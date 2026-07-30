Далечните украински удари по Русия: Какво постигат?

"Небето ще определи резултата от войната", заяви в началото на юли украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че големината на територията сега има много по-малко значение. "Преминахме към въздушната сфера. А във въздуха сме конкурентоспособни", отбеляза Зеленски. Няколко дни по-късно той анонсира "40-дневен план за далекобойни санкции", извършвани от армията, а на десети юли подписа и указ за създаването на командване за далекобойни действия срещу Русия.

"Основната ни цел е нашето далекобойно влияние още повече да подтиква Русия към дипломация - чрез усложняване на производството на оръжия, чрез нефтени и други икономически загуби, както и за връщането на тази война в страната, която я започна", написа неотдавна Зеленски в социалните мрежи.

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Какви са целите и докъде стигат "далекобойните санкции"

Приоритетна цел на далекобойните украински удари са руските нефтопреработвателни заводи, нефтените бази и помпените станции на тръбопроводите, посочват пред ДВ украински експерти. Паралелно под ударите попадат предприятия от военнопромишления комплекс, обекти на противовъздушната отбрана, ракетни катери и кораби, логистични възли, а напоследък – и складовете на компанията Wildberries, тъй като по украински данни чрез нея се осъществява и търговия с военни стоки за руската армия.

Географията на ударите се разшири далеч отвъд пределите на „безопасния тил“ на Русия – чак до Ярославска област на 1300 км от границата, както и до Пермския край на повече от 1500 км. Най-далечните достигнати цели са в Урал и в Сибир – на над 3000 км.

Експертите са на мнение, че причина за уязвимостта на Русия е именно нейната география. Тя е твърде голяма, за да защити физически цялата си територия, инфраструктура и логистика, посочва пред ДВ директорът на аналитичния център New Geopolitics Research Михаил Самус.

Украинската далекобойна кампания се базира най-вече на относително евтините далекобойни дронове "камиказде" от собствено производство – на тях се дължат около 54% от поразените цели и 59% от огневите задачи във вътрешността на Русия. Един такъв дрон струва около 55 000 долара. Допълнително със същото предназначение се използват и ракети, като например „Фламинго“.

Какви са последствията от далекобойните удари срещу Русия

Ефектът от украинските удари дълбоко в територията на Русия вече се поддава на измерване, и то с помощта на независими източници. Водещата аналитична компания Kpler съобщава, че в резултат от ударите през юни руските рафинерии се преработвали само по около 560 000 тона нефт за денонощие – най-ниският показател от години насам, а производството на бензин е спаднало с около 25% в сравнение с миналата година. Различните оценки определят, че украинските атаки са извадили от строя около 40 процента от нефтопреработвателните мощности на Русия.

Последствията от всичко това се усещат и от обикновените граждани – в Русия са въведени ограничения за продажбата на гориво, по бензиностанциите има опашки. Кремъл ограничава износа на горива, а същевременно увеличава вноса – според сведенията Москва планира да купува до 400 000 тона бензин месечно.

"В момента акцентът е върху ударите по нефтопреработвателните предприятия. И това е правилно, тъй като влияе на обезпечаването на руските въоръжени сили с гориво", казва пред ДВ украинският военен експерт Николай Сунгуровски. Но въпреки общата ефективност на кампанията, той вижда един неин определен недостатък – че засега няма добра координация на ударите. "Те трябва да бъдат координирани в дълбочина и да бъдат същевременно свързани с удари по логистиката на руските въоръжени сили, както и с работата на дипломатическите и разузнавателните служби за прекратяване на доставките на западни компоненти за Русия."

Дали украинските "далекобойни санкции" ще доведат до по-скорошен мир?

Далекобойните удари на Украйна имат и геополотическо измерение. Според Самус, именно способността за нанасяне на удари във вътрешността на Русия е променила позицията на Украйна в отношенията със САЩ. "Ние взимаме решения суверенно, без да молим за помощ от позицията на слабост. САЩ фактически се превърнаха в посредник, а Украйна има собствена суверенна позиция, защото може на практика да демонстрира сила", посочва Самус.

Що се отнася до перспективите за замразяване на войната, и двамата експерти са по-скоро сдържани. Сунгуровски смята, че сами по себе си ударите в дълбочина няма да променят хода на войната, тъй като са само един елемент от целия комплекс мерки. Според него решаващо значение продължават да имат събитията на фронта.

Самус е още по-категоричен: Украйна едва ли се приближава към мира, тъй като Путин иска да продължи войната. Но същевременно той отбелязва, че ситуацията се променя не в полза на Русия и ще продължи да се променя допълнително. "Още отсега има реален ефект, а в бъдеще той ще се засилва. Ситуацията се променя в стратегически план и то негативно за Русия", подчертава Самус.

Автор: Лилия Ржеутская