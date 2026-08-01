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България »
България връща граничния контрол в Шенген?

България връща граничния контрол в Шенген?

1 Август, 2026 18:33, обновена 1 Август, 2026 18:37 1 671 68

  • шенген-
  • испания-
  • граници-
  • контрол-
  • премиер-
  • радев-
  • сеута

София подкрепи писмо на 22 държави от ЕС след кризата в Сеута

България връща граничния контрол в Шенген? - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България е в пълна готовност за временно възстановяване на граничния контрол в рамките на Шенгенското пространство.

Страната ни се присъедини към съвместна позиция на общо 22 държави членки на Европейския съюз, които отправиха остри критики към Мадрид заради масовото навлизане на хиляди мигранти на испанска територия от Мароко.

Реакцията идва броени часове след като Италия вече въведе извънредни проверки за пристигащите полети от Испания, а Франция обяви затягане на своите граници.

Текстът на съвместното писмо и исканията към Брюксел

Според официална информация, разпространена от Информационна агенция „Фокус“ (focus-news.net), съвместното писмо на европейските лидери, сред които се предполага, че е и българският премиер Румен Радев, е адресирано директно до:

  • Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
  • Председателя на Европейския съвет Антониу Коща
  • Ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС

В текста се настоява за незабавно свикване на извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи на ЕС. Целта е координиран европейски отговор и спешна подкрепа за възстановяване на ефективния контрол по външните граници. В случай на ескалация, подписалите държави декларират готовност временно да замразят безвизовия режим за пристигащи от критичните зони.

Реакцията на Испания и вътрешнополитически отзвук

Испанският премиер Педро Санчес отговори с контраписмо, определяйки позицията на 22-те страни като „егоистична“ и противоречаща на европейското право. Испанските власти твърдят, че ситуацията в Сеута е овладяна и мигрантите са върнати под военен ескорт в Мароко.

На вътрешната сцена в България темата предизвика бърза реакция. Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов призова правителството незабавно да суспендира Шенгенското споразумение по отношение на Испания по примера на Рим и да изпрати допълнителни части на полицията и армията за засилване на националната сигурност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    25 11 Отговор
    ЕС и Шенген умрЕ

    Коментиран от #12, #15, #22

    18:39 01.08.2026

  • 2 Скоро

    6 15 Отговор
    и в БРИКС !

    18:39 01.08.2026

  • 3 УЖАС

    22 10 Отговор
    Ще има ли граничен контрол за козяците, дето се евакуират по колесниците на краварските самолети-цистерни?!

    Коментиран от #38

    18:40 01.08.2026

  • 4 Питам

    7 23 Отговор
    Кой повече лъже: Борисов или Радев?
    За Борисов слагайте "плюс" а за Радев - "минус"!

    Коментиран от #8

    18:40 01.08.2026

  • 5 Този

    24 9 Отговор
    на снимката е за трепане

    18:41 01.08.2026

  • 6 Тик-Ток

    22 2 Отговор
    Мосад и ЦРУ са зад нападението над испанския анклав Сеута,заради това че Испания отказа американски военни самолети на тяхна територия да водят война срещу Иран и също заради подкрепата на Испания за Палестина

    Коментиран от #14, #56

    18:41 01.08.2026

  • 7 Пич

    14 0 Отговор
    Ами това беше като от "Властелина на пръстените"!!! Даже там ор ки те не бяха толкова много!!!

    18:42 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сийка

    4 7 Отговор
    Спасението е в монтиране на автоматични картечници на границата. Всяко същество над 10 кг. да бъде унищожавано.

    18:42 01.08.2026

  • 10 Пука Ми !

    10 9 Отговор
    Територията !

    Се Разпадна !

    18:42 01.08.2026

  • 11 Где

    9 8 Отговор
    Орбан?

    18:42 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Камион

    13 4 Отговор
    Б-ах-ти малоумнЪта статия!

    Коментиран от #61

    18:44 01.08.2026

  • 14 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Да, ама....... нали съм ви казвал, къде е тяхната некадърност? Винаги пренатягат болта, и го късат!!!

    Коментиран от #29

    18:44 01.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не знам

    10 8 Отговор
    Запада загнива, разпада се а, е мечта за милиони бежанци. Русия процъфтява а Костадин Костадинов не иска емигрира в Русия, да не говорим за Волгин.

    18:44 01.08.2026

  • 17 Долу ЕС

    13 11 Отговор
    долу скапания ес !!!! вън от нато!!!

    Коментиран от #21

    18:45 01.08.2026

  • 18 Цвете

    13 0 Отговор
    И КАКВО ЩЕ ПОМОГНЕ ЗАТВАРЯНЕТО ? ТЕ ИМАТ ТАЙНИ КАНАЛИ И СЕ ПРЕДДВИЖВАТ С " ПРИЯТЕЛИ " ,КОИТО УЖ ИМ ПОМАГАТ ДА ПРЕМИНАТ ГРАНИЦАТА НИ, НО СРЕЩУ СОЛИДНА СУМА И ПОСЛЕ ГИ ИЗОСТАВЯТ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА. КОРУМПЕТАТА СА ОКОЛО " ЛЪВОВ МОСТ "? ДА ГИ ДИРЯТ НА МЕСТО.

    18:45 01.08.2026

  • 19 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    18:45 01.08.2026

  • 20 ДНР,ЛНР

    2 0 Отговор
    и БНР ....

    18:45 01.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да Ни е ЧЕСТИТО

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Нали тЪка, еурожендерасти

    18:46 01.08.2026

  • 23 Радини тревоги

    9 1 Отговор
    До вчера оревахте орталъка за Шенген, днес големи шенгеджии станахте.Кога стена сиганин, кога му почерня г ъ з ъ?

    18:47 01.08.2026

  • 24 Браво Радев

    2 6 Отговор
    Затвори границите и за излизане !

    18:47 01.08.2026

  • 25 име

    3 3 Отговор
    На острова на pодоcмeшeнията и в обора вече слагат камери, вързани със софтуер и бази данни, събиращи информация за движението на всеки автомобил или лице. Наричат ги Flock по името на фирмата, но принципа е да няма вече само пасивно записване, което да се преглежда в случай на нужда, а да се прави лог на движението на всичко живо. Конткретно на острова жителите на населени места ще имат район, в който могат свободно да се движат с автомобила си и месечен лимит извън него. За какво ни е шенген, като ни взимат парите и ни затварят в цифров кафез.

    18:47 01.08.2026

  • 26 За нас

    7 3 Отговор
    няма опасност мароканските скакалци да дойдат тук защото в Мароко си живеят по-добре отколкото тук в България.

    Коментиран от #35

    18:48 01.08.2026

  • 27 Жорж

    10 1 Отговор
    Мунчо бавния уважаеми дами и господа - край на цитата

    18:48 01.08.2026

  • 28 Наблюдател

    3 2 Отговор
    Понеже не изнасям и внасям от Европа, нито пък карам ТИР, ползата от Шенген за мен се оказа в това, да ме разкарват на летището в София, т.н. Левски София, на връщане от Щатите, от врата на врата с автобус.

    18:48 01.08.2026

  • 29 Офчи дирник 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Отдавна си скъсал шарнира.🤣

    Коментиран от #34

    18:48 01.08.2026

  • 30 цирк

    10 4 Отговор
    Фигурант-циркаджия.....Като че ли някой се е засилил да идва тук.

    18:49 01.08.2026

  • 31 Уйде

    9 0 Отговор
    дългогодишният бизнес с по 10 000 € на калпак , че и повече ! А иначе , тези , добрали се до Испания , не биха си и помислили да идват насам при шенгенското БКП !

    18:49 01.08.2026

  • 32 Целим

    7 1 Отговор
    излизане от ЕС и НАТО ,и влизане в БРИКС ,маната небесна!

    18:50 01.08.2026

  • 33 Попитам де

    6 1 Отговор
    Познавах африканец, който заяваяваше, че баща му имал деца от 6 жени. Неговите деца 30 на брой всички са на Запад. Веижна миграция.

    18:51 01.08.2026

  • 34 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Офчи дирник 😄":

    Само Ника ти е верен!!!

    18:52 01.08.2026

  • 35 Иранец

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "За нас":

    В Мароко средната заплата е 160 евро. В Европа ще получават 400-600 евро социална помащ на човек

    Добре дошли

    18:54 01.08.2026

  • 36 Бизнеса

    3 1 Отговор
    Не достигат 1 милион чифта работна ръка!Затворете границите за излизане!

    Коментиран от #43

    18:54 01.08.2026

  • 37 У0400

    6 0 Отговор
    Глупости кой ще бяга тук? Ние да не сме Русия, където налива е огромен.

    Коментиран от #42

    18:55 01.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Опаа

    4 4 Отговор
    Мсксудският циганин се активира.
    🤡🤡🤡

    18:57 01.08.2026

  • 40 И копейката

    3 1 Отговор
    нещо е излаял там ,от коневръза!

    18:58 01.08.2026

  • 41 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    МУНЧО МУТРАТА ЩЕ ВЪРНЕ ...................... ZAБРАНАТА ДА СЕ ХОДИ В "КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ" ZAПАД ....................... ЩЕ ДОЙДЕ И ТОВА ВРЕМЕ ....................... ДА ХОДИМ "ГРУПОВО" НА ЕКСКУРZИЯ САМО В ....................... СССР, СЕВ КОРЕЯ, БЕЛАРУС, КИТАЙ.И БРАТСКИ ИРАН ....................... ФАКТ !

    18:58 01.08.2026

  • 42 Само руските

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "У0400":

    пенсии в България са над 50 000 !И ги плаща НОИ!

    Коментиран от #58

    18:59 01.08.2026

  • 43 Рентиер

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бизнеса":

    Това 45 години го изпробвахме. Имаше изходни визи като в кочината РФ в момента. Не можеше да напуснеш Родината без такава виза. Тогава имаше работни места колкото искаш, но плащаха колкото да не умреш от глад. За това и никой не работеше както трябва.

    19:00 01.08.2026

  • 44 Радев,

    5 2 Отговор
    очакваме незабавно да ни уведомиш защо американски самолети С17 кацат на летище Варна и летище Бургас, а оттам тръгват към Иран? Нали разрешението беше само за летище Безмер, без разрешение ли идват тези самолети на гражданските ни летища? Ако е с разрешение, защо то не е обявено, ако е без, какви мерки възнамеряваш да предприемеш? Имаме право да знаем какво се случва в родината ни, а ти обеща да опазваш българския национален интерес. В момента Безмер, Варна и Бургас са легитимна цел за ирански ракети и дронове, това са фактите, мошенико.

    19:01 01.08.2026

  • 45 Руси Филев

    6 0 Отговор
    Искам да избягам в Русия!Идея ?

    Коментиран от #60, #65

    19:01 01.08.2026

  • 46 6666666

    4 0 Отговор
    И визи за Гърция , Румъния ,Сърбия и МЪкедония да не забравите. И задължително гранични зони без достъп без открит лист подписан лично от Радев. Това за вас ПЛАНКТОН.

    19:01 01.08.2026

  • 47 Без име

    5 0 Отговор
    Това в испанския анклав нямаше да се случи, ако там имаше един картечар.

    Коментиран от #48

    19:01 01.08.2026

  • 48 Или Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Без име":

    граничар!

    19:03 01.08.2026

  • 49 Васил

    2 1 Отговор
    У нас е разграден двор щом спокойно можеш да изнесеш 5 милиарда!

    19:03 01.08.2026

  • 50 Какво ги

    0 5 Отговор
    Спирате нека дойдат тия черни мароканци да омешат кръвта в българия мъжете вече не се сещат много падна раждаемоста

    Коментиран от #54

    19:03 01.08.2026

  • 51 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор
    И сега кво?
    Големите хвалби, че сме в Шенген загубиха всякакъв смисъл! 🤣🤣🤣

    А заради набутването ни и в тази простотия България направи сума отстъпки и се напълни доброволно с нови "европейци", помните нали?

    Коментиран от #66, #67

    19:04 01.08.2026

  • 52 Разораната

    1 0 Отговор
    целина...

    19:04 01.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 66666666666

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Какво ги":

    ПРИТЕНЕН СИ ДА НЕ ЗАБРЕМЕНЕЕШ ЛИ.

    19:05 01.08.2026

  • 55 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    Супер новина! Нека и всички пакита, индийци и централно азиатци да бъдат допускани само след представен трудов договор от български работодател.или обратно да се връщат!

    Коментиран от #62

    19:07 01.08.2026

  • 56 Мамник но бембен

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Да, и манипулираха Испанския върховен съд. Така ли ? Още от освобождението от турско, американците и евреите са лоши а руснаците добри. Сга пак те са виновни според русофилите привърженици на глобалния заговор.- А как е в същност.
    ".....В началото на този месец Върховният съд на Испания постанови, че мигрантите, които достигат до испанските анклави в Северна Африка - Сеута и Мелиля, по море, вече не могат да бъдат незабавно връщани в Мароко без съдебна процедура. Решението означава, че хората, заловени в морето, трябва да преминат през стандартната съдебна процедура, преди да може да бъдат депортирани...." Е, къде е Ямбол, къде е Стамбул ? Мислете като пишете врели не кипели.

    19:09 01.08.2026

  • 57 Оран

    0 0 Отговор
    Да разбираме,че в България ако влязат много емигранти връщат визите за пътуване в чужбина за всички българи. Режим си сами клона на който седим.

    19:10 01.08.2026

  • 58 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Само руските":

    Русия им праща първо на НОИ парите и тогава НОИ плаща руските пенсии тук. Проучи преди да пишеш щуротии.

    19:10 01.08.2026

  • 59 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Членството във всички тези структури - ЕС, Шенген, Еврозона имаше смисъл когато системата беше стабилна, т.е. допреди 10г.
    Сега когато всичко се разпада и променя, членството в тях е като да си купиш фабрика на 08.09.1944г.

    Коментиран от #63, #68

    19:12 01.08.2026

  • 60 Защо не?

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Руси Филев":

    Че защо не? Аз обмислям да отида да живея в Русия

    19:13 01.08.2026

  • 61 Няма не искам, няма недей!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Камион":

    Б-ах-ти малоумния коментар!

    19:15 01.08.2026

  • 62 тъпопоказател

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Казанлъшкия":

    Че кой пуска индо-паки без договорен с работодател проект за трудов договор ? Ако ги хванат на зелена граница, веднага влизат в транзитния и по договор се връщат. Има отъпкана пътека в ЕС та до Дубай. Индия и Пакистан си приемат гражданите които са върнати, ако искат официално да се наемат техни граждани за работа в чужбина, които пък вкарват свежи пари, подкрепяйки роднините си финансово.

    19:16 01.08.2026

  • 63 бебето

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 81":

    верно ли сипедал?

    19:17 01.08.2026

  • 64 66666666666666

    0 0 Отговор
    Тука тъп планктон на море в Китен . Какви Гърция Пукет Хърватска. Тука планктон тука.

    19:18 01.08.2026

  • 65 Ивайло

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Руси Филев":

    Ще се женя.Рускиня или циганка?

    19:19 01.08.2026

  • 66 Даскал на кухите но нафукани Gen Z

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    Ами разходи се малко из Европа и ще видиш какво е да си от страна в Шенген. Покажи си носа извън селската кръчма и няма да задаваш глупави въпроси с "кво".

    19:19 01.08.2026

  • 67 6666666

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    Новите Европейци винаги ще взема на работа. Стари чебурашки като теб само за тор .

    19:23 01.08.2026

  • 68 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 81":

    Бягай някъде си сложи си вьжето. И гледай да няма свидетели.Цял свят иска в Европа и ЕС.Най-много искат руските първобитници.Ха ха

    19:23 01.08.2026

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