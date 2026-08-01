Новини
Свят »
Русия »
Пожар избухна в катедралата „Св. Василий“ в Москва

Пожар избухна в катедралата „Св. Василий“ в Москва

1 Август, 2026 06:51, обновена 1 Август, 2026 06:54 262 1

  • пожар-
  • храм-
  • москва

Инцидентът на Червения площад в руската столица е локализиран бързо; няма данни за сериозни щети по емблематичните куполи

Пожар избухна в катедралата „Св. Василий“ в Москва - 1
Снимка: Mash
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в ранните часове на деня в историческата катедрала „Свети Василий Блажени“ на Червения площад в Москва.

Инцидентът е регистриран около 02:30 часа местно време (съвпадащо с българското), като към мястото веднага са били насочени над 10 екипа на пожарната служба. Според официалните оперативни служби пламъците са възникнали на първия етаж на сградата - в директорския кабинет.

Огънят е обхванал площ от около 10 квадратни метра, засягайки предимно мебели и лични вещи. Очевидци в социалните мрежи и канали като „Осторожно, Новости“ съобщават, че над храма е бил забелязан гъст бял дим в продължение на около половин час, но открити пламъци по фасадата не са се виждали. Пожарникарите са успели да локализират и напълно да потушат огъня за кратко време.

Няма пострадали при инцидента на Червения площад

Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация съобщи чрез държавната информационна агенция ТАСС, че при инцидента няма ранени или загинали хора. Причините за възникването на огъня в момента се изясняват от експерти, като предстои да бъде направена пълна оценка на евентуалните щети по вътрешността на паметника на културата.

Историческият комплекс, който е под закрилата на ЮНЕСКО, функционира основно като музей и е един от най-разпознаваемите символи на Русия в целия свят. Според първоначалните доклади, публикувани в международни медии като „Kyiv Post“ и „New Straits Times“, благодарение на бързата намеса на огнеборците няма опасност от структурни увреждания по уникалните многоцветни куполи на храма.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аферрим

    1 1 Отговор
    иншалла

    06:56 01.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания