Илияна Йотова открива събора в Гела

Точно в 10:00 часа днес, вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще открие официално 23-тото Национално гайдарско надсвирване и традиционния Родов събор в родопското село Гела.
Събитието се провежда на емблематичните Илинденските поляни над селото и привлича хиляди почитатели на българския фолклор и автентичните родопски традиции.
В престижното надсвирване ще премерят сили над 70 изпълнители на джура и каба гайда от цялата страна. Програмата на тридневния събор (от 31 юли до 2 август) включва над 20 часа концерти. Сред специалните участници са легендарните формации Ансамбъл „Родопа“ и „101 Каба гайди“.
Освен на магичната музика, посетителите могат да се насладят на богато изложение на български производители и майстори-занаятчии. Акцент на тазгодишното издание е премиерата на „Сиренето на фермерите“. То представлява първият кооперативен млечен продукт, създаден съвместно от над 450 родни овцевъди и козевъди.
На официалната церемония по откриването се очаква да присъстват още министърът на културата Евтим Милошев, областният управител на Смолян Георги Пепеланов, кметът на Община Смолян Николай Мелемов, народни представители и представители на местната власт.
Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор-поклонение на 1 и 2 август, съобщиха от Община Смолян, предаде БТА. Честванията в комитското село са посветени и на 150 години от рождението на войводата Пею Шишманов.
В църквата „Св. пророк Илия“ ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. Храмът в селото е сред деветте църкви в Смолянска област, които тази година празнуват 190-годишнина.
Слово за паметните събития и участието на Славейно в Илинденско-Преображенското въстание ще произнесе проф. Георги Михов, член на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България и потомък на участник във въстанието. Преди 123 г. Карлуково, както се е наричало някога Славейно, се включва в Илинденско-Преображенското въстание със своите комити и борци за освобождение на Родопите. От бунтовното родопско село са Пею и Кольо Шишманови. Тяхната памет ще бъде почетена на 2 август с поднасяне на венци и цветя пред гробовете им в местността Хайдушки поляни и пред паметника на преображенците.
Националният тракийски събор се организира от кметството в Славейно, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Община Смолян, горовладелската кооперация „Мурджов пожар“, читалище „Съгласие 1883“ и Църковното настоятелство в селото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
07:35 01.08.2026
2 Притрябвала
07:36 01.08.2026
3 Има ли
07:37 01.08.2026
4 Без име
07:38 01.08.2026
5 смях в залата
07:48 01.08.2026
6 Троян
07:49 01.08.2026
7 Айляк
Величествено е.
Не можах да заваря бай Дафо Трендафилов, който почина през 2010г. , но оттогава пак си ходя през някоя и друга година на Родовия събор в Гела.
Е например, днеска нема да е, ама утре мое скокнем до Гела, колко му е:)
08:02 01.08.2026
8 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
По същата схема. Кой каквото иска, всичко се обещава, даже двойно.
Един път изберът ли я тогаз шъ им разкатае фамилиите. Може военно положение да обяви, да забрани партиите и насила да мобилизира де що шава по села и градове, както при мен аз напраих.
Туй нещо тряаа бързу дъ стани, щот у нас няаа ора вече. И местата у гробищъта свършиа.
08:18 01.08.2026
9 Факт
08:33 01.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Идиотова си пада по живите
Защо не е на Бузлуджа? Нали е потомственна коммунистка, а и комунистите я набутаха на това място?
Няма признателност, ей. Питката си е питка с раждането. Това е природна даденост! В живота, само се развива.
08:52 01.08.2026
12 Другарко президент
Гладна няма да останеш.
08:55 01.08.2026