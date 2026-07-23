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САЩ разрешиха на Саудитска Арабия да обогатява уран, което може да отвори път към разработването на ядрено оръжие

САЩ разрешиха на Саудитска Арабия да обогатява уран, което може да отвори път към разработването на ядрено оръжие

23 Юли, 2026 08:18 1 225 37

  • уран-
  • саудитска арабия-
  • сащ-
  • ядрена енергетика

Конгресмени изразиха опасения, че договорът може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток

САЩ разрешиха на Саудитска Арабия да обогатява уран, което може да отвори път към разработването на ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Саудитска Арабия сключиха споразумение, свързано с ядрената енергия за граждански цели, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на енергетиката, съобщи БТА.

Договорът предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, използвайки американска технология и обеднен уран.

Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байдън. Но за разлика от плана на Байдън, окончателното споразумение не включва т.нар. допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да осъществява внезапни проверки.

Договорът също така разрешава на Рияд да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Ройтерс.

Обединените арабски емирства доброволно се отказаха от правото да обогатяват уран и да преработват ядрени отпадъци при сключването на сходно споразумение със САЩ през 2009 г.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, задно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на американското енергийно ведомство.

Споразумението „съответства на договорите за неразпространение (на ядреното оръжие), заложени в Закона за атомната енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение“, се добавя в текста.

Министерството на енергетиката посочи, че споразумението ще бъде предадено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на споразумението. Ако подобен вот не се състои или пък се организира, но не получи достатъчно голяма подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневния срок.

Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между САЩ и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желае страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба.

„Те позволяват на Саудитска Арабия, една войнствена и авторитарна страна, да разработва технологии за ядрени оръжия, като същевременно започват война с Иран под претекста, че предотвратяват създаването на иранска ядрена бомба“, заяви сенатор Едуард Марки от Демократическата партия.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран ще бъде унищожен

    4 35 Отговор
    По един или друг начин

    Коментиран от #35

    08:22 23.07.2026

  • 2 Една Купейка ми каза

    6 22 Отговор
    Че Русия била сила и имали Извънземна Армия

    08:24 23.07.2026

  • 3 Грохнал Русофил

    5 19 Отговор
    Ще продължавам да браня Русия след всичките и позори
    Докато Путин е Синът Божии

    Коментиран от #28

    08:26 23.07.2026

  • 4 Здухан Путенист

    3 13 Отговор
    След тридневната война ще помогнем на Братята Джихадисти терористи тирани и Убиици

    08:29 23.07.2026

  • 5 666

    25 2 Отговор
    Май краварите са намислили нещо взеха много разрешителни да раздават за ЯО на техни васали дали не ги готвят за курбан като прокси атака срещу техни врагове.Само лошото е че разчитат потенциалната жертва да не се досети кой стои зад тази атака по тях и да го отнесе васала.

    08:31 23.07.2026

  • 6 Дъртата Бункерна мастия

    1 13 Отговор
    Яд ме е яд ме е много

    08:32 23.07.2026

  • 7 Иран ше спре да съществува

    3 18 Отговор
    Във познатият ни терористичен Вид

    Коментиран от #25

    08:33 23.07.2026

  • 8 Чорбара

    28 2 Отговор
    Този сутрин цялото джендъркравар на амбразурата.

    08:33 23.07.2026

  • 9 ИВАН

    14 1 Отговор
    На тия примати кола не трябва да им се дава, че ще се пребият, а те атомна бомба ....

    08:33 23.07.2026

  • 10 Грохнал Русофил

    2 10 Отговор
    Ние ще помогнем на тероризма да съществува

    08:33 23.07.2026

  • 11 Лопата Орешник

    25 1 Отговор
    Много ме кефи как кравите РАЗРЕШАВАТ! Що примерно Кабо Верде да не им разреши или Швейцария не им разреши? Тия фалирали емигранти са много забавни как се вживяват в ролята на световното ченге!

    08:33 23.07.2026

  • 12 Оп,пааа

    11 0 Отговор
    Те, и Ирак имаха химическо оръжие. 🤔

    08:37 23.07.2026

  • 13 Наблюдател

    13 0 Отговор
    А, едва ли са толкова дълбоки плановете. Саудите сигурно са купили Тръмп с два камилски кервана злато и са му обещали най-високия тръмптауър и той какво, какво, това му хрумнало.

    08:39 23.07.2026

  • 14 Някой

    20 0 Отговор
    Просто е невероятно какви двойн истандарти прилага лудия американец. За едни може, за други - не. А какво мисли Израел по въпроса? Щото и саудитците не са им фенове...
    Явно наистина този свят трябва да се занули и след няколко хиляди години, ако все още има някакви хора тук, да направят нов опит за създаване на цивилизация.

    Коментиран от #24

    08:40 23.07.2026

  • 15 Симо

    11 0 Отговор
    Хубавото в случая е, че САЩ са най-изостанали в ядрените технологии и на практика нямат такива. Така че саудитците скоро нито ще построят централа ( както и ние) нито ще развият те логична база заплашваща равновесието в региона. Виж, ако се бяха обърнали към Русия или Китай или дори Северна Корея, тогава картинката щеше да е съвсем друга.

    08:40 23.07.2026

  • 16 А,аааа

    4 0 Отговор
    И, в Либия и в Либия.

    08:44 23.07.2026

  • 17 Простият

    8 0 Отговор
    Сащ ли печатат и раздават разрешителните за обогатен уран? И защо им е разрешително за обогатен уран, като ще строят АЕЦ на обеднен уран? Ама аз съм прозд и за мене бедни, богати нямат значение - всички са едни и същи.

    08:45 23.07.2026

  • 18 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    И, в Сирия, в Сирия.

    08:46 23.07.2026

  • 19 Кои са САЩ

    10 0 Отговор
    Че разрешават или да забраняват, коя държава как да се развива!
    Снощи сънувах, че са осветкали Тръмп на голф игрището! Хмммм, жалко, че беше само сън.

    Коментиран от #21

    08:46 23.07.2026

  • 20 Долу ЕС и сащ

    10 0 Отговор
    а защо да не миже Иран ? Иначе за СА няма проблем нищо че у иха журналиста Хашоги в тяхното посолство в Истанбул...,. това са американските ценности, а иранците били терористи..... това са ни ПАРТНЬОРКИТЕ!!!!

    Коментиран от #33

    08:52 23.07.2026

  • 21 Нещастници

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кои са САЩ":

    и аз това се питам мои са те че разрвшават на някой каквото и да е ?!?

    08:53 23.07.2026

  • 22 А ,ази,

    0 0 Отговор
    се сетих и за Афганистан. 🙃

    08:55 23.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Крайно време е Господ да отчете грешката си при създаване на най-великото си творение и да рестартира нещата, защото в противен случай Сащ ще му отнемат и тази възможност.

    08:56 23.07.2026

  • 25 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иран ше спре да съществува":

    Дават атом на най-изтрещелите и радикални, чине ми се, че други ще спрат да съществуват

    08:59 23.07.2026

  • 26 Онзи

    2 0 Отговор
    С техните камъни по техните глави,както преди 25 години със самолетите.

    08:59 23.07.2026

  • 27 йа Путин БОКЛУК

    6 0 Отговор
    При толкова много слънце и толкова много място ако става дума за електроенергия то точно там могат да се построят толкова много слънчеви паркове, че да се чудят какво да го правят този ток. На не. Искат да купуват уран, да строят атомни централи за милиарди и даьсе чудят де да хвърлят радиационната вода от охлажфането в най-топлата държава. Това и за Иран и за СА.

    Коментиран от #29

    09:00 23.07.2026

  • 28 Религиозна капейка

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Грохнал Русофил":

    Путлера е национално богатство пратен ни е от не кой да е а от самия Бог който всички знете че съществува и винаги има право! Истината е само една подкрепа или отивате Zавинаги в адъ🤩💡

    09:01 23.07.2026

  • 29 Козаристан🐐

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "йа Путин БОКЛУК":

    Абе тия нямаха ли огромни запаси и едно нещо наречено петрол, чувал съм че давало енергия и то

    09:03 23.07.2026

  • 30 Ончо

    7 0 Отговор
    Ами, Венецуела, видяхме, видяхме. Сега следва Куба, Канада 😅 ,Гренландия и т.н.Да се приготвя Слънцето, Луната и Млечния път.🤧

    09:10 23.07.2026

  • 31 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Фащ разрешиха на тъпите арабели да обогатяват уран ,ти да видиш

    09:16 23.07.2026

  • 32 ?????

    8 0 Отговор
    Уф.
    И ква е разликата между саудитите и иранците.
    В Иран май има повече свобода както я разбира запада.
    Но за тва пък както се изрази Тръмп саудитите му лижат задника.
    Толкова за разни принципи и правила.

    09:38 23.07.2026

  • 33 Бг пушечно месо за ЕС и САЩ!

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Долу ЕС и сащ":

    Щом янките раздават разрешения, същите разрешения могат да дадат Китай на Иран, Русия на Иран. Кимчо си ги направи без разрешения и руснаците подобриха съществено точността им. САЩ май търсят пушечно месо за техните войни? Радев гадев ни набута като пушечно месо в две войни. Айде да ви е честито дебили.

    09:45 23.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Умствено пребит

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иран ще бъде унищожен":

    Ти си вече разпокъсан умствено, а за Персия не Бери грижа, и без исляма пак ще пребъдат. А ти вече си продаден за жълти стотинки…
    Дарвин за такива като тебе е имал предвид ;) иначе другите са Божи създания като Персите

    09:48 23.07.2026

  • 36 Ами

    3 0 Отговор
    Ето това се казва двоен стандарт. И още интереса клати феса.

    09:58 23.07.2026

  • 37 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Клоуните от САЩ разрешили!??? И какво точно разрешиха!????

    На никой в света не му трябва разрешение от САЩ за да обогатява уран за мирни цели, когато пожелае.

    Терористите от САЩ си придават важност и се правят на фактор какъвто изобщо не са!!!

    10:15 23.07.2026