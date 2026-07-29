Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Бенямин Нетаняху: Един от най-добрите разговори, които съм водил

Бенямин Нетаняху: Един от най-добрите разговори, които съм водил

29 Юли, 2026 16:23 900 17

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Последните проучвания показват, че Биби изостава, като общественият гняв все още се задържа заради неспособността на правителството му да предотврати нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа

Бенямин Нетаняху: Един от най-добрите разговори, които съм водил - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Срещата между израелския премиер Бенямин Нетаняху с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом приключи, като Нетаняху я определи за "един от най-добрите разговори, които съм водил", предаде France 24.

Според него, срещата е засегнала "нашата обща цел: да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрени оръжия". Той нарече Тръмп приятел, макар че последните седмици отношенията между тях изглеждат обтегнати - поне публично.Израел не участва в последния кръг от военни действия между Съединените щати и Иран, които се разгорещиха по-рано този месец след провала на априлското примирие.

Отношенията между двамата лидери достигнаха най-ниска точка през април по време на преговорите за примирието, като Тръмп отправи тиради, изпълнени с ругатни, срещу своя израелски съюзник. Дори го нарече "много труден човек".

Посещението на Нетаняху идва месеци преди националните избори в Израел, на които той планира да се кандидатира за нов мандат. На тях бившият началник на израелската армия се очертава като основен съперник на Нетаняху.

Последните проучвания показват, че Биби изостава, като общественият гняв все още се задържа заради неспособността на правителството му да предотврати нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъххх

    10 1 Отговор
    Кукуто и шестопръстовият.

    16:25 29.07.2026

  • 2 Пич

    10 1 Отговор
    Превод:
    Хитлер е говорил с военното крило...

    16:25 29.07.2026

  • 3 епщайн

    8 0 Отговор
    Хехе има си хас разговора да не е бил добър.

    16:25 29.07.2026

  • 4 Политкоректен расист

    7 1 Отговор
    За САПУН ❗

    16:25 29.07.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    7 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фа ш и зма, само фа ш из м а ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:29 29.07.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    7 0 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки ия я ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:29 29.07.2026

  • 7 УАЗ ПАТРИОТ

    6 1 Отговор
    Р у с ки хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:30 29.07.2026

  • 8 УАЗ ПАТРИОТ

    7 0 Отговор
    Демилитаризацията на у р к и продължава

    16:30 29.07.2026

  • 9 ДЕМЕК АТАКИТЕ СРЕЩУ

    11 0 Отговор
    ИРАН ПРОДЪЛЖАВАТ. ТУРБОИЗРОД Е УШАТИЯ ЖИД.

    16:31 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БУК

    8 0 Отговор
    Значи са му са вързали на акъла....

    16:37 29.07.2026

  • 13 събраха се

    8 1 Отговор
    Най-големите световни терористи!

    16:41 29.07.2026

  • 14 Бибииии???

    6 1 Отговор
    Военнопрестъпник осъден от МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД??? при Тръмп педофилия Епщайн ивреи 7биййци психари ..ГНУС МЕ Е ОТ ТИЯ ИЗ.РОДИ..

    16:51 29.07.2026

  • 15 Просто гражданин

    5 0 Отговор
    Историята ще ги опише по правилния начин. Сега това е невъзможно, въпреки черната статистика, която носят след себе си. Със международна заповед за арест отиваш в "най-демократичната" държава и си обикаляш съвсем спокойно без никакви притеснения, че и си те посрещат на най-високо ниво, като първия господар на света. Няма такава арогантност.

    16:52 29.07.2026

  • 16 ИЗРАЕЛ Е ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА

    0 0 Отговор
    и трябва да се постави извън закона

    17:37 29.07.2026

  • 17 И ДВАМАТА СА ОБЩЕСТВЕНО ОПАСИ

    0 0 Отговор
    само не знам за лудницата или затвора

    17:38 29.07.2026