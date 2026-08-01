Илияна Йотова открива събора в Гела

Точно в 10:00 часа днес, вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще открие официално 23-тото Национално гайдарско надсвирване и традиционния Родов събор в родопското село Гела.

Събитието се провежда на емблематичните Илинденските поляни над селото и привлича хиляди почитатели на българския фолклор и автентичните родопски традиции.

В престижното надсвирване ще премерят сили над 70 изпълнители на джура и каба гайда от цялата страна. Програмата на тридневния събор (от 31 юли до 2 август) включва над 20 часа концерти. Сред специалните участници са легендарните формации Ансамбъл „Родопа“ и „101 Каба гайди“.

Освен на магичната музика, посетителите могат да се насладят на богато изложение на български производители и майстори-занаятчии. Акцент на тазгодишното издание е премиерата на „Сиренето на фермерите“. То представлява първият кооперативен млечен продукт, създаден съвместно от над 450 родни овцевъди и козевъди.

На официалната церемония по откриването се очаква да присъстват още министърът на културата Евтим Милошев, областният управител на Смолян Георги Пепеланов, кметът на Община Смолян Николай Мелемов, народни представители и представители на местната власт.

Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор-поклонение на 1 и 2 август, съобщиха от Община Смолян, предаде БТА. Честванията в комитското село са посветени и на 150 години от рождението на войводата Пею Шишманов.

В църквата „Св. пророк Илия“ ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. Храмът в селото е сред деветте църкви в Смолянска област, които тази година празнуват 190-годишнина.

Слово за паметните събития и участието на Славейно в Илинденско-Преображенското въстание ще произнесе проф. Георги Михов, член на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България и потомък на участник във въстанието. Преди 123 г. Карлуково, както се е наричало някога Славейно, се включва в Илинденско-Преображенското въстание със своите комити и борци за освобождение на Родопите. От бунтовното родопско село са Пею и Кольо Шишманови. Тяхната памет ще бъде почетена на 2 август с поднасяне на венци и цветя пред гробовете им в местността Хайдушки поляни и пред паметника на преображенците.

Националният тракийски събор се организира от кметството в Славейно, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Община Смолян, горовладелската кооперация „Мурджов пожар“, читалище „Съгласие 1883“ и Църковното настоятелство в селото.