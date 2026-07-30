Далечните украински удари по Русия: Какво постигат?

"Небето ще определи резултата от войната", заяви в началото на юли украинският президент Володимир Зеленски и допълни, че големината на територията сега има много по-малко значение. "Преминахме към въздушната сфера. А във въздуха сме конкурентоспособни", отбеляза Зеленски. Няколко дни по-късно той анонсира "40-дневен план за далекобойни санкции", извършвани от армията, а на десети юли подписа и указ за създаването на командване за далекобойни действия срещу Русия.
"Основната ни цел е нашето далекобойно влияние още повече да подтиква Русия към дипломация - чрез усложняване на производството на оръжия, чрез нефтени и други икономически загуби, както и за връщането на тази война в страната, която я започна", написа неотдавна Зеленски в социалните мрежи.
Какви са целите и докъде стигат "далекобойните санкции"
Приоритетна цел на далекобойните украински удари са руските нефтопреработвателни заводи, нефтените бази и помпените станции на тръбопроводите, посочват пред ДВ украински експерти. Паралелно под ударите попадат предприятия от военнопромишления комплекс, обекти на противовъздушната отбрана, ракетни катери и кораби, логистични възли, а напоследък – и складовете на компанията Wildberries, тъй като по украински данни чрез нея се осъществява и търговия с военни стоки за руската армия.
Географията на ударите се разшири далеч отвъд пределите на „безопасния тил“ на Русия – чак до Ярославска област на 1300 км от границата, както и до Пермския край на повече от 1500 км. Най-далечните достигнати цели са в Урал и в Сибир – на над 3000 км.
Експертите са на мнение, че причина за уязвимостта на Русия е именно нейната география. Тя е твърде голяма, за да защити физически цялата си територия, инфраструктура и логистика, посочва пред ДВ директорът на аналитичния център New Geopolitics Research Михаил Самус.
Украинската далекобойна кампания се базира най-вече на относително евтините далекобойни дронове "камиказде" от собствено производство – на тях се дължат около 54% от поразените цели и 59% от огневите задачи във вътрешността на Русия. Един такъв дрон струва около 55 000 долара. Допълнително със същото предназначение се използват и ракети, като например „Фламинго“.
Какви са последствията от далекобойните удари срещу Русия
Ефектът от украинските удари дълбоко в територията на Русия вече се поддава на измерване, и то с помощта на независими източници. Водещата аналитична компания Kpler съобщава, че в резултат от ударите през юни руските рафинерии се преработвали само по около 560 000 тона нефт за денонощие – най-ниският показател от години насам, а производството на бензин е спаднало с около 25% в сравнение с миналата година. Различните оценки определят, че украинските атаки са извадили от строя около 40 процента от нефтопреработвателните мощности на Русия.
Последствията от всичко това се усещат и от обикновените граждани – в Русия са въведени ограничения за продажбата на гориво, по бензиностанциите има опашки. Кремъл ограничава износа на горива, а същевременно увеличава вноса – според сведенията Москва планира да купува до 400 000 тона бензин месечно.
"В момента акцентът е върху ударите по нефтопреработвателните предприятия. И това е правилно, тъй като влияе на обезпечаването на руските въоръжени сили с гориво", казва пред ДВ украинският военен експерт Николай Сунгуровски. Но въпреки общата ефективност на кампанията, той вижда един неин определен недостатък – че засега няма добра координация на ударите. "Те трябва да бъдат координирани в дълбочина и да бъдат същевременно свързани с удари по логистиката на руските въоръжени сили, както и с работата на дипломатическите и разузнавателните служби за прекратяване на доставките на западни компоненти за Русия."
Дали украинските "далекобойни санкции" ще доведат до по-скорошен мир?
Далекобойните удари на Украйна имат и геополотическо измерение. Според Самус, именно способността за нанасяне на удари във вътрешността на Русия е променила позицията на Украйна в отношенията със САЩ. "Ние взимаме решения суверенно, без да молим за помощ от позицията на слабост. САЩ фактически се превърнаха в посредник, а Украйна има собствена суверенна позиция, защото може на практика да демонстрира сила", посочва Самус.
Що се отнася до перспективите за замразяване на войната, и двамата експерти са по-скоро сдържани. Сунгуровски смята, че сами по себе си ударите в дълбочина няма да променят хода на войната, тъй като са само един елемент от целия комплекс мерки. Според него решаващо значение продължават да имат събитията на фронта.
Самус е още по-категоричен: Украйна едва ли се приближава към мира, тъй като Путин иска да продължи войната. Но същевременно той отбелязва, че ситуацията се променя не в полза на Русия и ще продължи да се променя допълнително. "Още отсега има реален ефект, а в бъдеще той ще се засилва. Ситуацията се променя в стратегически план и то негативно за Русия", подчертава Самус.
Автор: Лилия Ржеутская
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Нищо не постигат
Коментиран от #42, #56
15:05 30.07.2026
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6 Как какво
Коментиран от #49
15:07 30.07.2026
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9 ДрайвингПлежър
Тва е като да си пъхаш всеки ден ръката в огъня и да не се учиш, че ще пари и боли.
Износа на руснаците не е паднал, вече си решиха проблемите с горивата, нещата се нормализират и ограниченията падат. Само ненормалния украинец ще го боли още дълго, докато не поумнее...
Не веднъж съм казва, че тъпата пропаганда не помага на никого... освен на перачите на пари и крадците!
15:11 30.07.2026
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12 Факт
15:12 30.07.2026
13 Бай Тошо
При средна заплата от 150 лв. и курс на черния пазар 3:1, българинът е изкарвал едва 50 долара на месец. По същото време в САЩ средната заплата е била 1040 долара. Разликата в стандарта е над 20 пъти.
При това обикновеният българин изобщо нямаше право да притежава долари. Наказваше се строго от закона. Всичко ценно се намираше в „Кореком“ зад витрини. За масовия гражданин оставаше само сивият дефицит на българския пазар.
Абсурдът на плановата икономика става пълен при цените на стоките. Държавата поддържаше изкуствен официален курс от около 0.85 лв. за долар. По този курс тя оценяваше соц возилото Лада (8100 лв.) на внушителните 9529 долара. Това е почти двойно повече от цената на чисто нов спортен Ford Mustang в САЩ ($5338)!
Но дори да забравим пропагандата и да сметнем всичко по реалния пазарен курс, покупателната способност е шокираща:
Колите: Американецът купуваше своя Mustang само с 5 свои заплати. Българинът за една Лада трябваше да работи 54 месеца (4.5 години) и да чака на опашка в Мототехника над десетилетие.
Телевизорите: Популярен цветен телевизор („Велико Търново“) струваше около 1000 лв. Това са близо 7 бългаски заплати. В САЩ модерен цветен телевизор се купуваше за броени дни труд.
Хладилниците: За един хладилник „Мраз“ се даваха между 2 и 3 пълни месечни заплати. И пак се чакаше с месеци заради постоянния дефицит.
Коментиран от #15, #23, #35
15:12 30.07.2026
14 няма край
15:12 30.07.2026
15 Бай Тошо
До коментар #13 от "Бай Тошо":Това е истината за „евтиния“ живот тогава. Трудът на хората беше брутално обезценен спрямо света. За всяка битова техника или кола се робуваше с години, докато на Запад тези стоки бяха достъпни ежедневни покупки.
15:13 30.07.2026
16 камънчо
15:14 30.07.2026
17 Така е. То се вижда
До коментар #2 от "Вашето мнение":катастрофалното положение на Русия. Но никой не й е виновен. 5 години руска мъка на фронта :) Русия страда от собствената си глупост и положението й ще става още по-лошо. Стана близнак на Северна корея :)
Коментиран от #41, #61
15:15 30.07.2026
18 ТрАмп
единствено превземането на Нови и Нови населени места от Русия в Украйна,
които в крайна сметка ще доведат до Изчезването на една държава от картата на Света!
15:15 30.07.2026
19 Да бе
15:16 30.07.2026
20 хихи
15:16 30.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 така е
15:18 30.07.2026
23 Пишеш глупости бре младеж
До коментар #13 от "Бай Тошо":Ама пълни глупости. Ако средна заплата беше 150 лв. да те питам защо според теб нефтохимиците, минъорите и т.н сега са все на таван ? А? По 160-180 лв. тогава бяха даже стипендиите на студентите бре... в НХК Бургас заплата под 600 лв. нямаше, на пристанището също, ел. кабел Бургас бяха по 500-550 и сега внимавай младеж! Нетни заплати ! Нетни защото тогава нямаше брутни и ДДС също нямаше. И като не са ти ясни нещата не умувай
Коментиран от #27, #28, #55
15:19 30.07.2026
24 Ха ха
До коментар #11 от "Дааааа":А твоята е от Соловьов, Скабеева ,Симонян и Ко.Там е "истината" за ганьовските копейки
15:20 30.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пламен
-Какво е Икономиката ?
Студент:
-Икономиката е логистика. Тя зависи от производство, складове и транспорт.
Доцент:
-Какво се случва , когато един от тези фактори бъде елиминиран?
Студент:
-Цялата система се разпада-започват фалити за дребните търговци и превозвачите. Банките отчитат лоши кредити.Няма кой да плаща данъци-хазната се опразва,хората бягат да си теглят парите от банките, бюджетът пропада.
Така по-лесно ли ще го разберете, копейки, защо Украйна удря по бензина, нафтата и складовете?
15:22 30.07.2026
27 Айде стига лига наборе
До коментар #23 от "Пишеш глупости бре младеж":Степените на студентите бяха по 60 лв.Заплатата на офицер от милицията беше 360 лв и това се смяташе за много висока.Миньорите взима ха около 400лв, но излизаха в пенсия доста болни .....Средно беше 160-200лв
Коментиран от #32, #43, #64
15:24 30.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Много ясно какво постигат!
15:27 30.07.2026
31 Странно
15:27 30.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началник хунта
15:30 30.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кашик от резерва!
До коментар #2 от "Вашето мнение":Още в казармата ни казваха тривиалната истина :
Докато не мине кашика(уточнение за безказармените жълтопаветни бордюри,това е - Негово Величество-Пехотинеца...)...- Победа-няма и не може да има...!
Че и тук-дрончета...мрончета....не мине ли кашика...-Победа-няма!
Коментиран от #57, #58
15:32 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И кво ?
До коментар #35 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Сега родата на собственика във фирмата не взема ли повече от наетия служител или работник ?
15:33 30.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Абе, трилион долара
До коментар #3 от "Нищо не постигат":загуба си е направо катастрофална. А за бедна държава като Русия, още повече.
15:35 30.07.2026
43 Стипендиантите на
До коментар #27 от "Айде стига лига наборе":НХК Бургас получаваха стипендии по 185 лв. Стипендиантите на АЕЦ Козлодуй по 230 лв на месец. Стартовата заплата на КИП и А в Нефтохима беше 550 лв! На пристанище Бургас докерите бяха на 640-700 а стефадорите 800... в целият бургаски окръг обаче имаше само 4 доктора на науките за разлика от сега ..
15:36 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кво постига Украйна ли
15:38 30.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Олееее
До коментар #28 от "Чиба, съветска мумио !":Че даже и бормашини правихме че и ги ползвахме. А сега младите мислят че това е сушоар
15:41 30.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Питащ
До коментар #6 от "Как какво":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а
Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #54
15:43 30.07.2026
50 Нормален човек
Коментиран от #60
15:43 30.07.2026
51 няма край
15:44 30.07.2026
52 ВВП
15:44 30.07.2026
53 Алооооо Киев
15:44 30.07.2026
54 Нормален човек
До коментар #49 от "Питащ":Какви 2 милиона? Русия има не повече от 300 000 убити, малко по-малко от украинските жертви.
Коментиран от #65, #70
15:44 30.07.2026
55 Питам
До коментар #23 от "Пишеш глупости бре младеж":Я ти кажи защо вие комунистите свалите Т. Живков от власт и го разкарвахте като някой углавен престъпник по милиционерските участъци?
Коментиран от #67
15:45 30.07.2026
56 Баламата
До коментар #3 от "Нищо не постигат":Е ,за 40 дена и Украйна вече няма да има излаз на море.Това постига
Коментиран от #62, #66, #69
15:46 30.07.2026
57 Соломон
До коментар #37 от "Кашик от резерва!":Когато Германия загуби ПСВ да не би някой да превзе Берлин за да каже че е победил
15:46 30.07.2026
58 Роко
До коментар #37 от "Кашик от резерва!":Мъдри хора са били военните навремето в кашимерията взимаха само тези които за друго не ставаха. Явно е имало защо.
15:47 30.07.2026
59 ВВП
15:47 30.07.2026
60 нали?
До коментар #50 от "Нормален човек":Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че украинските въоръжени сили са атакували четири руски танкера в Черно и Азовско море.
По думите му през последните три седмици украинските сили са нанесли удари по общо 205 руски танкера, от които:
130 в Азовско море;
75 в Черно море.
15:48 30.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Соломон
До коментар #56 от "Баламата":Нещо си се объркал.Украйна не само ще си има излас на море .Но и черноморкия флот каквото е останало от него се крие чак в Грузия
15:50 30.07.2026
63 ВВП
15:50 30.07.2026
64 И така да е, но не е така разбира се
До коментар #27 от "Айде стига лига наборе":И забравяш да споменеш че говориш за нетни заплати нали? И че ДДС и акцизи нямаше нито пък мито по 3 евро за артикул в малка пратка и т.н хубавецо
15:53 30.07.2026
65 Соломон
До коментар #54 от "Нормален човек":А онези над милион без ръце и крака като самовар тях неги ли броиш.Броят на ранените е много по важен от броя на убитите.Защото за ранените ще трябва се грижат дори и след като войната свърши
Коментиран от #68
15:54 30.07.2026
66 Роко
До коментар #56 от "Баламата":От коя дата да броя тези 40 дена? Минаха 4,5 години великая и могущая се е предвижила на 55 километра или по километър в месец. Онзи ден се пробваха да направят механизиран щурм ма нещо не им се получи танковете станаха на салата. А да вече нямат и флот с който да се пробват да го направят е освен ако Путин не докара плаката от парада
15:55 30.07.2026
67 Живков
До коментар #55 от "Питам":Никога не е бил по милиционерските участъци. Домашен арест си беше човека а Борисов метеше и чистеше, обираше праха по мебелите и го играеше портиер
15:56 30.07.2026
68 Пламен
До коментар #65 от "Соломон":Точно затова са измислени леките калибри , които не убиват, а раняват.
Раненият войник е много по-голям проблем за Армията и страната , в сравнение със загиналия.
Коментиран от #73
15:58 30.07.2026
69 Разбирач
До коментар #56 от "Баламата":Русия за три дни щеше да я превземе. Сега трябваше великата съветска армия да е в Лисабон.
Коментиран от #74
16:03 30.07.2026
70 Роко
До коментар #54 от "Нормален човек":Приятелю 300 000 са само за тази година и това са само тези за които е 100% сигурно още поне толкова се водят безследно изчезнали (90% от тях най вероятно наторяват украинския чернозем е сигурно има и някой друг дизертирал наскоро група военни бивши затворници избягаха докато ги караха на фронта). И това е без да броим последната механизирана атака където укрите утилизираха поне 3-4000 рассиянина
16:04 30.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 няма край
16:06 30.07.2026
73 Роко
До коментар #68 от "Пламен":Не точно в руската армия го превръзват връчват му патериците и обратно в щурм. Просто при тях човешкия живот не струва и копейка
16:06 30.07.2026
74 нали знаеш
До коментар #69 от "Разбирач":Нали знаеш че и в Съветската армия най-отпред бяха украинци? Московците и тогава бяха по землянките.
16:10 30.07.2026