Мащабен пожар избухна в логистичния център на маркетплейса Wildberries в Пензенска област.
Инцидентът е регистриран в ранните часове на деня. Градските власти в Пенза вече предупредиха жителите за гъст дим и задымление. Те се придвижват директно към пределите на града.
Към 06:00 часа българско време ситуацията остава критична, а пожарните екипи продължават борбата с огнената стихия.
Какво се случи със склада на Wildberries под Пенза?
Пожарът в обекта с обща площ от близо 90 000 квадратни метра е възникнал след целенасочена атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Според официално изявление на губернатора на региона Олег Мелниченко в неговия канал в Max, веднага е задействана въздушна тревога. Около 200 служители от нощната смяна на логистичния център са били успешно евакуирани.
По предварителни данни има един пострадал. На мястото работят десетки разчети на МЧС и екипи на спешна помощ. Към момента се наблюдава силно открито горене, което е причина за огромния стълб от черен дим, издигащ се над района, предават Интерфакс и penzainform.ru.
Димът се движи към Пенза: Указания за безопасност на гражданите
Кметът на град Пенза Олег Денисов публикува извънредно предупреждение към гражданите. Поради посоката на вятъра, едката миризма и опасният дим от изгарящите стоки се придвижват към жилищните квартали. Кметството призова за следните спешни мерки:
- Затваряне на прозорци във всички домове и офиси.
- Ограничаване на престоя на открито, особено за малки деца.
- Намаляване на времето за разходка на домашни любимци.
- Обаждане на телефон 112 при внезапно влошаване на здравословното състояние.
Местните медии, сред които и Пенза-Взгляд (penzavzglyad.ru), напомнят, че в региона е в сила и строга забрана за заснемане, както и за разпространение на кадри от атаките с дронове или работата на ПВО.
Кризата с логистиката: Какво следва за Wildberries?
Обединената компания RWB (собственик на маркетплейса) вече излезе с официална позиция. Приемането на пратки и обработката на поръчки в атакувания разпределителен хаб са напълно преустановени. Логистичните цепочки в Приволжкия федерален окръг се пренасочват към съседни обекти на компанията в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Робот
05:39 30.07.2026
3 Готов за бой
Никакъв ЕС не ме интересува
Коментиран от #6
05:40 30.07.2026
4 Движуха кеф
05:42 30.07.2026
5 осраински
Коментиран от #7
05:46 30.07.2026
6 Противоречие
До коментар #3 от "Готов за бой":Даже в плагиатстването се омаза с кафяво. Написаното е безмислено.
Не сте способни нищо да измислите сами. Всичкото ви е кридено на принципа "ами те". Едно време взехме да ви пращаме в Русия, която толкова обичате. Най-умното което измислихте е да почнете да пращате всеки, който не е съгласен с вас в Украйна. Умни сте като пънове.
Коментиран от #13
05:49 30.07.2026
7 СеСе
До коментар #5 от "осраински":Случайно ли е, че на Медведев истинската фамилия и Мендель?
05:50 30.07.2026
8 осраински
Авторите пишат, че след кратко прекратяване на огъня между САЩ и Иран и надежди за край на конфликта, ситуацията рязко ескалира, като и двете страни са готови за сериозна ескалация. На този фон новината за пристигането на руски военен самолет Ил-80 в Техеран предизвика вълнение. Той е наречен „Самолетът на Страшния съд“, защото служи като стратегически команден пункт в случай на пълномащабна военна конфронтация.
Китайски експерти подчертават, че самият факт на публичното появяване на този самолет е необичаен и че по този начин Иран изпраща определен сигнал към Съединените щати. Както пишат авторите, след като въздушната крепост се приземи в Техеран, линиите за аварийна комуникация на Пентагона са били на максимален капацитет.
Но това, което наистина изуми китайските анализатори, беше реакцията на американския флот на инцидента. След като демонстрираха огромната си мощ в Близкия изток, американският флот срамно се оттегли, като ударната група на самолетоносача USS Dwight D. Eisenhower напусна зоната на конфликта малко след новината за руския Ил-80 в Иран.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Димата руснака
06:09 30.07.2026
12 Димата расняка
06:12 30.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Свободен
Много добра идея на Бровди е да ги кара подред!
06:21 30.07.2026
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16 Факти
06:30 30.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Полиглот
06:33 30.07.2026