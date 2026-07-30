САЩ завършиха нощните си удари в Иран, Тръмп с извънредна среща

Военното напрежение в Близкия изток достигна критична точка, след като Въоръжените сили на САЩ и техните съюзници предприеха мащабни ответни действия срещу ирански обекти, последвани от интензивна дипломатическа активност във Вашингтон.

Военният отговор на CENTCOM: Масирана вълна от въздушни удари

В официално изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM) се посочва, че американските сили са завършили мощна серия от въздушни удари срещу цели на Ислямската революционна гвардия (IRGC) на територията на Иран. Операцията е започнала около 20:00 часа източно американско време на 29 юли (03:00 часа българско време на 30 юли).

Според доклада на CENTCOM, атаката е директен отговор на опитите за ракетни нападения от страна на Иран срещу американски бази в региона ден по-рано. Ударени са десетки стратегически обекти, включително:

Командни центрове и инфраструктура

Складове за ракети и безпилотни летателни апарати (БПЛА)

Брегови системи за наблюдение и противовъздушна отбрана

Експлозии в Ахваз и активиране на ПВО в Иран

Малко след началото на американската офанзива, иранската медийна агенция Nour News потвърди за силни експлозии в стратегическия югозападен град Ахваз (провинция Хузестан). Местни източници съобщават, че взривове са отекнали и в близост до други ключови икономически и пристанищни центрове, сред които Бандар Абас и остров Кешм в Ормузкия проток.

Иранските държавни медии съобщават за активиране на системите за противовъздушна отбрана в няколко провинции. Към момента официален Техеран все още не е публикувал пълен подробен доклад за мащаба на нанесените материални щети и точния брой на жертвите в пограничните райони.

Axios: Тръмп и Саудитска Арабия в търсене на деескалация

Паралелно с военните действия, във Вашингтон се проведе извънредна дипломатическа совалка. Информационният портал Axios разкри, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел спешна закрита среща в Белия дом с министъра на отбраната на Саудитска Арабия, принц Халид бин Салман Ал Сауд.

Срещата е била добавена в графика на саудитския министър веднага след неговия разговор с вицепрезидента Джей Ди Ванс. Според дипломатически източници на Axios, Рияд е предал лично съобщение от престолонаследника Мохамед бин Салман, в което се подчертава, че Кралството твърдо подкрепя намирането на път към деескалация на конфликта с Иран. Това се случва въпреки проведените малко по-рано през седмицата съвместни американо-саудитски удари срещу проирански милиции в съседен Ирак.

Ситуацията в региона остава силно динамична. Международните пазари на суров петрол вече реагираха с повишение на цените поради заплахата от блокиране на корабоплаването през Ормузкия проток.