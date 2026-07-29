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„Москва ще се превърне в изпитателен полигон“: от какво се страхува Путин
  Тема: Украйна

„Москва ще се превърне в изпитателен полигон“: от какво се страхува Путин

29 Юли, 2026 07:01 3 713 118

  • владимир путин-
  • дмитрий снегирев-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • москва

Наличието на голям брой предприятия от отбранителната промишленост в Москва прави руската столица потенциална цел за украинските далекобойни оръжия, заяви военен анализатор

„Москва ще се превърне в изпитателен полигон“: от какво се страхува Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските лидери се опасяват Украйна да има собствени балистични ракети, тъй като това представлява заплаха за военните съоръжения дълбоко на руска територия, каза военният и политически анализатор Дмитрий Снегирев пред украинския канал FREEДОМ.

Според него именно наличието на голям брой предприятия от отбранителната промишленост в Москва прави руската столица потенциална цел за украинските далекобойни оръжия.

„Знаете ли от какво се страхува Путин? В Москва има 100 предприятия в отбранителния сектор. Така че Москва по същество ще се превърне в изпитателен полигон за украинската балистика“, отбеляза Снегирев.

Той подчерта, че това е изключително въпрос на военни цели. „Говорим конкретно за легитимни военни цели. Именно там се крият страховете. Те вече са се материализирали. Процесът на евакуация на отбранителни заводи вече е в ход“, добави анализаторът.

Според него ракетата FP-9 в момента привлича особено внимание, тъй като експертът отбелязва, че обхватът ѝ е приблизително 850 км. Това позволява цели дълбоко в руската територия да се разглеждат като потенциална зона за удар. „Далечината на поразяване на целта е 855 км. Разстоянието от линията на съприкосновение до Москва е приблизително 800 километра. Ето защо тази ракета вече предизвиква страх у руския диктатор“, подчерта Снегирев.

Способността на руските системи за противовъздушна отбрана да противодействат на украинската балистика е практически минимална, добави военно-политическият анализатор. Той отбеляза, че обхватът на новите украински ракети може да промени характера на войната.

През последните седмици Украйна засили успешните удари по цели в Русия, включително от енергийния сектор. Дроновете играят основна роля в стратегията на Киев. Служител на Пентагона заяви, че на американската промишленост все още ѝ трябват години, за да достигне нивото на военно производство на дронове в Украйна, предаде агенция „Ройтерс“.

Според служителя на Пентагона, на когото е възложено да създаде местна американска промишленост за дронове, тази година Украйна ще произведе между 6 и 7 милиона малки бойни дрона тип FPV (First Person View) - технология за предаване на видео в реално време от камерата на дрон или друго устройство към екран на пилота, или около 500 000 дрона на месец. За сравнение, по програмата на Пентагона на стойност 1,1 милиарда долара ще бъдат поръчани общо малко под 200 000 дрона до февруари, предаде БТА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Северодвинск

    58 37 Отговор
    Стига сте писали глупости.

    07:04 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Знаещ

    48 29 Отговор
    А после едни други гледаха кулите на Кремъл,след което получиха,Егоров и Кантария,със знамето над Райхстага в Берлин.

    07:07 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рибата в морето, те

    49 32 Отговор
    тигана готвят! Тая прословута ракета дори и изпитания не е преминала, те вече Москва подпалиха... Дайте малко по сериозно да гледаме на украинските хвалби, а?

    Коментиран от #105, #114

    07:11 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Обективен

    53 23 Отговор
    А я да видим какво се случва на фронта . Да видим как се движат нещата . Да изчислим числеността на армиите . И публикувайте колко кв.км са заминали последната седмица от Украйна .
    И после кажете ,че сте обективни

    Коментиран от #43, #70

    07:14 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    34 38 Отговор
    Щом джуджето живее в бункер ,означава,че голям страх го тресе!

    07:24 29.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахаха

    30 32 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    Разия разполага с арсенал от т 54, т 55 и т 34...
    С такъв арсенал от технологични оръжия разполага, че не е в състояние да произведе със собствени технологии нито телефон, нито автомобил... Всичко им е по технологии от времето на ссср и доработки след това.

    Коментиран от #100

    07:30 29.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Георги

    24 20 Отговор
    Тоест правят по 15000 дрона на ден! Страшно става за Русия.

    Коментиран от #56, #62

    07:36 29.07.2026

  • 42 А РЕАЛНОСТТА Е

    31 17 Отговор
    -50% население
    -25% територия
    И скоро цялото Черноморие ще бъде освободено.

    Коментиран от #51, #78, #99

    07:36 29.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тити

    24 23 Отговор
    Ма на какво се надяваха Рашистите че Украйна ще седи мирно явно на Путлер бункера му влияе зле и не знае каква е реалността .

    Коментиран от #80

    07:40 29.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 8888

    9 12 Отговор
    100 години след тези събития ще се помни как след всичко което реално се случва, русия е представена много зле а Украйна е много добре...

    Коментиран от #69

    07:43 29.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кой ви пусна нета в Курило?

    10 9 Отговор

    До коментар #42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    Ще го накажем.

    07:44 29.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дървените къщи и дачите също ще станат

    13 8 Отговор
    Мишени надали има толкова деревни в россии
    Да би мирно стояло не би чудо видело

    07:44 29.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Последния Софиянец

    12 8 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    Фърчи вата до небесата!

    07:45 29.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А РЕАЛНОСТТА Е

    24 19 Отговор
    Русия просто ще унищожи бандер-нацизма.

    Коментиран от #67

    07:47 29.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 А РЕАЛНОСТА Е

    18 13 Отговор
    ВСУ подпалиха тази нощ и Рязан!🔥🔥🔥

    Коментиран от #103

    07:50 29.07.2026

  • 61 ТИР

    16 14 Отговор
    И каква в новината, някой насърчава укрите да провокират руснаците а как ще отвърнат никой не се интересува,,,

    07:51 29.07.2026

  • 62 Витанов

    17 5 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    Това се пада по 10 дрона на всеки руснак.Честито!

    07:52 29.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Битката е между давид с дроновете и

    13 8 Отговор
    Голиат с балестичните ракети

    Коментиран от #72

    07:54 29.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Разпад на РФ!

    19 16 Отговор

    До коментар #58 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    Китай иска мир! Забрани на руските фашисти да говорят за ядрени оръжия!

    Коментиран от #89

    07:56 29.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ха Ха

    18 16 Отговор

    До коментар #48 от "8888":

    Е тъй де, ама чии са днес Крим, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие, което е повече от 20 % от Украйна. Пладнешки грабеш, който ще продължи докато Украйна "укрепва" атлантически

    Коментиран от #75, #95

    07:57 29.07.2026

  • 70 Дроновете замразиха фронта

    20 11 Отговор

    До коментар #16 от "Обективен":

    Живота на руския войник на фронтовата линия е средно 2 часа!

    07:58 29.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 доктор

    15 13 Отговор

    До коментар #64 от "Битката е между давид с дроновете и":

    Украинците имат по-добрите оръжия и по-добрите войници.

    Коментиран от #107

    08:01 29.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Видял

    19 14 Отговор
    Цялата същност и промишленост на Русия е насочено към производство на оръжие и всичкото е допотопен боклук. Ракетите им имат точност +/-50 км. От два Орешника по Киев един падна в някво село, а друг на руска окупирана територия.

    08:02 29.07.2026

  • 75 "грабеш"?

    6 4 Отговор

    До коментар #69 от "Ха Ха":

    От къде ви копат?

    08:03 29.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Антирашист 1971

    11 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Плашилките и страшилкити са на въоръжение при рашистите ! Винаги е по добре мир ,ако няма реална опастност пак да ни диктуват живота.

    08:06 29.07.2026

  • 78 Шопо

    11 13 Отговор

    До коментар #42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #82, #86, #106

    08:07 29.07.2026

  • 79 За съжаление

    11 9 Отговор
    Путин е мижитурка. Агент на ми 6

    08:07 29.07.2026

  • 80 Антирашист 1974

    9 6 Отговор

    До коментар #45 от "Тити":

    Би трябвало пусин да е наясно с реакцията на Украйна ,преди това и Грузия му се опъна !

    08:10 29.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Мишел

    11 8 Отговор

    До коментар #78 от "Шопо":

    Крим е на Мадяр Бровди.Тотален контрол.

    08:11 29.07.2026

  • 83 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    14 8 Отговор
    ГОЛЯМ КРЕ.ТЕН

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    Коментиран от #104, #108

    08:12 29.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Антирашист 1977

    9 5 Отговор

    До коментар #78 от "Шопо":

    Този политик е одобрен от рашистите и сега крим е трудно защитим !

    08:15 29.07.2026

  • 87 Има нещо

    12 6 Отговор
    за което не се бях сетил, но в руските форуми започна да се коментира. На фронта почти няма доброволци, има помилвани затворници и контрактници за по 60 000$. Как би се чувствал един новобранец току що мобилизиран между такива пандизчии и хора на които е платена голяма сума. Всеки би си задал въпроса: Аз какво правя тук, едните изкупват вината си, а на другите са платили много пари, за мен нищо - само тормоз от тия изверги. На всичко отгоре те са с голям боен опит, а новобранеца ще трябва без пари или вина да се бие тормозен от тия изроди и изпращан на опасни места от същите. "Батковщината" ще се вихри с пълна сила, който е бил в армията знае какво е да си новобранец.

    08:16 29.07.2026

  • 88 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    15 9 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци!

    Коментиран от #92, #94

    08:16 29.07.2026

  • 89 Не Случайно

    10 8 Отговор

    До коментар #67 от "Разпад на РФ!":

    Жителите в Сибир
    Заявяват :

    Какво ни интересува Москва
    Която е на 6000 км

    Какво прави Москва за нас .

    По добре да живеем с Китай

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #117

    08:17 29.07.2026

  • 90 НЕ Е СЕРИОЗНО...

    7 7 Отговор
    А СТИГА С ТЕЗИ Я ЛОВИ УКРОНАСТУПИ.............!

    08:17 29.07.2026

  • 91 На фронта е патова

    8 6 Отговор
    ситуация и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват. Съотношението убити украинци/руснаци е 1:4.

    Коментиран от #101

    08:18 29.07.2026

  • 92 Има Една Шепа

    9 6 Отговор

    До коментар #88 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    РУСОРАБИ
    И те не изявяват Желание
    Да се преместят в Руската Кочина.

    08:18 29.07.2026

  • 93 Тежкар

    11 8 Отговор
    Путин е пич с Москвич 412 кумир на копейките в България

    08:19 29.07.2026

  • 94 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #88 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Съгласен съм.

    08:19 29.07.2026

  • 95 Антирашист 1978

    8 5 Отговор

    До коментар #69 от "Ха Ха":

    За пладнешкия грабеЖ си прав! Никой няма да признае насилствено заграбени територии !

    08:20 29.07.2026

  • 96 Вишис с вишо

    12 9 Отговор
    Зеленски унищожава поминъка на Русия. Изхода е Москва да стане Амстердам с червени фенери. Това може да спаси бюджета.

    08:20 29.07.2026

  • 97 БУНКЕРНИЯ ПСИХАР

    11 7 Отговор
    Заяви :

    КАКВО ЩЕ ПРАВИМ
    АКО ПРИКЛЮЧИ
    СПЕЦИАЛНАТА ВОЕНА ОБОСРАЦИЯ?

    ПУТИНЕ АКО ТИ Е СКУЧНО

    ДЕЦАТА НА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
    И ТВОИТЕ ДЪЩЕРИ
    И ИЗТЪРСАЦИТЕ НА КАБАЕВА
    НА ФРОНТА

    ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕШ
    КАКВО СЕ ПРАВИ
    ПО ВРЕМЕ НА ОБОСРАЦИЯТА.

    НАЛИ ИСКАШ ДВИЖУХА.

    08:22 29.07.2026

  • 98 4,5 години Киев за три дни

    13 7 Отговор
    Нема такава излагация.Приятен ден на всички нормални хора!

    08:25 29.07.2026

  • 99 Ким Чен Ун

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    Това „скоро“ по кремълския часовник колко години са?

    08:29 29.07.2026

  • 100 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Хахаха":

    САМО....ШАШАВИТЕ...СЕ СМЕЯТ..БЕЗ ПРИЧИНАА

    08:30 29.07.2026

  • 101 Мишел

    3 9 Отговор

    До коментар #91 от "На фронта е патова":

    На фронта ситуацията е такава , че руската армия само настъпва, а украинската само оттстъпва. За 25 дни от юли Украйна губи 496 кв км , 47 села и един град.

    Коментиран от #111

    08:31 29.07.2026

  • 102 Вишис

    7 3 Отговор
    Ако не пресечеш злото в корена, ако остане безнаказано, го стимулираш за бъдещи завоевателни войни. Не трябва руснаците да останат със чувството, че са властелини на света и ще правят безнаказано правилните според тяхните разбирания действия, още повече след като стана ясно че армията им е в дъното на десетката!

    08:35 29.07.2026

  • 103 Мишел

    4 8 Отговор

    До коментар #60 от "А РЕАЛНОСТА Е":

    Реалността е , че за юни се заменят телата на 501 убити украински военни за 27 убити руски военни.

    Коментиран от #109

    08:36 29.07.2026

  • 104 ТИР

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":

    Че коя столица може да се опази от терористични атаки ,? Добре е да не дразнят руснаците че ще брулят орешки ,,

    08:37 29.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Боташа бил станал политик

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "Шопо":

    78 Шопо:
    До коментар 42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса..
    -;-
    Боташа добре ли е с географията!

    08:40 29.07.2026

  • 107 Афганистан разделен с пропаднали рашисти

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "доктор":

    доктор:
    До коментар 64 от "Битката е между давид с дроновете и":

    Украинците имат по-добрите оръжия и по-добрите войници.
    -;-
    То и афганистанците се оказаха с по-добрите оръжия, войници и командири!

    08:43 29.07.2026

  • 108 Движухата е за всички

    6 4 Отговор

    До коментар #83 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":

    ПУТИН СЕ ОКАЗА:
    ГОЛЯМ КРЕ.ТЕН

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
    -;-
    Путлер искал да има движуха и за московчаните!

    08:44 29.07.2026

  • 109 Труповете се събират

    4 8 Отговор

    До коментар #103 от "Мишел":

    от макар и бавно настъпващите руснаци. Телата остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували ( около 25 000) са далеч по-малко от дори от силно занижените данни които призна Зеленски преди няколко месеца (4.2026г.) - 55 000 загинали и още толкова безследно изчезнали. Има съмнения, че има добавени починали или убити украински военопленници. Тия криви сметки, че съотношението на върнатите тела е същото каквото е съотношението на убитите на фронта не се коментира дори и в проруските блогове и коментари, такива сметки правят само нашите путинофили.

    08:47 29.07.2026

  • 110 Фори

    2 10 Отговор
    Само така ще видим превъзходствата на руското оръжие.Руснаците обичат войната.Без война не им е интересно.

    08:52 29.07.2026

  • 111 Ей Издуханяк

    6 2 Отговор

    До коментар #101 от "Мишел":

    200 хиляди Руски Мусори

    Убити за 80 квадратни Км от началото на
    Годината

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Добре върви Движухата .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    09:03 29.07.2026

  • 112 Ха-ха

    4 3 Отговор
    Русийката е под вода без шнорхел.!

    09:06 29.07.2026

  • 113 С ДВЕ ДУМИ

    2 4 Отговор
    По голяма глупост само "Факти" може да надраска

    09:07 29.07.2026

  • 114 Ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Рибата в морето, те":

    Тя рибата е в морето, но е умрела.!

    09:07 29.07.2026

  • 115 хаха

    0 2 Отговор
    Джурналята, пишете пълни глупости и измислици.
    Какви са реалните факти:
    Последният месец има над 700 дрона изстреляни конкретно по Москва. Всеки с цена от порядъка на 200 000 евро!
    Резултати - 3 (три) попадения в петролна рафинерия. Същата затвори за 6 дни след което пак заработи. Част от дроновете носеха малка бомба в керосинов резервоар. При взривяването си правеха голямо огнено кълбо и гъст черен пушек. Холивудски номер, идеален за снимки ама щети не причинява. Всичко само за медиите!
    Та така, иначе тук-таме някоя къщура повредена.
    А вие си плямпайте за великата укро-победа...

    09:34 29.07.2026

  • 116 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    След като не може да реши целите на СВО, просто да си ходи. Руския народ е велик и ще се намери този който ще набута укро нацистите на кучето в г..а.

    Коментиран от #118

    09:46 29.07.2026

  • 117 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Не Случайно":

    До 89 ком - и аз го гледах по ютуб рускинята да реве и не иска от масквабад да ги командват- другаре гледайте по ютуб ,, обманутъй русиянин ,, -излъгания руснак

    09:47 29.07.2026

  • 118 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Павел Пенев":

    До 116 ком - и как и ще стане бе другар с атома ли пак ще плашите украинците или с пехота защото танкове и техника не останаха - какво сънува

    09:53 29.07.2026

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