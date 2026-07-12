Пакистан призова за деескалация на напрежението в Близкия изток

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар призова страните, въвлечени в нарастващото напрежение в Близкия изток, да проявят сдържаност и да предприемат стъпки за деескалация на конфликта, предава БТА.
Апелът беше отправен по време на телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи, съобщи Франс прес, като се позова на информация от пакистанското външно министерство.
Дар подчерта, че диалогът и дипломатическите усилия остават единственият път към трайно решение на споровете и установяване на мир и стабилност в региона.
„Диалогът и дипломацията са единственият жизнеутвърждаващ път за изглаждане на различията и постигане на устойчив мир“, посочи пакистанското външно ведомство след разговора.
Призивът на Исхак Дар идва на фона на ново изостряне на отношенията между Иран и САЩ. През последното денонощие двете страни си размениха удари, като иранските сили атакуваха обекти, свързани с американската армия, в няколко държави от района на Персийския залив.
Иранската агенция Тасним също съобщи за разговора между Арагчи и Дар, като уточни, че двамата министри са обсъдили развитието на ситуацията в региона и последиците от последните военни действия.
Пакистан, който поддържа отношения както с Иран, така и със САЩ, традиционно призовава за дипломатическо разрешаване на кризите в региона и избягване на по-нататъшна ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джихади Йово
Коментиран от #2
12:40 12.07.2026
2 Путин
До коментар #1 от "Джихади Йово":Сорос ни заповяда се евг.
12:45 12.07.2026
3 А50
12:46 12.07.2026
4 ТОВА Е ЕВРЕЙСКА ВОЙНА
12:49 12.07.2026
5 Без име
13:09 12.07.2026
6 Лопата Орешник
13:14 12.07.2026
7 Знаете ли че
Коментиран от #9, #10, #11, #12, #13
13:15 12.07.2026
8 Иван
13:19 12.07.2026
9 Иван
До коментар #7 от "Знаете ли че":1938-ма година е година на Европа......и Англия.
13:22 12.07.2026
10 Иван
До коментар #7 от "Знаете ли че":Никой не трябва да напада хиени.
13:25 12.07.2026
11 Иван
До коментар #7 от "Знаете ли че":Елена Поптодорова и Нафтали Бенет ти казват истината.
13:27 12.07.2026
12 Иван
До коментар #7 от "Знаете ли че":Доналд Туск и Шикорски са полски офицери.......още дишащи.
13:29 12.07.2026
13 Иван
До коментар #7 от "Знаете ли че":Спестени са пари за адвокати........току виж изкарали Полска К невинна.
13:32 12.07.2026