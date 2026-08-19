"Евровизия такси зони" - специално обособени в общините Бургас и Несебър

Обособяване на специални зони за таксита, свързани с песенния конкурс "Евровизия 2027", е едно от предложенията на Европейския център за развитие на таксиметровите политики. От центъра са изпратили общо 17 предложения в отворено писмо до ресорните институции.

Идеите са насочени към гарантиране на сигурен, прозрачен и законосъобразен таксиметров транспорт за посетителите на конкурса, като едновременно с това защитават и репутацията на бранша, каза за БНР председателят на Европейския център Николай Джумаков.

Предложенията засягат общините Бургас и Несебър, пише БНР.

"Да има "Евровизия такси зони", които да бъдат на Летище Бургас, зоната за конкурса, жп и автогарите, големите хотелски райони, както и в самия Несебър и Слънчев бряг.

Туристът не трябва да се чуди кой автомобил е легален и кой не. Той трябва да излезе от терминала или от събитието и веднага да види официалната таксиметрова зона. Електронен регистър на допустимите автомобили за официалните зони — всички лицензирани таксиметрови фирми. Тези компании в град Бургас, и не само в Бургас, да имат QR код. Защото чужденецът като дойде и като види на вратата на таксито QR кода, може да си извади телефона, сканира и вижда - такси от еди-коя си компания, такива и такива тарифи и примерно вижда, че това такси е лицензирано. Даже може да се добави и лицензът на самата таксиметрова компания за град Бургас."

Друго предложение — създаване на съвместни мобилни екипи от Автомобилната инспекция и от МВР с денонощни проверки, засилени по време на Евровизия, посочва още Джумаков.