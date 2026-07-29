„Москва ще се превърне в изпитателен полигон“: от какво се страхува Путин

Руските лидери се опасяват Украйна да има собствени балистични ракети, тъй като това представлява заплаха за военните съоръжения дълбоко на руска територия, каза военният и политически анализатор Дмитрий Снегирев пред украинския канал FREEДОМ.
Според него именно наличието на голям брой предприятия от отбранителната промишленост в Москва прави руската столица потенциална цел за украинските далекобойни оръжия.
„Знаете ли от какво се страхува Путин? В Москва има 100 предприятия в отбранителния сектор. Така че Москва по същество ще се превърне в изпитателен полигон за украинската балистика“, отбеляза Снегирев.
Той подчерта, че това е изключително въпрос на военни цели. „Говорим конкретно за легитимни военни цели. Именно там се крият страховете. Те вече са се материализирали. Процесът на евакуация на отбранителни заводи вече е в ход“, добави анализаторът.
Според него ракетата FP-9 в момента привлича особено внимание, тъй като експертът отбелязва, че обхватът ѝ е приблизително 850 км. Това позволява цели дълбоко в руската територия да се разглеждат като потенциална зона за удар. „Далечината на поразяване на целта е 855 км. Разстоянието от линията на съприкосновение до Москва е приблизително 800 километра. Ето защо тази ракета вече предизвиква страх у руския диктатор“, подчерта Снегирев.
Способността на руските системи за противовъздушна отбрана да противодействат на украинската балистика е практически минимална, добави военно-политическият анализатор. Той отбеляза, че обхватът на новите украински ракети може да промени характера на войната.
През последните седмици Украйна засили успешните удари по цели в Русия, включително от енергийния сектор. Дроновете играят основна роля в стратегията на Киев. Служител на Пентагона заяви, че на американската промишленост все още ѝ трябват години, за да достигне нивото на военно производство на дронове в Украйна, предаде агенция „Ройтерс“.
Според служителя на Пентагона, на когото е възложено да създаде местна американска промишленост за дронове, тази година Украйна ще произведе между 6 и 7 милиона малки бойни дрона тип FPV (First Person View) - технология за предаване на видео в реално време от камерата на дрон или друго устройство към екран на пилота, или около 500 000 дрона на месец. За сравнение, по програмата на Пентагона на стойност 1,1 милиарда долара ще бъдат поръчани общо малко под 200 000 дрона до февруари, предаде БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Северодвинск
07:04 29.07.2026
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6 Знаещ
07:07 29.07.2026
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11 Рибата в морето, те
Коментиран от #105, #114
07:11 29.07.2026
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16 Обективен
И после кажете ,че сте обективни
Коментиран от #43, #70
07:14 29.07.2026
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31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
07:24 29.07.2026
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37 Хахаха
До коментар #19 от "Гориил":Разия разполага с арсенал от т 54, т 55 и т 34...
С такъв арсенал от технологични оръжия разполага, че не е в състояние да произведе със собствени технологии нито телефон, нито автомобил... Всичко им е по технологии от времето на ссср и доработки след това.
Коментиран от #100
07:30 29.07.2026
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41 Георги
Коментиран от #56, #62
07:36 29.07.2026
42 А РЕАЛНОСТТА Е
-25% територия
И скоро цялото Черноморие ще бъде освободено.
Коментиран от #51, #78, #99
07:36 29.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Тити
Коментиран от #80
07:40 29.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 8888
Коментиран от #69
07:43 29.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кой ви пусна нета в Курило?
До коментар #42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":Ще го накажем.
07:44 29.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дървените къщи и дачите също ще станат
Да би мирно стояло не би чудо видело
07:44 29.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
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56 Последния Софиянец
До коментар #41 от "Георги":Фърчи вата до небесата!
07:45 29.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 А РЕАЛНОСТТА Е
Коментиран от #67
07:47 29.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 А РЕАЛНОСТА Е
Коментиран от #103
07:50 29.07.2026
61 ТИР
07:51 29.07.2026
62 Витанов
До коментар #41 от "Георги":Това се пада по 10 дрона на всеки руснак.Честито!
07:52 29.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Битката е между давид с дроновете и
Коментиран от #72
07:54 29.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Разпад на РФ!
До коментар #58 от "А РЕАЛНОСТТА Е":Китай иска мир! Забрани на руските фашисти да говорят за ядрени оръжия!
Коментиран от #89
07:56 29.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ха Ха
До коментар #48 от "8888":Е тъй де, ама чии са днес Крим, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие, което е повече от 20 % от Украйна. Пладнешки грабеш, който ще продължи докато Украйна "укрепва" атлантически
Коментиран от #75, #95
07:57 29.07.2026
70 Дроновете замразиха фронта
До коментар #16 от "Обективен":Живота на руския войник на фронтовата линия е средно 2 часа!
07:58 29.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 доктор
До коментар #64 от "Битката е между давид с дроновете и":Украинците имат по-добрите оръжия и по-добрите войници.
Коментиран от #107
08:01 29.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Видял
08:02 29.07.2026
75 "грабеш"?
До коментар #69 от "Ха Ха":От къде ви копат?
08:03 29.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Антирашист 1971
До коментар #26 от "Гориил":Плашилките и страшилкити са на въоръжение при рашистите ! Винаги е по добре мир ,ако няма реална опастност пак да ни диктуват живота.
08:06 29.07.2026
78 Шопо
До коментар #42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.
Коментиран от #82, #86, #106
08:07 29.07.2026
79 За съжаление
08:07 29.07.2026
80 Антирашист 1974
До коментар #45 от "Тити":Би трябвало пусин да е наясно с реакцията на Украйна ,преди това и Грузия му се опъна !
08:10 29.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Мишел
До коментар #78 от "Шопо":Крим е на Мадяр Бровди.Тотален контрол.
08:11 29.07.2026
83 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
Коментиран от #104, #108
08:12 29.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Антирашист 1977
До коментар #78 от "Шопо":Този политик е одобрен от рашистите и сега крим е трудно защитим !
08:15 29.07.2026
87 Има нещо
08:16 29.07.2026
88 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
Коментиран от #92, #94
08:16 29.07.2026
89 Не Случайно
До коментар #67 от "Разпад на РФ!":Жителите в Сибир
Заявяват :
Какво ни интересува Москва
Която е на 6000 км
Какво прави Москва за нас .
По добре да живеем с Китай
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #117
08:17 29.07.2026
90 НЕ Е СЕРИОЗНО...
08:17 29.07.2026
91 На фронта е патова
Коментиран от #101
08:18 29.07.2026
92 Има Една Шепа
До коментар #88 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":РУСОРАБИ
И те не изявяват Желание
Да се преместят в Руската Кочина.
08:18 29.07.2026
93 Тежкар
08:19 29.07.2026
94 Механик
До коментар #88 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Съгласен съм.
08:19 29.07.2026
95 Антирашист 1978
До коментар #69 от "Ха Ха":За пладнешкия грабеЖ си прав! Никой няма да признае насилствено заграбени територии !
08:20 29.07.2026
96 Вишис с вишо
08:20 29.07.2026
97 БУНКЕРНИЯ ПСИХАР
КАКВО ЩЕ ПРАВИМ
АКО ПРИКЛЮЧИ
СПЕЦИАЛНАТА ВОЕНА ОБОСРАЦИЯ?
ПУТИНЕ АКО ТИ Е СКУЧНО
ДЕЦАТА НА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
И ТВОИТЕ ДЪЩЕРИ
И ИЗТЪРСАЦИТЕ НА КАБАЕВА
НА ФРОНТА
ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕШ
КАКВО СЕ ПРАВИ
ПО ВРЕМЕ НА ОБОСРАЦИЯТА.
НАЛИ ИСКАШ ДВИЖУХА.
08:22 29.07.2026
98 4,5 години Киев за три дни
08:25 29.07.2026
99 Ким Чен Ун
До коментар #42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":Това „скоро“ по кремълския часовник колко години са?
08:29 29.07.2026
100 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #37 от "Хахаха":САМО....ШАШАВИТЕ...СЕ СМЕЯТ..БЕЗ ПРИЧИНАА
08:30 29.07.2026
101 Мишел
До коментар #91 от "На фронта е патова":На фронта ситуацията е такава , че руската армия само настъпва, а украинската само оттстъпва. За 25 дни от юли Украйна губи 496 кв км , 47 села и един град.
Коментиран от #111
08:31 29.07.2026
102 Вишис
08:35 29.07.2026
103 Мишел
До коментар #60 от "А РЕАЛНОСТА Е":Реалността е , че за юни се заменят телата на 501 убити украински военни за 27 убити руски военни.
Коментиран от #109
08:36 29.07.2026
104 ТИР
До коментар #83 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":Че коя столица може да се опази от терористични атаки ,? Добре е да не дразнят руснаците че ще брулят орешки ,,
08:37 29.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Боташа бил станал политик
До коментар #78 от "Шопо":78 Шопо:
До коментар 42 от "А РЕАЛНОСТТА Е":
Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса..
-;-
Боташа добре ли е с географията!
08:40 29.07.2026
107 Афганистан разделен с пропаднали рашисти
До коментар #72 от "доктор":доктор:
До коментар 64 от "Битката е между давид с дроновете и":
Украинците имат по-добрите оръжия и по-добрите войници.
-;-
То и афганистанците се оказаха с по-добрите оръжия, войници и командири!
08:43 29.07.2026
108 Движухата е за всички
До коментар #83 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":ПУТИН СЕ ОКАЗА:
ГОЛЯМ КРЕ.ТЕН
ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
-;-
Путлер искал да има движуха и за московчаните!
08:44 29.07.2026
109 Труповете се събират
До коментар #103 от "Мишел":от макар и бавно настъпващите руснаци. Телата остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували ( около 25 000) са далеч по-малко от дори от силно занижените данни които призна Зеленски преди няколко месеца (4.2026г.) - 55 000 загинали и още толкова безследно изчезнали. Има съмнения, че има добавени починали или убити украински военопленници. Тия криви сметки, че съотношението на върнатите тела е същото каквото е съотношението на убитите на фронта не се коментира дори и в проруските блогове и коментари, такива сметки правят само нашите путинофили.
08:47 29.07.2026
110 Фори
08:52 29.07.2026
111 Ей Издуханяк
До коментар #101 от "Мишел":200 хиляди Руски Мусори
Убити за 80 квадратни Км от началото на
Годината
Хаха хахахахаха хахахахаха
Добре върви Движухата .
Хаха хахахахаха хахахахаха
09:03 29.07.2026
112 Ха-ха
09:06 29.07.2026
113 С ДВЕ ДУМИ
09:07 29.07.2026
114 Ха-ха
До коментар #11 от "Рибата в морето, те":Тя рибата е в морето, но е умрела.!
09:07 29.07.2026
115 хаха
Какви са реалните факти:
Последният месец има над 700 дрона изстреляни конкретно по Москва. Всеки с цена от порядъка на 200 000 евро!
Резултати - 3 (три) попадения в петролна рафинерия. Същата затвори за 6 дни след което пак заработи. Част от дроновете носеха малка бомба в керосинов резервоар. При взривяването си правеха голямо огнено кълбо и гъст черен пушек. Холивудски номер, идеален за снимки ама щети не причинява. Всичко само за медиите!
Та така, иначе тук-таме някоя къщура повредена.
А вие си плямпайте за великата укро-победа...
09:34 29.07.2026
116 Павел Пенев
Коментиран от #118
09:46 29.07.2026
117 стоян
До коментар #89 от "Не Случайно":До 89 ком - и аз го гледах по ютуб рускинята да реве и не иска от масквабад да ги командват- другаре гледайте по ютуб ,, обманутъй русиянин ,, -излъгания руснак
09:47 29.07.2026
118 стоян
До коментар #116 от "Павел Пенев":До 116 ком - и как и ще стане бе другар с атома ли пак ще плашите украинците или с пехота защото танкове и техника не останаха - какво сънува
09:53 29.07.2026