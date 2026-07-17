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Гърция очаква пик на горещините през следващите дни

Гърция очаква пик на горещините през следващите дни

17 Юли, 2026 19:09 781 6

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Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават риска от пожари

Гърция очаква пик на горещините през следващите дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около пет дни, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на метеорологични данни, предаде БТА.

Днес в някои райони на страна са отчетени около 36-37 градуса, а в Западна Гърция – до 38 градуса. В столицата Атина – 34 градуса. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пикът на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица.

Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание, се посочва в информацията.

Междувременно стана ясно, че смъртността в Белгия при горещините в края на юни и началото на юли е по-висока от по-рано обявените данни, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

На 3 юли бе съобщено за повишена смъртност от 39 на сто, но днес здравните власти уточниха, че средното увеличение в страната е било 48 процента, като в южната област Валония е достигнало 77 на сто, в Брюксел - 63 на сто, а в северната област Фландрия - 31 на сто.

Това е рекорд, откакто са започнали наблюденията през 2000 г. и той се дължи на това, че властите са взели предвид данните и от последващите дни, когато е обичайно нарастването на смъртността да продължи. В случая Белгия е регистрирала общо 2000 смъртни случая повече от обичайното.

Властите отбелязват, че предишният рекорд е бил поставен през 2020 г., когато в летните горещини е било отчетено повишение на смъртността с 37,5 на сто. По-рано експерти поясниха, че част от причините за тези данни са свързани с липсата на охладителни системи в повечето домове и офиси в страната, недостигът на достатъчно такива устройства в магазините и затрудненията в работата на телефон 112 за спешни повиквания.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    всяка копейка , която ми натрака минус(не че ме интересува) да се замисли дали при фалит на БГ ще ни помогне ЕС или Раша

    Коментиран от #3

    19:14 17.07.2026

  • 2 Гробар

    5 3 Отговор
    А българи.станския див селяняж напира панически да се пържи в Гурция и да лиже задните части на наглите гурчуля.

    19:14 17.07.2026

  • 3 Гробар

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нито ЕС, нито Русия ще ти помогне. Така че спрете да се кланяте на феодалите и мутрите, а им конфискувайте парите и имуществото.

    Коментиран от #4

    19:16 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🐂 г о в ед 0

    0 0 Отговор
    Ба нкя ниско го евф до по бански 🐂6ъъъъъъъъъъг гов Ед 😯

    19:41 17.07.2026

  • 6 Който обича

    1 0 Отговор
    в задните си части камъни, ходи в камениста Гърция! Докато влезеш във водата стъпваш върху камъчета, все едно на тръни. А на някои плажове има много гадни морски таралежи, които иглички ще вадите цяла седмица с неописуема болка. Много Ви здраве на калпавата реклама!

    19:42 17.07.2026

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