Чуждестранните легиони в Украйна: защо са все по-важни

"Всички приятели на Украйна, които искат да се присъединят към отбраната - идвайте, ще ви дадем оръжие!" Украинският президент Володимир Зеленски се обърна така към гражданите на света още в самото начало на войната. Ден по-късно Зеленски обяви създаването на Чуждестранен легион за териториална отбрана на Украйна - отделно подразделение за доброволците от чужбина. След седмица заявки за постъпване в легиона бяха подадени в над 50 украински посолства, а Киев твърдеше, че "готовите да воюват" вече са над 20 000.
Броят на доброволците обаче се е приближил към това число едва сега, казват пред ДВ експерти. Този легион отдавна не е компактен, чужденците служат в десетки различни бригади и батальони, но са само два процента от Украинските въоръжени сили.
Всичко обаче може да се промени. Разширяването на участието на чужденците в бойните действия е един от ключовите елементи на стратегията за решаване на проблема с недостатъчната мобилизация и дезертьорството, която предстои скоро да бъде представена от министъра на отбраната Михаил Федоров.
Първият набор чуждестранни доброволци
Новините за пълномащабната инвазия на Русия заварват 40-годишния Исак Олвера на работното му място в инвестиционна компания в Хюстън, Тексас. Той бил прекарал кратка отпуска през 2019 година в Украйна и когато видял снимките и видеата от ракетните удари, бившият морски пехотинец решил да се отправи към Украйна. Той се почувствал сякаш Зеленски се обръща лично към него.
"Този призив ме накара да преосмисля това, в което вярвах. Американците ценят свободата, сигурността и справедливостта. Но ако тези ценности са важни за мен - какво съм готов да жертвам за тях?",пише Олвера в книгата си "Reckoning Dreams and Fire", излязла в САЩ миналата година.
В мемоарите си той разказва, че още на следващия ден е напуснал инвестиционната компания, започнал да търси начини да стигне до фронта в Украйна и в началото на март пресякъл полско-украинската граница. В Украйна сформирал група от 40 бойци, някои от които изобщо нямали боен опит, а други били служили в армията още миналия век. "Парите не бяха мотив за никого", казва бившият морски пехотинец пред ДВ четири години по-късно. "Някои се бяха втурнали към войната поради лични проблеми, други търсеха приключения, адреналин. Имаше и прагматици, за които участието им във войната би било плюс в биографията. Но имаше и идеалисти, за които войната бе въпрос на морал." Още след първата битка обаче много от тези доброволци поискали да се върнат по домовете си.
Друг ветеран от американската морска пехота - Андрю Милбърн, също отправя сериозни критики към Чуждестранния легион. Той нарича подразделението "армия от неудачници, ветерани и военни туристи", от които ползата е била малка.
Във връзка със сведения като тези експертът от Центъра по стратегически изследвания във Вашингтон Марк Кансиан стига до следния извод: за да има реална полза от Чуждестранния легион на бойното поле, украинското командване трябва да отсее непригодните доброволци и да засили подготовката на другите. Впоследствие най-опитните са обединени в неголеми тактически групи под командването на украински офицери. Техните задачи били предимно в сферата на разузнаването и диверсиите в тила на врага, разказва в книгата си Олвера.
Съвсем не всички задачи обаче били успешно изпълнени, а и загубите били сериозни, поради което чужденците доброволци в крайна сметка се обръщат към медиите. През 2022 г. украинското англоезично издание "The Kyiv Independent" публикува разследване, в което чуждестранните доброволци разказват за самоубийствени мисии, за кражби на снаряжение и грубост от страна на офицерите, които дори заплашвали легионерите с оръжие. Но военната прокуратура не открива нарушения на закона.
В края на 2022 г. Олвера и други членове на неговата група напускат Чуждестранния легион, след като виждат, че войната продължава много повече от очакваното.
Легиони без "туристи"
Раздялата с Чуждестранния легион не за всички минава гладко, пише "The Kyiv Independent", разказвайки за много случаи на отказ за изплащане на обещаните от държавата 100 000 гривни (към 2000 евро) за раняване. Освен това уволнявали тези, които си позволявали открито да критикуват командирите, а контраразузнаването започнало да търси анонимните източници на журналистите.
В най-тежко положение били обаче беларуските и руските доброволци, за които военната служба била единственото законно основание да се намират в Украйна и прекратяването на договорите с тях незабавно ги превръщало в персона нон грата.
Междувременно Чуждестранните легиони се увеличавали и в началото на 2023 година били четири, но и отливът не бил малък. "В първите години сред чужденците имаше доста "военни туристи" - хора, които могат в 14,30 да подпишат договор, а в 14,31 вече да искат да го прекратят", казва пред ДВ Константин Милевски от Сухопътните войски. Той посочва, че легионерите са имали това право - да разтрогнат договорите си, за разлика от украинските военни. Но пък е имало и чужденци, воювали въобще без договори, защото са се опасявали, че у дома ще ги преследват за наемничество, обяснява пред ДВ Юлия Яцик от Временната следствена комисия по защитата на правата на военнослужащите към Върховната рада.
Условията за договорите на чужденците са променени едва през май 2024 година - оттогава те могат да ги прекратят чак след половин година служба. А командването има право да уволни боеца и след два месеца изпитателен срок. "Така бяха отсяти куп "туристи", посочва Константин Милевски.
Силното присъствие от Колумбия
Пред ДВ хора от различни чуждестранни подразделения казват, че най-ефективна за привличането на чуждестранни доброволци е била личната агитация: идеалистите приканвали свои съмишленици към борба с кремълския империализъм, а легионерите канели бившите си колеги.
Още на втората година в Украйна пристигат много колумбийци. В страната, в която наскоро е приключила 50-годишната гражданска война, започват рязко да съкращават въоръжените сили и да изпращат в пенсия още 40-годишните с минимално възнаграждение - 400 долара, докато в Украйна те можели да получат до 120 000 гривни на предната фронтова линия, т.е. седем пъти повече.
Военният опит на колумбийците не бил от много голяма полза, посочва обаче Константин Милевски. Те били свикнали да воюват срещу партизаните и картелите в джунглата, докато в Украйна се изправили пред голяма армия с ракети и дронове. Въпреки това бойците от Колумбия са ценени заради тяхното усърдие и настойчивост, казва Милевски. Неговите данни сочат, че гражданите на страните от Южна и Централна Америка в момента съставляват около 60 процента от всички чужденци в Сухопътните войски на Украйна.
Социални гаранции за чуждестранните бойци
През август 2024 година "The Kyiv Independent" отбелязва, че за двете години, минали след голямото разследване, проблемите в чуждестранните легиони не само не са били разрешени, а са се задълбочили. Командирите биели подчинените си, сред бойците царяла "гангстерска" атмосфера, довела дори до две убийства.
Най-накрая през март 2025 г. правителството създава Единен център за набиране на чужденци, който в момента набира бойци за 35 бригади и батальони. Но дали чуждестранните легионери ще станат истински мощен инструмент на отбранителните сили, както иска министър Федоров? Експертите не са убедени. Службата на чужденците и сега е твърде краткосрочна. Според Милевски, военното ръководство трябва "да промени нагласата си" по отношение на легионерите и да ги накара да гледат на руско-украинската война другояче. "Ще направим максимума, за да се отнасят те към Украйна не само като към източник на доходи, но и да почувстват целите на тази война."
През февруари 2026 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закон за социалните гаранции за чуждестранните бойци, защитаващи Украйна - тези, които се уволняват, ще могат да кандидатстват за жителство, а това е преференция, за която те молят от четири години насам.
Автор: Игор Бурдиха
6 Важни са
Слава ТКЦ!
Слава БУСовизацията!
Коментиран от #33
16:27 22.03.2026
10 Много написани
Коментиран от #16
11 НаРъБа
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не само рова А и други нискобюджетни занимания...но стискахме зъби защо ни казаха че с достатъчно търпение и упоритост ще сменим световния ред!
16:28 22.03.2026
12 ....
До коментар #2 от "стоян георгиев":не забравяй ги влаковете с 15 хиляди северно корейци които заминаха за фронта
Коментиран от #17, #24
16:28 22.03.2026
До коментар #4 от "Деси Димитрова":И аз ти слагам рога но само с мъже
14 Абе ненам ама...
АааааааХахахаха
15 Сатана Z
До коментар #10 от "Много написани":"....глупости..."
Може да са глупости, но вече ПЯТЬ года чалмите ру3ки тъпчат на място !!!
17 Крепостен на Хартиена мечка и Сев куейче
—“Размножавайте се”
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
23 Здрасти
До коментар #12 от "....":Корейците вече заминаха груз 200, дебелото вече им откри паметник, сега чакат талибани да освобождават Белгород, вата уже нет.
До коментар #5 от "хехе":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
До коментар #26 от "Хахахахаха":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
До коментар #22 от "К ПЕЙКИ с чалми":"...хванахме cpeдния.."
До коментар #23 от "Здрасти":от положението, да напише едно писмо на Путин и да му се скара защо е започнал тази война
34 Сатана Z
До коментар #26 от "Хахахахаха":руснаците тогава с 6 пъти по-големи загуби .
144 Този коментар е премахнат от модератор.
