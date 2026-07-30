Светът срещу Дуров: Издирван от Русия, разследван във Франция, съден в Австралия

Правният натиск срещу съоснователя и изпълнителен директор на платформата Telegram, Павел Дуров, ескалира драстично в две държави едновременно.
41-годишният милиардер е изправен пред международна заповед за арест от страна на Москва и продължаващо сериозно разследване от френските съдебни власти. Процесите срещу него повдигат фундаментални глобални въпроси за отговорността на технологичните мениджъри спрямо съдържанието, което потребителите публикуват в техните приложения.
Новият съдебен фронт в Русия: Обвинения в съучастие в тероризъм
На 29 юли 2026 г. Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Руската федерация официално повдигна обвинения срещу Павел Дуров за "съучастие и улесняване на терористична дейност" и го обяви за международно издирване.
Руските власти твърдят, че администрацията на Telegram системно е отказвала да премахне канали, чатове и автоматизирани ботове, използвани от украинските тайни служби и екстремистки организации за координиране на саботажи, киберизмами и терористични актове на руска територия. Според изявление на ФСБ, цитирано от световните агенции, през последната година са задържани 46 младежи на възраст между 12 и 22 години, които са били вербувани в Русия чрез популярния бот за запознанства "Дайвинчик", пише The Record from Recorded Future News..
Подробности за руското производство:
- Потенциално наказание: Ако бъде признат за виновен по тези обвинения, руското законодателство предвижда наказание до доживотен затвор.
- Реакцията на Дуров: Самият Дуров, чието местоположение остава неясно, реагира чрез официалния профил на Telegram в платформата X, публикувайки своя емблематична архивна снимка с неприличен жест. Преди това той беше заявил, че Кремъл фабрикува обвинения, за да ограничи достъпа на руските граждани до свободно слово и криптирана кореспонденция .
Френското разследване: Липса на модерация и организирана престъпност
Паралелно с руския натиск, Павел Дуров остава обект на мащабно наказателно производство във Франция, което започна с неговия показен арест на летище "Льо Бурже" край Париж през август 2024 г.
Френската прокуратура води разследване по общо 12 предварителни обвинения. Те не визират лични престъпни действия на Дуров, а се основават на правната доктрина, че като оператор на платформата той носи наказателна отговорност за нейното използване от престъпни структури. Френското производство е фокусирано върху:
- Разпространение на незаконни материали: Обвинения за улесняване на разпространението на материали със сексуална експлоатация на непълнолетни.
- Организирана престъпност: Използване на мрежата на Telegram за трафик на наркотици, измами и пране на пари.
- Липса на сътрудничество: Отказ за предоставяне на информация и ключове за декриптиране на правоприлагащите органи при законни искания.
В началото на 2025 г. френските съдилища смекчиха мерките му за неотклонение и му позволиха да напусне страната срещу гаранция от 5 милиона евро, но самото разследване остава активно и френските следователи са провеждали допълнителни разпити с него, включително през настоящия месец.
Глобалният съдебен натиск: Нови дела и в Австралия
Проблемите на Telegram с модерацията на съдържанието се разрастват в световен мащаб. На 30 юли 2026 г. австралийският онлайн регулатор стартира официално дело срещу платформата във Федералния съд на Австралия. Обвиненията там са свързани с това, че Telegram е оставил видеоклипове с терористично съдържание и масови стрелби онлайн в продължение на седмици след докладването им, за което компанията е заплашена от глоба в размер на над 54 милиона австралийски долара.
Случаят с Павел Дуров, който притежава френско и емиратско гражданство, се превръща в прецедент за бъдещето на дигиталната поверителност и поставя юридическа граница между правото на шифрована комуникация и задължението на технологичните гиганти да спират международния тероризъм и киберпрестъпността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човека да пита наша Мара
05:24 30.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Име
Коментиран от #4
05:31 30.07.2026
4 Факти
До коментар #3 от "Име":Ако беше останал в Русия щеше да е мъртъв. Цял свят става свидетел на руския позор в Телеграм.
06:24 30.07.2026
5 Евроатлантик
06:26 30.07.2026