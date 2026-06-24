Най-екстремният Ел Ниньо за последните 140 години?

В Тихия океан се заражда метеорологичният феномен Ел Ниньо, който в следващите седмици ще повлияе на климата в целия свят. "Има реална възможност това да е най-силният Ел Ниньо за последните 140 години", казва Пол Раунди от Държавния университет на Ню Йорк.

Ефектите ще се усещат поне до зимата

Световната метеорологична организация очаква, че скоро ще започнат да се усещат климатични условия, характерни за Ел Ниньо, и това ще продължи поне до зимата. В зависимост от силата и продължителността на явлението то може да доведе до суши, наводнения, горещи вълни и прекъсвания в доставките на храна и вода в много региони.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди: "Климатичните условия, свързани с Ел Ниньо, ще действат като катализатор на пожари в един затоплящ се свят".

От суша и горещини до екстремни наводнения

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което се повтаря на всеки две до седем години. То се предизвиква от отслабването на ветровете над част от Тихия океан, което води до натрупване на топла вода. Това затопляне се случва само в един регион, а затоплената площ е приблизително колкото територията на САЩ, но последиците се усещат по целия свят.

Ефектите обаче са различни. На някои места се стига до засушавания, на други - до наводнения. Определи части от Централна Америка, Азия, Африка и Австралия стават по-горещи и сухи. Недостигът на вода там се отразява върху земеделието, енергоснабдяването и достъпа до питейна вода. В Тегусигалпа, столицата на Хондурас, например вече обявиха извънредно положение.

По части от южноамериканското тихоокеанско крайбрежие пък Ел Ниньо може да доведе до проливни дъждове и опустошителни наводнения. Учените предупреждават за горски пожари в Австралия, Канада, САЩ и горите на Амазонка. Щетите могат да достигнат милиарди.

Реколтата на редица места ще бъде засегната

Ел Ниньо влияе и върху тропическите бури. Учените очакват, че тазгодишният сезон на ураганите в Атлантическия океан ще бъде по-слаб от обичайното. "Когато се развие Ел Ниньо, особено по време на ураганния сезон, образуването на облаци, гръмотевични бури, валежи и тропически циклони в Атлантическия океан обикновено се потиска", обяснява климатологът Брайън Танг.

По-малкото бури обаче не означават непременно по-малка опасност. Достигне ли една буря силата на ураган, тя вече е трудно да бъде овладяна, което означава, че онези урагани, които действително се образуват, все още могат да причинят катастрофални щети. В Тихия океан Ел Ниньо обикновено има обратен ефект. Тук явлението води до зараждането на повече бури, които стават по-силни.

Морските екосистеми също са подложени на натиск. Повишените температури на водата, причинени от Ел Ниньо, могат да предизвикат избледняване на коралите и да натоварят още повече рифовете, които са отслабени от топлинния стрес, породен от климатичните промени.

Последиците се усещат и от земеделските стопани. В Индия производителите на манго съобщиха за драстичен спад в реколтата, след като необичайни метеорологични условия затрудниха цъфтежа и развитието на плодовете.

Кумулативен ефект с климатичните промени

Учените нямат доказателства, че климатичните промени подсилват Ел Ниньо, но феноменът ускорява ефектите от тях. "Заради климатичните промени едно засушаване, предизвикано от Ел Ниньо, може да се превърне в екстремна суша", подчертава Майкъл Макфейдън от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ. Ел Ниньо може да повиши средните температури, които в последните години така и така се покачват, до нови рекордни нива.

Оформянето на феномена се наблюдава от месеци, а това позволява известна подготовка. Прогнозите дават възможност на властите да предприемат мерки за защита на реколтите, да подобрят защитата от наводнения и да оптимизират системите за ранно предупреждение. "Знаем къде ще бъде необичайно влажно или сухо", казва Макфейдън. "Благодарение на дългосрочните метеорологични прогнози има достатъчно време да се разработят стратегии за ограничаване на щетите", допълва той.

Автор: Джош Акселрод