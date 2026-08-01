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9 загинали и над 20 ранени в Киев след руски балистичен удар
  Тема: Украйна

9 загинали и над 20 ранени в Киев след руски балистичен удар

1 Август, 2026 03:30, обновена 1 Август, 2026 06:46 2 169 45

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  • атака-
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  • загинали-
  • щети-
  • украйна-
  • русия

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица, аварийните екипи вадят хора изпод отломките на поразени сгради

9 загинали и над 20 ранени в Киев след руски балистичен удар - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна вълна от руски балистични ракети разтърси украинската столица Киев в ранните часове на 1 август, оставяйки след себе си разрушения и десетки пострадали.

Към 6:30 часа сутринта българско време официалните власти потвърждават за 9 загинали и над 20 ранени граждани. Експлозиите са започнали около 01:33 часа местно време, като са регистрирани сериозни удари в пет различни района на града.

Според официалните доклади на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирани от украинската информационна агенция UNN , най-тежка е ситуацията в Дарницкия район. Там са загинали седем души, а сред ранените има и две деца. В Соломенския район е частично разрушена пететажна жилищна сграда, където спасителните екипи са успели да евакуират блокирани жители от горните етажи под разрушените конструкции.

Кметът на града Виталий Кличко съобщи в личния си профил в Telegram, че десетки хора са останали затиснати под отломките на частично срутени сгради в Шевченковския и Соломенския район. Складови бази, административни сгради и паркинги в столицата са обхванати от масивни пожари. Журналисти от Reuters потвърждават за чути повече от дузина последователни взривове, които са отекнали в централните части на Киев.

Атаката идва само два дни след друг масиран удар срещу Украйна и съвпада с усложнената международна ситуация около доставките на системи за противовъздушна отбрана. Украинските военновъздушни сили подчертават, че защитата на столицата е сериозно затруднена поради хроничния недостиг на противоракетни системи, способни да прихващат балистични обекти. Спасителните операции на терен продължават и към този час, като броят на пострадалите може да нарасне при разчистването на отломките.

Тактически анализ на удара: Използвани оръжия

Военни наблюдатели и експерти от украинското разузнаване посочват, че при среднощния удар Русия е приложила комбинирана тактика. Използвани са следните типове ракети:

  • Искандер-М: Оперативно-тактически балистични ракети, изстреляни от наземни установки в Брянска област. Тяхната траектория е изключително трудна за предвиждане поради високата скорост и маневреност в крайната фаза на полета.
  • Х-47М2 Кинжал: Свръхзвукови ракети, изстреляни от модифицирани изтребители МиГ-31К. Те са насочени предимно към обекти от критичната инфраструктура и командни пунктове в покрайнините на Киев.
  • С-400 (в балистичен режим): Зенитни ракети, пригодени за удари по земни цели. Те имат по-ниска точност, но голяма разрушителна сила и причиняват мащабни странични щети в гъсто населени градски райони.

Хронология на ескалацията: Седмица на интензивен обстрел

Настоящият удар е кулминация на нарастващото напрежение през последната седмица. Хронологията на събитията показва следната последователност:

  • 25 юли: Комбинирана атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ срещу енергийната система на Киев. Унищожени са 12 безпилотни апарата, няма жертви.
  • 28 юли: Ракетен удар по логистични центрове в Киевска област с крилати ракети Х-101. Ранени са трима цивилни.
  • 30 юли: Масирана вълна срещу Западна и Централна Украйна. Тежък удар по град Лвов с осем загинали и над 20 ранени.
  • 1 август (днес): Балистична атака директно срещу жилищни райони в столицата Киев, довела до девет жертви и над 20 ранени към 6:00 часа.

Международни реакции и позиция на НАТО

Бруталната атака срещу цивилна инфраструктура предизвика незабавни дипломатически отзвуци. Говорител на Алианса заяви пред европейското бюро на DW, че НАТО осъжда по най-категоричен начин непредизвиканата агресия. В официалното изявление се подчертава:

  • Засилване на източния фланг: Партньорите ще ускорят разполагането на допълнителни системи за ранно предупреждение.
  • Спешна помощ: Вашингтон и Берлин подготвят извънреден пакет с боеприпаси за системите Patriot и IRIS-T.
  • Политически натиск: Обсъждат се нови икономически санкции срещу веригите за доставка на компоненти за руския военно-промишлен комплекс.

Разкази от първо лице: Свидетелства на очевидци

Жителите на Шевченковския район описват първите минути на ужаса след среднощния трус. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките, докато уплашени граждани стоят пред разрушения блок.

  • Олена (34 г.), жителка на блока: „Прозорците излетяха с рамките. Всичко стана за секунди. Нямаше време да стигнем до мазето, скрихме се в коридора. Чуваха се писъци на съседи от долните етажи, които бяха затрупани.“
  • Михайло (42 г.), доброволец: „Помагаме на пожарникарите да разчистват ръчно бетонните блокове. Извадихме една възрастна жена, жива е, но е в шок. Търсим още хора по списъка на живеещите тук.“

Икономически последици: Щети върху инфраструктурата

Освен човешките жертви, ударът нанесе сериозни материални щети, които застрашават нормалното функциониране на града. Икономически експерти в интервю за Bloomberg посочват следните ключови проблеми:

  • Енергиен срив: Поразени са локални трансформаторни подстанции в два района, което остави близо 30 000 домакинства без ток.
  • Логистични загуби: Унищожените складови бази в Дарница съдържат хранителни продукти и стоки от първа необходимост, чиято стойност се оценява на милиони долари.
  • Транспортен блокаж: Ракетни отломки и дълбоки кратери затвориха ключови пътни артерии, което затруднява движението на градския транспорт и линейките.

Анализ на експерти: Какво следва на фронта?

Военни анализатори смятат, че тази нова вълна от балистични атаки срещу Киев има за цел да тества и изтощи противовъздушната отбрана на Украйна преди очакваните есенни операции. Експерти от Института за изследване на войната, цитирани от BBC, прогнозират:

  • Политически натиск: Москва се опитва да деморализира цивилното население и да принуди Киев да приеме преговори при неизгодни условия.
  • Пренасочване на ПВО: Честите удари по столицата принуждават украинското командване да държи най-модерните си системи за защита далеч от линията на фронта.
  • Асиметричен отговор: Очаква се Украйна да отговори с нови атаки с дронове с голям обсег срещу руски военни летища и петролни рафинерии в дълбокия тил на Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добра

    39 53 Отговор
    работа са свършили братушките.

    Коментиран от #5, #16, #26, #44

    03:48 01.08.2026

  • 2 ВВП

    28 40 Отговор
    Целя като за последно. Все пак искам ефектно да сдам багажа.
    Още преди седмица отплавах с яхтата си – след 12 пластични операции за едно райско кътче. Писна ми от влага и радиация. Само очичките ми останаха мънинки. Всичко друго ми е голяааамо!
    Генералите даде оправят.
    След мен и потоп.

    Коментиран от #4

    03:48 01.08.2026

  • 3 Гошо

    28 27 Отговор
    Е как беше тая "бавно запрягат ама бързо идват"

    03:53 01.08.2026

  • 4 Вероятно

    36 27 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    зеления смърф от партия "слуга на народа" ще даде първи гора.Той си мисли,че само могат безнаказано да обстрелват руска земя.Възмездието винаги идва.Не ми е много мъчно за тази бандерохунта!

    03:57 01.08.2026

  • 5 Работа ли е да убиват

    36 31 Отговор

    До коментар #1 от "Добра":

    цивилни ,а копейкоМалоумна?

    Коментиран от #8, #10, #11

    04:11 01.08.2026

  • 6 Овчар

    32 26 Отговор
    Тецовете на Украйна са спрени всичките , най голямата АЕЦ също , останаха само 3 по малки АЕЦ- а . и украйнския филм закончил..!

    04:16 01.08.2026

  • 7 ПУШИЯ изпуШи

    10 15 Отговор
    хаххахаха пак ли сабарят ПАнелки хахахаххаа

    04:18 01.08.2026

  • 8 Каквото

    21 16 Отговор

    До коментар #5 от "Работа ли е да убиват":

    почукало, такова се обадило. Българска поговорка.

    Коментиран от #32

    04:25 01.08.2026

  • 9 А такива системи

    17 14 Отговор
    способни за това просто запада няма:

    -...за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси и боеприпаси за противоракетна отбрана, способни да прихващат свръхзвукови балистични цели.

    04:31 01.08.2026

  • 10 Авторитетни медии

    11 15 Отговор

    До коментар #5 от "Работа ли е да убиват":

    Радваме се че има още такива като теб да ни четат.

    Мислихме че отдавна никой не ни чете

    04:37 01.08.2026

  • 11 Ъъъ

    20 17 Отговор

    До коментар #5 от "Работа ли е да убиват":

    Това са косвени жертви. Никой не е искал да ги убива, но са се оказали на на неподходящо място, в неподходящ момент. Пък можеш да зададеш същия въпрос на Тръмп и Нетаняху.... 🤣

    Коментиран от #22

    04:50 01.08.2026

  • 12 Обективен

    7 22 Отговор
    Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш." - Александър Блок.
    "Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
    "Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
    „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
    „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
    „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.

    04:52 01.08.2026

  • 13 Пич

    9 10 Отговор
    Еврейска им работа. Русия е трета в Европа по численост на еврейското население.

    04:57 01.08.2026

  • 14 шаа

    10 3 Отговор
    от известно време тук е възприет този странен стил на секции и списъци с булети. най-вероятно така им спускат материала и те вместо да разлистят и оформят текста като за информационна агенция, направо го публикуват, заедно с правописните грешки, които и днес не липсват

    05:09 01.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван Тургенев, руски писател

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Добра":

    "Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.

    05:27 01.08.2026

  • 17 Мусорчик

    4 12 Отговор
    Някой нещо да каже за либералния и жалостив Путин?
    Не мога да повярвам, че има хора, които се радват на това, че убиват цивилни хора, жени и деца.

    Коментиран от #27, #28

    05:28 01.08.2026

  • 18 604

    16 1 Отговор
    Кинжалите са хипер а не свръх!

    05:32 01.08.2026

  • 19 Тромпет

    3 13 Отговор
    Падне ли ботоксовата глава пада Русия.

    05:32 01.08.2026

  • 20 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #29

    05:33 01.08.2026

  • 21 оСмешник 🚀 🤩🤡

    5 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    05:34 01.08.2026

  • 22 Зарко

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъ":

    Има голяма разлика, Тръмп и Натаняху избиват невинни систематически и от години. По официални данни от 11 Септември 2001 сащ са избили над 12 милиона човеци а по неофициални данни кой знае а и кой ги брои. Не знам кой нормален човек може да подкрепя такива убийци.

    Коментиран от #25

    05:35 01.08.2026

  • 23 604

    12 2 Отговор
    Троле и да помпаш с ай пи та та ракетите няма да станат котенца, нито ще промениш мнението на някай, защото коментарите ти са толкова кухи , че имат обратен ефект. И го приеми укра е отекла! Никога няма да си върне нещо си ..само по на зле ще става..

    05:36 01.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 К ПЕЙКИ с чалми

    3 10 Отговор

    До коментар #22 от "Зарко":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    05:37 01.08.2026

  • 26 Явно сиCвиня

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Добра":

    шом наричаш фашистите "братушки"?

    05:38 01.08.2026

  • 27 А ти къде

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мусорчик":

    беше когато азовците избиваха жени майки деца и всеки друг, от 2014 та до сега? Или чак сега прогледна?

    05:40 01.08.2026

  • 28 604

    15 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мусорчик":

    Брачед 2014 се чудих що си траят ..е сега не се чудя...тоя война ще свърши или с фалит на ЕС или с ядра! По лошото е че сащ я запалиха а си биха камшика!

    05:40 01.08.2026

  • 29 604

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    И да не се предаде физически е разсипана държава ако въобще схващаш смисъла! Кое щеше да е по добре мир и загуба на крим и дон бас..или това сега? И накрая т.н. приятели ще си вземат каквото си поискат и им дължи и ще оставят народеца и...тва е запада!

    Коментиран от #31, #36

    05:45 01.08.2026

  • 30 Хрониките на руския агресор

    4 10 Отговор
    1919 – 1921: Съветско-полска война (опит за съветизация на Полша).1939 (септември): Нападение срещу Полша (съгласно секретните протоколи на пакта Молотов-Рибентроп).1939 – 1940: Зимна война срещу Финландия.1940: Окупация и анексия на балтийските републики (Естония, Латвия, Литва) и Бесарабия (Румъния).
    1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.
    1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
    1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
    Руска федерация (след 1991 г.)1992:
    Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
    1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).
    1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.
    2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
    2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
    2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
    2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.

    05:47 01.08.2026

  • 31 Ъъъ

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "604":

    Щото Русия е цъфнала и вързала.

    05:54 01.08.2026

  • 32 Точно нея знаят

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Каквото":

    самоMaнгалите. 🤣 От тях ли си?

    05:57 01.08.2026

  • 33 Мишел

    6 1 Отговор
    Военни обекти, предприятия, складове, инфраструктура и др. са ударени в Киев с 21 броя ИскандерМ. Нанесени са удари с дронове. крилати ракети и планиращи управляеми авиобомби и в други украински градове.

    05:58 01.08.2026

  • 34 Оня

    9 1 Отговор
    Тежка е съдбата на глупака! Ако не се бяха черпили с бисквитките на оная и нямаше Майдан сега щяха да са живи! Но каквото сам си направиш никой не може да ти го направи! Нормалните хора помнят " вашите деца ще са по мазетата е нашите ще ходят на училище" помнят и всичките кланета извършени от азовци и десен сектор! Включително и от тоя дето сега е главнокомандващ!

    Коментиран от #35

    05:59 01.08.2026

  • 35 Иван Тургенев, руски писател

    1 9 Отговор

    До коментар #34 от "Оня":

    Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.

    Само ти не си разбрал, че това беше кремълска пиеска на Путин, КГБ, Пригожин и Янукович, за да има повод Русия да нападне Украйна. Документите и показанията са в Хага.
    Поради което тази опорка вече и руснаците не я ползват
    Излагаш се.

    06:10 01.08.2026

  • 36 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "604":

    Излагаш се.

    06:12 01.08.2026

  • 37 Да, ИИ се е постарал

    3 0 Отговор
    Да опише надълго и нашироко нещата, докато "Журналисти от Reuters потвърждават за чути повече от дузина последователни взривове". Така е, докато журналистите се крият и само слушат отдалече, ИИ пише, което му кажат.

    06:51 01.08.2026

  • 38 Янчо

    3 0 Отговор
    Прекрасна работа са свършили братята!
    Поздравления!

    06:51 01.08.2026

  • 39 ВВП

    3 0 Отговор
    Киев ще се заравни .Натам сочат данните.

    06:52 01.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българин

    1 1 Отговор
    През 90те вярвах, че с малко усилия България ще бъде Швейцария на Балканите.
    Високи технологии, малки ферми, спретнати къщи като от картинка.

    30 години по-късно България и руски Дагестан на Балканите.

    Навсякъде потни брадати, сърдити мужици, фaшкии, раздрънкани автомобили, мръсотия, руска пропаганда, помия, мизерия, бедност, разруха и показуха.

    06:55 01.08.2026

  • 42 Кадия

    0 0 Отговор
    стоит!

    06:58 01.08.2026

  • 43 Механик

    1 0 Отговор
    Абе, нали уж руските ракети бяха "мултики" и свършиха още 22-ра година март месец?
    Оказа се, че руските "кюнци", бая сажди хвърлят в Киев, а уж бяха толкова калпави, че падаха в Москва?!
    Къде си, Стояне! Давай да те видим какво ще кажеш!

    Коментиран от #45

    06:58 01.08.2026

  • 44 Братушка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добра":

    Чакаме всички братушки пре нас в окопите.

    06:59 01.08.2026

  • 45 Беее

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Ти руски автомобили ли ремонтираш?

    07:00 01.08.2026

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