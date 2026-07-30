Светът срещу Дуров: Издирван от Русия, разследван във Франция, съден в Австралия

Правният натиск срещу съоснователя и изпълнителен директор на платформата Telegram, Павел Дуров, ескалира драстично в две държави едновременно.

41-годишният милиардер е изправен пред международна заповед за арест от страна на Москва и продължаващо сериозно разследване от френските съдебни власти. Процесите срещу него повдигат фундаментални глобални въпроси за отговорността на технологичните мениджъри спрямо съдържанието, което потребителите публикуват в техните приложения.

Новият съдебен фронт в Русия: Обвинения в съучастие в тероризъм

На 29 юли 2026 г. Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Руската федерация официално повдигна обвинения срещу Павел Дуров за "съучастие и улесняване на терористична дейност" и го обяви за международно издирване.

Руските власти твърдят, че администрацията на Telegram системно е отказвала да премахне канали, чатове и автоматизирани ботове, използвани от украинските тайни служби и екстремистки организации за координиране на саботажи, киберизмами и терористични актове на руска територия. Според изявление на ФСБ, цитирано от световните агенции, през последната година са задържани 46 младежи на възраст между 12 и 22 години, които са били вербувани в Русия чрез популярния бот за запознанства "Дайвинчик", пише The Record from Recorded Future News..

Подробности за руското производство:

Потенциално наказание: Ако бъде признат за виновен по тези обвинения, руското законодателство предвижда наказание до доживотен затвор.

Ако бъде признат за виновен по тези обвинения, руското законодателство предвижда наказание до доживотен затвор. Реакцията на Дуров: Самият Дуров, чието местоположение остава неясно, реагира чрез официалния профил на Telegram в платформата X, публикувайки своя емблематична архивна снимка с неприличен жест. Преди това той беше заявил, че Кремъл фабрикува обвинения, за да ограничи достъпа на руските граждани до свободно слово и криптирана кореспонденция .

Френското разследване: Липса на модерация и организирана престъпност

Паралелно с руския натиск, Павел Дуров остава обект на мащабно наказателно производство във Франция, което започна с неговия показен арест на летище "Льо Бурже" край Париж през август 2024 г.

Френската прокуратура води разследване по общо 12 предварителни обвинения. Те не визират лични престъпни действия на Дуров, а се основават на правната доктрина, че като оператор на платформата той носи наказателна отговорност за нейното използване от престъпни структури. Френското производство е фокусирано върху:

Разпространение на незаконни материали: Обвинения за улесняване на разпространението на материали със сексуална експлоатация на непълнолетни.

Обвинения за улесняване на разпространението на материали със сексуална експлоатация на непълнолетни. Организирана престъпност: Използване на мрежата на Telegram за трафик на наркотици, измами и пране на пари.

Използване на мрежата на Telegram за трафик на наркотици, измами и пране на пари. Липса на сътрудничество: Отказ за предоставяне на информация и ключове за декриптиране на правоприлагащите органи при законни искания.

В началото на 2025 г. френските съдилища смекчиха мерките му за неотклонение и му позволиха да напусне страната срещу гаранция от 5 милиона евро, но самото разследване остава активно и френските следователи са провеждали допълнителни разпити с него, включително през настоящия месец.

Глобалният съдебен натиск: Нови дела и в Австралия

Проблемите на Telegram с модерацията на съдържанието се разрастват в световен мащаб. На 30 юли 2026 г. австралийският онлайн регулатор стартира официално дело срещу платформата във Федералния съд на Австралия. Обвиненията там са свързани с това, че Telegram е оставил видеоклипове с терористично съдържание и масови стрелби онлайн в продължение на седмици след докладването им, за което компанията е заплашена от глоба в размер на над 54 милиона австралийски долара.

Случаят с Павел Дуров, който притежава френско и емиратско гражданство, се превръща в прецедент за бъдещето на дигиталната поверителност и поставя юридическа граница между правото на шифрована комуникация и задължението на технологичните гиганти да спират международния тероризъм и киберпрестъпността.