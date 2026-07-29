Испания очаква овладяване на мащабния пожар край Мадрид

„Днес вярвам, че сме все по-близо до целта да овладеем пожара“, заяви Санчес на пресконференция от командния център на операциите в Навалкарнеро, разположен на по-малко от 40 километра югозападно от испанската столица, предава БТА.
Пожарът бушува вече близо седмица и засегна най-тежко провинция Авила, западно от Мадрид, както и съседните области Мадрид и Толедо. По предварителни данни огънят е унищожил общо около 80 000 хектара гори и храстова растителност.
Около 90 000 души в района около испанската столица са били евакуирани или са с наложени ограничения за придвижване заради опасността от разпространение на пламъците.
Само в провинция Авила са изгорели близо 50 000 хектара площ, или около 500 квадратни километра. Това превръща пожара в най-мащабния горски пожар в съвременната история на Испания, откакто през 1968 г. започва официалното водене на статистика за подобни бедствия.
Властите продължават да следят ситуацията, като пожарникари и спасителни екипи работят за ограничаване на огнените фронтове и предотвратяване на ново разрастване на пожара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
13:44 29.07.2026
2 Володимир Зеленски, президент
Казвам го най-отговорно 👈
Коментиран от #3, #4
13:45 29.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":Русия гасеше доста пожари в Европа!
Казвам ти го най- отговорно!
Ама сега нали пусти санкции....🤔
13:48 29.07.2026
4 Тиква
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":Окрахиена багаж,гара и при осраинеца наркомана.
13:52 29.07.2026
5 бай педро
13:54 29.07.2026
6 Читател
14:05 29.07.2026
7 СССс
14:18 29.07.2026