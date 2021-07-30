Кой има имен ден днес, 30 юли 2026 г. Честито!

На 30 юли имен ден празнуват Александра, Александър, Александрина, Александрия, Сашо и Сашка, Алекси, Алеко.
На този ден светата църква отбелязва празника на Св. Александър Константинополски. Той живял по време на царуването на Константин Велики. Участвал е в Първия вселенски събор, вместо престарелия и болен патриарх Митрофан, след чиято смърт бил възведен в сан патриарх и управлявал Цариградската църква от 325 до 340 г. Александър бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици и езичници.
Александър се превежда „мъжествен, защитник на мъжете“ от гръцки език. Носещите го могат да изберат да черпят за имен ден и на 23 ноември, когато се почита паметта на свети благоверни княз Александър Невски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неее
Коментиран от #7
08:48 30.07.2021
2 Александър Македонски
ПРЕГЛЕДАХ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ НА ПРАВОСЛАВНИЯ КАЛЕНДАР ТАМ ТАКИВА ИМЕНА НЕ СА СПОМЕНАТИ ПРЕГЛЕДАЙТЕ ГИ МОЛЯ ДА НЕ БИ ДА СТЕ СЕ ОБЪРКАЛИ
08:51 30.07.2021
3 Буха ха
08:53 30.07.2021
4 Алекс
Коментиран от #6
08:55 30.07.2021
5 Александър Македонски
30 п АВГУСТ
* Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски (Тип. с. 408)
08:55 30.07.2021
6 Александър Македонски
До коментар #4 от "Алекс":Объркал си се не са три а са много повече
09:00 30.07.2021
7 ДА ИЗМЕТЕМ ГЕРБ
До коментар #1 от "Неее":Е, да, ама са първи...
09:01 30.07.2021
8 някой
09:28 30.07.2021
9 Да, бе Сашка
10:08 30.07.2021
10 бат Рамбо
11:59 30.07.2021
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дон Франко Де Ла Бранко Барезе
12:44 30.07.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГРЪЦКИ НРАВИ
07:32 30.07.2024
17 Мъдрият
ФАКТИ - датата в статията не е вярна! Объркали сте месеца! Свети Александър се празнува на 30-ти АВГУСТ! А не на 30-ти юли!
И тогава - на 30-ти август(и на 23 ноември) имат имен ден Александър и производните му имена!
(И статията е от 2021г. и хората са ви написали в първите коментари, че грешите, но вие отново сте я пуснали, без да обърнете внимание на думите им?!) Коригирайте се!
Днес(на 30 юли) се чества паметта на следните светци:
1. Светите апостоли (от седемдесетте) Сила, Силуан, Крискент и другите с тях
2. Свети свещеномъченик Валентин
3. Свети мъченик Полихроний
4. Свети Иоан Воин
А по стар стил днес се празнува паметта на Света Великомъченица Марина!
По молитвите на тези светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #18
08:42 30.07.2024
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мъдрият
До коментар #18 от "българин 777":Аз не съм сектант, а православен християнин! Ясно ли ти е!
Сектант или езичник може да си ти! (Щом ме нападаш без да съм те предизвикал, и когато съм написал истинни и верни слова)
Коментиран от #20, #23
11:00 30.07.2024
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Измъдреният
До коментар #19 от "Мъдрият":Няма ли други попски сайтове и форуми, че и тука си дошъл да тролиш?
06:25 30.07.2025
24 Към хавторкътъ венъ
10:09 30.07.2025
25 Пецата
13:45 30.07.2025
26 Гост
Какво става с този форум?
18:40 30.07.2025