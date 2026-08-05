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Масиран удар по Киев! Руската армия изстреля 4 ракети "Циркон" и 24 "Искандер"
  Тема: Украйна

Масиран удар по Киев! Руската армия изстреля 4 ракети "Циркон" и 24 "Искандер"

5 Август, 2026 12:51 1 565 104

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Групите за наблюдение съобщават за десетки високоскоростни цели в столицата на Украйна и областта

Масиран удар по Киев! Руската армия изстреля 4 ракети "Циркон" и 24 "Искандер" - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В нощта срещу 5 август Русия нанесе масирана атака срещу Киев с балистични ракети и реактивни безпилотни летателни апарати. Изстреляни са 4 противокорабни ракети "Циркон“/"Оникс“ и 24 балистични ракети "Искандер-М/С-400“, пише Фокус.

Групите за наблюдение съобщават за десетки високоскоростни цели в столицата на Украйна и областта. В Киев са се чули поредица от експлозии, в редица райони има поражения, загинала е една жена, а още 24 души са ранени, в район Голосеевски е настъпила теч на амоняк.

В Броварския район има мащабни пожари в складове в Бровари, селището Велика Димерка, село Квитневе и село Победа.

Във Фастовски район е потушен пожар на територията на едно от предприятията, като са изгорели превозни средства.

В Бучански район все още се гаси пожар в складова сграда в село Чайки. В село Софиевска Борщагивка вече е ликвидиран пожар на територията на логистично предприятие.

Подразделенията на ДСНС все още работят на четири места в Броварския район, на две — в Бучанския и на едно — във Фастовски район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крайно време

    10 71 Отговор
    е русия да яде това, което тя самата сервира...
    Време е, работете, украинци-герои

    Коментиран от #10, #37, #43, #49, #56

    12:52 05.08.2026

  • 2 Пич

    47 3 Отговор
    Когато казвам, не приказвам !!!
    Очаквайте продължение.....

    12:53 05.08.2026

  • 3 Имало е

    54 4 Отговор
    Пуканки в киеф

    12:54 05.08.2026

  • 4 Масирани удари по Киев,

    63 10 Отговор
    Трябва да има всеки ден ! Денацификацията и демилитаризацията на Украйна трябва да се довърши

    Коментиран от #31, #47, #48

    12:54 05.08.2026

  • 5 стоян георгиев

    8 66 Отговор
    Русия удари киев с касетъчни боеприпаси.напълно варварски о ненужен акт ,който обаче ще има последствия.

    Коментиран от #13, #14, #16, #26, #30, #42

    12:54 05.08.2026

  • 6 У0400

    5 35 Отговор
    Какво са изтреляли? Тези корейски ракети нищо не уцелили.Иначе досега Путин да е превзел Варшава.

    12:55 05.08.2026

  • 7 КИКИ

    21 13 Отговор
    Ейй поредната лъжлива статия. Руснаците отбраняват Москва, какъв Киев? Зельонката гледа Москва през бинокъл вече.
    И един друг си го позволи и истоията резказва и до днес какво се случи с него.

    12:55 05.08.2026

  • 8 Фейк

    19 9 Отговор
    Ако беше истина нямаше да има останала цяла сграда в Киев,всичко щеше да е сринато ,дискотеките в Киев пълни,

    Коментиран от #15

    12:56 05.08.2026

  • 9 Ами Франция може пожарни

    23 1 Отговор
    и самолети за борба с пожарите да им прати. Щото е фряш с такива и се чуди какво да ги прави

    12:56 05.08.2026

  • 10 факуса

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време":

    ха ха работят 1.20 под чернозема,не драскай ами оди,че свършват

    12:56 05.08.2026

  • 11 Удри ги с атома бе

    22 3 Отговор
    Ко ги жалиш тея

    Коментиран от #24

    12:57 05.08.2026

  • 12 ЗЕЛЕНИЯ ВСЕ ПО ЧЕСТО

    30 1 Отговор
    Моли за мир. УДРИИИ.

    12:58 05.08.2026

  • 13 Папуц

    34 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    "Циркон“/"Оникс“ и 24 балистични ракети "Искандер-М/С-400“
    Аз два пъти прочетох статията, и веднъж след като прочетох и твоят пост.
    Може ли да обясниш, ти от къде разбра за тези касетъчни бомби?
    Групите за наблюдение не споменават за такива, но ти явно имаш вътрешна информация.
    Благодаря предварително!

    Коментиран от #23, #25

    12:58 05.08.2026

  • 14 си пън

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    стоенчо,да ще има пръц от такива кат теб

    12:58 05.08.2026

  • 15 Диското е пълно щото

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк":

    Укрите искат да умрат празнувайки🤣🤣🤣

    12:58 05.08.2026

  • 16 Жен-шен

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Аааа нужно е нужно! Нали ,, девизът" е до последният украинец!

    12:59 05.08.2026

  • 17 Хайо

    20 1 Отговор
    Хубави новини ,но все още е слабо .Трябва да заприлича Киев на подготвена нива за засаждане на картофи .

    12:59 05.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 путин предсмъртно

    2 17 Отговор
    пусин бомби предсмъртно...

    12:59 05.08.2026

  • 20 Обективни истини

    20 0 Отговор
    Крайно време е фашистите да приемат и без това напълно конструктивните иска Ив на Русия и да спрат да бусолизират мъжете против волята им.

    Коментиран от #64

    12:59 05.08.2026

  • 21 Булдог

    10 0 Отговор
    То и пълчищата на Хитлер и Наполеончо...!

    13:00 05.08.2026

  • 22 Факт

    2 20 Отговор
    Оня ден комунистическия престъпник генерал чайко,отишъл в едно барче в масква да люска водка,след фойерверки излетял през джама,намерили само крака му,станал на кайма

    Коментиран от #68

    13:00 05.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Китай не дава атом

    3 20 Отговор

    До коментар #11 от "Удри ги с атома бе":

    русия е китайска губерния и не може да прави каквото си иска!

    13:00 05.08.2026

  • 25 Хайо

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Папуц":

    Защо обръщаш внимание на Сюлейман ?

    13:01 05.08.2026

  • 26 ОБЕКТИВЕН

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    И до №6 и №7: Оставете глобалистките, неолиберални опорки. Дори да заблудите в нета някой шаран, НА ТЕРЕН СТАВА КАКВОТО ТРЯБВА и новият световен ред, добър или лош, ще произтече от това, не от опорките на тези, за които работите. Като сте се поделтили толкова за нацизма на колективния Запад и Зеленски, идете да накажете лошите руснаци. Ще си дойдете само след 3-4 дена. В ковчези... Дърдорковци...

    Коментиран от #75

    13:01 05.08.2026

  • 27 Това Не е вярно

    18 0 Отговор
    Зеленски вече монтира златната си тоалетна чиния в Кремъл. Урсула се подготвя да го ваксинира. Путин бил срещнат в БГ да пътува на автостоп. В Европа няма нахлуване на бежанци. Синьо Лято

    13:01 05.08.2026

  • 28 4 ракети въобще не са

    17 0 Отговор
    "масиран удар" по Киев ! Масиран ще е когато станат 400

    13:01 05.08.2026

  • 29 Лопата с чип

    13 1 Отговор
    ааа, не !
    не вярвам да е така!
    те нали руснаците свършиха ракетите още преди три години?
    Анатоли, не ни "пускай по пързалката" с така невярна информация, моля!
    Киев се пази от патриоти, от еф-ки, от нато, от полски трактористи и румънски фермери- не вярвам да са го пуцали руснаците.

    13:01 05.08.2026

  • 30 Да бе ,да ! 🤔

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Обратното ! Украйна използва касетъчни боеприпаси на бойното поле. От 2023 година ! Това беше официално потвърдено от Белия дом още през лятото на 2023 г., когато САЩ започнаха да снабдяват Киев с артилерийски касетъчни снаряди (DPICM), за да компенсират недостига на конвенционални .

    13:02 05.08.2026

  • 31 масква дими

    3 14 Отговор

    До коментар #4 от "Масирани удари по Киев,":

    СВО нма за цел да избива мирни хора каза Жужето пухин!

    13:02 05.08.2026

  • 32 оня с коня

    0 12 Отговор

    До коментар #18 от "Единствено се чудя":

    Откъде Напалм след като всички Рафинерии в Русия са в Развалини?

    Коментиран от #53

    13:02 05.08.2026

  • 33 А нашата ,, превъзходна ,,

    15 0 Отговор
    Урси веднага е отпуснала милиард за Бело на зеленият клоун. Нека има за да избива собствените граждани.

    13:03 05.08.2026

  • 34 Евгений КънеФ

    12 2 Отговор
    Последния останал руски войник изстреля 4 чипа от перални и 24 лопати:)

    13:04 05.08.2026

  • 35 Баце ЕООД

    8 0 Отговор
    Да бе, Киев побеждава 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:05 05.08.2026

  • 36 Нека позная

    13 0 Отговор
    Наркомански е свалил 7 ракети "Циркон" и 48 "Искандер"

    Коментиран от #40

    13:06 05.08.2026

  • 37 С какво

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време":

    Бе питка заспала? Нема ора, нема ракети, нема смисъл.

    13:06 05.08.2026

  • 38 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺

    14 1 Отговор
    Все така да продължават да бомбят,до падането на терористичния киевски режим,финансиран от нацитата в мижавия ес

    13:06 05.08.2026

  • 39 УДРИ С ЛОПАТАТА

    10 1 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    13:07 05.08.2026

  • 40 Ооо това

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нека позная":

    Е минимум. Даже контранастъпление правят по земя, въздух, под земя, море, космос и по сирене

    13:07 05.08.2026

  • 41 Олеле

    10 0 Отговор
    Бай Доналдаки свърши ракетите в Иран и сега баш-наркомана на Европа ще реве на мама Урсула Менгеле.

    13:07 05.08.2026

  • 42 Ко каза , ко

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    нещо за един плаж да чу , тука последните дни?
    а за едно училище преди няколко месеца?
    а за едни дечица, преди три години?
    а за едни изгорени живи хора в Одерса?
    кое е варварско , според теб, че нещо май не си наред възприятията?

    13:07 05.08.2026

  • 43 Крайно време

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време":

    е евтините драскачи като тебе да изчезнат завинаги

    13:08 05.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 оня с коня

    11 2 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    13:11 05.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хм...

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "Масирани удари по Киев,":

    Демилитаризация? Че украинската армия вече е сред най-дибре въоръжените и с опит в цял свят. Какво точно искахте да постигнете, пък какво стана? Е, поне биолабораториите намерихте ли? Да не вземе да прелети някой заразен гълъб само към масква.

    Коментиран от #61, #67

    13:11 05.08.2026

  • 48 1234

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Масирани удари по Киев,":

    Ти първо вземи да превземеш фланговете на Бахмут, после пиши други измислици ;-)!

    Коментиран от #59

    13:11 05.08.2026

  • 49 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време":

    Малка дискотека тази нощ!А?За радост на дебелогъ...зия клоун!

    13:12 05.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А някакви лоши

    9 0 Отговор
    новини има ли?

    13:13 05.08.2026

  • 52 Херодот

    3 4 Отговор
    Хитлер е изстрелял 4000 ракети по Лондон. Не съм се интересувал, до колко му е помогнало.

    13:13 05.08.2026

  • 53 оня с х.я

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Конски ,продавай бмв-то на някой роммм докато има мераклии и дари парите на Украйна ,че съвсем скоро дъргела и за подарък няма да го искат !

    13:13 05.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дрисула

    5 0 Отговор
    Ма нали всички руски ракети свършиха миналата година бе, сигурно затова зеления иска мир на всяка цена)))

    13:14 05.08.2026

  • 56 1234

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време":

    Това което виждаш в Киев е точно в отговор на тва което Киев сервира, ама умножено по десет.

    Може да им сервираш нова порция, ще получиш десет върнати.

    Тази игра може да се играе от двама и то асиметрично.

    Едните могат, другите не могат.

    Ти си от коалицията на неможещите, така че, не се пъни.

    Коментиран от #62

    13:15 05.08.2026

  • 57 Бай Пунди Говнокомандващия

    1 6 Отговор
    Абсолютен тероризъм, без нито една поразена военна цел. Ударени са жилищни сгради и цивилна инфраструктура. Убити са граждани в домовете си и докато чакат на жп гара. Безсмислени актове на нечовешко насилие, които няма да пречупят украинците, точно обратното, и които, разбира се, ще имат своите логични последици за терористична русия.

    Коментиран от #69, #76

    13:15 05.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Кви фланговете на Бахмут бре

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "1234":

    Те братушките Киев ще сринат ти за Бахмут....

    13:17 05.08.2026

  • 60 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    време е да избомбят бункерния надрусеняк

    13:17 05.08.2026

  • 61 хахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хм...":

    Най добрите украински военни специалисти отидоха в Бахрейн да дават акъл на американците за дроновете и само 8 часа по късно бяха ликвидирани от ирански Шахед:)))
    Реално погледнато украинска армия вече няма, има 3 милиона безследно изчезнали /за да не плаща Зельо обезщетения/ и 16 годишни момчета и 60 годишни старци заловени по улиците:) Не случайно Украйна губи територии всеки изминал ден, миналата година поне някое село си връщаха, сега и това не могат:)
    И едно въпросче: защо след като са най добре въоръжени Зеленски по цял ден реве за оръжия?

    13:18 05.08.2026

  • 62 Скиталец

    0 6 Отговор

    До коментар #56 от "1234":

    Ти какво предлагаш? Цяла Източна Европа да се предаде на Русия и руските олигарси да ни грабят, както ни грабеха 45 години та накрая ни оставиха без индустрия, без селско стопанство с един Жан Виденов, който и банките фалира.

    Роб ли искаш да си? И ти и децата ти и съгражданите! Роби!

    Коментиран от #73

    13:18 05.08.2026

  • 63 Един

    2 1 Отговор
    28 ракети - 1 жена убита и 24 ранени!
    какво правят - "разорават" руските целини ?!

    13:19 05.08.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Обективни истини":

    Само в Русия могат да бусовизират хора за войната срещу Запада!

    13:19 05.08.2026

  • 65 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    Както заяви В.В.Путин:

    «Мы еще даже не начинали»!

    13:19 05.08.2026

  • 66 Ачо

    5 0 Отговор
    Каква музика за ушите ми!

    13:19 05.08.2026

  • 67 Ква украинска армия бълнуваш бе

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хм...":

    Ако не е Запада ще са кръгла нула

    13:20 05.08.2026

  • 68 Шалтето

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Клоунче!Време е вече за номера с въженцето!Ще пориткаш ,ще пориткаш и ще ти мине!

    13:20 05.08.2026

  • 69 1234

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    А целенето на складовете на Уайлберис беше военна цел, това сосоросидите сте супер нагли същества. Ето сега всички складове в Киев са изнесени, каквото сееш това жънеш соросоиде!!

    Коментиран от #80

    13:21 05.08.2026

  • 70 Шалтето

    4 0 Отговор
    Клоунче!Време е вече за номера с въженцето!Ще пориткаш ,ще пориткаш и ще ти мине!

    13:22 05.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Киев вода няма

    2 0 Отговор
    Днепър пресъхва. Чудо е как въобще има хора там

    13:23 05.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Имало някакъв руснак

    1 2 Отговор
    Много хубав човек. Създал бил ЧВК "Ястреб". После платил 5 милиона рубли и си купил поделение от руската армия. Купил - значи станал му началник и така това ЧВК "Ястреб" станало част от армията на РФ.
    Бизнесът оттам потекъл по следния начин - момците от ЧВК "Ястреб" ловят наркомани и алкохолици от близките градове и ги заставят да подпишат договор с ВС на РФ и ги правят част от това ЧВК "Ястреб". После ги пращат в атака. Украинците ги убиват - началникът прибира парите.

    Тоя хубав човек, хем чисти Русия от алкохолици , хем пачка прави. Преди време го вкарали в затвора - не знам, за какво... мошеничество ли било... някакви такива работи.

    Въобще Русия е страна на неограничените възможности. Заповядайте! Путин ви покани да се преселвате! Спасете се от гейовете в Европа, заживейте в Русия. ЧВК "Ястреб" ще ви осигури работа.

    13:24 05.08.2026

  • 75 Владо Бункерния

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":

    Само че ковчезите са в посока русия и рекордите за ликвидирани ватенки се подобряват с всеки изминал месец. Друг въпрос е, че е смешно да ни плашиш с някакши руснаци, при положение, че русначетата на фронта са малцинство и повечето са наемници от републиките, северна корея, африка и латинска америка. От руснак войник не става. Митичните страшни руснаци са само в болната ти глава. Понял?

    Коментиран от #81, #82, #83

    13:24 05.08.2026

  • 76 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Лап Пай У Йотт бре ,дупнишки придворен Звездоброец -хъесосс !

    13:24 05.08.2026

  • 77 Бой по бандерите

    1 0 Отговор
    Зельо днес го гледам по тв-то един такъв посърнал, молещ за мир...май вече се чуди накъде да бяга

    13:25 05.08.2026

  • 78 За какво им е амоняк

    1 0 Отговор
    пък на украинците? Пият ли го?

    13:25 05.08.2026

  • 79 Скиталец

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "1234":

    Предлагам да сме просперираща държава. Да натирим Боко, Пеевски, КРадев в затвора. Да поставим бандити, крадци, олигофрени, пияндури, тъпаци на мястото им. Да си почистим улиците, да си оправим държавата и да станем истинска нация.

    Или ти като човек дето цял живот е правил теманета на руснаци, а дядо ти на турци - не можеш да си представиш такава концепция - независим и силен!

    Коментиран от #88, #91

    13:26 05.08.2026

  • 80 Бай Пунди Говнокомандващия

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "1234":

    В терористична страна, чиято икономика е изцяло на военни релси, всяка цел е легитимна.

    Коментиран от #86

    13:27 05.08.2026

  • 81 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Владо Бункерния":

    Само дето при всяка размяна на трупове украинците са в пъти повече:))) Последната беше 76 руснака срещу 1254 урки:))) Но ти дерзай дженди:)))
    П.П. Да ми припомниш руските ракети коя година свършиха мечтателю:)))

    Коментиран от #85, #87

    13:28 05.08.2026

  • 82 Русия е сила

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Владо Бункерния":

    А напротив. Руснаците са силни войници срещу по-малки народи. Направо си побеждават.
    Например победиха чеченците само за 10 години. Срещу украинците, които са 40 пъти повече,ще им трябват само 40 х 10 години!

    13:29 05.08.2026

  • 83 Правилно отбеляза

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Владо Бункерния":

    Че ковчезите от фронта връщат в Русия не руснаци а наемници,затворници или от републиките но какво се връща в Украйна....Ами украинци...вече много от тях млади...то доброволци няма та ги ловят по улиците

    13:30 05.08.2026

  • 84 нацисткте заслужават

    1 0 Отговор
    изравняване със земята защото там явно всичко е заразено от злото

    13:30 05.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Цялата кратуна ти е пълна с опорки, терористична е странта дето си избива собствените граждани защото говорели руски и национален герой им е Бандера. Слагай свастиката и беж на фронта да ни покажеш как се прави. Стига си се правил на диванен генерал с НПО парички.

    Коментиран от #89

    13:31 05.08.2026

  • 87 бурит

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "хахаха":

    Вчера каза, че урките са били 7000.

    Само да питам, ти присъства ли на обмена? Знаеш ли, колко влакови композиции са това?

    Коментиран от #92

    13:32 05.08.2026

  • 88 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Скиталец":

    По добре теманета на руснаци отколкото седнал в скута на Шиши като вас петроханците:))) Да не говорим, че ББ се оказа много по умен от Киро, за двата пръста чело Мирчев, бореца с разносвачи на пици, няма смисъл да споменавам:)

    13:32 05.08.2026

  • 89 Реалист

    1 3 Отговор

    До коментар #86 от "1234":

    Какво му е на Бандера? Нещо като украински Васил Левски е бил. Или смяташ Васил Левски за нацист?

    Коментиран от #95, #96

    13:33 05.08.2026

  • 90 Истината

    1 2 Отговор
    Военната стойност на тези удари е равна на 0. От другата страна украинските удари са с ефективност близо до 100 процента. Нищо чудно тази есен войната да приключи с пълно военно поражение за русия.

    Коментиран от #93, #94, #99

    13:33 05.08.2026

  • 91 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Скиталец":

    Това което си написал са утопии, а мен може да ме коментираш ако ме познаваш, аз не ви познавам и ви коментирам по това което пишете, а то е нонсенс. Мисленето ви е на слуга. Но като ви харесва да се продавате на Запад, хубаво, сега е момента и времето, изборът си е ваш.

    Коментиран от #98

    13:34 05.08.2026

  • 92 Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "бурит":

    За миналия месец общо са малко над 7 000. За влаковите композиции ти явно си присъствал, така че сподели.

    13:35 05.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Реалист":

    Не си спомням организацията създадена от Левски да е да правила масови кланета на хора, Волина например, а УПА ги е правила. Други въпроси имате ли? И вземете прочетете нещо за Бандера и Шукевич, ако мислите, че не са истина, отидете в Полша и си кажете мнението, няма да се върнете.

    Коментиран от #101

    13:40 05.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Удри Зельо

    0 0 Отговор
    Намериха ли главата на Чайко?

    13:41 05.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Истината":

    Удар по склад на руска спидиторска фирма - 100% ефективност, удари по химически завод, три военни склада и 5 електроцентрали - 0% ефективност...съгласих се

    13:44 05.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "1234":

    Иди питай турците - те са на друго мнение. И не не ги защитавам, а съм Реалист.

    Левски са го осъдили и за убийство.

    Коментиран от #104

    13:46 05.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Това е долна лъжа, защото всички

    2 0 Отговор
    които четем редовно и форума на факти бг, знаем, че Русия много отдавна свърши ракетите!!!

    13:50 05.08.2026

  • 104 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Реалист":

    Правите ли разлика между убийство, масови убийства и геноцид, защото е огромна. Полша това никога няма да го приеме, а вие отидете там и ги убедете, щом мислите, че можете.

    13:52 05.08.2026

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