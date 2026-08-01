ТИР се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна: Затвориха пътя

Сериозно пътнотранспортно произшествие (ПТП) блокира движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в късния следобед на 1 август.

Тежкотоварен автомобил (ТИР) се е обърнал на пътното платно, което наложи пълно ограничаване на трафика в района непосредствено преди навлизането в град Варна.

Според официално съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), инцидентът е възникнал при км 416 на автомагистралата. На мястото веднага са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и изясняват причините за възникване на катастрофата. Към момента няма официална информация за състоянието на водача или за други пострадали превозни средства.

Заради инцидента и блокираната пътна артерия е въведен извънреден обходен маршрут за всички превозни средства, пътуващи към морето. Трафикът се пренасочва по схемата: пътен възел „Слънчево“ – главен път I-2 – село Тополи – град Варна. От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на полицията на място.

БТА потвърди, че инцидентът е регистриран около 17:54 часа. Снимки от блокирания участък бяха разпространени и в платформата за потребителски сигнали „Моята новина“ на NOVA, където пътуващи алармират за образували се сериозни задръствания в района. Очаква се разчистването на обърнатия камион да отнеме часове поради тежестта на превозното средство.