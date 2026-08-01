България връща граничния контрол в Шенген?

България е в пълна готовност за временно възстановяване на граничния контрол в рамките на Шенгенското пространство.
Страната ни се присъедини към съвместна позиция на общо 22 държави членки на Европейския съюз, които отправиха остри критики към Мадрид заради масовото навлизане на хиляди мигранти на испанска територия от Мароко.
Реакцията идва броени часове след като Италия вече въведе извънредни проверки за пристигащите полети от Испания, а Франция обяви затягане на своите граници.
Текстът на съвместното писмо и исканията към Брюксел
Според официална информация, разпространена от Информационна агенция „Фокус“ (focus-news.net), съвместното писмо на европейските лидери, сред които се предполага, че е и българският премиер Румен Радев, е адресирано директно до:
- Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
- Председателя на Европейския съвет Антониу Коща
- Ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС
В текста се настоява за незабавно свикване на извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи на ЕС. Целта е координиран европейски отговор и спешна подкрепа за възстановяване на ефективния контрол по външните граници. В случай на ескалация, подписалите държави декларират готовност временно да замразят безвизовия режим за пристигащи от критичните зони.
Реакцията на Испания и вътрешнополитически отзвук
Испанският премиер Педро Санчес отговори с контраписмо, определяйки позицията на 22-те страни като „егоистична“ и противоречаща на европейското право. Испанските власти твърдят, че ситуацията в Сеута е овладяна и мигрантите са върнати под военен ескорт в Мароко.
На вътрешната сцена в България темата предизвика бърза реакция. Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов призова правителството незабавно да суспендира Шенгенското споразумение по отношение на Испания по примера на Рим и да изпрати допълнителни части на полицията и армията за засилване на националната сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъ
Коментиран от #12, #15, #22
18:39 01.08.2026
2 Скоро
18:39 01.08.2026
3 УЖАС
Коментиран от #38
18:40 01.08.2026
4 Питам
За Борисов слагайте "плюс" а за Радев - "минус"!
Коментиран от #8
18:40 01.08.2026
5 Този
18:41 01.08.2026
6 Тик-Ток
Коментиран от #14, #56
18:41 01.08.2026
7 Пич
18:42 01.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сийка
18:42 01.08.2026
10 Пука Ми !
Се Разпадна !
18:42 01.08.2026
11 Где
18:42 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Камион
Коментиран от #61
18:44 01.08.2026
14 Пич
До коментар #6 от "Тик-Ток":Да, ама....... нали съм ви казвал, къде е тяхната некадърност? Винаги пренатягат болта, и го късат!!!
Коментиран от #29
18:44 01.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не знам
18:44 01.08.2026
17 Долу ЕС
Коментиран от #21
18:45 01.08.2026
18 Цвете
18:45 01.08.2026
19 Тц,тц,тц 😂😂😂
18:45 01.08.2026
20 ДНР,ЛНР
18:45 01.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да Ни е ЧЕСТИТО
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Нали тЪка, еурожендерасти
18:46 01.08.2026
23 Радини тревоги
18:47 01.08.2026
24 Браво Радев
18:47 01.08.2026
25 име
18:47 01.08.2026
26 За нас
Коментиран от #35
18:48 01.08.2026
27 Жорж
18:48 01.08.2026
28 Наблюдател
18:48 01.08.2026
29 Офчи дирник 😄
До коментар #14 от "Пич":Отдавна си скъсал шарнира.🤣
Коментиран от #34
18:48 01.08.2026
30 цирк
18:49 01.08.2026
31 Уйде
18:49 01.08.2026
32 Целим
18:50 01.08.2026
33 Попитам де
18:51 01.08.2026
34 Пич
До коментар #29 от "Офчи дирник 😄":Само Ника ти е верен!!!
18:52 01.08.2026
35 Иранец
До коментар #26 от "За нас":В Мароко средната заплата е 160 евро. В Европа ще получават 400-600 евро социална помащ на човек
Добре дошли
18:54 01.08.2026
36 Бизнеса
Коментиран от #43
18:54 01.08.2026
37 У0400
Коментиран от #42
18:55 01.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Опаа
🤡🤡🤡
18:57 01.08.2026
40 И копейката
18:58 01.08.2026
41 ЕДГАР КЕЙСИ
18:58 01.08.2026
42 Само руските
До коментар #37 от "У0400":пенсии в България са над 50 000 !И ги плаща НОИ!
Коментиран от #58
18:59 01.08.2026
43 Рентиер
До коментар #36 от "Бизнеса":Това 45 години го изпробвахме. Имаше изходни визи като в кочината РФ в момента. Не можеше да напуснеш Родината без такава виза. Тогава имаше работни места колкото искаш, но плащаха колкото да не умреш от глад. За това и никой не работеше както трябва.
19:00 01.08.2026
44 Радев,
19:01 01.08.2026
45 Руси Филев
Коментиран от #60, #65
19:01 01.08.2026
46 6666666
19:01 01.08.2026
47 Без име
Коментиран от #48
19:01 01.08.2026
48 Или Путин
До коментар #47 от "Без име":граничар!
19:03 01.08.2026
49 Васил
19:03 01.08.2026
50 Какво ги
Коментиран от #54
19:03 01.08.2026
51 az СВО Победа 81
Големите хвалби, че сме в Шенген загубиха всякакъв смисъл! 🤣🤣🤣
А заради набутването ни и в тази простотия България направи сума отстъпки и се напълни доброволно с нови "европейци", помните нали?
Коментиран от #66, #67
19:04 01.08.2026
52 Разораната
19:04 01.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 66666666666
До коментар #50 от "Какво ги":ПРИТЕНЕН СИ ДА НЕ ЗАБРЕМЕНЕЕШ ЛИ.
19:05 01.08.2026
55 Казанлъшкия
Коментиран от #62
19:07 01.08.2026
56 Мамник но бембен
До коментар #6 от "Тик-Ток":Да, и манипулираха Испанския върховен съд. Така ли ? Още от освобождението от турско, американците и евреите са лоши а руснаците добри. Сга пак те са виновни според русофилите привърженици на глобалния заговор.- А как е в същност.
".....В началото на този месец Върховният съд на Испания постанови, че мигрантите, които достигат до испанските анклави в Северна Африка - Сеута и Мелиля, по море, вече не могат да бъдат незабавно връщани в Мароко без съдебна процедура. Решението означава, че хората, заловени в морето, трябва да преминат през стандартната съдебна процедура, преди да може да бъдат депортирани...." Е, къде е Ямбол, къде е Стамбул ? Мислете като пишете врели не кипели.
19:09 01.08.2026
57 Оран
19:10 01.08.2026
58 Казанлъшкия
До коментар #42 от "Само руските":Русия им праща първо на НОИ парите и тогава НОИ плаща руските пенсии тук. Проучи преди да пишеш щуротии.
19:10 01.08.2026
59 az СВО Победа 81
Сега когато всичко се разпада и променя, членството в тях е като да си купиш фабрика на 08.09.1944г.
Коментиран от #63, #68
19:12 01.08.2026
60 Защо не?
До коментар #45 от "Руси Филев":Че защо не? Аз обмислям да отида да живея в Русия
19:13 01.08.2026
61 Няма не искам, няма недей!
До коментар #13 от "Камион":Б-ах-ти малоумния коментар!
19:15 01.08.2026
62 тъпопоказател
До коментар #55 от "Казанлъшкия":Че кой пуска индо-паки без договорен с работодател проект за трудов договор ? Ако ги хванат на зелена граница, веднага влизат в транзитния и по договор се връщат. Има отъпкана пътека в ЕС та до Дубай. Индия и Пакистан си приемат гражданите които са върнати, ако искат официално да се наемат техни граждани за работа в чужбина, които пък вкарват свежи пари, подкрепяйки роднините си финансово.
19:16 01.08.2026
63 бебето
До коментар #59 от "az СВО Победа 81":верно ли сипедал?
19:17 01.08.2026
64 66666666666666
19:18 01.08.2026
65 Ивайло
До коментар #45 от "Руси Филев":Ще се женя.Рускиня или циганка?
19:19 01.08.2026
66 Даскал на кухите но нафукани Gen Z
До коментар #51 от "az СВО Победа 81":Ами разходи се малко из Европа и ще видиш какво е да си от страна в Шенген. Покажи си носа извън селската кръчма и няма да задаваш глупави въпроси с "кво".
19:19 01.08.2026
67 6666666
До коментар #51 от "az СВО Победа 81":Новите Европейци винаги ще взема на работа. Стари чебурашки като теб само за тор .
19:23 01.08.2026
68 Хаха
До коментар #59 от "az СВО Победа 81":Бягай някъде си сложи си вьжето. И гледай да няма свидетели.Цял свят иска в Европа и ЕС.Най-много искат руските първобитници.Ха ха
19:23 01.08.2026