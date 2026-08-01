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ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна: Затвориха пътя

ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна: Затвориха пътя

1 Август, 2026 18:17, обновена 1 Август, 2026 18:22 742 11

  • тир-
  • хемус-
  • инцидент-
  • тополи

Тежка катастрофа с товарен автомобил блокира движението към морската столица, въведен е обходен маршрут за шофьорите

ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна: Затвориха пътя - 1
Снимка: NOVA - Моята новина
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозно пътнотранспортно произшествие (ПТП) блокира движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в късния следобед на 1 август.

Тежкотоварен автомобил (ТИР) се е обърнал на пътното платно, което наложи пълно ограничаване на трафика в района непосредствено преди навлизането в град Варна.

Според официално съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), инцидентът е възникнал при км 416 на автомагистралата. На мястото веднага са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и изясняват причините за възникване на катастрофата. Към момента няма официална информация за състоянието на водача или за други пострадали превозни средства.

Заради инцидента и блокираната пътна артерия е въведен извънреден обходен маршрут за всички превозни средства, пътуващи към морето. Трафикът се пренасочва по схемата: пътен възел „Слънчево“ – главен път I-2 – село Тополи – град Варна. От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на полицията на място.

БТА потвърди, че инцидентът е регистриран около 17:54 часа. Снимки от блокирания участък бяха разпространени и в платформата за потребителски сигнали „Моята новина“ на NOVA, където пътуващи алармират за образували се сериозни задръствания в района. Очаква се разчистването на обърнатия камион да отнеме часове поради тежестта на превозното средство.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦК на БКП

    7 0 Отговор
    ТИР-а го зарежи !
    Мантинелите, мантинелите - за тях се притеснявам

    Коментиран от #8

    18:29 01.08.2026

  • 2 НРБ

    5 1 Отговор
    Карат като луди, всеки ден обърнат или преминал през мантинелите тир в насрещното движение...що за професионални шофьори са това ?????

    Коментиран от #4

    18:30 01.08.2026

  • 3 Какви ли Чудеса !

    4 1 Отговор
    Оше !

    Няма Да Видим !

    Идиотията !

    Е безгранична !

    18:30 01.08.2026

  • 4 И Те Като Нашите Политици !

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "НРБ":

    Карат !

    През Просото !

    18:31 01.08.2026

  • 5 Питам

    3 0 Отговор
    Ха сега познайте варианта:
    1. Както винаги спукал гума?
    2. Както често се случва гледал телефона защото не знаел пътя?
    3. Случайно му станало лошо от жегата и задрямал?

    18:32 01.08.2026

  • 6 Цвете

    4 0 Отговор
    ИМА ЛИ ИЗОБЩО ЗАКОН ЗА ТИРОВЕТЕ ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ? В ЦЯЛА ЕВРОПА ТИРОВЕТЕ СПИРАТ ОТ СЪБОТА СУТРИН ДО НЕДЕЛЯ ВЕЧЕР ( СТИГА ДА НЕ ПРЕВОЗВАТ БЪРЗО РАЗВАЛЯЩА СЕ ХРАНА ) САМО ЗА ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ДВИЖАТ ПО МАГИАСТРАЛИТЕ.ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПЪТЯ ИМА ОГРОМНИ ПАРКИНГИ И ТЕ МОГАТ ДА НОЩУВАТ ,ДА СЕ ИЗКЪПЯТ ( ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СА ПРИГОДЕНИ КАФЕНЕТА ,РЕСТОРАНТ ) УДОБСТВА, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ ЗА ОТМОРА.А В БЪЛГАРИЯ ОЩЕ НЯМА И МАГИСТРАЛА ( ХЕМУС) И НИТО ЕДИН ГОЛЯМ ПАРКИНГ ЗА ТЕЗИ ПЪТУВАЩИ ОТ ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВА? НАЛИ ПЪТУВАТ ДЕПУТАТИТЕ, НЕВИЖДАТ ЛИ КАК ИЗГЛЕЖДАТ ПЪТИЩАТА И КАК СЕ СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА.?

    18:33 01.08.2026

  • 7 Това е

    5 1 Отговор
    само началото. До края на месеца ще има по 100. Виновни са руснаците.

    18:35 01.08.2026

  • 8 Пъпеш

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦК на БКП":

    Тази медия е скапана, непрозрачна и пристрастена към дадени политически сили!!! В нея няма да прочетеш, че днес български шофьор на ТИР по неизвестни засега причини е изгубил контрол върху управлението на тира и е преминал през бетонната разделителна преграда! Навлязъл е в насрещното движение и се е ударил челно в друг товарен камион! Та това за мантинелите и бетоновите огради!

    18:42 01.08.2026

  • 9 ТИР

    2 0 Отговор
    Повече пишете за катастрофите с ТИР от колкото с Ф ките ,,,

    18:44 01.08.2026

  • 10 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Уважаеми журналисти, научете се какво е ТИР. ТИР е когато има синя табелка с бял надпис ТИР и е натоварен и пломбиран със специален документ , който се наркчаТиркарнет. Специален който е предназначен за митниците. А не всеки товарен камион да е ТИР.

    18:58 01.08.2026

  • 11 Бай Коста

    2 1 Отговор
    Получавам усещането, че шофьорите на големи камиони ги търсят сутрин около дискотеките.
    Освен станалите у нас катастрофи, наш тираджия е предизвикал катастрофа в Гърция. И да ви кажа на ухо: и там мантинелата не е успяла да го спре.

    19:07 01.08.2026

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