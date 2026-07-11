САЩ и Иран подновяват ключовите ядрени преговори в Пакистан въпреки тежката военна ескалация

Съединените щати и Иран ще подновят днес, 11 юли, своите съдбоносни технически и ядрени преговори на неутрална територия в пакистанската столица Исламабад. Дипломатическият пробив идва в момент на изключително високо напрежение, след като крехкото временно споразумение (меморандум за разбирателство), подписано на 17-18 юни, на практика се срина в рамките на изминалата седмица.
Въпреки че американският президент Доналд Тръмп официално обяви примирието за приключило („Ceasefire is OVER!“) след нови ирански атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток, Вашингтон прие искането на Техеран за продължаване на преговорите. Към 00:15 ч. българско време и двете страни потвърждават, че дипломатическият канал в Пакистан остава в сила.
Дневният ред: Какво ще се решава на масата?
Според официални информации, разпространени от регионалните медии като Al Arabiya, фокусът на днешните дискусии ще падне върху три критични направления:
- Иранската ядрена програма: Постигане на ясен регламент и ограничаване на ядрените амбиции на Техеран.
- Икономическите санкции: Обсъждане на условия за премахване на тежките американски санкции срещу Иран.
- Замразените активи: Съдбата на милиарди долари ирански държавни средства, блокирани в чуждестранни сметки.
- Корабоплаването в Ормузкия проток: Спешно възстановяване на сигурността по международния морски маршрут, където трафикът спадна драстично през последните дни.
Дипломация под ракетен обстрел
Новият кръг от разговори в Пакистан започва буквално на ръба на пълномащабна регионална война. Конфликтът, започнал на 28 февруари 2026 г., навлезе в критична фаза. Само преди дни Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесе масирани удари по над 80 цели в Иран в отговор на нападения срещу танкери. Техеран отвърна с изстрелване на ракети и дронове срещу американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт.
Допълнителен дипломатически натиск оказаха и новите санкции, наложени в петък от Министерството на финансите на САЩ срещу ключови ирански финансови мрежи в Дубай, обвинени, че финансират Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и новия лидер Моджтаба Хаменей. Самите преговори се забавиха с няколко дни, за да се изчака приключването на официалните траурни церемонии по погребението на покойния върховен лидер Али Хаменей, който бе убит в началото на войната.
Ролята на посредниците
Пакистан, съвместно с Катар, играе ролята на ключов и "честен посредник" за спасяването на мира. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф проведе спешни разговори с иранския президент Масуд Пезешкиан, призовавайки за сдържаност и запазване на „трудно спечеления мир“.
Въпреки скептицизма на някои политически кръгове във Вашингтон и войнствената реторика на Доналд Тръмп, анализаторите отбелязват, че Белият дом има силен вътрешнополитически стимул да търси мирно решение заради наближаващите междинни избори в САЩ през ноември. От друга страна, Иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф предупреди, че страната му няма да се предаде и е готова за „пълномащабна отбрана“, ако САЩ нарушат постигнатите договорености.
Очаква се преговорите в Исламабад да продължат през целия ден при закрити врата, като резултатите от тях ще определят дали Близкият изток ще тръгне към деескалация, или към нов, още по-разрушителен етап на войната.
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