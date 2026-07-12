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Пакистан призова за деескалация на напрежението в Близкия изток

Пакистан призова за деескалация на напрежението в Близкия изток

12 Юли, 2026 12:37 646 13

  • иран-
  • пакистан-
  • близкия изток

Исхак Дар настоява за диалог и дипломация след новата вълна от удари между Иран и САЩ

Пакистан призова за деескалация на напрежението в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар призова страните, въвлечени в нарастващото напрежение в Близкия изток, да проявят сдържаност и да предприемат стъпки за деескалация на конфликта, предава БТА.

Апелът беше отправен по време на телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи, съобщи Франс прес, като се позова на информация от пакистанското външно министерство.

Дар подчерта, че диалогът и дипломатическите усилия остават единственият път към трайно решение на споровете и установяване на мир и стабилност в региона.

„Диалогът и дипломацията са единственият жизнеутвърждаващ път за изглаждане на различията и постигане на устойчив мир“, посочи пакистанското външно ведомство след разговора.

Призивът на Исхак Дар идва на фона на ново изостряне на отношенията между Иран и САЩ. През последното денонощие двете страни си размениха удари, като иранските сили атакуваха обекти, свързани с американската армия, в няколко държави от района на Персийския залив.

Иранската агенция Тасним също съобщи за разговора между Арагчи и Дар, като уточни, че двамата министри са обсъдили развитието на ситуацията в региона и последиците от последните военни действия.

Пакистан, който поддържа отношения както с Иран, така и със САЩ, традиционно призовава за дипломатическо разрешаване на кризите в региона и избягване на по-нататъшна ескалация.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джихади Йово

    4 0 Отговор
    Браво на Пакита ама никой няма да я чуе....

    Коментиран от #2

    12:40 12.07.2026

  • 2 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Джихади Йово":

    Сорос ни заповяда се евг.

    12:45 12.07.2026

  • 3 А50

    6 1 Отговор
    И до кога еврейте и тяхната маша Сащ ще правят каквото си искат пък после като им припари айде деескалация. И така докато Израел разруши всички държави около себе си. Удрайте братя перси

    12:46 12.07.2026

  • 4 ТОВА Е ЕВРЕЙСКА ВОЙНА

    6 1 Отговор
    Ходете в Израел да призовавате за мир.

    12:49 12.07.2026

  • 5 Без име

    4 1 Отговор
    Това не е интересно. Интересно е как пукна Линдзи Греъм. Кога се върна от Киев, кога умря. Май са го думнали там и са го върнали в щатите в чувал.

    13:09 12.07.2026

  • 6 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Много ми е несериозно това с призоваването за нещо си! Ми ти байно не си страна по въпроса! Колкото и да зовеше, няма как да има резултат! Вие представяте ли си как Дончо и персите четат пресата, научават, че някой ги призовава и си казват, ок призоваха ни, значи спираме! Това е повече от безсмислен акт!

    13:14 12.07.2026

  • 7 Знаете ли че

    2 3 Отговор
    През 1939 ГД СССР заедно с Вермахта на Хитлер нападат ПОЛША от двете страни???? СССР и Германия са били СЪЮЗНИЦИ ЕЕЕЙ. НАПАДЕНИЕТО НАРЕКЛИ ОСВОБОДИТЕЛНА МИСИЯ А И ПОСЛЕ ИЗБИЛИ ХИЛЯДИ ПОЛСКИ ОФИЦЕРИ...без съд и присъда КАТИН А ...Нас ни лъжат за много неща...

    Коментиран от #9, #10, #11, #12, #13

    13:15 12.07.2026

  • 8 Иван

    3 1 Отговор
    Израел призова за ескалация.

    13:19 12.07.2026

  • 9 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Знаете ли че":

    1938-ма година е година на Европа......и Англия.

    13:22 12.07.2026

  • 10 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Знаете ли че":

    Никой не трябва да напада хиени.

    13:25 12.07.2026

  • 11 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Знаете ли че":

    Елена Поптодорова и Нафтали Бенет ти казват истината.

    13:27 12.07.2026

  • 12 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Знаете ли че":

    Доналд Туск и Шикорски са полски офицери.......още дишащи.

    13:29 12.07.2026

  • 13 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Знаете ли че":

    Спестени са пари за адвокати........току виж изкарали Полска К невинна.

    13:32 12.07.2026

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