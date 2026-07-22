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Военен съюз със Саудитска Арабия! Пакистан предупреди, че ще атакува позиции на хусите

Военен съюз със Саудитска Арабия! Пакистан предупреди, че ще атакува позиции на хусите

22 Юли, 2026 17:17 879 13

  • пакистан-
  • иран-
  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • персийски залив

По силата на съюза между Исламабад и Рияд атака срещу Саудитска Арабия може да бъде разглеждана и като атака срещу интересите на Пакистан

Военен съюз със Саудитска Арабия! Пакистан предупреди, че ще атакува позиции на хусите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пакистан предупреди, че може да предприеме военни действия на фона на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Пакистан отново изтъква, че всяко враждебно действие срещу плавателни съдове под пакистански флаг или срещу пакистански морски интереси ще бъде възприемано като голяма заплаха за националната сигурност и суверенните интереси на Пакистан", се казва в днешно изявление на пакистанското външно министерство.

Пакистан, който разполага с ядрено оръжие, има военен съюз със Саудитска Арабия.

Хусите заявиха в понеделник, че поставят Саудитска Арабия под морска блокада.

Пакистан осъди заплахите на хусите към Саудитска Арабия.

По силата на съюза между Исламабад и Рияд атака срещу Саудитска Арабия може да бъде разглеждана и като атака срещу интересите на Пакистан.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдееее, копейките пак са прецакани

    12 10 Отговор
    Кой ще защити иранските им братя, които си партнират с хусите.
    Юнаци копейци, Коце, най-вече ти, завивайте чалмите и тичайте да помагате, за да не опявате и тях после.

    17:20 22.07.2026

  • 2 матю хари

    10 13 Отговор
    Иран загуби и Пакистан.
    Накрая Иран ще влезе във война с всичките си съседи, а САЩ само ще помагат от въздуха.
    Краят на режима е близо.

    17:23 22.07.2026

  • 3 хоэсоситите

    3 5 Отговор
    ше едат ядерката

    17:24 22.07.2026

  • 4 Пакистан

    3 4 Отговор
    Афганистан, Иран, Хусите, Саудитска Арабия, Индия, ОАЕ -- всеки с някой воюва. Не става ясно кой кум, кой сват кой на булката брат

    Коментиран от #6, #9

    17:25 22.07.2026

  • 5 Герги

    8 3 Отговор
    Това е най добрият вариант,арабските държави да се противопоставят на тези терористи,след като в Иемен няма Държава...

    17:28 22.07.2026

  • 6 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пакистан":

    защо се чудиш,те такива са приятелите на Кремъл...

    17:29 22.07.2026

  • 7 Аятолах Копейкин празнодумеца

    6 3 Отговор
    Късата карабина ще сбере стотици хиляди милиони копейки в защита на брацка ислямска държава и ще видят тогава Пакистан и Саудитска арабия ...
    Вчера видяхте ли милионите, които сбра против самолетите на САЩ ? И аз не ги видях, но се затвърди отново правилото - всичко срещу, което е cKoneйкин и сбирщината му от неграмотни неудачници, то непременно се случва.

    17:31 22.07.2026

  • 8 Какви Хуси?

    2 3 Отговор
    Хутите (на арабски: الحوثيون; официално наричани Ансар Аллах, от арабски: أنصار الله – „Поддръжници на Бог“) са шиитска политическа и военна организация, появила се през 1990-те години в Йемен. За същите ли става дума, Анатоли?

    17:32 22.07.2026

  • 9 Е как

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пакистан":

    има нещо общо, навсякъде са намесени задокеанските другари..

    17:39 22.07.2026

  • 10 Иван

    2 2 Отговор
    Пакистан е боклук, създание на английските варвари.

    17:41 22.07.2026

  • 11 Иван

    1 2 Отговор
    Русия, която разполага с ядрено оръжие......

    17:43 22.07.2026

  • 12 русия е ислям

    2 2 Отговор
    Русофилските предателски чалмари отново от грешната страна!

    17:45 22.07.2026

  • 13 Пламен

    3 1 Отговор
    Ама то май на всички кумшии им писна от Иран.

    17:46 22.07.2026