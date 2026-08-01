България връща граничния контрол в Шенген?

България е в пълна готовност за временно възстановяване на граничния контрол в рамките на Шенгенското пространство.

Страната ни се присъедини към съвместна позиция на общо 22 държави членки на Европейския съюз, които отправиха остри критики към Мадрид заради масовото навлизане на хиляди мигранти на испанска територия от Мароко.

Реакцията идва броени часове след като Италия вече въведе извънредни проверки за пристигащите полети от Испания, а Франция обяви затягане на своите граници.

Текстът на съвместното писмо и исканията към Брюксел

Според официална информация, разпространена от Информационна агенция „Фокус“ (focus-news.net), съвместното писмо на европейските лидери, сред които се предполага, че е и българският премиер Румен Радев, е адресирано директно до:

Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Председателя на Европейския съвет Антониу Коща

Ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС

В текста се настоява за незабавно свикване на извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи на ЕС. Целта е координиран европейски отговор и спешна подкрепа за възстановяване на ефективния контрол по външните граници. В случай на ескалация, подписалите държави декларират готовност временно да замразят безвизовия режим за пристигащи от критичните зони.

Реакцията на Испания и вътрешнополитически отзвук

Испанският премиер Педро Санчес отговори с контраписмо, определяйки позицията на 22-те страни като „егоистична“ и противоречаща на европейското право. Испанските власти твърдят, че ситуацията в Сеута е овладяна и мигрантите са върнати под военен ескорт в Мароко.

На вътрешната сцена в България темата предизвика бърза реакция. Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов призова правителството незабавно да суспендира Шенгенското споразумение по отношение на Испания по примера на Рим и да изпрати допълнителни части на полицията и армията за засилване на националната сигурност.