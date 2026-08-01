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Илияна Йотова открива събора в Гела

Илияна Йотова открива събора в Гела

1 Август, 2026 07:28, обновена 1 Август, 2026 07:54 770 12

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Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор-поклонение

Илияна Йотова открива събора в Гела - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 10:00 часа днес, вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще открие официално 23-тото Национално гайдарско надсвирване и традиционния Родов събор в родопското село Гела.

Събитието се провежда на емблематичните Илинденските поляни над селото и привлича хиляди почитатели на българския фолклор и автентичните родопски традиции.

В престижното надсвирване ще премерят сили над 70 изпълнители на джура и каба гайда от цялата страна. Програмата на тридневния събор (от 31 юли до 2 август) включва над 20 часа концерти. Сред специалните участници са легендарните формации Ансамбъл „Родопа“ и „101 Каба гайди“.

Освен на магичната музика, посетителите могат да се насладят на богато изложение на български производители и майстори-занаятчии. Акцент на тазгодишното издание е премиерата на „Сиренето на фермерите“. То представлява първият кооперативен млечен продукт, създаден съвместно от над 450 родни овцевъди и козевъди.

На официалната церемония по откриването се очаква да присъстват още министърът на културата Евтим Милошев, областният управител на Смолян Георги Пепеланов, кметът на Община Смолян Николай Мелемов, народни представители и представители на местната власт.

Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор-поклонение на 1 и 2 август, съобщиха от Община Смолян, предаде БТА. Честванията в комитското село са посветени и на 150 години от рождението на войводата Пею Шишманов.

В църквата „Св. пророк Илия“ ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. Храмът в селото е сред деветте църкви в Смолянска област, които тази година празнуват 190-годишнина.

Слово за паметните събития и участието на Славейно в Илинденско-Преображенското въстание ще произнесе проф. Георги Михов, член на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България и потомък на участник във въстанието. Преди 123 г. Карлуково, както се е наричало някога Славейно, се включва в Илинденско-Преображенското въстание със своите комити и борци за освобождение на Родопите. От бунтовното родопско село са Пею и Кольо Шишманови. Тяхната памет ще бъде почетена на 2 август с поднасяне на венци и цветя пред гробовете им в местността Хайдушки поляни и пред паметника на преображенците.

Националният тракийски събор се организира от кметството в Славейно, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Община Смолян, горовладелската кооперация „Мурджов пожар“, читалище „Съгласие 1883“ и Църковното настоятелство в селото.


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    10 1 Отговор
    Пак ядене и пиене , еми това е..!

    07:35 01.08.2026

  • 2 Притрябвала

    15 0 Отговор
    им е в Родопите другарката да си издикламира заучените фрази , не докосващи никой ?!

    07:36 01.08.2026

  • 3 Има ли

    11 1 Отговор
    WC - та или из храсталаците ?

    07:37 01.08.2026

  • 4 Без име

    9 1 Отговор
    Да му тропне едно хоро след помията, която сътвориха.

    07:38 01.08.2026

  • 5 смях в залата

    9 0 Отговор
    Войни се водят нашия главнокомандващ тръгнал по съборите да надува гайдите на гайдарите. С държавни пари и в работно време си прави кампанията за президент. С надуване към прогрес.

    07:48 01.08.2026

  • 6 Троян

    8 0 Отговор
    Родопчаните са много добри и приятелски настроени хора. По тая причина тая няма да бъде изгонена със камъни и псувни.

    07:49 01.08.2026

  • 7 Айляк

    3 0 Отговор
    Там, в Гела е истината.
    Величествено е.
    Не можах да заваря бай Дафо Трендафилов, който почина през 2010г. , но оттогава пак си ходя през някоя и друга година на Родовия събор в Гела.
    Е например, днеска нема да е, ама утре мое скокнем до Гела, колко му е:)

    08:02 01.08.2026

  • 8 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    2 1 Отговор
    На бай Йото щерката почнаа, да я фалят точно както мен ме фалееа, преди избори.

    По същата схема. Кой каквото иска, всичко се обещава, даже двойно.

    Един път изберът ли я тогаз шъ им разкатае фамилиите. Може военно положение да обяви, да забрани партиите и насила да мобилизира де що шава по села и градове, както при мен аз напраих.

    Туй нещо тряаа бързу дъ стани, щот у нас няаа ора вече. И местата у гробищъта свършиа.

    08:18 01.08.2026

  • 9 Факт

    2 0 Отговор
    На гърба на президентската институция предизборна кампания,извадено от учебниците на чорапа!Дано я освиркат яко,тази подлога няма място на това събитие!

    08:33 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Идиотова си пада по живите

    0 0 Отговор
    Свирки!
    Защо не е на Бузлуджа? Нали е потомственна коммунистка, а и комунистите я набутаха на това място?
    Няма признателност, ей. Питката си е питка с раждането. Това е природна даденост! В живота, само се развива.

    08:52 01.08.2026

  • 12 Другарко президент

    0 0 Отговор
    То и на Бузлуджа ще има плюскане!
    Гладна няма да останеш.

    08:55 01.08.2026

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