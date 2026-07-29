„Москва ще се превърне в изпитателен полигон“: от какво се страхува Путин

Руските лидери се опасяват Украйна да има собствени балистични ракети, тъй като това представлява заплаха за военните съоръжения дълбоко на руска територия, каза военният и политически анализатор Дмитрий Снегирев пред украинския канал FREEДОМ.

Според него именно наличието на голям брой предприятия от отбранителната промишленост в Москва прави руската столица потенциална цел за украинските далекобойни оръжия.

„Знаете ли от какво се страхува Путин? В Москва има 100 предприятия в отбранителния сектор. Така че Москва по същество ще се превърне в изпитателен полигон за украинската балистика“, отбеляза Снегирев.

Той подчерта, че това е изключително въпрос на военни цели. „Говорим конкретно за легитимни военни цели. Именно там се крият страховете. Те вече са се материализирали. Процесът на евакуация на отбранителни заводи вече е в ход“, добави анализаторът.

Според него ракетата FP-9 в момента привлича особено внимание, тъй като експертът отбелязва, че обхватът ѝ е приблизително 850 км. Това позволява цели дълбоко в руската територия да се разглеждат като потенциална зона за удар. „Далечината на поразяване на целта е 855 км. Разстоянието от линията на съприкосновение до Москва е приблизително 800 километра. Ето защо тази ракета вече предизвиква страх у руския диктатор“, подчерта Снегирев.

Способността на руските системи за противовъздушна отбрана да противодействат на украинската балистика е практически минимална, добави военно-политическият анализатор. Той отбеляза, че обхватът на новите украински ракети може да промени характера на войната.

През последните седмици Украйна засили успешните удари по цели в Русия, включително от енергийния сектор. Дроновете играят основна роля в стратегията на Киев. Служител на Пентагона заяви, че на американската промишленост все още ѝ трябват години, за да достигне нивото на военно производство на дронове в Украйна, предаде агенция „Ройтерс“.

Според служителя на Пентагона, на когото е възложено да създаде местна американска промишленост за дронове, тази година Украйна ще произведе между 6 и 7 милиона малки бойни дрона тип FPV (First Person View) - технология за предаване на видео в реално време от камерата на дрон или друго устройство към екран на пилота, или около 500 000 дрона на месец. За сравнение, по програмата на Пентагона на стойност 1,1 милиарда долара ще бъдат поръчани общо малко под 200 000 дрона до февруари, предаде БТА.