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Генерал Залужни: Украйна няма перспектива за членство в НАТО
  Тема: Украйна

Генерал Залужни: Украйна няма перспектива за членство в НАТО

4 Август, 2026 07:05 2 061 57

  • валерий залужни-
  • украйна-
  • нато-
  • русия-
  • володимир зеленски

Русия категорично отхвърля всякаква възможност за членство на Украйна в НАТО

Генерал Залужни: Украйна няма перспектива за членство в НАТО - 1
Reuters Reuters

Бившият главнокомандващ на украинската армия и настоящ посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни заяви, че не вижда перспектива страната да се присъедини към НАТО, въпреки че членството е заложено като стратегическа цел в украинската конституция. Това предаде Ройтерс, цитирайки украинската публикация "Европейска правда".

Той изрази тази позиция по време на среща с украински посланици. По думите му Украйна по никакъв начин не отговаря на военните стандарти, необходими за присъединяване към алианса.

"Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично се трудих да направя така, че да отговаряме на стандартите на НАТО, и всяка година чувах приказки за това как всеки момент ще се присъединим към НАТО", каза той по време на срещата, като добави, че е "невъзможно с нивото на развитие, което имат Въоръжените сили на Украйна... да се присъединят към организация, ръководена от доктрините на Втората световна война".

Според него технологиите, от които Украйна се нуждае вече се използват от държави членки на НАТО, "включително противоракетна отбрана, космически способности и други."

Припомняме, че Украйна е вписала в конституцията си, че се стреми към членство в НАТО и Европейския съюз. Страната обаче приема, че в момента не всички членове на алианса биха подкрепили присъединяването ѝ.

Залужни бе отстранен като главнокомандващ миналата година заради разногласия с президента Володимир Зеленски относно това как се води войната с Русия. Проучванията на тема доверието на избирателите го поставят приблизително наравно със Зеленски и бившия министър на отбраната Михайло Федоров, който бе уволнен миналия месец. Наследникът на Залужни също бе отстранен миналия месец.

Русия категорично отхвърля всякаква възможност за членство на Украйна в НАТО.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    34 4 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил притеснил от тази новина.

    07:08 04.08.2026

  • 2 666

    34 5 Отговор
    ГОЛИ И БОСИ В НАТО. НИКОГА. ЗАТОВА СТЕ НА ТОЗИ ХАЛ.

    Коментиран от #36

    07:11 04.08.2026

  • 3 Без СВО

    9 50 Отговор
    Значи Путин ни излъга за причините за войната. Целта е била бандитско завладяване и разграбване. Украинците знаят това и затова се бият, за да запазят свободата си.

    Коментиран от #28

    07:13 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеления път

    34 2 Отговор
    Залужни ще смени Зеленото. Желаещите дават "на задна" и в буквален и в преносен смисъл.

    07:20 04.08.2026

  • 6 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    46 2 Отговор
    Лъжат ги с европейски съюз, НАТО и други измислици, а ги пращат да умират за британските интереси.

    Коментиран от #44

    07:22 04.08.2026

  • 7 Ядрена зима

    31 1 Отговор
    Както са тръгнали, могат и терористите от Косово да ги приемат в НАТО.

    Коментиран от #12

    07:24 04.08.2026

  • 8 Соломон

    6 39 Отговор
    Само да добавя за онези които не знаят.Украйна поиска да е член на НАТО след като бе нападната от Русия.На Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО още през 2008 г за да не дразнят Русия и видяхме каво се случи.Веднага след отказа на Грузия и спретнаха една 5 дневна война.Със Украйна това се случи през 2014г когато от новосформираната и не съществуваща ЧВК Вагнер превзеха Крим.И след като проведоха там референдум се отправиха в Донбас и Луганск със същия сценарий.А руската армия бе представна като местно опълчение

    Коментиран от #11, #15

    07:25 04.08.2026

  • 9 ЗА ПОДОБНИ НОВИНИ МАКЕТАТА КАЗВАТ

    25 2 Отговор
    Е оти ги ручахме жабетата??

    07:25 04.08.2026

  • 10 Някой

    21 2 Отговор
    Да се присъединят към Русия, както е било с векове. Е те са на някъде 41 години самостоятелно.

    07:29 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    25 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ядрена зима":

    Св. Македония бе приета в НАЕТО с ... корупция. От американското посолство накупили депутати от опозиция и събрали 81 от изисквани 80 в парламента. Това май и не е крито. Та корупцията е висша евроатлантическа ценност!

    07:31 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    23 1 Отговор
    СтоянеГеоргиев! Де си бе, мушмурок украински?
    Кой още трябва да ти каже, че ще видите нато през крив макарон? М?
    Залужни и той ли е копейка? М?

    07:34 04.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 8888

    18 1 Отговор
    че останахте с отвлечени от улиците войници, така е, ама като знам България колко добре е подготвена технологично и с космически технологии и оръжие... добре че са 50 годишните ни мигове

    07:36 04.08.2026

  • 18 ВЕСЕЛЯК

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Казваш "ОТНОВО" какво имаш предвид?
    Нима това означава, че все пак укрите са искали да са в нато и преди "Русия да ги нападне"??? М?

    Коментиран от #20

    07:38 04.08.2026

  • 19 хе хе

    3 21 Отговор
    Както през ВСВ, така и днес украинската армия е най-боеспособната армия в света. С най-голям практически опит. ВСУ ще влезе и ще е лидер в НАТО. Мнението на държава с отпаднала необходимост е без значение.

    Коментиран от #23

    07:40 04.08.2026

  • 20 Соломон

    6 17 Отговор

    До коментар #18 от "ВЕСЕЛЯК":

    Ами написал съм го.На Украйна и Грузия е отказано членсво още през 2008г.От тогава до началото на войната Украйна не е кандидаствала за член на НАТО .Направи го ОТНОВО защото веднъж вече и е отказано едва след като Русия я нападна.Дано си го рабрал вече

    Коментиран от #38, #42

    07:42 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Шамаел

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Това, че останалите не разбират за какво говориш, не означава че си много умен, нито пък много информиран.

    07:44 04.08.2026

  • 23 Макробиолог

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "хе хе":

    Така е, най много носи на бой

    Коментиран от #27

    07:45 04.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смотаняху

    19 1 Отговор
    НАТО няма да съществува в далечното бъдеще. Вероятно и Украйна.

    07:48 04.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 този път

    4 18 Отговор

    До коментар #23 от "Макробиолог":

    не само ще я бият, ами русийката ще се разпадне на съставните си народи. Империя се гради с военна сила. Когато я нямаш, нищо не може да задържи робите и.

    Коментиран от #43

    07:49 04.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ават

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Обединеното Кралство няма конституция - малко известен факт!

    07:50 04.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    15 2 Отговор
    Перспективите за Украйна са безперспективни.

    Коментиран от #37

    07:53 04.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Орк

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    Прочети всичко което е казал залужни. Той казал че на НАТО трябват 12 години за да стигни до половин ниво на Русия. Така че голям въпрос койе гол и бос.

    Коментиран от #48

    07:55 04.08.2026

  • 37 Соломон

    5 13 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    А русия е изправена пред безпутица

    Коментиран от #41

    07:55 04.08.2026

  • 38 Дудов

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Русия нападна Украйна понеже "смелите" украинци подкокоросвани отвън на няколко пъти игнорираха предупрежденията на Москва които не включваха само разширението на НАТО на запад но и малтретирането на руски граждани в определени райони. Жалко само че Путин не изравни Киев още в първите 2 седмици, но това беше отложено с цел.

    07:58 04.08.2026

  • 39 А ИСТИНАТА Е

    15 3 Отговор
    Окраина не само няма перспектива за НАТО, тя няма перспектива за съществуване въобще.

    07:58 04.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Самира

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Соломоне, ти гледай Исраел да не изчезне пак за 6-7 хиляди години, че кат гледам натам се върви!

    08:01 04.08.2026

  • 42 ежко

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Всъщност Грузия сама се отказа ,Не за друго но наред с лозунгите, като го сложиш на хартия излиза, че Грузия трябва сама да си прецака икономиката за да отговори на великите изисквания за влизане в ЕС....Да не говорим за задължителното спазване на глупавите им директиви.....

    Коментиран от #45

    08:03 04.08.2026

  • 43 Истина

    5 9 Отговор

    До коментар #27 от "този път":

    Това би било истинско освобождение. На нас ни промиват мозъците, какъв освободител била Путинова Русия, колко лоши били турците, а самата Русия непрекъснато поробва нови народи и е поробила много повече народи от Османската империя. Ами били православни... Ами то и Василий Българоубиец беше православен и носи името Българоубиец с гордост.

    Коментиран от #46

    08:06 04.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха ха ха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #42 от "ежко":

    Грузинскатапикономика е прецакана. Я им провери БНПто и т.н. с едно вино за руския пазар - икономика не се прави.

    08:08 04.08.2026

  • 46 за православните не знам

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "Истина":

    но все повече материали излизат за притисненията на руснаците, че путин тайно е приел исляма.

    08:09 04.08.2026

  • 47 няма край

    4 9 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    08:10 04.08.2026

  • 48 Е, нищо де!

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Орк":

    Пиянски лакърдии. Фактите други казват

    08:14 04.08.2026

  • 49 Българин

    2 5 Отговор
    Русия ще определя съдбата на Украйна, точно както Турция определя нашата съдба. За това и Радев изпълнява законите турски интереси и им дава дял в българската енергетика, инфраструктура и производство, за да ни осигурии мир.
    Другото е украински сценарий!

    Коментиран от #57

    08:29 04.08.2026

  • 50 Бай онзи

    5 0 Отговор
    Чугунени глави! Нали една от причините за войната е именно не влизането в НАТО.

    08:32 04.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Нещо сменихте заглавието?!

    6 0 Отговор
    Да не ви дръпнаха ушите...😉?!
    А то бе такова :
    ,,Генерал Залужни : Украйна никога няма да стане за член на НАТО"

    Коментиран от #54

    08:44 04.08.2026

  • 53 ЗАЛУЖНИ ИЗЛЕЗЕ ТАРИКАТ

    4 0 Отговор
    Бързо, бързо избяга у Лондон.

    08:45 04.08.2026

  • 54 Попправка

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Нещо сменихте заглавието?!":

    Без предлога - ,,за"...

    08:47 04.08.2026

  • 55 Кирил

    1 1 Отговор
    На Украйна не е нужен НАТО.
    На НАТО е нужна Украйна
    Украйна е 90% от военната мощ на НАТО.
    Без Украйна, НАТО е едно нищо

    08:53 04.08.2026

  • 56 Нещо от тази сттия

    0 0 Отговор
    не става ясно какво точно е искал да каже Залужни?!

    И на журналиста, който я е писал, не му е ясно и на преводача, който я е превел , не му е ясно.
    Тук са правени два превода- веднъж от украински на английски за Ройтерс, втори път- от английски на български, за горкия читател на форума.

    То май и на самият Залужни не му е съвсем ясно какво е искал да каже!

    И така се получава една приказка " мижи да се лажем ", както казва мъдрият български народ!

    08:58 04.08.2026

  • 57 Истински българин

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Не се пиши "българин", а се пиши "РОБ". Българите са били велик, господарски народ. А ти си обикновен роб от тия дето ги търгуват на Евразийските робски пазари господарите ти.

    08:59 04.08.2026

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