Георги Блажев изненада жена си с първата кола в живота й (ВИДЕО)

Георги Блажев, когото зрителите познават като коментатор в сутрешното предаване „На кафе”, направи огромен жест към жена си Ива Папазова, като я изненада с автомобил – първия в живота ѝ. Блондинката съвсем наскоро е преминала опреснителни шофьорски курсове и е решила, че е време отново да седне зад волана. Вместо обаче сама да си търси автомобил, актрисата получила неочаквана изненада от любимия си човек, пише hotarena.net.
В профила на Блажев в Инстаграм се появи емоционално видео, в което Ива вижда новото си превозно средство за първи път и не успява да скрие сълзите и радостта си. Клипът бързо събра хиляди гледания и предизвика вълна от положителни реакции.
Блажев признава, че първоначално не подкрепял идеята съпругата му да шофира. Притеснявал се за нея и смятал, че семейството вече разполага с кола, която могат използват заедно. „Това не е поредното видео „мъж купува кола на жена си”, а по-скоро „мъж подкрепя жена си, включително в изборите ѝ, които не разбира”. Признавам, че не бях въодушевен от идеята Ива да шофира. Ще се притеснявам, ще я мисля, а и ние вече имаме приличен автомобил, с който се придвижваме. Това може би е закодирано у доста мъже: „Виж сега колко ни е лесно и приятно, послушай ме, защо да си усложняваме живота?”, сподели панелистът от предаването „На кафе”. Всичко обаче се променило, когато видял с какъв ентусиазъм любимата му посещавала опреснителните курсове и колко силно мечтаела да има собствен автомобил, макар и, както самата тя казвала, „някаква трошка, на която да се науча”.
„Тогава реших да я зарадвам. Ако можете да си позволите „Бентли” с 1000 червени рози в него – супер, няма лошо. Но всеки, абсолютно всеки мъж може да подари на жената до себе си кураж”, коментира още Блажев, който често нарича себе си „писател”. И допълни, че истинската любов не означава винаги да разбираш решенията на човека до себе си, а да го подкрепяш по пътя, който е избрал.
Ива е на 37 години, а това е първата кола, която притежава. Точно затова подаръкът впечатли последователите на Блажев – не толкова с лукс или показност, защото автомобилът е по-скоро среден клас, а с вложените емоция и подкрепа. Коментарите под публикацията не закъсняха. „Това е най-милото и трогателно нещо, което съм виждала”, „Това е истинска радост”, „Жестока реакция”, „Бъдете много щастливи и безаварийни на пътя”, написаха развълнувани последователи на панелиста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Ама нема ми се прайте на тарикати, ей, и да си подарявате на жените V8-аци!!!
И после - незмам, незнам господин следовател, жената се утрепа сама.....
07:46 03.08.2026
2 Пустиня(к)
Коментиран от #4
07:48 03.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 МП4
До коментар #2 от "Пустиня(к)":Не си измисляй , северозападно-западнал!
07:58 03.08.2026
5 Амии, нема нищо, винаги ще имат една
Жените по принцип са по добри шофьори но не им достига самочувствие, особено в бившата Провинция на Туркието където мъжето са ноо Мачо но истината че са много, много, комплексирани и много, много Кей.🤣😂❤️🇧🇬
07:58 03.08.2026
6 мучо
07:58 03.08.2026
7 Блажев, признавам е уцелил в десятката🤣
Айде и със здраве да си я карате.😁
08:05 03.08.2026
8 в кратце
Коментиран от #9, #13
08:14 03.08.2026
9 Шофьор
До коментар #8 от "в кратце":Тая е друга. Събрал човекът пари за две трошки и му станало съвестно да профука другите за к0ври.
08:20 03.08.2026
10 То хубаво,
Коментиран от #11
08:21 03.08.2026
11 Хамалин
До коментар #10 от "То хубаво,":Колега някакъв, строител. Панелист, по-точно. И жена му.
08:27 03.08.2026
12 Поредните сноби
Аз им подарявам по една мотика и на полето!
08:34 03.08.2026
13 Е добре де...?!
До коментар #8 от "в кратце":Нас какво ни интересува какво си чел,преди 3 дни...?!
08:35 03.08.2026
14 щурецъ
08:41 03.08.2026