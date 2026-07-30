ЕС обвърза нови 8,3 млрд. евро за Украйна с реформи срещу корупцията

Съветът на Европейския съюз въведе нови условия за отпускането на част от финансовата помощ за Украйна. Става дума за 8,3 млрд. евро, които Киев ще получи само след изпълнение на допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, предава БТА.
Нови изисквания преди следващите плащания
Според решението условията са предложени от Европейската комисия и предвиждат Украйна да предприеме конкретни реформи, преди да бъдат одобрени следващите преводи по европейската програма за финансова подкрепа.
Сред основните акценти са:
-
укрепване на върховенството на закона;
-
засилване на мерките срещу корупцията;
-
изпълнение на договорените реформи като условие за получаване на средствата.
Над 50 млрд. евро до 2027 година
През 2024 г. Европейският съюз одобри пакет от над 50 млрд. евро за Украйна за периода до 2027 г., включващ както безвъзмездни средства, така и заеми. Целта е подпомагане на възстановяването на страната и поддържане на икономическата ѝ стабилност по време на войната.
Какво е изплатено досега
По данни на Съвета на ЕС до момента:
-
изплатени са 6 млрд. евро;
-
предоставено е 1,89 млрд. евро предварително финансиране;
-
извършени са седем последователни плащания на обща стойност близо 22 млрд. евро.
Следващият транш в размер на 8,3 млрд. евро ще бъде отпуснат едва след като Украйна изпълни новите изисквания, свързани с реформите в съдебната система и противодействието на корупцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #13, #37
11:43 30.07.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #3, #20
11:44 30.07.2026
3 Варна 3
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Също и България трябва да покаже, че е силна срещу Русия.
Коментиран от #12, #25, #49
11:45 30.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не са унищожени в бой,
дори не са стигнали да бой ❗
И това не е от "Говори МаЦква!"❗
Коментиран от #10
11:45 30.07.2026
5 Български ад
Същите вилнеят в град Базел Швейцария!
11:46 30.07.2026
6 Крум
11:46 30.07.2026
7 "реформи срещу корупцията"
11:46 30.07.2026
8 Боруна Лом
11:47 30.07.2026
9 По времето на СССР
Коментиран от #63
11:48 30.07.2026
10 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Който си го може,си го може 😂.Ти какво докачи?😂🤣
11:49 30.07.2026
11 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
Коментиран от #24, #46
11:49 30.07.2026
12 Боруна Лом
До коментар #3 от "Варна 3":ОХЛЮВ! КАКВО ТИ ДАДЕ ОБОРА?
11:49 30.07.2026
13 Въпрос
До коментар #1 от "Варна 3":Знаеш ли че България е по зле от Украйна и Русия но никога не коментирате ,поне коментирайте лудият Борисов или сатрапа Иван Гешев!
Защо така?
Коментиран от #40
11:49 30.07.2026
14 камънчо
11:50 30.07.2026
15 ЕС СА ЛУДИ БУКВАЛНО
11:51 30.07.2026
16 Зеленото:
11:52 30.07.2026
17 И какви са тези
11:52 30.07.2026
18 МИ ТО ТОГАВА ТРЯБВА
11:53 30.07.2026
19 ГОЛЕМ РЕВ
Коментиран от #22, #26
11:53 30.07.2026
20 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
11:54 30.07.2026
21 Хи хи хи
като раздадат още 8,3 млрд. евро
рушвети ???!
11:54 30.07.2026
22 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #19 от "ГОЛЕМ РЕВ":Обора ти даде Интернет да разберем,че си проооос.😂
Коментиран от #29
11:54 30.07.2026
23 ....
11:54 30.07.2026
24 Изгубени в превода
До коментар #11 от "Луганск":Сега тези глупости какво общо имат с корупцията в Украйна и милиардите, които Зеленото иска да открадне?
11:54 30.07.2026
25 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #3 от "Варна 3":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
11:54 30.07.2026
26 Що ревеш?
До коментар #19 от "ГОЛЕМ РЕВ":За за пари ли?
Коментиран от #31
11:54 30.07.2026
27 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
11:55 30.07.2026
28 Че то без корупцията
11:55 30.07.2026
29 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #22 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Проссс си ти кифло
11:56 30.07.2026
30 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #71
11:56 30.07.2026
31 Мухахаха
До коментар #26 от "Що ревеш?":Вие ревете аз кинти имам ти немаш
Коментиран от #56
11:57 30.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пука ни на шлифера
11:58 30.07.2026
34 Кой полезен идиот от Брюксел
Същото ще стане и с Украйна!
Коментиран от #42
11:58 30.07.2026
35 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
11:58 30.07.2026
36 Многоходовото
Коментиран от #43
11:59 30.07.2026
37 Берба с корупцията
До коментар #1 от "Варна 3":Означава, че евробюрократите искат да духнат на зелиния под опашката.
11:59 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Село Безмер
12:00 30.07.2026
40 Ти не съди по себе си
До коментар #13 от "Въпрос":Аз съм си отлично.
Кой ти е крив, че си копеец и все за нещо хленчиш наготово.
Учи бре! Работи бре! Къпи се бре!
12:02 30.07.2026
41 конкретни реформи
12:03 30.07.2026
42 Ба бааааа
До коментар #34 от "Кой полезен идиот от Брюксел":Баба Сула нали треба да захлеби с процента
12:05 30.07.2026
43 Мухахаха
До коментар #36 от "Многоходовото":То за това ли бандерите вият на умрело
12:07 30.07.2026
44 Как мислите?
Коментиран от #58
12:07 30.07.2026
45 Всеки който е за Украйна
12:08 30.07.2026
46 Имитиращ продук си ти, драги
До коментар #11 от "Луганск":Глава от МДФ, тяло от ПДЧ.
12:09 30.07.2026
47 Ето на, ЕК призна
12:10 30.07.2026
48 тагарев
12:10 30.07.2026
49 си пън
До коментар #3 от "Варна 3":явно,на изборите българия показа,че Е с русия,а вие продължавате да се скатавате тука и упорито не искате осрайна да спечели
12:11 30.07.2026
50 ГОЛЕМ РЕВ
12:11 30.07.2026
51 Да кажем твърдо НЕ
12:11 30.07.2026
52 Kaлпазанин
12:13 30.07.2026
53 Няма корупция в Украйна
12:14 30.07.2026
54 Емил
И за скъсване с н.ци.ма и шовинизма ще има ли условие???
12:14 30.07.2026
55 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #60
12:15 30.07.2026
56 Откъде имаш кинти?
До коментар #31 от "Мухахаха":дух ач ли си?
12:16 30.07.2026
57 Тити на Кака
Това решение незабавно е удвоило цените на златните тоалетни чинии и бидета, голям шанс за производителите!
12:16 30.07.2026
58 Емил
До коментар #44 от "Как мислите?":Участват в схемата
12:16 30.07.2026
59 Руските ракети
12:16 30.07.2026
60 Що пишеш с главни букви?
До коментар #55 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Не
Нормален ли си?
Или си кьорав?
12:17 30.07.2026
61 луд умора няма
за сметка на обеднелите им търпеливи заблудени ес данъкоплатци
които дигат протести срещу свръхтуризъм
а не срещу превземащите ги талибани и меките брюкселски зелки и правителствата им
12:17 30.07.2026
62 Механик
12:17 30.07.2026
63 Хитър
До коментар #9 от "По времето на СССР":Комунизмът беше една ОГРОМНА КОРУПЦИЯ отгоре до долу.
Всичко ставаше с връзки. Даже двойките се оправяха така.
12:19 30.07.2026
64 Храм на слънцето и перпериконци
12:19 30.07.2026
65 Пенсионер 69 годишен
Украйна Зеленски може да я вкара само в гробищата.
12:21 30.07.2026
66 Новите изисквания
12:21 30.07.2026
67 Че без корупция
12:22 30.07.2026
68 с главни букви
12:24 30.07.2026
69 Перперикон
12:28 30.07.2026
70 Последни разкрития !!!
12:31 30.07.2026
71 Напротив. С много висок интелект са.
До коментар #30 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":С минимум средства, успяха да нанесат катастрофални загуби на Русия. А Русия, която се изживяваше като уж четвърта военна сила в света, се оказа, че е педесет и четвърта сила. :) Русия дефакто, сама се прецака от собствената си глупост, като влезе в капана на войната.
12:34 30.07.2026