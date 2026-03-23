Новини
Свят »
Колумбия »
Военен самолет със 125 души на борда се разби в Колумбия

23 Март, 2026 23:15 465 1

  • самолетна катастрофа-
  • самолет-
  • колумбия-
  • военен самолет-
  • катастрофа

Президентът на страната намекна, че някои официални представители трябва да понесат отговорност

Військен самолет със 125 души на борда се разби в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен транспортен самолет с 125 души на борда, повечето от които военнослужещи, се разби след излитането си по-рано днес в югозападната част на Колумбия, в резултат на което има най-малко осем загинали, както и най-малко 83 ранени, 14 от които са в критично състояние, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители, предаде БТА.

Министърът на националната отбрана Педро Санчес заяви в Екс, че "трагичната катастрофа" е станала в Пуерто Легисамо, отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор.

Джон Габриел Молина, губернатор на Путумайо, съобщи данните за жертвите във видеообръщение, споделено във Фейсбук, като спомена за "големи затруднения при евакуацията на ранените", посочва Франс прес.

Изображения, разпространени онлайн от местни медии, показват черен облак дим, издигащ се от мястото, където се е разбил самолетът, и камион с войници, пътуващ бързо натам.

Карлос Фернандес Силва, командир на колумбийските Военновъздушни сили, по-късно публикува видеозапис, в който заяви, че на борда на самолета "С-130 Херкулес" са били 125 души, включително 114 пътници и 11 членове на екипажа.

В отделно изявление Военновъздушните сили на Колумбия съобщиха, че най-малко 83 души са били спасени от мястото на катастрофата с наранявания, като спасителните операции продължават. Те посочиха, че самолетът е превозвал 110 войници към друг град в департамента Путумайо.

Медиите разпространиха кадри, на които се вижда как войниците биват откарвани набързо от мястото на инцидента на мотоциклети, управлявани от местни жители.

"В момента не разполагаме с повече подробности" за катастрофата, заяви Силва. "Освен че самолетът е имал проблем и се е разбил на около два километра от летището", добави той.

Командирът на колумбийските военновъздушни сили подчерта, че в района са били изпратени два самолета с общо 74 легла на борда, за да превозят ранените до болници в столицата Богота и в други градове.

Президентът на Колумбия Густаво Петро използва случилото се, за да популяризира това, което нарича дългогодишна кампания за модернизиране на самолетите и друго оборудване, използвано от въоръжените сили на страната му, като заяви, че тези усилия са били блокирани от "бюрократични трудности" и намекна, че някои официални представители трябва да понесат отговорност. "Ако гражданските или военните административни служители не са на висотата на предизвикателството, те трябва да бъдат отстранени", заяви Петро.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Кифла

    0 0 Отговор
    президента намекна.....??

    23:37 23.03.2026