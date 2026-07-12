Пакистан призова за деескалация на напрежението в Близкия изток

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар призова страните, въвлечени в нарастващото напрежение в Близкия изток, да проявят сдържаност и да предприемат стъпки за деескалация на конфликта, предава БТА.

Апелът беше отправен по време на телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи, съобщи Франс прес, като се позова на информация от пакистанското външно министерство.

Дар подчерта, че диалогът и дипломатическите усилия остават единственият път към трайно решение на споровете и установяване на мир и стабилност в региона.

„Диалогът и дипломацията са единственият жизнеутвърждаващ път за изглаждане на различията и постигане на устойчив мир“, посочи пакистанското външно ведомство след разговора.

Призивът на Исхак Дар идва на фона на ново изостряне на отношенията между Иран и САЩ. През последното денонощие двете страни си размениха удари, като иранските сили атакуваха обекти, свързани с американската армия, в няколко държави от района на Персийския залив.

Иранската агенция Тасним също съобщи за разговора между Арагчи и Дар, като уточни, че двамата министри са обсъдили развитието на ситуацията в региона и последиците от последните военни действия.

Пакистан, който поддържа отношения както с Иран, така и със САЩ, традиционно призовава за дипломатическо разрешаване на кризите в региона и избягване на по-нататъшна ескалация.