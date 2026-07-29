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Испания очаква овладяване на мащабния пожар край Мадрид

Испания очаква овладяване на мащабния пожар край Мадрид

29 Юли, 2026 13:47, обновена 29 Юли, 2026 13:39 622 7

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  • пожар-
  • мадрид

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че ситуацията с големия горски пожар в област Мадрид се подобрява, но предупреди, че следващите 12 часа ще бъдат решаващи за пълното овладяване на стихията.

Испания очаква овладяване на мащабния пожар край Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Днес вярвам, че сме все по-близо до целта да овладеем пожара“, заяви Санчес на пресконференция от командния център на операциите в Навалкарнеро, разположен на по-малко от 40 километра югозападно от испанската столица, предава БТА.

Пожарът бушува вече близо седмица и засегна най-тежко провинция Авила, западно от Мадрид, както и съседните области Мадрид и Толедо. По предварителни данни огънят е унищожил общо около 80 000 хектара гори и храстова растителност.

Около 90 000 души в района около испанската столица са били евакуирани или са с наложени ограничения за придвижване заради опасността от разпространение на пламъците.

Само в провинция Авила са изгорели близо 50 000 хектара площ, или около 500 квадратни километра. Това превръща пожара в най-мащабния горски пожар в съвременната история на Испания, откакто през 1968 г. започва официалното водене на статистика за подобни бедствия.

Властите продължават да следят ситуацията, като пожарникари и спасителни екипи работят за ограничаване на огнените фронтове и предотвратяване на ново разрастване на пожара.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    7 0 Отговор
    Все човешка небрежност. Жалко, че Европа загива, а останалите континенти си живеят живота.

    13:44 29.07.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    2 5 Отговор
    Русия ще гори до края си !!!
    Казвам го най-отговорно 👈

    Коментиран от #3, #4

    13:45 29.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Русия гасеше доста пожари в Европа!
    Казвам ти го най- отговорно!
    Ама сега нали пусти санкции....🤔

    13:48 29.07.2026

  • 4 Тиква

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Окрахиена багаж,гара и при осраинеца наркомана.

    13:52 29.07.2026

  • 5 бай педро

    2 0 Отговор
    Испания очаква мащабно преселение на кафяви пришълци размножаващи се като хлебарки

    13:54 29.07.2026

  • 6 Читател

    0 0 Отговор
    HARRP в действие.Проклетите човекомразци в действие.Да пази Господ.

    14:05 29.07.2026

  • 7 СССс

    3 0 Отговор
    Кой ще плати за пушека на Урсулите???

    14:18 29.07.2026

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