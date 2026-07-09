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Мистерия в Арабско море: Откриха останките на изчезналия Боинг на K2 Airways, екипажът се издирва

Мистерия в Арабско море: Откриха останките на изчезналия Боинг на K2 Airways, екипажът се издирва

9 Юли, 2026 06:30, обновена 9 Юли, 2026 06:34 954 5

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  • издирване

Товарният самолет изчезна след докладван проблем с навигацията и рязко пропадане от 36 000 фута

Мистерия в Арабско море: Откриха останките на изчезналия Боинг на K2 Airways, екипажът се издирва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна спасителна операция се провежда край бреговете на Пакистан, след като пакистанските военноморски и военновъздушни сили локализираха подводни останки от изчезналия товарен самолет Boeing 737-400 на K2 Airways.

Инцидентът стана в Арабско море, на около 53 морски мили южно от пристанището Ормара, по време на подход за кацане в Карачи.

Полет KTA1732 е изпълнявал международен курс от Шарджа (ОАЕ) до Карачи с петчленен пакистански екипаж на борда. В 21:18 ч. местно време пилотите са докладвали за сериозен проблем с навигационната система. Минути по-късно диспечерите са загубили всякаква радиовръзка с машината.

Данните от глобалната платформа за проследяване Flightradar24 показват аномално и драматично поведение на самолета в последните му минути. Той първоначално е пропаднал с 5000 фута за по-малко от минута, след това рязко се е изкачил с 6000 фута за 30 секунди, преди да влезе в стръмно финално пикиране от 36 550 фута височина със скорост от 13 000 фута в минута.

Авиокомпанията идентифицира изчезналите членове на екипажа като двама пилоти, двама полетни инженери и един товарач. Премиерът на Пакистан, Шехбаз Шариф, изказа съболезнования на семействата и разпореди мобилизирането на целия държавен ресурс за намирането им. Според експерти, за изваждането на основната част от фюзелажа ще е необходимо дълбоководно оборудване. Това е първата голяма самолетна катастрофа в страната от 2020 г. насам.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    4 4 Отговор
    Боинг щом е самолета, значи е ясна работата. Рано или късно нещо ще се обади и даде фира, жертви, разрушения.

    Коментиран от #2, #4

    06:42 09.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    боинг е най-масовият самолет в света , затова се споменават по-често при аварии...от сутринта ли почвате с намеците..

    Коментиран от #5

    06:56 09.07.2026

  • 3 Истината

    1 1 Отговор
    Като си познавате комшийте и знаете какво вършат особено в протока Ормуз, не е трудно да се сетиш , че чалмите са се изходили на чергата пред вратата ти.

    07:05 09.07.2026

  • 4 Любопитен

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Що, ти каква друга марка самолет си чувал, или си фен на Туполев бе копей?

    07:07 09.07.2026

  • 5 Инженер

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Еърбъс е също толкова масов, но не падат като мухи всеки месец 😉

    07:10 09.07.2026