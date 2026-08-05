Масиран удар по Киев! Руската армия изстреля 4 ракети "Циркон" и 24 "Искандер"

В нощта срещу 5 август Русия нанесе масирана атака срещу Киев с балистични ракети и реактивни безпилотни летателни апарати. Изстреляни са 4 противокорабни ракети "Циркон“/"Оникс“ и 24 балистични ракети "Искандер-М/С-400“, пише Фокус.

Групите за наблюдение съобщават за десетки високоскоростни цели в столицата на Украйна и областта. В Киев са се чули поредица от експлозии, в редица райони има поражения, загинала е една жена, а още 24 души са ранени, в район Голосеевски е настъпила теч на амоняк.

В Броварския район има мащабни пожари в складове в Бровари, селището Велика Димерка, село Квитневе и село Победа.

Във Фастовски район е потушен пожар на територията на едно от предприятията, като са изгорели превозни средства.

В Бучански район все още се гаси пожар в складова сграда в село Чайки. В село Софиевска Борщагивка вече е ликвидиран пожар на територията на логистично предприятие.

Подразделенията на ДСНС все още работят на четири места в Броварския район, на две — в Бучанския и на едно — във Фастовски район.