9 загинали и над 20 ранени в Киев след руски балистичен удар

Мощна вълна от руски балистични ракети разтърси украинската столица Киев в ранните часове на 1 август, оставяйки след себе си разрушения и десетки пострадали.
Към 6:30 часа сутринта българско време официалните власти потвърждават за 9 загинали и над 20 ранени граждани. Експлозиите са започнали около 01:33 часа местно време, като са регистрирани сериозни удари в пет различни района на града.
Според официалните доклади на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирани от украинската информационна агенция UNN , най-тежка е ситуацията в Дарницкия район. Там са загинали седем души, а сред ранените има и две деца. В Соломенския район е частично разрушена пететажна жилищна сграда, където спасителните екипи са успели да евакуират блокирани жители от горните етажи под разрушените конструкции.
Кметът на града Виталий Кличко съобщи в личния си профил в Telegram, че десетки хора са останали затиснати под отломките на частично срутени сгради в Шевченковския и Соломенския район. Складови бази, административни сгради и паркинги в столицата са обхванати от масивни пожари. Журналисти от Reuters потвърждават за чути повече от дузина последователни взривове, които са отекнали в централните части на Киев.
Атаката идва само два дни след друг масиран удар срещу Украйна и съвпада с усложнената международна ситуация около доставките на системи за противовъздушна отбрана. Украинските военновъздушни сили подчертават, че защитата на столицата е сериозно затруднена поради хроничния недостиг на противоракетни системи, способни да прихващат балистични обекти. Спасителните операции на терен продължават и към този час, като броят на пострадалите може да нарасне при разчистването на отломките.
Тактически анализ на удара: Използвани оръжия
Военни наблюдатели и експерти от украинското разузнаване посочват, че при среднощния удар Русия е приложила комбинирана тактика. Използвани са следните типове ракети:
- Искандер-М: Оперативно-тактически балистични ракети, изстреляни от наземни установки в Брянска област. Тяхната траектория е изключително трудна за предвиждане поради високата скорост и маневреност в крайната фаза на полета.
- Х-47М2 Кинжал: Свръхзвукови ракети, изстреляни от модифицирани изтребители МиГ-31К. Те са насочени предимно към обекти от критичната инфраструктура и командни пунктове в покрайнините на Киев.
- С-400 (в балистичен режим): Зенитни ракети, пригодени за удари по земни цели. Те имат по-ниска точност, но голяма разрушителна сила и причиняват мащабни странични щети в гъсто населени градски райони.
Хронология на ескалацията: Седмица на интензивен обстрел
Настоящият удар е кулминация на нарастващото напрежение през последната седмица. Хронологията на събитията показва следната последователност:
- 25 юли: Комбинирана атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ срещу енергийната система на Киев. Унищожени са 12 безпилотни апарата, няма жертви.
- 28 юли: Ракетен удар по логистични центрове в Киевска област с крилати ракети Х-101. Ранени са трима цивилни.
- 30 юли: Масирана вълна срещу Западна и Централна Украйна. Тежък удар по град Лвов с осем загинали и над 20 ранени.
- 1 август (днес): Балистична атака директно срещу жилищни райони в столицата Киев, довела до девет жертви и над 20 ранени към 6:00 часа.
Международни реакции и позиция на НАТО
Бруталната атака срещу цивилна инфраструктура предизвика незабавни дипломатически отзвуци. Говорител на Алианса заяви пред европейското бюро на DW, че НАТО осъжда по най-категоричен начин непредизвиканата агресия. В официалното изявление се подчертава:
- Засилване на източния фланг: Партньорите ще ускорят разполагането на допълнителни системи за ранно предупреждение.
- Спешна помощ: Вашингтон и Берлин подготвят извънреден пакет с боеприпаси за системите Patriot и IRIS-T.
- Политически натиск: Обсъждат се нови икономически санкции срещу веригите за доставка на компоненти за руския военно-промишлен комплекс.
Разкази от първо лице: Свидетелства на очевидци
Жителите на Шевченковския район описват първите минути на ужаса след среднощния трус. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките, докато уплашени граждани стоят пред разрушения блок.
- Олена (34 г.), жителка на блока: „Прозорците излетяха с рамките. Всичко стана за секунди. Нямаше време да стигнем до мазето, скрихме се в коридора. Чуваха се писъци на съседи от долните етажи, които бяха затрупани.“
- Михайло (42 г.), доброволец: „Помагаме на пожарникарите да разчистват ръчно бетонните блокове. Извадихме една възрастна жена, жива е, но е в шок. Търсим още хора по списъка на живеещите тук.“
Икономически последици: Щети върху инфраструктурата
Освен човешките жертви, ударът нанесе сериозни материални щети, които застрашават нормалното функциониране на града. Икономически експерти в интервю за Bloomberg посочват следните ключови проблеми:
- Енергиен срив: Поразени са локални трансформаторни подстанции в два района, което остави близо 30 000 домакинства без ток.
- Логистични загуби: Унищожените складови бази в Дарница съдържат хранителни продукти и стоки от първа необходимост, чиято стойност се оценява на милиони долари.
- Транспортен блокаж: Ракетни отломки и дълбоки кратери затвориха ключови пътни артерии, което затруднява движението на градския транспорт и линейките.
Анализ на експерти: Какво следва на фронта?
Военни анализатори смятат, че тази нова вълна от балистични атаки срещу Киев има за цел да тества и изтощи противовъздушната отбрана на Украйна преди очакваните есенни операции. Експерти от Института за изследване на войната, цитирани от BBC, прогнозират:
- Политически натиск: Москва се опитва да деморализира цивилното население и да принуди Киев да приеме преговори при неизгодни условия.
- Пренасочване на ПВО: Честите удари по столицата принуждават украинското командване да държи най-модерните си системи за защита далеч от линията на фронта.
- Асиметричен отговор: Очаква се Украйна да отговори с нови атаки с дронове с голям обсег срещу руски военни летища и петролни рафинерии в дълбокия тил на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добра
Коментиран от #5, #16, #26, #44
03:48 01.08.2026
2 ВВП
Още преди седмица отплавах с яхтата си – след 12 пластични операции за едно райско кътче. Писна ми от влага и радиация. Само очичките ми останаха мънинки. Всичко друго ми е голяааамо!
Генералите даде оправят.
След мен и потоп.
Коментиран от #4
03:48 01.08.2026
3 Гошо
03:53 01.08.2026
4 Вероятно
До коментар #2 от "ВВП":зеления смърф от партия "слуга на народа" ще даде първи гора.Той си мисли,че само могат безнаказано да обстрелват руска земя.Възмездието винаги идва.Не ми е много мъчно за тази бандерохунта!
03:57 01.08.2026
5 Работа ли е да убиват
До коментар #1 от "Добра":цивилни ,а копейкоМалоумна?
Коментиран от #8, #10, #11
04:11 01.08.2026
6 Овчар
04:16 01.08.2026
7 ПУШИЯ изпуШи
04:18 01.08.2026
8 Каквото
До коментар #5 от "Работа ли е да убиват":почукало, такова се обадило. Българска поговорка.
Коментиран от #32
04:25 01.08.2026
9 А такива системи
-...за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси и боеприпаси за противоракетна отбрана, способни да прихващат свръхзвукови балистични цели.
04:31 01.08.2026
10 Авторитетни медии
До коментар #5 от "Работа ли е да убиват":Радваме се че има още такива като теб да ни четат.
Мислихме че отдавна никой не ни чете
04:37 01.08.2026
11 Ъъъ
До коментар #5 от "Работа ли е да убиват":Това са косвени жертви. Никой не е искал да ги убива, но са се оказали на на неподходящо място, в неподходящ момент. Пък можеш да зададеш същия въпрос на Тръмп и Нетаняху.... 🤣
Коментиран от #22
04:50 01.08.2026
12 Обективен
"Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
"Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
„Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
„Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
„Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.
04:52 01.08.2026
13 Пич
04:57 01.08.2026
14 шаа
05:09 01.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иван Тургенев, руски писател
До коментар #1 от "Добра":"Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.
05:27 01.08.2026
17 Мусорчик
Не мога да повярвам, че има хора, които се радват на това, че убиват цивилни хора, жени и деца.
Коментиран от #27, #28
05:28 01.08.2026
18 604
05:32 01.08.2026
19 Тромпет
05:32 01.08.2026
20 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #29
05:33 01.08.2026
21 оСмешник 🚀 🤩🤡
ну паГади
05:34 01.08.2026
22 Зарко
До коментар #11 от "Ъъъ":Има голяма разлика, Тръмп и Натаняху избиват невинни систематически и от години. По официални данни от 11 Септември 2001 сащ са избили над 12 милиона човеци а по неофициални данни кой знае а и кой ги брои. Не знам кой нормален човек може да подкрепя такива убийци.
Коментиран от #25
05:35 01.08.2026
23 604
05:36 01.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #22 от "Зарко":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
05:37 01.08.2026
26 Явно сиCвиня
До коментар #1 от "Добра":шом наричаш фашистите "братушки"?
05:38 01.08.2026
27 А ти къде
До коментар #17 от "Мусорчик":беше когато азовците избиваха жени майки деца и всеки друг, от 2014 та до сега? Или чак сега прогледна?
05:40 01.08.2026
28 604
До коментар #17 от "Мусорчик":Брачед 2014 се чудих що си траят ..е сега не се чудя...тоя война ще свърши или с фалит на ЕС или с ядра! По лошото е че сащ я запалиха а си биха камшика!
05:40 01.08.2026
29 604
До коментар #20 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":И да не се предаде физически е разсипана държава ако въобще схващаш смисъла! Кое щеше да е по добре мир и загуба на крим и дон бас..или това сега? И накрая т.н. приятели ще си вземат каквото си поискат и им дължи и ще оставят народеца и...тва е запада!
Коментиран от #31, #36
05:45 01.08.2026
30 Хрониките на руския агресор
1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.
1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
Руска федерация (след 1991 г.)1992:
Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).
1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.
2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.
05:47 01.08.2026
31 Ъъъ
До коментар #29 от "604":Щото Русия е цъфнала и вързала.
05:54 01.08.2026
32 Точно нея знаят
До коментар #8 от "Каквото":самоMaнгалите. 🤣 От тях ли си?
05:57 01.08.2026
33 Мишел
05:58 01.08.2026
34 Оня
Коментиран от #35
05:59 01.08.2026
35 Иван Тургенев, руски писател
До коментар #34 от "Оня":Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.
Само ти не си разбрал, че това беше кремълска пиеска на Путин, КГБ, Пригожин и Янукович, за да има повод Русия да нападне Украйна. Документите и показанията са в Хага.
Поради което тази опорка вече и руснаците не я ползват
Излагаш се.
06:10 01.08.2026
36 Пич
До коментар #29 от "604":Излагаш се.
06:12 01.08.2026
37 Да, ИИ се е постарал
06:51 01.08.2026
38 Янчо
Поздравления!
06:51 01.08.2026
39 ВВП
06:52 01.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Българин
Високи технологии, малки ферми, спретнати къщи като от картинка.
30 години по-късно България и руски Дагестан на Балканите.
Навсякъде потни брадати, сърдити мужици, фaшкии, раздрънкани автомобили, мръсотия, руска пропаганда, помия, мизерия, бедност, разруха и показуха.
06:55 01.08.2026
42 Кадия
06:58 01.08.2026
43 Механик
Оказа се, че руските "кюнци", бая сажди хвърлят в Киев, а уж бяха толкова калпави, че падаха в Москва?!
Къде си, Стояне! Давай да те видим какво ще кажеш!
Коментиран от #45
06:58 01.08.2026
44 Братушка
До коментар #1 от "Добра":Чакаме всички братушки пре нас в окопите.
06:59 01.08.2026
45 Беее
До коментар #43 от "Механик":Ти руски автомобили ли ремонтираш?
07:00 01.08.2026