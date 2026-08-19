"Евровизия такси зони" - специално обособени в общините Бургас и Несебър

Обособяване на специални зони за таксита, свързани с песенния конкурс "Евровизия 2027", е едно от предложенията на Европейския център за развитие на таксиметровите политики. От центъра са изпратили общо 17 предложения в отворено писмо до ресорните институции.
Идеите са насочени към гарантиране на сигурен, прозрачен и законосъобразен таксиметров транспорт за посетителите на конкурса, като едновременно с това защитават и репутацията на бранша, каза за БНР председателят на Европейския център Николай Джумаков.
Предложенията засягат общините Бургас и Несебър, пише БНР.
"Да има "Евровизия такси зони", които да бъдат на Летище Бургас, зоната за конкурса, жп и автогарите, големите хотелски райони, както и в самия Несебър и Слънчев бряг.
Туристът не трябва да се чуди кой автомобил е легален и кой не. Той трябва да излезе от терминала или от събитието и веднага да види официалната таксиметрова зона. Електронен регистър на допустимите автомобили за официалните зони — всички лицензирани таксиметрови фирми. Тези компании в град Бургас, и не само в Бургас, да имат QR код. Защото чужденецът като дойде и като види на вратата на таксито QR кода, може да си извади телефона, сканира и вижда - такси от еди-коя си компания, такива и такива тарифи и примерно вижда, че това такси е лицензирано. Даже може да се добави и лицензът на самата таксиметрова компания за град Бургас."
Друго предложение — създаване на съвместни мобилни екипи от Автомобилната инспекция и от МВР с денонощни проверки, засилени по време на Евровизия, посочва още Джумаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 митю очите
ще запомнят как возят такситата у бг
08:16 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 цени по 15 евро/км ха ха ха
Коментиран от #10
08:17 19.08.2026
4 хехе
Коментиран от #8
08:17 19.08.2026
5 Пич
Още като започнат да пищят чужденците от такситата - От Несебър до Слънчака - 50 евро!!!
Коментиран от #9
08:17 19.08.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "1488":кеелеш,ела да лигавиш на путин чепаа
08:18 19.08.2026
7 Трол
08:18 19.08.2026
8 голям кеф, доволни ще останат
До коментар #4 от "хехе":а не бе , басма ще им цепят даааа
08:18 19.08.2026
9 таксиджията
До коментар #5 от "Пич":че 50 евро пари ли са?
Коментиран от #11
08:19 19.08.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "цени по 15 евро/км ха ха ха":Митьо очите е никой в Слънчака
Скоро му взривиха джипа...да внимава
Има само некакво невзрачно хотелче там.
08:20 19.08.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "таксиджията":За 50 евро ша си наема кола за един ден.....на Слънчака.
Коментиран от #13, #14, #37
08:22 19.08.2026
12 охаааа
08:23 19.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НИЩО МУ НЯМА
08:29 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Само гостите да имат евраци.
А те имат....Вервай ми.
08:32 19.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Коментиран от #25
08:35 19.08.2026
24 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Бакшишите пак прецакани.
Коментиран от #26
08:36 19.08.2026
25 а парко места ще има ли? безплатни?
До коментар #23 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":трябва да мислиш къде ще я паркираш безплатно да не я вдигне паяка че едва ли ще е евтин
Коментиран от #28
08:38 19.08.2026
26 даваш коли под наем-трабанчета
До коментар #24 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":колите под наме ще са две за лев ха ха ха
Коментиран от #27
08:38 19.08.2026
27 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
До коментар #26 от "даваш коли под наем-трабанчета":Не го мисли
Бизнеса с коли под наем процъфтява на Слънчака
Бакшишите мазни да му мислят.
08:40 19.08.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "а парко места ще има ли? безплатни?":Не съм взел кола под наем да я паркирам, а да я карам.
А паркоместа до Слънчака ша има, Вервай ми.
И пак ша ми излезе по евтино.отколкото да плащам на МАЗНИТЕ БАКШИШИ.
Коментиран от #30, #31
08:42 19.08.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
08:43 19.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 САМО ПИТАМ
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":защо ни занимаваш с теб бе съдранЦЪРВУЛ?
нещо много важен ли си ?
щял това щял онова аре у левво
Коментиран от #35
08:45 19.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Против съм
08:51 19.08.2026
34 Прекалено светец
08:53 19.08.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "САМО ПИТАМ":Споко бе
Не са коркай, ша си докараш инфаркт
Не са само такситата на Слънчака.
Има и десетки "копърки" дето ша подбият цените на МАЗНИТЕ БАКШИШИ.
Коментиран от #42, #44
08:55 19.08.2026
36 С конски каруци да е
08:56 19.08.2026
37 Опала
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А къде ще я паркираш!?
Коментиран от #40
08:56 19.08.2026
38 Софиянец
Добре, че не е в София!
08:57 19.08.2026
39 Много са зле в Москва примерно
08:58 19.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Щайнбергер
Коментиран от #47
09:04 19.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 оня с колелото
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":за вас колело безСЕДАЛКА да му седнете на тръбата
хубаво да се наденеете на тръбата
Коментиран от #45, #48
09:07 19.08.2026
45 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #44 от "оня с колелото":ама той ще сяда по няколко пъти от кеф тръбата ще изтъркаПЕДЕРАСА
09:08 19.08.2026
46 А къде да отидат бургазлии
Коментиран от #49
09:09 19.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "оня с колелото":Не са коси бре....
Мазните БАКШИШИ ша го закъсат на Слънчака с високите цени.
09:10 19.08.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "А къде да отидат бургазлии":ако щат да идат наМАЙНАТАси МЕН КАКВО МИ ПУКА?
09:10 19.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пееенделите
Коментиран от #54
09:11 19.08.2026
52 оня с коня
До коментар #50 от "бакшиша с файтона":за него е важно да е без пари! па ако ще и на слона щял даДУХА мизерникаа
09:12 19.08.2026
53 МАЗНО БАКШИШЧЕ
А "копърките" ша са в пъти повече.
Нема леб за нас.
09:12 19.08.2026
54 големияПОМИЯР ЧЕТЕШ ЛИ ГО?
До коментар #51 от "Пееенделите":те отсега питат къде ще паркират без пари ти такса гр.бургас искаш им вземеш ха ха ха
09:14 19.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 САМО ПИТАМ
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":абе ти да не си някойЦИГАНИНмиривлиф? без пари? аре чупкатаа от тука
09:14 19.08.2026
57 несебърски бакшиш
До коментар #55 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ще возя евроатлантици със пари а не гладниМАНГАЛИ като теб
09:15 19.08.2026
58 МАЗНО БАКШИШЧЕ
А и софиянци ша ни налазят.
Коментиран от #61
09:16 19.08.2026
59 Покрива на залата като се срине още
09:16 19.08.2026
60 е тоя ли ще храни такситата ? ха ха ха
До коментар #55 от "ГОЛЕМ СМЕХ":то па се мисли за фактор дето щял да храни такситата, аре чупкатаСЕЛТАК
ти нямаш пари бе още тошо ти го каза , как ще казваш ти? като нямаш пари?
Коментиран от #62
09:16 19.08.2026
61 паркинг под наем 2 евро/мин. не е скъпо
До коментар #58 от "МАЗНО БАКШИШЧЕ":бъдете рахат тия с паркингите ще ги стрижат първи номер чак доволни ще останат
Коментиран от #63
09:18 19.08.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "е тоя ли ще храни такситата ? ха ха ха":Мен не ма мисли.
Ша дойда на Слънчака с колата си.
И нема да пълня джобовете на мазните и гладни БАКШИШИ
09:20 19.08.2026
63 ГОЛЕМ КЕФ
До коментар #61 от "паркинг под наем 2 евро/мин. не е скъпо":оня селянин хем ще гледа евро визия хем ще гледа часовника си ще трепери!!
как му гепят едни яки пари паркинг, ех че кеф
09:20 19.08.2026
64 Това не са туристи
09:21 19.08.2026
65 чичовото
09:22 19.08.2026
66 МАЗНО БАКШИШЧЕ
Ша карат зрителите организирано с бусове.....
Пак ша гризнем ДРЪВЦЕТО.
09:29 19.08.2026