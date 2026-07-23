САЩ разрешиха на Саудитска Арабия да обогатява уран, което може да отвори път към разработването на ядрено оръжие

САЩ и Саудитска Арабия сключиха споразумение, свързано с ядрената енергия за граждански цели, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на енергетиката, съобщи БТА.
Договорът предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, използвайки американска технология и обеднен уран.
Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байдън. Но за разлика от плана на Байдън, окончателното споразумение не включва т.нар. допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да осъществява внезапни проверки.
Договорът също така разрешава на Рияд да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Ройтерс.
Обединените арабски емирства доброволно се отказаха от правото да обогатяват уран и да преработват ядрени отпадъци при сключването на сходно споразумение със САЩ през 2009 г.
Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, задно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на американското енергийно ведомство.
Споразумението „съответства на договорите за неразпространение (на ядреното оръжие), заложени в Закона за атомната енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение“, се добавя в текста.
Министерството на енергетиката посочи, че споразумението ще бъде предадено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на споразумението. Ако подобен вот не се състои или пък се организира, но не получи достатъчно голяма подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневния срок.
Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между САЩ и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желае страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба.
„Те позволяват на Саудитска Арабия, една войнствена и авторитарна страна, да разработва технологии за ядрени оръжия, като същевременно започват война с Иран под претекста, че предотвратяват създаването на иранска ядрена бомба“, заяви сенатор Едуард Марки от Демократическата партия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иран ще бъде унищожен
Коментиран от #35
08:22 23.07.2026
2 Една Купейка ми каза
08:24 23.07.2026
3 Грохнал Русофил
Докато Путин е Синът Божии
Коментиран от #28
08:26 23.07.2026
4 Здухан Путенист
08:29 23.07.2026
5 666
08:31 23.07.2026
6 Дъртата Бункерна мастия
08:32 23.07.2026
7 Иран ше спре да съществува
Коментиран от #25
08:33 23.07.2026
8 Чорбара
08:33 23.07.2026
9 ИВАН
08:33 23.07.2026
10 Грохнал Русофил
08:33 23.07.2026
11 Лопата Орешник
08:33 23.07.2026
12 Оп,пааа
08:37 23.07.2026
13 Наблюдател
08:39 23.07.2026
14 Някой
Явно наистина този свят трябва да се занули и след няколко хиляди години, ако все още има някакви хора тук, да направят нов опит за създаване на цивилизация.
Коментиран от #24
08:40 23.07.2026
15 Симо
08:40 23.07.2026
16 А,аааа
08:44 23.07.2026
17 Простият
08:45 23.07.2026
18 Хи хи хи
08:46 23.07.2026
19 Кои са САЩ
Снощи сънувах, че са осветкали Тръмп на голф игрището! Хмммм, жалко, че беше само сън.
Коментиран от #21
08:46 23.07.2026
20 Долу ЕС и сащ
Коментиран от #33
08:52 23.07.2026
21 Нещастници
До коментар #19 от "Кои са САЩ":и аз това се питам мои са те че разрвшават на някой каквото и да е ?!?
08:53 23.07.2026
22 А ,ази,
08:55 23.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мдаа
До коментар #14 от "Някой":Крайно време е Господ да отчете грешката си при създаване на най-великото си творение и да рестартира нещата, защото в противен случай Сащ ще му отнемат и тази възможност.
08:56 23.07.2026
25 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Иран ше спре да съществува":Дават атом на най-изтрещелите и радикални, чине ми се, че други ще спрат да съществуват
08:59 23.07.2026
26 Онзи
08:59 23.07.2026
27 йа Путин БОКЛУК
Коментиран от #29
09:00 23.07.2026
28 Религиозна капейка
До коментар #3 от "Грохнал Русофил":Путлера е национално богатство пратен ни е от не кой да е а от самия Бог който всички знете че съществува и винаги има право! Истината е само една подкрепа или отивате Zавинаги в адъ🤩💡
09:01 23.07.2026
29 Козаристан🐐
До коментар #27 от "йа Путин БОКЛУК":Абе тия нямаха ли огромни запаси и едно нещо наречено петрол, чувал съм че давало енергия и то
09:03 23.07.2026
30 Ончо
09:10 23.07.2026
31 Kaлпазанин
09:16 23.07.2026
32 ?????
И ква е разликата между саудитите и иранците.
В Иран май има повече свобода както я разбира запада.
Но за тва пък както се изрази Тръмп саудитите му лижат задника.
Толкова за разни принципи и правила.
09:38 23.07.2026
33 Бг пушечно месо за ЕС и САЩ!
До коментар #20 от "Долу ЕС и сащ":Щом янките раздават разрешения, същите разрешения могат да дадат Китай на Иран, Русия на Иран. Кимчо си ги направи без разрешения и руснаците подобриха съществено точността им. САЩ май търсят пушечно месо за техните войни? Радев гадев ни набута като пушечно месо в две войни. Айде да ви е честито дебили.
09:45 23.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Умствено пребит
До коментар #1 от "Иран ще бъде унищожен":Ти си вече разпокъсан умствено, а за Персия не Бери грижа, и без исляма пак ще пребъдат. А ти вече си продаден за жълти стотинки…
Дарвин за такива като тебе е имал предвид ;) иначе другите са Божи създания като Персите
09:48 23.07.2026
36 Ами
09:58 23.07.2026
37 Ти да видиш
На никой в света не му трябва разрешение от САЩ за да обогатява уран за мирни цели, когато пожелае.
Терористите от САЩ си придават важност и се правят на фактор какъвто изобщо не са!!!
10:15 23.07.2026