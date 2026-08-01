ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна: Затвориха пътя

Сериозно пътнотранспортно произшествие (ПТП) блокира движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в късния следобед на 1 август.
Тежкотоварен автомобил (ТИР) се е обърнал на пътното платно, което наложи пълно ограничаване на трафика в района непосредствено преди навлизането в град Варна.
Според официално съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), инцидентът е възникнал при км 416 на автомагистралата. На мястото веднага са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и изясняват причините за възникване на катастрофата. Към момента няма официална информация за състоянието на водача или за други пострадали превозни средства.
Заради инцидента и блокираната пътна артерия е въведен извънреден обходен маршрут за всички превозни средства, пътуващи към морето. Трафикът се пренасочва по схемата: пътен възел „Слънчево“ – главен път I-2 – село Тополи – град Варна. От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на полицията на място.
БТА потвърди, че инцидентът е регистриран около 17:54 часа. Снимки от блокирания участък бяха разпространени и в платформата за потребителски сигнали „Моята новина“ на NOVA, където пътуващи алармират за образували се сериозни задръствания в района. Очаква се разчистването на обърнатия камион да отнеме часове поради тежестта на превозното средство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦК на БКП
Мантинелите, мантинелите - за тях се притеснявам
Коментиран от #8
18:29 01.08.2026
2 НРБ
Коментиран от #4
18:30 01.08.2026
3 Какви ли Чудеса !
Няма Да Видим !
Идиотията !
Е безгранична !
18:30 01.08.2026
4 И Те Като Нашите Политици !
До коментар #2 от "НРБ":Карат !
През Просото !
18:31 01.08.2026
5 Питам
1. Както винаги спукал гума?
2. Както често се случва гледал телефона защото не знаел пътя?
3. Случайно му станало лошо от жегата и задрямал?
18:32 01.08.2026
6 Цвете
18:33 01.08.2026
7 Това е
18:35 01.08.2026
8 Пъпеш
До коментар #1 от "ЦК на БКП":Тази медия е скапана, непрозрачна и пристрастена към дадени политически сили!!! В нея няма да прочетеш, че днес български шофьор на ТИР по неизвестни засега причини е изгубил контрол върху управлението на тира и е преминал през бетонната разделителна преграда! Навлязъл е в насрещното движение и се е ударил челно в друг товарен камион! Та това за мантинелите и бетоновите огради!
18:42 01.08.2026
9 ТИР
18:44 01.08.2026
10 ЧОЧО
18:58 01.08.2026
11 Бай Коста
Освен станалите у нас катастрофи, наш тираджия е предизвикал катастрофа в Гърция. И да ви кажа на ухо: и там мантинелата не е успяла да го спре.
19:07 01.08.2026