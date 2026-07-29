Испания очаква овладяване на мащабния пожар край Мадрид

„Днес вярвам, че сме все по-близо до целта да овладеем пожара“, заяви Санчес на пресконференция от командния център на операциите в Навалкарнеро, разположен на по-малко от 40 километра югозападно от испанската столица, предава БТА.

Пожарът бушува вече близо седмица и засегна най-тежко провинция Авила, западно от Мадрид, както и съседните области Мадрид и Толедо. По предварителни данни огънят е унищожил общо около 80 000 хектара гори и храстова растителност.

Около 90 000 души в района около испанската столица са били евакуирани или са с наложени ограничения за придвижване заради опасността от разпространение на пламъците.

Само в провинция Авила са изгорели близо 50 000 хектара площ, или около 500 квадратни километра. Това превръща пожара в най-мащабния горски пожар в съвременната история на Испания, откакто през 1968 г. започва официалното водене на статистика за подобни бедствия.

Властите продължават да следят ситуацията, като пожарникари и спасителни екипи работят за ограничаване на огнените фронтове и предотвратяване на ново разрастване на пожара.