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Кой има имен ден днес, 30 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 30 юли 2026 г. Честито!

30 Юли, 2021 08:38, обновена 27 Юли, 2026 15:22 26 816 26

  • имен ден-
  • св. александър константинополски

Носещите го могат да изберат да черпят за имен ден и на 23 ноември

Кой има имен ден днес, 30 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 30 юли имен ден празнуват Александра, Александър, Александрина, Александрия, Сашо и Сашка, Алекси, Алеко.

На този ден светата църква отбелязва празника на Св. Александър Константинополски. Той живял по време на царуването на Константин Велики. Участвал е в Първия вселенски събор, вместо престарелия и болен патриарх Митрофан, след чиято смърт бил възведен в сан патриарх и управлявал Цариградската църква от 325 до 340 г. Александър бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици и езичници.

Александър се превежда „мъжествен, защитник на мъжете“ от гръцки език. Носещите го могат да изберат да черпят за имен ден и на 23 ноември, когато се почита паметта на свети благоверни княз Александър Невски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неее

    43 3 Отговор
    Само че е на 30ти Август, не Юли.

    Коментиран от #7

    08:48 30.07.2021

  • 2 Александър Македонски

    32 2 Отговор
    ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ФАКТИ

    ПРЕГЛЕДАХ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ НА ПРАВОСЛАВНИЯ КАЛЕНДАР ТАМ ТАКИВА ИМЕНА НЕ СА СПОМЕНАТИ ПРЕГЛЕДАЙТЕ ГИ МОЛЯ ДА НЕ БИ ДА СТЕ СЕ ОБЪРКАЛИ

    08:51 30.07.2021

  • 3 Буха ха

    35 0 Отговор
    Силата на Венелина не е в датите и фактите. Тя се развихря нощем и на сутринта 90% от коментарите са премахнати, хи хи

    08:53 30.07.2021

  • 4 Алекс

    27 0 Отговор
    Урааааа, вече имам трети имен ден, благодаря ти Вени!!!

    Коментиран от #6

    08:55 30.07.2021

  • 5 Александър Македонски

    25 1 Отговор
    Извадка от православния календар цитирам:
    30 п АВГУСТ
    * Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски (Тип. с. 408)

    08:55 30.07.2021

  • 6 Александър Македонски

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Алекс":

    Объркал си се не са три а са много повече

    09:00 30.07.2021

  • 7 ДА ИЗМЕТЕМ ГЕРБ

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Неее":

    Е, да, ама са първи...

    09:01 30.07.2021

  • 8 някой

    19 0 Отговор
    Те са уникални :) на 30 август е бе ...НеФакти

    09:28 30.07.2021

  • 9 Да, бе Сашка

    9 2 Отговор
    Васева,....и майка и....!

    10:08 30.07.2021

  • 10 бат Рамбо

    13 0 Отговор
    А бе вие календари имате ли или не...???

    11:59 30.07.2021

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дон Франко Де Ла Бранко Барезе

    7 4 Отговор
    Като те гледам каква си скрипя , нормално е да нямаш настроение.Кой ли ще ти обърне внимание.Добре ,че имаш права в факти ,че да се правиш на голяма работа хахах

    12:44 30.07.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГРЪЦКИ НРАВИ

    7 0 Отговор
    Александър Македонски често е защитавал мъжете.

    07:32 30.07.2024

  • 17 Мъдрият

    13 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и чести имен ден на имениците!

    ФАКТИ - датата в статията не е вярна! Объркали сте месеца! Свети Александър се празнува на 30-ти АВГУСТ! А не на 30-ти юли!
    И тогава - на 30-ти август(и на 23 ноември) имат имен ден Александър и производните му имена!
    (И статията е от 2021г. и хората са ви написали в първите коментари, че грешите, но вие отново сте я пуснали, без да обърнете внимание на думите им?!) Коригирайте се!

    Днес(на 30 юли) се чества паметта на следните светци:

    1. Светите апостоли (от седемдесетте) Сила, Силуан, Крискент и другите с тях
    2. Свети свещеномъченик Валентин
    3. Свети мъченик Полихроний
    4. Свети Иоан Воин

    А по стар стил днес се празнува паметта на Света Великомъченица Марина!

    По молитвите на тези светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #18

    08:42 30.07.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мъдрият

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "българин 777":

    Аз не съм сектант, а православен християнин! Ясно ли ти е!

    Сектант или езичник може да си ти! (Щом ме нападаш без да съм те предизвикал, и когато съм написал истинни и верни слова)

    Коментиран от #20, #23

    11:00 30.07.2024

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Измъдреният

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Мъдрият":

    Няма ли други попски сайтове и форуми, че и тука си дошъл да тролиш?

    06:25 30.07.2025

  • 24 Към хавторкътъ венъ

    4 0 Отговор
    Предвид развращенията за които пишеш ти забранявам да пишеш за религия и вяра ясно ли е.

    10:09 30.07.2025

  • 25 Пецата

    2 0 Отговор
    Всички сашовци дето знам са егати шматките разбираш ли 🤣

    13:45 30.07.2025

  • 26 Гост

    2 0 Отговор
    Статия, измежду статиите от 29 Юли, говори за 30 Юли, а всъщност била за 30 Август??!?!
    Какво става с този форум?

    18:40 30.07.2025