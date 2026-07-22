Военен съюз със Саудитска Арабия! Пакистан предупреди, че ще атакува позиции на хусите

Пакистан предупреди, че може да предприеме военни действия на фона на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Пакистан отново изтъква, че всяко враждебно действие срещу плавателни съдове под пакистански флаг или срещу пакистански морски интереси ще бъде възприемано като голяма заплаха за националната сигурност и суверенните интереси на Пакистан", се казва в днешно изявление на пакистанското външно министерство.
Пакистан, който разполага с ядрено оръжие, има военен съюз със Саудитска Арабия.
Хусите заявиха в понеделник, че поставят Саудитска Арабия под морска блокада.
Пакистан осъди заплахите на хусите към Саудитска Арабия.
По силата на съюза между Исламабад и Рияд атака срещу Саудитска Арабия може да бъде разглеждана и като атака срещу интересите на Пакистан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдееее, копейките пак са прецакани
Юнаци копейци, Коце, най-вече ти, завивайте чалмите и тичайте да помагате, за да не опявате и тях после.
17:20 22.07.2026
2 матю хари
Накрая Иран ще влезе във война с всичките си съседи, а САЩ само ще помагат от въздуха.
Краят на режима е близо.
17:23 22.07.2026
3 хоэсоситите
17:24 22.07.2026
4 Пакистан
Коментиран от #6, #9
17:25 22.07.2026
5 Герги
17:28 22.07.2026
6 гост
До коментар #4 от "Пакистан":защо се чудиш,те такива са приятелите на Кремъл...
17:29 22.07.2026
7 Аятолах Копейкин празнодумеца
Вчера видяхте ли милионите, които сбра против самолетите на САЩ ? И аз не ги видях, но се затвърди отново правилото - всичко срещу, което е cKoneйкин и сбирщината му от неграмотни неудачници, то непременно се случва.
17:31 22.07.2026
8 Какви Хуси?
17:32 22.07.2026
9 Е как
До коментар #4 от "Пакистан":има нещо общо, навсякъде са намесени задокеанските другари..
17:39 22.07.2026
10 Иван
17:41 22.07.2026
11 Иван
17:43 22.07.2026
12 русия е ислям
17:45 22.07.2026
13 Пламен
17:46 22.07.2026