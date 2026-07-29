Бенямин Нетаняху: Един от най-добрите разговори, които съм водил

Срещата между израелския премиер Бенямин Нетаняху с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом приключи, като Нетаняху я определи за "един от най-добрите разговори, които съм водил", предаде France 24.

Според него, срещата е засегнала "нашата обща цел: да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрени оръжия". Той нарече Тръмп приятел, макар че последните седмици отношенията между тях изглеждат обтегнати - поне публично.Израел не участва в последния кръг от военни действия между Съединените щати и Иран, които се разгорещиха по-рано този месец след провала на априлското примирие.

Отношенията между двамата лидери достигнаха най-ниска точка през април по време на преговорите за примирието, като Тръмп отправи тиради, изпълнени с ругатни, срещу своя израелски съюзник. Дори го нарече "много труден човек".

Посещението на Нетаняху идва месеци преди националните избори в Израел, на които той планира да се кандидатира за нов мандат. На тях бившият началник на израелската армия се очертава като основен съперник на Нетаняху.

Последните проучвания показват, че Биби изостава, като общественият гняв все още се задържа заради неспособността на правителството му да предотврати нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа.