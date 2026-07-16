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Лидерът на хусите заплаши Саудитска Арабия с удари по петролни съоръжения

Лидерът на хусите заплаши Саудитска Арабия с удари по петролни съоръжения

16 Юли, 2026 22:16 759 6

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  • саудитска арабия-
  • иран-
  • петрол

Подкрепяните от Иран хуси в миналото са нанасяли удари по енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия

Лидерът на хусите заплаши Саудитска Арабия с удари по петролни съоръжения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на йеменските бунтовници хуси - Абдул Малик ал Хуси - заяви днес, че всички саудитски петролни и други жизненоважни съоръжения ще станат мишена на удари с ракети и дронове от страна на групировката, ако Рияд ескалира намесата си в конфликта в Йемен, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предупреждението идва, след като хусите изстреляха ракети срещу Саудитска Арабия, обвинявайки кралството, че е бомбардирало в понеделник летището в намиращата се под техен контрол йеменска столица Сана - стъпка, белязала края на продължилото четири години примирие между двете враждуващи страни.

Подкрепяните от Иран хуси в миналото са нанасяли удари по енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. През 2019 г. те поеха отговорност за атаки срещу две ключови саудитски петролни съоръжения, които временно лишиха Рияд от над половината от производството му на суров петрол.

През 2022 г. хусите удариха отново саудитски петролни съоръжения. Тогава водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че станция за разпределение на петролни продукти на компанията "Арамко" в Джеда е била поразена и е възникнал пожар.

"Истинското възмездие е летището в Сана за летището в Рияд - летище за летище, пристанища за пристанища, блокада за блокада", каза в телевизионно изявление Ал Хуси.

Йемен е раздиран от гражданска война от повече от десетилетие, откакто хусите завзеха столицата Сана, предизвиквайки интервенцията на Саудитска Арабия през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство.

Оттогава конфликтът предизвика една от най-тежките хуманитарни кризи в света и раздели страната на две - подкрепяното от Саудитска Арабия правителство в Аден и администрацията на хусите в Сана, отбелязва Ройтерс.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 3 Отговор
    Хусите са смели и добри хора.Пуснаха нашите моряци без пари.

    22:18 16.07.2026

  • 2 Мисирки,

    8 0 Отговор
    Хути, не хуси. Ограмоти се. Цял анализ има в нета по въпроса. Всичките ти статии такива .....фалшиви

    22:27 16.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Иранци, перси, хуси бомбат мъжки и се не страхуват като трусливото племе руси 👈

    22:30 16.07.2026

  • 4 Малий

    4 0 Отговор
    Копейките имат много братушки хути ,иранци .Македония по нареждане на Путин вече не са ни братя.

    22:42 16.07.2026

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    Очудващо е че Петролните Държави след като имат толкова сериозно Амер. Въоръжение се занимават единствено с Отбрана като отговор на Хуски и Ирански Провокации вместо да ги запукат решително и безмилостно.А точно сега е Сгодният случай да се присъединят към САЩ и евентуално и да навлязат с войска в Иран!

    22:53 16.07.2026

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    И шейха на Саудитска Арабия си го премести под чаршафа ....
    Дреме му за кус - кусите и разни блъхливи пустинни гладници ....!!!

    23:01 16.07.2026