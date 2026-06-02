Задава се поредният Ел Ниньо. Колко страшно ще е този път?

2 Юни, 2026 09:20

Климатичният феномен най-вероятно ще се образува до юли в Тихия океан - индикациите за това са много. Но колко силен ще бъде този път?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Индикациите, че до юли в тропическата част на Тихия океан ще се се стигне до климатичния феномен Ел Ниньо, са много, пише германската обществено-правна медия АРД. За да направят по-точни прогнози, климатолозите наблюдават определена част от океана в близост до екватора. И ако там под повърхността се съберат големи количества топла вода, това е смятано за силен знак, че предстои Ел Ниньо, обяснява германската обществена медия.

Кога ще настъпи следващият Ел Ниньо?

Положението сега е именно такова, посочва пред АРД изследователката на климата Емили Бекер. "Вероятността между май и юли да се създадат условия за Ел Ниньо е 82 процента, а за зимата - дори 96 процента."

Компютърните модели стават все по-добри, казва на свой ред професорът по метеорология от Карлсруе Андреас Финк. "Всички те сочат, че това събитие предстои." Респективно се смята за много вероятно Ел Ниньо да настъпи скоро.

Какво всъщност представлява Ел Ниньо

Ел Ниньо е най-значимият естествен климатичен феномен на Земята, пише АРД. Името му идва от перуанските рибари. Още през 19-и век те наблюдавали как морската вода по крайбрежието необичайно силно се затопля и риболовът спада. Тъй като това се случвало по Коледа, те нарекли феномена Ел Ниньо (от испански: момчето или младенецът).

Другата фаза, в която водата е по-скоро студена, се казва Ла Ниня - момичето. Двете фази се сменят периодично.

Колко често явление е Ел Ниньо?

Ел Ниньо се проявява на всеки две до седем години и преобръща "нормалните" климатични условия, отбелязва германската обществена медия. Пасатите в района на екватора обичайно насочват топлите повърхностни води от Южна Америка към Запада. Посоката зависи от въртенето на Земята и т.нар. Кориолисова сила - комплексна инерционна сила.

Топлата морска вода води до дъждовни периоди в Югоизточна Азия, Океания и Австралия. А пред бреговете на Южна Америка към повърхността се издигат студените води от дъното - там остава по-студено и сухо.

Как точно се проявява Ел Ниньо

При появата на Ел Ниньо балансът на водния кръговрат се нарушава, тъй като пасатите отслабват или изобщо секват. Натрупаната топла вода се връща обратно към бреговете на Южна Америка и това може да доведе там до проливни дъждове и наводнения, наред с изтеглянето на рибата към по-студените води. На противоположната страна на Тихия океан пък расте рискът от жеги, суша и горски пожари.

Ако Ел Ниньо е особено силен, може да даде дори отражения до Индия или Южна Африка, пише АРД. Германската обществена медия обяснява, че силата на феномена зависи от температурата на водата. Когато става дума за "нормален" Ел Ниньо, тя е с един градус над средното. Но може да се повиши и с два и повече градуса при по-интензивната му проява - както се е случвало през 1982, 1997 и 2015 година.

Сегашните стойности междувременно "почти са достигнали рекорда от 1997", посочва Карстен Хаущайн от Института по метеорология в Лайпциг.

Супер или Мега Ел Ниньо?

Традиционно Ел Ниньо достига кулминацията си по Коледа. Повечето модели прогнозират повишение с два градуса за този сезон, във връзка с което през тази година може да се стигне до нов Супер Ел Ниньо, смята Хаущайн.

Климатологът Андреас Финк от своя страна би предпочел да избегне понятия като Супер или Мега Ел Ниньо. "Ние, учените, предпочитаме да говорим за "силен" или "много силен" Ел Ниньо." Това са и категориите, които използва в прогнозите си Службата на ООН по въпросите на климата. Мнението на Емили Бекер е, че вероятността за силен Ел Ниньо е около 60 процента.

Кои страни са най-засегнати?

Ел Ниньо дава най-голямо отражение в и около тропическата част на Тихия океан. Държави като Еквадор и Перу трябва още отсега да се подготвят, казва метеорологът Андреас Финк. Тази подготовка обаче е и въпрос на средства, а всъщност не се знае със сигурност какво точно ще стане.

Прогнозите в това отношение са трудни. При Ел Ниньо наред с морето решаваща роля играе атмосферата, т.е. въздухът, а там нещата са много по-комплексни. Климатологът Хаущайн подчертава пред АРД: "Докато развитието в океана още отсега може да се предскаже относително добре, за надеждни прогнози за атмосферата още е твърде рано."

Що се отнася до въпроса дали Ел Ниньо изобщо би дал някакво отражение върху времето в Европа, консенсус сред учените няма, изтъква Финк. Но Ел Ниньо определено би довел до увеличение на глобалната средна температура, тъй като Тихият океан ще може да поеме по-малко топлина от атмосферата. И може да се окаже, че 2026 или 2027 ще е най-горещата година от началото на измерванията.

Автор: Флориан Фалцедер


