ЕС обвърза нови 8,3 млрд. евро за Украйна с реформи срещу корупцията

Съветът на Европейския съюз въведе нови условия за отпускането на част от финансовата помощ за Украйна. Става дума за 8,3 млрд. евро, които Киев ще получи само след изпълнение на допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, предава БТА.

Нови изисквания преди следващите плащания

Според решението условията са предложени от Европейската комисия и предвиждат Украйна да предприеме конкретни реформи, преди да бъдат одобрени следващите преводи по европейската програма за финансова подкрепа.

Сред основните акценти са:

укрепване на върховенството на закона;

засилване на мерките срещу корупцията;

изпълнение на договорените реформи като условие за получаване на средствата.

Над 50 млрд. евро до 2027 година

През 2024 г. Европейският съюз одобри пакет от над 50 млрд. евро за Украйна за периода до 2027 г., включващ както безвъзмездни средства, така и заеми. Целта е подпомагане на възстановяването на страната и поддържане на икономическата ѝ стабилност по време на войната.

Какво е изплатено досега

По данни на Съвета на ЕС до момента:

изплатени са 6 млрд. евро ;

предоставено е 1,89 млрд. евро предварително финансиране;

извършени са седем последователни плащания на обща стойност близо 22 млрд. евро.

Следващият транш в размер на 8,3 млрд. евро ще бъде отпуснат едва след като Украйна изпълни новите изисквания, свързани с реформите в съдебната система и противодействието на корупцията.