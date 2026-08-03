Почина актрисата Наталия Дончева

Френско-българската актриса Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст на 1 август, съобщи телевизионният канал BFMTV, цитирайки информация в специализираното издание Le Film Français. Причината за смъртта ѝ не се съобщава, предава БТА.

Наталия Дончева е родена през 1969 г. в София, дъщеря е на актьора Пламен Дончев. След като израства в България, където има роли в киното, през 1989 г. се установява в Париж. Във френската столица тя учи театрално майсторство.

След като привлича вниманието в епизод от сериала "Joséphine l'ange gardien", в който изпълнява една от главните роли, Наталия Дончева продължава кариерата си на малкия и на големия екран, а също и в театъра. В телевизията тя се е появявала в много сериали и телевизионни продукции като Nestor Burma през 1998 г., "Julie Lescaut", "Alice Nevers", "Doc Martin" – сериал, в който ѝ е поверена една от главните роли от 2011 до 2015 г. заедно с Тиери Лермит, както и "Les rivières pourpres", се казва в публикацията.

На големия екран Дончева се появява в "Mademoiselle de Joncquières" на Еманюел Муре от 2018 г., а също така изигра водещата роля във филма "Un an" на Лоран Буланже през 2006 г. На театралната сцена тя играе с Даниел Отьой в "Мнимият болен“ през 2019 г., както и в пиесата "Хистерия“ на Джон Малкович.

Доведеният син на Дончева Юго Селиняк, който е филмов продуцент, ѝ отдаде почит в Инстаграм. „Благодаря ти, че... помогна на баща ни да стане по-добър човек, но най-вече благодаря ти, че се грижи за него в продължение на 25 години, че му се възхищава, подкрепя, прощава и най-вече, че го обича страстно", пише Юго Селиняк, който е син на режисьора Арно Селиняк. Продуцентът добавя, че „след десетгодишна борба най-накрая отиде да си починеш“.

В съобщение, публикувано в социалните мрежи Лоран Саври, агентът на Наталия Дончева, отдава почит на „изключително талантлива актриса и жена с голяма чувствителност“, която „успя да спечели уважението на своите партньори, режисьори, снимачни екипи и всички, които имаха привилегията да работят с нея“, отбелязва BFMTV.