Георги Блажев изненада жена си с първата кола в живота й (ВИДЕО)

Георги Блажев, когото зрителите познават като коментатор в сутрешното предаване „На кафе”, направи огромен жест към жена си Ива Папазова, като я изненада с автомобил – първия в живота ѝ. Блондинката съвсем наскоро е преминала опреснителни шофьорски курсове и е решила, че е време отново да седне зад волана. Вместо обаче сама да си търси автомобил, актрисата получила неочаквана изненада от любимия си човек, пише hotarena.net.



В профила на Блажев в Инстаграм се появи емоционално видео, в което Ива вижда новото си превозно средство за първи път и не успява да скрие сълзите и радостта си. Клипът бързо събра хиляди гледания и предизвика вълна от положителни реакции.

Блажев признава, че първоначално не подкрепял идеята съпругата му да шофира. Притеснявал се за нея и смятал, че семейството вече разполага с кола, която могат използват заедно. „Това не е поредното видео „мъж купува кола на жена си”, а по-скоро „мъж подкрепя жена си, включително в изборите ѝ, които не разбира”. Признавам, че не бях въодушевен от идеята Ива да шофира. Ще се притеснявам, ще я мисля, а и ние вече имаме приличен автомобил, с който се придвижваме. Това може би е закодирано у доста мъже: „Виж сега колко ни е лесно и приятно, послушай ме, защо да си усложняваме живота?”, сподели панелистът от предаването „На кафе”. Всичко обаче се променило, когато видял с какъв ентусиазъм любимата му посещавала опреснителните курсове и колко силно мечтаела да има собствен автомобил, макар и, както самата тя казвала, „някаква трошка, на която да се науча”.

„Тогава реших да я зарадвам. Ако можете да си позволите „Бентли” с 1000 червени рози в него – супер, няма лошо. Но всеки, абсолютно всеки мъж може да подари на жената до себе си кураж”, коментира още Блажев, който често нарича себе си „писател”. И допълни, че истинската любов не означава винаги да разбираш решенията на човека до себе си, а да го подкрепяш по пътя, който е избрал.

Ива е на 37 години, а това е първата кола, която притежава. Точно затова подаръкът впечатли последователите на Блажев – не толкова с лукс или показност, защото автомобилът е по-скоро среден клас, а с вложените емоция и подкрепа. Коментарите под публикацията не закъсняха. „Това е най-милото и трогателно нещо, което съм виждала”, „Това е истинска радост”, „Жестока реакция”, „Бъдете много щастливи и безаварийни на пътя”, написаха развълнувани последователи на панелиста.