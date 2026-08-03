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Георги Блажев изненада жена си с първата кола в живота й (ВИДЕО)

Георги Блажев изненада жена си с първата кола в живота й (ВИДЕО)

3 Август, 2026 07:42 1 267 14

  • георги блажев-
  • ива папазова-
  • кола-
  • автомобил

Блажев признава, че първоначално не подкрепял идеята съпругата му да шофира

Георги Блажев изненада жена си с първата кола в живота й (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Георги Блажев, когото зрителите познават като коментатор в сутрешното предаване „На кафе”, направи огромен жест към жена си Ива Папазова, като я изненада с автомобил – първия в живота ѝ. Блондинката съвсем наскоро е преминала опреснителни шофьорски курсове и е решила, че е време отново да седне зад волана. Вместо обаче сама да си търси автомобил, актрисата получила неочаквана изненада от любимия си човек, пише hotarena.net.

В профила на Блажев в Инстаграм се появи емоционално видео, в което Ива вижда новото си превозно средство за първи път и не успява да скрие сълзите и радостта си. Клипът бързо събра хиляди гледания и предизвика вълна от положителни реакции.


Блажев признава, че първоначално не подкрепял идеята съпругата му да шофира. Притеснявал се за нея и смятал, че семейството вече разполага с кола, която могат използват заедно. „Това не е поредното видео „мъж купува кола на жена си”, а по-скоро „мъж подкрепя жена си, включително в изборите ѝ, които не разбира”. Признавам, че не бях въодушевен от идеята Ива да шофира. Ще се притеснявам, ще я мисля, а и ние вече имаме приличен автомобил, с който се придвижваме. Това може би е закодирано у доста мъже: „Виж сега колко ни е лесно и приятно, послушай ме, защо да си усложняваме живота?”, сподели панелистът от предаването „На кафе”. Всичко обаче се променило, когато видял с какъв ентусиазъм любимата му посещавала опреснителните курсове и колко силно мечтаела да има собствен автомобил, макар и, както самата тя казвала, „някаква трошка, на която да се науча”.

„Тогава реших да я зарадвам. Ако можете да си позволите „Бентли” с 1000 червени рози в него – супер, няма лошо. Но всеки, абсолютно всеки мъж може да подари на жената до себе си кураж”, коментира още Блажев, който често нарича себе си „писател”. И допълни, че истинската любов не означава винаги да разбираш решенията на човека до себе си, а да го подкрепяш по пътя, който е избрал.

Ива е на 37 години, а това е първата кола, която притежава. Точно затова подаръкът впечатли последователите на Блажев – не толкова с лукс или показност, защото автомобилът е по-скоро среден клас, а с вложените емоция и подкрепа. Коментарите под публикацията не закъсняха. „Това е най-милото и трогателно нещо, което съм виждала”, „Това е истинска радост”, „Жестока реакция”, „Бъдете много щастливи и безаварийни на пътя”, написаха развълнувани последователи на панелиста.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    7 0 Отговор
    На Блажев!!! Всяка жена се радва, когато и подариш автомобил! Усеща се ценена!

    Ама нема ми се прайте на тарикати, ей, и да си подарявате на жените V8-аци!!!
    И после - незмам, незнам господин следовател, жената се утрепа сама.....

    07:46 03.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    5 1 Отговор
    Мое да е пръвата кола, дет он й е подарил. Що, доколко са ми разказвале, и у други коли е запретвала фустата.

    Коментиран от #4

    07:48 03.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МП4

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Не си измисляй , северозападно-западнал!

    07:58 03.08.2026

  • 5 Амии, нема нищо, винаги ще имат една

    1 0 Отговор
    резервна у гаражо, а и Жената може да си седи в нея, да пие кафе с приятелките и да гледат некое филмче с прекрасна природа а когато колата която ползват нещо не върви ще изкарат новата и сичко ще е на шес.🤣😁🇧🇬
    Жените по принцип са по добри шофьори но не им достига самочувствие, особено в бившата Провинция на Туркието където мъжето са ноо Мачо но истината че са много, много, комплексирани и много, много Кей.🤣😂❤️🇧🇬

    07:58 03.08.2026

  • 6 мучо

    3 0 Отговор
    така се прави, да сте живи и здрави!

    07:58 03.08.2026

  • 7 Блажев, признавам е уцелил в десятката🤣

    2 0 Отговор
    Така се прави.🤣❤️🇧🇬
    Айде и със здраве да си я карате.😁

    08:05 03.08.2026

  • 8 в кратце

    4 0 Отговор
    Това го четохме преди 3 дни,че й е подалил кола.

    Коментиран от #9, #13

    08:14 03.08.2026

  • 9 Шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "в кратце":

    Тая е друга. Събрал човекът пари за две трошки и му станало съвестно да профука другите за к0ври.

    08:20 03.08.2026

  • 10 То хубаво,

    5 0 Отговор
    ама кои са тия хора?

    Коментиран от #11

    08:21 03.08.2026

  • 11 Хамалин

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "То хубаво,":

    Колега някакъв, строител. Панелист, по-точно. И жена му.

    08:27 03.08.2026

  • 12 Поредните сноби

    1 0 Отговор
    Със селяндурски привкус!
    Аз им подарявам по една мотика и на полето!

    08:34 03.08.2026

  • 13 Е добре де...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "в кратце":

    Нас какво ни интересува какво си чел,преди 3 дни...?!

    08:35 03.08.2026

  • 14 щурецъ

    1 0 Отговор
    Георги и жена му си блажуват. Дай ми автомобил-На ти автомобил! Тъй,че блажителството е по-важно от ниските пенсии на бабите и дядовците у трамваите.

    08:41 03.08.2026