Новини
България »
София »
"Евровизия такси зони" - специално обособени в общините Бургас и Несебър
  Тема: Войната на пътя

"Евровизия такси зони" - специално обособени в общините Бургас и Несебър

19 Август, 2026 08:12 1 036 66

  • евровизия такси зони-
  • евровизия-
  • такси зони-
  • такси-
  • общини-
  • бургас-
  • несебър

Предложенията засягат общините Бургас и Несебър, пише БНР

"Евровизия такси зони" - специално обособени в общините Бургас и Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Факти Факти

Обособяване на специални зони за таксита, свързани с песенния конкурс "Евровизия 2027", е едно от предложенията на Европейския център за развитие на таксиметровите политики. От центъра са изпратили общо 17 предложения в отворено писмо до ресорните институции.

Идеите са насочени към гарантиране на сигурен, прозрачен и законосъобразен таксиметров транспорт за посетителите на конкурса, като едновременно с това защитават и репутацията на бранша, каза за БНР председателят на Европейския център Николай Джумаков.

Предложенията засягат общините Бургас и Несебър, пише БНР.

"Да има "Евровизия такси зони", които да бъдат на Летище Бургас, зоната за конкурса, жп и автогарите, големите хотелски райони, както и в самия Несебър и Слънчев бряг.

Туристът не трябва да се чуди кой автомобил е легален и кой не. Той трябва да излезе от терминала или от събитието и веднага да види официалната таксиметрова зона. Електронен регистър на допустимите автомобили за официалните зони — всички лицензирани таксиметрови фирми. Тези компании в град Бургас, и не само в Бургас, да имат QR код. Защото чужденецът като дойде и като види на вратата на таксито QR кода, може да си извади телефона, сканира и вижда - такси от еди-коя си компания, такива и такива тарифи и примерно вижда, че това такси е лицензирано. Даже може да се добави и лицензът на самата таксиметрова компания за град Бургас."

Друго предложение — създаване на съвместни мобилни екипи от Автомобилната инспекция и от МВР с денонощни проверки, засилени по време на Евровизия, посочва още Джумаков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митю очите

    11 0 Отговор
    голямо стригане ще пада

    ще запомнят как возят такситата у бг

    08:16 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 цени по 15 евро/км ха ха ха

    9 1 Отговор
    сарафово го държи митю очите как мислите вие да му нареждате от евровизия?

    Коментиран от #10

    08:17 19.08.2026

  • 4 хехе

    10 1 Отговор
    Те и бакшишите ще имат специални цени 10 евро на километър.

    Коментиран от #8

    08:17 19.08.2026

  • 5 Пич

    10 3 Отговор
    Както ви казах, тези морските така ще се оsрат, че ще омажат цялата държава!!!
    Още като започнат да пищят чужденците от такситата - От Несебър до Слънчака - 50 евро!!!

    Коментиран от #9

    08:17 19.08.2026

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    кеелеш,ела да лигавиш на путин чепаа

    08:18 19.08.2026

  • 7 Трол

    1 0 Отговор
    Ще останат завинаги тези зони.

    08:18 19.08.2026

  • 8 голям кеф, доволни ще останат

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    а не бе , басма ще им цепят даааа

    08:18 19.08.2026

  • 9 таксиджията

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    че 50 евро пари ли са?

    Коментиран от #11

    08:19 19.08.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "цени по 15 евро/км ха ха ха":

    Митьо очите е никой в Слънчака
    Скоро му взривиха джипа...да внимава
    Има само некакво невзрачно хотелче там.

    08:20 19.08.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджията":

    За 50 евро ша си наема кола за един ден.....на Слънчака.

    Коментиран от #13, #14, #37

    08:22 19.08.2026

  • 12 охаааа

    5 0 Отговор
    голямо дране ща пада на евроатлантически кожи

    08:23 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    А ДАИ ЗОНА ЩЕ ИМАЛИ..😤

    08:29 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 1 Отговор
    Проблеми никакви
    Само гостите да имат евраци.
    А те имат....Вервай ми.

    08:32 19.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 0 Отговор
    Кола под наем за седмица, ша ми излезе в пъти по евтино, отколкото да пълна джобовете на мазните БАКШИШИ.

    Коментиран от #25

    08:35 19.08.2026

  • 24 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 0 Отговор
    Още от сега колите под наем си осигуряват стоянки от Слънчака до Ахтопол.
    Бакшишите пак прецакани.

    Коментиран от #26

    08:36 19.08.2026

  • 25 а парко места ще има ли? безплатни?

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    трябва да мислиш къде ще я паркираш безплатно да не я вдигне паяка че едва ли ще е евтин

    Коментиран от #28

    08:38 19.08.2026

  • 26 даваш коли под наем-трабанчета

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    колите под наме ще са две за лев ха ха ха

    Коментиран от #27

    08:38 19.08.2026

  • 27 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "даваш коли под наем-трабанчета":

    Не го мисли
    Бизнеса с коли под наем процъфтява на Слънчака
    Бакшишите мазни да му мислят.

    08:40 19.08.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "а парко места ще има ли? безплатни?":

    Не съм взел кола под наем да я паркирам, а да я карам.
    А паркоместа до Слънчака ша има, Вервай ми.
    И пак ша ми излезе по евтино.отколкото да плащам на МАЗНИТЕ БАКШИШИ.

    Коментиран от #30, #31

    08:42 19.08.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    08:43 19.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 САМО ПИТАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    защо ни занимаваш с теб бе съдранЦЪРВУЛ?

    нещо много важен ли си ?

    щял това щял онова аре у левво

    Коментиран от #35

    08:45 19.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Против съм

    1 0 Отговор
    Да е пешеходна зона и пеш и на подскоци от Морска гара до залата !

    08:51 19.08.2026

  • 34 Прекалено светец

    2 0 Отговор
    И богу не е драг.

    08:53 19.08.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "САМО ПИТАМ":

    Споко бе
    Не са коркай, ша си докараш инфаркт
    Не са само такситата на Слънчака.
    Има и десетки "копърки" дето ша подбият цените на МАЗНИТЕ БАКШИШИ.

    Коментиран от #42, #44

    08:55 19.08.2026

  • 36 С конски каруци да е

    1 0 Отговор
    братята роми имат прекрасна репутацията в бранша и от Сливен и от цялата страна ще дойдат. Да не забравяме че до 1952-1953 г. В Бургас роми с каруци дори вода в бъчви са разнасяли.

    08:56 19.08.2026

  • 37 Опала

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А къде ще я паркираш!?

    Коментиран от #40

    08:56 19.08.2026

  • 38 Софиянец

    3 0 Отговор
    И са кво, цяла година всеки ден ще четем за евровизия, тц, тц, тц.
    Добре, че не е в София!

    08:57 19.08.2026

  • 39 Много са зле в Москва примерно

    1 0 Отговор
    че Европейския център за развитие на таксиметровите политики си нямат. ....

    08:58 19.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Щайнбергер

    1 1 Отговор
    Несебърския таксиджия ще прецака организацията. Алчни до небесата. 15€ за два километра. Очаквам изненади щото на простака не можеш да му дадеш.

    Коментиран от #47

    09:04 19.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 оня с колелото

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    за вас колело безСЕДАЛКА да му седнете на тръбата

    хубаво да се наденеете на тръбата

    Коментиран от #45, #48

    09:07 19.08.2026

  • 45 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "оня с колелото":

    ама той ще сяда по няколко пъти от кеф тръбата ще изтъркаПЕДЕРАСА

    09:08 19.08.2026

  • 46 А къде да отидат бургазлии

    0 0 Отговор
    по време на Евровизия ? В Гърция?

    Коментиран от #49

    09:09 19.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "оня с колелото":

    Не са коси бре....
    Мазните БАКШИШИ ша го закъсат на Слънчака с високите цени.

    09:10 19.08.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "А къде да отидат бургазлии":

    ако щат да идат наМАЙНАТАси МЕН КАКВО МИ ПУКА?

    09:10 19.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пееенделите

    2 1 Отговор
    Задължително да са здравно осигурени! И туристическа такса и вход за Бургас да плащат ! Колкото е във Венеция примерно

    Коментиран от #54

    09:11 19.08.2026

  • 52 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "бакшиша с файтона":

    за него е важно да е без пари! па ако ще и на слона щял даДУХА мизерникаа

    09:12 19.08.2026

  • 53 МАЗНО БАКШИШЧЕ

    0 0 Отговор
    Таксита от цяла България ша командироват в Бургас.....
    А "копърките" ша са в пъти повече.
    Нема леб за нас.

    09:12 19.08.2026

  • 54 големияПОМИЯР ЧЕТЕШ ЛИ ГО?

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пееенделите":

    те отсега питат къде ще паркират без пари ти такса гр.бургас искаш им вземеш ха ха ха

    09:14 19.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 САМО ПИТАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    абе ти да не си някойЦИГАНИНмиривлиф? без пари? аре чупкатаа от тука

    09:14 19.08.2026

  • 57 несебърски бакшиш

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ще возя евроатлантици със пари а не гладниМАНГАЛИ като теб

    09:15 19.08.2026

  • 58 МАЗНО БАКШИШЧЕ

    0 0 Отговор
    Тия с колите под наем ша ни изведат хлебеца.
    А и софиянци ша ни налазят.

    Коментиран от #61

    09:16 19.08.2026

  • 59 Покрива на залата като се срине още

    1 0 Отговор
    при брандирането му и ще стане много весело. Вярвайте си че конструкцията е здрава капибари

    09:16 19.08.2026

  • 60 е тоя ли ще храни такситата ? ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    то па се мисли за фактор дето щял да храни такситата, аре чупкатаСЕЛТАК

    ти нямаш пари бе още тошо ти го каза , как ще казваш ти? като нямаш пари?

    Коментиран от #62

    09:16 19.08.2026

  • 61 паркинг под наем 2 евро/мин. не е скъпо

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "МАЗНО БАКШИШЧЕ":

    бъдете рахат тия с паркингите ще ги стрижат първи номер чак доволни ще останат

    Коментиран от #63

    09:18 19.08.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "е тоя ли ще храни такситата ? ха ха ха":

    Мен не ма мисли.
    Ша дойда на Слънчака с колата си.
    И нема да пълня джобовете на мазните и гладни БАКШИШИ

    09:20 19.08.2026

  • 63 ГОЛЕМ КЕФ

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "паркинг под наем 2 евро/мин. не е скъпо":

    оня селянин хем ще гледа евро визия хем ще гледа часовника си ще трепери!!

    как му гепят едни яки пари паркинг, ех че кеф

    09:20 19.08.2026

  • 64 Това не са туристи

    0 0 Отговор
    А окупатори ! Гейокупатори и педофили

    09:21 19.08.2026

  • 65 чичовото

    0 1 Отговор
    Ох,как ще изтърпип докато мине тази евровизия бе-е.Побъркахте се,откачихте.Дори не се знае дали ще се състои.В тези размирни времена опасности и провокации дебнат под всякакви форми.

    09:22 19.08.2026

  • 66 МАЗНО БАКШИШЧЕ

    0 0 Отговор
    Ша ни прецакат.
    Ша карат зрителите организирано с бусове.....
    Пак ша гризнем ДРЪВЦЕТО.

    09:29 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове