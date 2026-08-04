Бившият главнокомандващ на украинската армия и настоящ посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни заяви, че не вижда перспектива страната да се присъедини към НАТО, въпреки че членството е заложено като стратегическа цел в украинската конституция. Това предаде Ройтерс, цитирайки украинската публикация "Европейска правда".

Той изрази тази позиция по време на среща с украински посланици. По думите му Украйна по никакъв начин не отговаря на военните стандарти, необходими за присъединяване към алианса.

"Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично се трудих да направя така, че да отговаряме на стандартите на НАТО, и всяка година чувах приказки за това как всеки момент ще се присъединим към НАТО", каза той по време на срещата, като добави, че е "невъзможно с нивото на развитие, което имат Въоръжените сили на Украйна... да се присъединят към организация, ръководена от доктрините на Втората световна война".

Според него технологиите, от които Украйна се нуждае вече се използват от държави членки на НАТО, "включително противоракетна отбрана, космически способности и други."

Припомняме, че Украйна е вписала в конституцията си, че се стреми към членство в НАТО и Европейския съюз. Страната обаче приема, че в момента не всички членове на алианса биха подкрепили присъединяването ѝ.

Залужни бе отстранен като главнокомандващ миналата година заради разногласия с президента Володимир Зеленски относно това как се води войната с Русия. Проучванията на тема доверието на избирателите го поставят приблизително наравно със Зеленски и бившия министър на отбраната Михайло Федоров, който бе уволнен миналия месец. Наследникът на Залужни също бе отстранен миналия месец.

Русия категорично отхвърля всякаква възможност за членство на Украйна в НАТО.