напише. Иначе Бил Клинтън си е бил глупак в университета. Момичетата го харесвали и Хилъри го взела под крилото си. Направи дори президент този нещастник.
09:46 19.08.2026
37 Памет
09:51 19.08.2026