Мистерия в Арабско море: Откриха останките на изчезналия Боинг на K2 Airways, екипажът се издирва

Мащабна спасителна операция се провежда край бреговете на Пакистан, след като пакистанските военноморски и военновъздушни сили локализираха подводни останки от изчезналия товарен самолет Boeing 737-400 на K2 Airways.

Инцидентът стана в Арабско море, на около 53 морски мили южно от пристанището Ормара, по време на подход за кацане в Карачи.

Полет KTA1732 е изпълнявал международен курс от Шарджа (ОАЕ) до Карачи с петчленен пакистански екипаж на борда. В 21:18 ч. местно време пилотите са докладвали за сериозен проблем с навигационната система. Минути по-късно диспечерите са загубили всякаква радиовръзка с машината.

Данните от глобалната платформа за проследяване Flightradar24 показват аномално и драматично поведение на самолета в последните му минути. Той първоначално е пропаднал с 5000 фута за по-малко от минута, след това рязко се е изкачил с 6000 фута за 30 секунди, преди да влезе в стръмно финално пикиране от 36 550 фута височина със скорост от 13 000 фута в минута.

Авиокомпанията идентифицира изчезналите членове на екипажа като двама пилоти, двама полетни инженери и един товарач. Премиерът на Пакистан, Шехбаз Шариф, изказа съболезнования на семействата и разпореди мобилизирането на целия държавен ресурс за намирането им. Според експерти, за изваждането на основната част от фюзелажа ще е необходимо дълбоководно оборудване. Това е първата голяма самолетна катастрофа в страната от 2020 г. насам.