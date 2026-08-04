Генерал Залужни: Украйна няма перспектива за членство в НАТО

Бившият главнокомандващ на украинската армия и настоящ посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни заяви, че не вижда перспектива страната да се присъедини към НАТО, въпреки че членството е заложено като стратегическа цел в украинската конституция. Това предаде Ройтерс, цитирайки украинската публикация "Европейска правда".
Той изрази тази позиция по време на среща с украински посланици. По думите му Украйна по никакъв начин не отговаря на военните стандарти, необходими за присъединяване към алианса.
"Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично се трудих да направя така, че да отговаряме на стандартите на НАТО, и всяка година чувах приказки за това как всеки момент ще се присъединим към НАТО", каза той по време на срещата, като добави, че е "невъзможно с нивото на развитие, което имат Въоръжените сили на Украйна... да се присъединят към организация, ръководена от доктрините на Втората световна война".
Според него технологиите, от които Украйна се нуждае вече се използват от държави членки на НАТО, "включително противоракетна отбрана, космически способности и други."
Припомняме, че Украйна е вписала в конституцията си, че се стреми към членство в НАТО и Европейския съюз. Страната обаче приема, че в момента не всички членове на алианса биха подкрепили присъединяването ѝ.
Залужни бе отстранен като главнокомандващ миналата година заради разногласия с президента Володимир Зеленски относно това как се води войната с Русия. Проучванията на тема доверието на избирателите го поставят приблизително наравно със Зеленски и бившия министър на отбраната Михайло Федоров, който бе уволнен миналия месец. Наследникът на Залужни също бе отстранен миналия месец.
Русия категорично отхвърля всякаква възможност за членство на Украйна в НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:08 04.08.2026
2 666
Коментиран от #36
07:11 04.08.2026
3 Без СВО
Коментиран от #28
07:13 04.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зеления път
07:20 04.08.2026
6 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #44
07:22 04.08.2026
7 Ядрена зима
Коментиран от #12
07:24 04.08.2026
8 Соломон
Коментиран от #11, #15
07:25 04.08.2026
9 ЗА ПОДОБНИ НОВИНИ МАКЕТАТА КАЗВАТ
07:25 04.08.2026
10 Някой
07:29 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
До коментар #7 от "Ядрена зима":Св. Македония бе приета в НАЕТО с ... корупция. От американското посолство накупили депутати от опозиция и събрали 81 от изисквани 80 в парламента. Това май и не е крито. Та корупцията е висша евроатлантическа ценност!
07:31 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ВЕСЕЛЯК
Кой още трябва да ти каже, че ще видите нато през крив макарон? М?
Залужни и той ли е копейка? М?
07:34 04.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 8888
07:36 04.08.2026
18 ВЕСЕЛЯК
До коментар #16 от "Соломон":Казваш "ОТНОВО" какво имаш предвид?
Нима това означава, че все пак укрите са искали да са в нато и преди "Русия да ги нападне"??? М?
Коментиран от #20
07:38 04.08.2026
19 хе хе
Коментиран от #23
07:40 04.08.2026
20 Соломон
До коментар #18 от "ВЕСЕЛЯК":Ами написал съм го.На Украйна и Грузия е отказано членсво още през 2008г.От тогава до началото на войната Украйна не е кандидаствала за член на НАТО .Направи го ОТНОВО защото веднъж вече и е отказано едва след като Русия я нападна.Дано си го рабрал вече
Коментиран от #38, #42
07:42 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Шамаел
До коментар #16 от "Соломон":Това, че останалите не разбират за какво говориш, не означава че си много умен, нито пък много информиран.
07:44 04.08.2026
23 Макробиолог
До коментар #19 от "хе хе":Така е, най много носи на бой
Коментиран от #27
07:45 04.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Смотаняху
07:48 04.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 този път
До коментар #23 от "Макробиолог":не само ще я бият, ами русийката ще се разпадне на съставните си народи. Империя се гради с военна сила. Когато я нямаш, нищо не може да задържи робите и.
Коментиран от #43
07:49 04.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ават
До коментар #24 от "Соломон":Обединеното Кралство няма конституция - малко известен факт!
07:50 04.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мишел
Коментиран от #37
07:53 04.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Орк
До коментар #2 от "666":Прочети всичко което е казал залужни. Той казал че на НАТО трябват 12 години за да стигни до половин ниво на Русия. Така че голям въпрос койе гол и бос.
Коментиран от #48
07:55 04.08.2026
37 Соломон
До коментар #33 от "Мишел":А русия е изправена пред безпутица
Коментиран от #41
07:55 04.08.2026
38 Дудов
До коментар #20 от "Соломон":Русия нападна Украйна понеже "смелите" украинци подкокоросвани отвън на няколко пъти игнорираха предупрежденията на Москва които не включваха само разширението на НАТО на запад но и малтретирането на руски граждани в определени райони. Жалко само че Путин не изравни Киев още в първите 2 седмици, но това беше отложено с цел.
07:58 04.08.2026
39 А ИСТИНАТА Е
07:58 04.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Самира
До коментар #37 от "Соломон":Соломоне, ти гледай Исраел да не изчезне пак за 6-7 хиляди години, че кат гледам натам се върви!
08:01 04.08.2026
42 ежко
До коментар #20 от "Соломон":Всъщност Грузия сама се отказа ,Не за друго но наред с лозунгите, като го сложиш на хартия излиза, че Грузия трябва сама да си прецака икономиката за да отговори на великите изисквания за влизане в ЕС....Да не говорим за задължителното спазване на глупавите им директиви.....
Коментиран от #45
08:03 04.08.2026
43 Истина
До коментар #27 от "този път":Това би било истинско освобождение. На нас ни промиват мозъците, какъв освободител била Путинова Русия, колко лоши били турците, а самата Русия непрекъснато поробва нови народи и е поробила много повече народи от Османската империя. Ами били православни... Ами то и Василий Българоубиец беше православен и носи името Българоубиец с гордост.
Коментиран от #46
08:06 04.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха ха ха ха
До коментар #42 от "ежко":Грузинскатапикономика е прецакана. Я им провери БНПто и т.н. с едно вино за руския пазар - икономика не се прави.
08:08 04.08.2026
46 за православните не знам
До коментар #43 от "Истина":но все повече материали излизат за притисненията на руснаците, че путин тайно е приел исляма.
08:09 04.08.2026
47 няма край
08:10 04.08.2026
48 Е, нищо де!
До коментар #36 от "Орк":Пиянски лакърдии. Фактите други казват
08:14 04.08.2026
49 Българин
Другото е украински сценарий!
Коментиран от #57
08:29 04.08.2026
50 Бай онзи
08:32 04.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Нещо сменихте заглавието?!
А то бе такова :
,,Генерал Залужни : Украйна никога няма да стане за член на НАТО"
Коментиран от #54
08:44 04.08.2026
53 ЗАЛУЖНИ ИЗЛЕЗЕ ТАРИКАТ
08:45 04.08.2026
54 Попправка
До коментар #52 от "Нещо сменихте заглавието?!":Без предлога - ,,за"...
08:47 04.08.2026
55 Кирил
На НАТО е нужна Украйна
Украйна е 90% от военната мощ на НАТО.
Без Украйна, НАТО е едно нищо
08:53 04.08.2026
56 Нещо от тази сттия
И на журналиста, който я е писал, не му е ясно и на преводача, който я е превел , не му е ясно.
Тук са правени два превода- веднъж от украински на английски за Ройтерс, втори път- от английски на български, за горкия читател на форума.
То май и на самият Залужни не му е съвсем ясно какво е искал да каже!
И така се получава една приказка " мижи да се лажем ", както казва мъдрият български народ!
08:58 04.08.2026
57 Истински българин
До коментар #49 от "Българин":Не се пиши "българин", а се пиши "РОБ". Българите са били велик, господарски народ. А ти си обикновен роб от тия дето ги търгуват на Евразийските робски пазари господарите ти.
08:59 04.08.2026