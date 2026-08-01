Пожар избухна в катедралата „Св. Василий“ в Москва

Пожар избухна в ранните часове на деня в историческата катедрала „Свети Василий Блажени“ на Червения площад в Москва.

Инцидентът е регистриран около 02:30 часа местно време (съвпадащо с българското), като към мястото веднага са били насочени над 10 екипа на пожарната служба. Според официалните оперативни служби пламъците са възникнали на първия етаж на сградата - в директорския кабинет.

Огънят е обхванал площ от около 10 квадратни метра, засягайки предимно мебели и лични вещи. Очевидци в социалните мрежи и канали като „Осторожно, Новости“ съобщават, че над храма е бил забелязан гъст бял дим в продължение на около половин час, но открити пламъци по фасадата не са се виждали. Пожарникарите са успели да локализират и напълно да потушат огъня за кратко време.

Няма пострадали при инцидента на Червения площад

Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация съобщи чрез държавната информационна агенция ТАСС, че при инцидента няма ранени или загинали хора. Причините за възникването на огъня в момента се изясняват от експерти, като предстои да бъде направена пълна оценка на евентуалните щети по вътрешността на паметника на културата.

Историческият комплекс, който е под закрилата на ЮНЕСКО, функционира основно като музей и е един от най-разпознаваемите символи на Русия в целия свят. Според първоначалните доклади, публикувани в международни медии като „Kyiv Post“ и „New Straits Times“, благодарение на бързата намеса на огнеборците няма опасност от структурни увреждания по уникалните многоцветни куполи на храма.