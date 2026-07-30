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ЕС обвърза нови 8,3 млрд. евро за Украйна с реформи срещу корупцията
  Тема: Украйна

ЕС обвърза нови 8,3 млрд. евро за Украйна с реформи срещу корупцията

30 Юли, 2026 11:42 745 71

  • украйна-
  • реформи-
  • корупция-
  • ес-
  • европейски съюз

Над 50 млрд. евро до 2027 година

ЕС обвърза нови 8,3 млрд. евро за Украйна с реформи срещу корупцията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на Европейския съюз въведе нови условия за отпускането на част от финансовата помощ за Украйна. Става дума за 8,3 млрд. евро, които Киев ще получи само след изпълнение на допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, предава БТА.

Нови изисквания преди следващите плащания

Според решението условията са предложени от Европейската комисия и предвиждат Украйна да предприеме конкретни реформи, преди да бъдат одобрени следващите преводи по европейската програма за финансова подкрепа.

Сред основните акценти са:

  • укрепване на върховенството на закона;

  • засилване на мерките срещу корупцията;

  • изпълнение на договорените реформи като условие за получаване на средствата.

Над 50 млрд. евро до 2027 година

През 2024 г. Европейският съюз одобри пакет от над 50 млрд. евро за Украйна за периода до 2027 г., включващ както безвъзмездни средства, така и заеми. Целта е подпомагане на възстановяването на страната и поддържане на икономическата ѝ стабилност по време на войната.

Какво е изплатено досега

По данни на Съвета на ЕС до момента:

  • изплатени са 6 млрд. евро;

  • предоставено е 1,89 млрд. евро предварително финансиране;

  • извършени са седем последователни плащания на обща стойност близо 22 млрд. евро.

Следващият транш в размер на 8,3 млрд. евро ще бъде отпуснат едва след като Украйна изпълни новите изисквания, свързани с реформите в съдебната система и противодействието на корупцията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    9 25 Отговор
    Борбата с корупцията е голям приоритет за Украйна със скъсването с руската зависимост.

    Коментиран от #13, #37

    11:43 30.07.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 28 Отговор
    Украйна е силна и може. Ще покажем най-силното оръжие срещу Русия

    Коментиран от #3, #20

    11:44 30.07.2026

  • 3 Варна 3

    7 27 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Също и България трябва да покаже, че е силна срещу Русия.

    Коментиран от #12, #25, #49

    11:45 30.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 7 Отговор
    Близо 1 000 000 бойни единици са ИЗЧЕЗНАЛИ от У... йна ❗
    Не са унищожени в бой,
    дори не са стигнали да бой ❗
    И това не е от "Говори МаЦква!"❗

    Коментиран от #10

    11:45 30.07.2026

  • 5 Български ад

    4 7 Отговор
    Луди от ЕС и БГ Прокуратура крепят масови уб.ийци от град Перник!
    Същите вилнеят в град Базел Швейцария!

    11:46 30.07.2026

  • 6 Крум

    22 5 Отговор
    Ще се сменят златните тоалетни с платинени. Тия за нищо ги нямат милиардите. Скоро и трилиони ще станат.

    11:46 30.07.2026

  • 7 "реформи срещу корупцията"

    19 5 Отговор
    и моля ви още 8,3 млрд. евро за Украйна. Но иначе продължават да си получават златните плакети и значки при всяко посещение в Киев .... Някой от ЕК вече по 3-4 кила злато кашираха но тва не е корупция нали

    11:46 30.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    12 7 Отговор
    ДАНО ДА ВИ ПРЕСЕДНАТ!ПУУУ

    11:47 30.07.2026

  • 9 По времето на СССР

    17 8 Отговор
    В Украйна корупция нямаше. Дойде с "демокрацията" и атлантизма

    Коментиран от #63

    11:48 30.07.2026

  • 10 Тц,тц,тц 😂😂😂

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Който си го може,си го може 😂.Ти какво докачи?😂🤣

    11:49 30.07.2026

  • 11 Луганск

    7 17 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    Коментиран от #24, #46

    11:49 30.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    ОХЛЮВ! КАКВО ТИ ДАДЕ ОБОРА?

    11:49 30.07.2026

  • 13 Въпрос

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Знаеш ли че България е по зле от Украйна и Русия но никога не коментирате ,поне коментирайте лудият Борисов или сатрапа Иван Гешев!
    Защо така?

    Коментиран от #40

    11:49 30.07.2026

  • 14 камънчо

    5 5 Отговор
    Щом ЕС счита че украинците му требе да зимуват в Метро-то, а не магазина.

    11:50 30.07.2026

  • 15 ЕС СА ЛУДИ БУКВАЛНО

    7 7 Отговор
    Украйна е във война бе,каква корупция!

    11:51 30.07.2026

  • 16 Зеленото:

    11 6 Отговор
    Поне като унищожавам Украйна и украинците по ваша воля ме оставете да си крадна на спокойствие и на воля, драги желаещи ме. Иначе ще си отваря голямата уста и ще стане страшно.. Няма кво да ми говорите за корупцията в Украйна!

    11:52 30.07.2026

  • 17 И какви са тези

    9 5 Отговор
    конкретни "реформи" които Украйна трябва да предприеме ? Да ви кажа ли? Да печелят обществените поръчки единствено европейски фирми независимо от цената и качеството и да не се обявяват такива за продукти които ЕС не произвежда. ....

    11:52 30.07.2026

  • 18 МИ ТО ТОГАВА ТРЯБВА

    4 8 Отговор
    Да задължите и вас си ЖЕНКИ и не толкова да спрете корупцията на работните си места. А за окраина трябва едно само.. ИЗБОРИ И ТО ЧЕСТНИ.

    11:53 30.07.2026

  • 19 ГОЛЕМ РЕВ

    10 4 Отговор
    Зелю пак с нов кинеф

    Коментиран от #22, #26

    11:53 30.07.2026

  • 20 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    11:54 30.07.2026

  • 21 Хи хи хи

    8 4 Отговор
    тиа, урсулите и каите де.ша борят усръинската корупция
    като раздадат още 8,3 млрд. евро
    рушвети ???!

    11:54 30.07.2026

  • 22 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    Обора ти даде Интернет да разберем,че си проооос.😂

    Коментиран от #29

    11:54 30.07.2026

  • 23 ....

    9 4 Отговор
    Почнат ли да обвързват парата с нещо, значи спират кранчето, явно са я отписали вече укрия.

    11:54 30.07.2026

  • 24 Изгубени в превода

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Сега тези глупости какво общо имат с корупцията в Украйна и милиардите, които Зеленото иска да открадне?

    11:54 30.07.2026

  • 25 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    11:54 30.07.2026

  • 26 Що ревеш?

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    За за пари ли?

    Коментиран от #31

    11:54 30.07.2026

  • 27 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    8 4 Отговор
    Докато праща окраинците да умират за нашите интереси ЩЕ ДАВАМЕ. Нали ние ги печатаме.

    11:55 30.07.2026

  • 28 Че то без корупцията

    6 5 Отговор
    Украйна няма и седмица да издържи. Ще се саморазпадне.

    11:55 30.07.2026

  • 29 ГОЛЕМ РЕВ

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Проссс си ти кифло

    11:56 30.07.2026

  • 30 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 6 Отговор
    Зилински продава живота на всеки бандера за 1000 Е в личната му сметка.

    Коментиран от #71

    11:56 30.07.2026

  • 31 Мухахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Що ревеш?":

    Вие ревете аз кинти имам ти немаш

    Коментиран от #56

    11:57 30.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пука ни на шлифера

    1 9 Отговор
    Ние не участваме в тази финансовата помощ за Украйна и корупцията там за какво да ни интересува

    11:58 30.07.2026

  • 34 Кой полезен идиот от Брюксел

    3 6 Отговор
    взе корумпираното бг племе в ЕС?
    Същото ще стане и с Украйна!

    Коментиран от #42

    11:58 30.07.2026

  • 35 Луганск

    6 4 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    11:58 30.07.2026

  • 36 Многоходовото

    6 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #43

    11:59 30.07.2026

  • 37 Берба с корупцията

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Означава, че евробюрократите искат да духнат на зелиния под опашката.

    11:59 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Село Безмер

    3 5 Отговор
    също се обявява срещу корупцията!

    12:00 30.07.2026

  • 40 Ти не съди по себе си

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    Аз съм си отлично.
    Кой ти е крив, че си копеец и все за нещо хленчиш наготово.
    Учи бре! Работи бре! Къпи се бре!

    12:02 30.07.2026

  • 41 конкретни реформи

    4 1 Отговор
    Ама нищо конкретно няма! Иначе от 1,1 милиарда евро за така нареченото разминиране на земеделски земи в Украйна, крадците в ЕК откраднаха над милиард. И то доказано и признато от Зеленски в САЩ

    12:03 30.07.2026

  • 42 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Баба Сула нали треба да захлеби с процента

    12:05 30.07.2026

  • 43 Мухахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Многоходовото":

    То за това ли бандерите вият на умрело

    12:07 30.07.2026

  • 44 Как мислите?

    4 1 Отговор
    """"""8,3 млрд. евро за Украйна с реформи срещу корупцията""""" ------- Все едно да оставиш на кучето тлъста пържолъ и нарязано зеле, да го оставиш само, и да очакваш, че то ще си хапне зелето, а не пържолкатъ или да съ опиташ да гасиш пожар с Бензин!!!! -))))))))) Тези Брюкселски чиновници или са много наивни и глупави, или участват в корупционната схема заедно с укрите!?

    Коментиран от #58

    12:07 30.07.2026

  • 45 Всеки който е за Украйна

    6 1 Отговор
    е корумпиран

    12:08 30.07.2026

  • 46 Имитиращ продук си ти, драги

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Глава от МДФ, тяло от ПДЧ.

    12:09 30.07.2026

  • 47 Ето на, ЕК призна

    7 1 Отговор
    Че до сега е захранвала корупцията. Нали така?

    12:10 30.07.2026

  • 48 тагарев

    6 1 Отговор
    обикновени крадци!

    12:10 30.07.2026

  • 49 си пън

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    явно,на изборите българия показа,че Е с русия,а вие продължавате да се скатавате тука и упорито не искате осрайна да спечели

    12:11 30.07.2026

  • 50 ГОЛЕМ РЕВ

    1 2 Отговор
    Аеее кресливите олигофрени я марш на фронта

    12:11 30.07.2026

  • 51 Да кажем твърдо НЕ

    5 2 Отговор
    на корупцията в ЕС и крадците в ЕК

    12:11 30.07.2026

  • 52 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Кога ще теглим пак заеми ,за да могат укрите да си живуркат в Европа ,а бедните да мрът на фронта за евреи ,и ние да бъдем роби да им подаряваме ресурсите си ,а утре и ние да отиваме да мрем за тях ,само о само те да са добре

    12:13 30.07.2026

  • 53 Няма корупция в Украйна

    5 1 Отговор
    И затова с 5000 гривни средна пенсия в Украйна придобиват имоти за милиони в Баба Алино нали?

    12:14 30.07.2026

  • 54 Емил

    2 1 Отговор
    А за спазване на правата на гражданите си ще има ли изискване???
    И за скъсване с н.ци.ма и шовинизма ще има ли условие???

    12:14 30.07.2026

  • 55 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 2 Отговор
    И корумпирани!

    Коментиран от #60

    12:15 30.07.2026

  • 56 Откъде имаш кинти?

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мухахаха":

    дух ач ли си?

    12:16 30.07.2026

  • 57 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Зленски моментално се е съгласил с условията на ЕС и е възложил изпълнението на плана срещу корупцията на експерта Миндич!
    Това решение незабавно е удвоило цените на златните тоалетни чинии и бидета, голям шанс за производителите!

    12:16 30.07.2026

  • 58 Емил

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Как мислите?":

    Участват в схемата

    12:16 30.07.2026

  • 59 Руските ракети

    3 0 Отговор
    Ще решат проблемите с корупцията

    12:16 30.07.2026

  • 60 Що пишеш с главни букви?

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Не
    Нормален ли си?
    Или си кьорав?

    12:17 30.07.2026

  • 61 луд умора няма

    2 0 Отговор
    така и с лаейнените хорица

    за сметка на обеднелите им търпеливи заблудени ес данъкоплатци
    които дигат протести срещу свръхтуризъм
    а не срещу превземащите ги талибани и меките брюкселски зелки и правителствата им

    12:17 30.07.2026

  • 62 Механик

    4 1 Отговор
    Корумпелите от ЕС се борят с корупцията?! Мале мила!!!

    12:17 30.07.2026

  • 63 Хитър

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "По времето на СССР":

    Комунизмът беше една ОГРОМНА КОРУПЦИЯ отгоре до долу.

    Всичко ставаше с връзки. Даже двойките се оправяха така.

    12:19 30.07.2026

  • 64 Храм на слънцето и перпериконци

    1 0 Отговор
    Това е корупция ! Мавзолеи и пръдни

    12:19 30.07.2026

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Добре, че Симеон Сакскобургготски ни вкара в ЕС. Иначе щяхме да сме само в НАТО, като Турция. Хвала и признателност!
    Украйна Зеленски може да я вкара само в гробищата.

    12:21 30.07.2026

  • 66 Новите изисквания

    2 0 Отговор
    са по-голям процент от сумата да се връща обратно към ЕС-лидерите вместо да отива директно към Земенски и неговия обръч от фирми

    12:21 30.07.2026

  • 67 Че без корупция

    2 0 Отговор
    Тагарев от глад ще умре бре

    12:22 30.07.2026

  • 68 с главни букви

    1 0 Отговор
    БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ и много корумпирани...

    12:24 30.07.2026

  • 69 Перперикон

    1 0 Отговор
    била древната столица на Украйна и украинският вожд хан Паткан имал мавзолей там. Стоял на покрива и врещял "Хурки, хуркииии...." и имало и един шаман дето събирал духовете на хуркистан... там ...

    12:28 30.07.2026

  • 70 Последни разкрития !!!

    1 0 Отговор
    Урсулата и Кая се оказа че имали къщи в Баба Алино през пълномощник адвокат Гюро

    12:31 30.07.2026

  • 71 Напротив. С много висок интелект са.

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    С минимум средства, успяха да нанесат катастрофални загуби на Русия. А Русия, която се изживяваше като уж четвърта военна сила в света, се оказа, че е педесет и четвърта сила. :) Русия дефакто, сама се прецака от собствената си глупост, като влезе в капана на войната.

    12:34 30.07.2026

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