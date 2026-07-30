Атака с дронове подпали склад на Wildberries в Пенза

Мащабен пожар избухна в логистичния център на маркетплейса Wildberries в Пензенска област.

Инцидентът е регистриран в ранните часове на деня. Градските власти в Пенза вече предупредиха жителите за гъст дим и задымление. Те се придвижват директно към пределите на града.

Към 06:00 часа българско време ситуацията остава критична, а пожарните екипи продължават борбата с огнената стихия.

Какво се случи със склада на Wildberries под Пенза?

Пожарът в обекта с обща площ от близо 90 000 квадратни метра е възникнал след целенасочена атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Според официално изявление на губернатора на региона Олег Мелниченко в неговия канал в Max, веднага е задействана въздушна тревога. Около 200 служители от нощната смяна на логистичния център са били успешно евакуирани.

По предварителни данни има един пострадал. На мястото работят десетки разчети на МЧС и екипи на спешна помощ. Към момента се наблюдава силно открито горене, което е причина за огромния стълб от черен дим, издигащ се над района, предават Интерфакс и penzainform.ru.

Димът се движи към Пенза: Указания за безопасност на гражданите

Кметът на град Пенза Олег Денисов публикува извънредно предупреждение към гражданите. Поради посоката на вятъра, едката миризма и опасният дим от изгарящите стоки се придвижват към жилищните квартали. Кметството призова за следните спешни мерки:

Затваряне на прозорци във всички домове и офиси.

във всички домове и офиси. Ограничаване на престоя на открито , особено за малки деца.

, особено за малки деца. Намаляване на времето за разходка на домашни любимци.

на домашни любимци. Обаждане на телефон 112 при внезапно влошаване на здравословното състояние.

Местните медии, сред които и Пенза-Взгляд (penzavzglyad.ru), напомнят, че в региона е в сила и строга забрана за заснемане, както и за разпространение на кадри от атаките с дронове или работата на ПВО.

Кризата с логистиката: Какво следва за Wildberries?

Обединената компания RWB (собственик на маркетплейса) вече излезе с официална позиция. Приемането на пратки и обработката на поръчки в атакувания разпределителен хаб са напълно преустановени. Логистичните цепочки в Приволжкия федерален окръг се пренасочват към съседни обекти на компанията в страната.