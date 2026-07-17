Гърция очаква пик на горещините през следващите дни

Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около пет дни, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на метеорологични данни, предаде БТА.

Днес в някои райони на страна са отчетени около 36-37 градуса, а в Западна Гърция – до 38 градуса. В столицата Атина – 34 градуса. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пикът на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица.

Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание, се посочва в информацията.

Междувременно стана ясно, че смъртността в Белгия при горещините в края на юни и началото на юли е по-висока от по-рано обявените данни, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

На 3 юли бе съобщено за повишена смъртност от 39 на сто, но днес здравните власти уточниха, че средното увеличение в страната е било 48 процента, като в южната област Валония е достигнало 77 на сто, в Брюксел - 63 на сто, а в северната област Фландрия - 31 на сто.

Това е рекорд, откакто са започнали наблюденията през 2000 г. и той се дължи на това, че властите са взели предвид данните и от последващите дни, когато е обичайно нарастването на смъртността да продължи. В случая Белгия е регистрирала общо 2000 смъртни случая повече от обичайното.

Властите отбелязват, че предишният рекорд е бил поставен през 2020 г., когато в летните горещини е било отчетено повишение на смъртността с 37,5 на сто. По-рано експерти поясниха, че част от причините за тези данни са свързани с липсата на охладителни системи в повечето домове и офиси в страната, недостигът на достатъчно такива устройства в магазините и затрудненията в работата на телефон 112 за спешни повиквания.