Военен съюз със Саудитска Арабия! Пакистан предупреди, че ще атакува позиции на хусите

Пакистан предупреди, че може да предприеме военни действия на фона на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Пакистан отново изтъква, че всяко враждебно действие срещу плавателни съдове под пакистански флаг или срещу пакистански морски интереси ще бъде възприемано като голяма заплаха за националната сигурност и суверенните интереси на Пакистан", се казва в днешно изявление на пакистанското външно министерство.

Пакистан, който разполага с ядрено оръжие, има военен съюз със Саудитска Арабия.

Хусите заявиха в понеделник, че поставят Саудитска Арабия под морска блокада.

Пакистан осъди заплахите на хусите към Саудитска Арабия.

По силата на съюза между Исламабад и Рияд атака срещу Саудитска Арабия може да бъде разглеждана и като атака срещу интересите на Пакистан.