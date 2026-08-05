Масиран удар по Киев! Руската армия изстреля 4 ракети "Циркон" и 24 "Искандер"

В нощта срещу 5 август Русия нанесе масирана атака срещу Киев с балистични ракети и реактивни безпилотни летателни апарати. Изстреляни са 4 противокорабни ракети "Циркон“/"Оникс“ и 24 балистични ракети "Искандер-М/С-400“, пише Фокус.
Групите за наблюдение съобщават за десетки високоскоростни цели в столицата на Украйна и областта. В Киев са се чули поредица от експлозии, в редица райони има поражения, загинала е една жена, а още 24 души са ранени, в район Голосеевски е настъпила теч на амоняк.
В Броварския район има мащабни пожари в складове в Бровари, селището Велика Димерка, село Квитневе и село Победа.
Във Фастовски район е потушен пожар на територията на едно от предприятията, като са изгорели превозни средства.
В Бучански район все още се гаси пожар в складова сграда в село Чайки. В село Софиевска Борщагивка вече е ликвидиран пожар на територията на логистично предприятие.
Подразделенията на ДСНС все още работят на четири места в Броварския район, на две — в Бучанския и на едно — във Фастовски район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крайно време
Време е, работете, украинци-герои
Коментиран от #10, #37, #43, #49, #56
12:52 05.08.2026
2 Пич
Очаквайте продължение.....
12:53 05.08.2026
3 Имало е
12:54 05.08.2026
4 Масирани удари по Киев,
Коментиран от #31, #47, #48
12:54 05.08.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #13, #14, #16, #26, #30, #42
12:54 05.08.2026
6 У0400
12:55 05.08.2026
7 КИКИ
И един друг си го позволи и истоията резказва и до днес какво се случи с него.
12:55 05.08.2026
8 Фейк
Коментиран от #15
12:56 05.08.2026
9 Ами Франция може пожарни
12:56 05.08.2026
10 факуса
До коментар #1 от "Крайно време":ха ха работят 1.20 под чернозема,не драскай ами оди,че свършват
12:56 05.08.2026
11 Удри ги с атома бе
Коментиран от #24
12:57 05.08.2026
12 ЗЕЛЕНИЯ ВСЕ ПО ЧЕСТО
12:58 05.08.2026
13 Папуц
До коментар #5 от "стоян георгиев":"Циркон“/"Оникс“ и 24 балистични ракети "Искандер-М/С-400“
Аз два пъти прочетох статията, и веднъж след като прочетох и твоят пост.
Може ли да обясниш, ти от къде разбра за тези касетъчни бомби?
Групите за наблюдение не споменават за такива, но ти явно имаш вътрешна информация.
Благодаря предварително!
Коментиран от #23, #25
12:58 05.08.2026
14 си пън
До коментар #5 от "стоян георгиев":стоенчо,да ще има пръц от такива кат теб
12:58 05.08.2026
15 Диското е пълно щото
До коментар #8 от "Фейк":Укрите искат да умрат празнувайки🤣🤣🤣
12:58 05.08.2026
16 Жен-шен
До коментар #5 от "стоян георгиев":Аааа нужно е нужно! Нали ,, девизът" е до последният украинец!
12:59 05.08.2026
17 Хайо
12:59 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 путин предсмъртно
12:59 05.08.2026
20 Обективни истини
Коментиран от #64
12:59 05.08.2026
21 Булдог
13:00 05.08.2026
22 Факт
Коментиран от #68
13:00 05.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Китай не дава атом
До коментар #11 от "Удри ги с атома бе":русия е китайска губерния и не може да прави каквото си иска!
13:00 05.08.2026
25 Хайо
До коментар #13 от "Папуц":Защо обръщаш внимание на Сюлейман ?
13:01 05.08.2026
26 ОБЕКТИВЕН
До коментар #5 от "стоян георгиев":И до №6 и №7: Оставете глобалистките, неолиберални опорки. Дори да заблудите в нета някой шаран, НА ТЕРЕН СТАВА КАКВОТО ТРЯБВА и новият световен ред, добър или лош, ще произтече от това, не от опорките на тези, за които работите. Като сте се поделтили толкова за нацизма на колективния Запад и Зеленски, идете да накажете лошите руснаци. Ще си дойдете само след 3-4 дена. В ковчези... Дърдорковци...
Коментиран от #75
13:01 05.08.2026
27 Това Не е вярно
13:01 05.08.2026
28 4 ракети въобще не са
13:01 05.08.2026
29 Лопата с чип
не вярвам да е така!
те нали руснаците свършиха ракетите още преди три години?
Анатоли, не ни "пускай по пързалката" с така невярна информация, моля!
Киев се пази от патриоти, от еф-ки, от нато, от полски трактористи и румънски фермери- не вярвам да са го пуцали руснаците.
13:01 05.08.2026
30 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #5 от "стоян георгиев":Обратното ! Украйна използва касетъчни боеприпаси на бойното поле. От 2023 година ! Това беше официално потвърдено от Белия дом още през лятото на 2023 г., когато САЩ започнаха да снабдяват Киев с артилерийски касетъчни снаряди (DPICM), за да компенсират недостига на конвенционални .
13:02 05.08.2026
31 масква дими
До коментар #4 от "Масирани удари по Киев,":СВО нма за цел да избива мирни хора каза Жужето пухин!
13:02 05.08.2026
32 оня с коня
До коментар #18 от "Единствено се чудя":Откъде Напалм след като всички Рафинерии в Русия са в Развалини?
Коментиран от #53
13:02 05.08.2026
33 А нашата ,, превъзходна ,,
13:03 05.08.2026
34 Евгений КънеФ
13:04 05.08.2026
35 Баце ЕООД
13:05 05.08.2026
36 Нека позная
Коментиран от #40
13:06 05.08.2026
37 С какво
До коментар #1 от "Крайно време":Бе питка заспала? Нема ора, нема ракети, нема смисъл.
13:06 05.08.2026
38 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺
13:06 05.08.2026
39 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:07 05.08.2026
40 Ооо това
До коментар #36 от "Нека позная":Е минимум. Даже контранастъпление правят по земя, въздух, под земя, море, космос и по сирене
13:07 05.08.2026
41 Олеле
13:07 05.08.2026
42 Ко каза , ко
До коментар #5 от "стоян георгиев":нещо за един плаж да чу , тука последните дни?
а за едно училище преди няколко месеца?
а за едни дечица, преди три години?
а за едни изгорени живи хора в Одерса?
кое е варварско , според теб, че нещо май не си наред възприятията?
13:07 05.08.2026
43 Крайно време
До коментар #1 от "Крайно време":е евтините драскачи като тебе да изчезнат завинаги
13:08 05.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 оня с коня
13:11 05.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хм...
До коментар #4 от "Масирани удари по Киев,":Демилитаризация? Че украинската армия вече е сред най-дибре въоръжените и с опит в цял свят. Какво точно искахте да постигнете, пък какво стана? Е, поне биолабораториите намерихте ли? Да не вземе да прелети някой заразен гълъб само към масква.
Коментиран от #61, #67
13:11 05.08.2026
48 1234
До коментар #4 от "Масирани удари по Киев,":Ти първо вземи да превземеш фланговете на Бахмут, после пиши други измислици ;-)!
Коментиран от #59
13:11 05.08.2026
49 Българин
До коментар #1 от "Крайно време":Малка дискотека тази нощ!А?За радост на дебелогъ...зия клоун!
13:12 05.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А някакви лоши
13:13 05.08.2026
52 Херодот
13:13 05.08.2026
53 оня с х.я
До коментар #32 от "оня с коня":Конски ,продавай бмв-то на някой роммм докато има мераклии и дари парите на Украйна ,че съвсем скоро дъргела и за подарък няма да го искат !
13:13 05.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дрисула
13:14 05.08.2026
56 1234
До коментар #1 от "Крайно време":Това което виждаш в Киев е точно в отговор на тва което Киев сервира, ама умножено по десет.
Може да им сервираш нова порция, ще получиш десет върнати.
Тази игра може да се играе от двама и то асиметрично.
Едните могат, другите не могат.
Ти си от коалицията на неможещите, така че, не се пъни.
Коментиран от #62
13:15 05.08.2026
57 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #69, #76
13:15 05.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Кви фланговете на Бахмут бре
До коментар #48 от "1234":Те братушките Киев ще сринат ти за Бахмут....
13:17 05.08.2026
60 Хохо Бохо
13:17 05.08.2026
61 хахаха
До коментар #47 от "Хм...":Най добрите украински военни специалисти отидоха в Бахрейн да дават акъл на американците за дроновете и само 8 часа по късно бяха ликвидирани от ирански Шахед:)))
Реално погледнато украинска армия вече няма, има 3 милиона безследно изчезнали /за да не плаща Зельо обезщетения/ и 16 годишни момчета и 60 годишни старци заловени по улиците:) Не случайно Украйна губи територии всеки изминал ден, миналата година поне някое село си връщаха, сега и това не могат:)
И едно въпросче: защо след като са най добре въоръжени Зеленски по цял ден реве за оръжия?
13:18 05.08.2026
62 Скиталец
До коментар #56 от "1234":Ти какво предлагаш? Цяла Източна Европа да се предаде на Русия и руските олигарси да ни грабят, както ни грабеха 45 години та накрая ни оставиха без индустрия, без селско стопанство с един Жан Виденов, който и банките фалира.
Роб ли искаш да си? И ти и децата ти и съгражданите! Роби!
Коментиран от #73
13:18 05.08.2026
63 Един
какво правят - "разорават" руските целини ?!
13:19 05.08.2026
64 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "Обективни истини":Само в Русия могат да бусовизират хора за войната срещу Запада!
13:19 05.08.2026
65 az СВО Победа 81
«Мы еще даже не начинали»!
13:19 05.08.2026
66 Ачо
13:19 05.08.2026
67 Ква украинска армия бълнуваш бе
До коментар #47 от "Хм...":Ако не е Запада ще са кръгла нула
13:20 05.08.2026
68 Шалтето
До коментар #22 от "Факт":Клоунче!Време е вече за номера с въженцето!Ще пориткаш ,ще пориткаш и ще ти мине!
13:20 05.08.2026
69 1234
До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":А целенето на складовете на Уайлберис беше военна цел, това сосоросидите сте супер нагли същества. Ето сега всички складове в Киев са изнесени, каквото сееш това жънеш соросоиде!!
Коментиран от #80
13:21 05.08.2026
70 Шалтето
13:22 05.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Киев вода няма
13:23 05.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Имало някакъв руснак
Бизнесът оттам потекъл по следния начин - момците от ЧВК "Ястреб" ловят наркомани и алкохолици от близките градове и ги заставят да подпишат договор с ВС на РФ и ги правят част от това ЧВК "Ястреб". После ги пращат в атака. Украинците ги убиват - началникът прибира парите.
Тоя хубав човек, хем чисти Русия от алкохолици , хем пачка прави. Преди време го вкарали в затвора - не знам, за какво... мошеничество ли било... някакви такива работи.
Въобще Русия е страна на неограничените възможности. Заповядайте! Путин ви покани да се преселвате! Спасете се от гейовете в Европа, заживейте в Русия. ЧВК "Ястреб" ще ви осигури работа.
13:24 05.08.2026
75 Владо Бункерния
До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":Само че ковчезите са в посока русия и рекордите за ликвидирани ватенки се подобряват с всеки изминал месец. Друг въпрос е, че е смешно да ни плашиш с някакши руснаци, при положение, че русначетата на фронта са малцинство и повечето са наемници от републиките, северна корея, африка и латинска америка. От руснак войник не става. Митичните страшни руснаци са само в болната ти глава. Понял?
Коментиран от #81, #82, #83
13:24 05.08.2026
76 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Лап Пай У Йотт бре ,дупнишки придворен Звездоброец -хъесосс !
13:24 05.08.2026
77 Бой по бандерите
13:25 05.08.2026
78 За какво им е амоняк
13:25 05.08.2026
79 Скиталец
До коментар #73 от "1234":Предлагам да сме просперираща държава. Да натирим Боко, Пеевски, КРадев в затвора. Да поставим бандити, крадци, олигофрени, пияндури, тъпаци на мястото им. Да си почистим улиците, да си оправим държавата и да станем истинска нация.
Или ти като човек дето цял живот е правил теманета на руснаци, а дядо ти на турци - не можеш да си представиш такава концепция - независим и силен!
Коментиран от #88, #91
13:26 05.08.2026
80 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #69 от "1234":В терористична страна, чиято икономика е изцяло на военни релси, всяка цел е легитимна.
Коментиран от #86
13:27 05.08.2026
81 хахаха
До коментар #75 от "Владо Бункерния":Само дето при всяка размяна на трупове украинците са в пъти повече:))) Последната беше 76 руснака срещу 1254 урки:))) Но ти дерзай дженди:)))
П.П. Да ми припомниш руските ракети коя година свършиха мечтателю:)))
Коментиран от #85, #87
13:28 05.08.2026
82 Русия е сила
До коментар #75 от "Владо Бункерния":А напротив. Руснаците са силни войници срещу по-малки народи. Направо си побеждават.
Например победиха чеченците само за 10 години. Срещу украинците, които са 40 пъти повече,ще им трябват само 40 х 10 години!
13:29 05.08.2026
83 Правилно отбеляза
До коментар #75 от "Владо Бункерния":Че ковчезите от фронта връщат в Русия не руснаци а наемници,затворници или от републиките но какво се връща в Украйна....Ами украинци...вече много от тях млади...то доброволци няма та ги ловят по улиците
13:30 05.08.2026
84 нацисткте заслужават
13:30 05.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 1234
До коментар #80 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Цялата кратуна ти е пълна с опорки, терористична е странта дето си избива собствените граждани защото говорели руски и национален герой им е Бандера. Слагай свастиката и беж на фронта да ни покажеш как се прави. Стига си се правил на диванен генерал с НПО парички.
Коментиран от #89
13:31 05.08.2026
87 бурит
До коментар #81 от "хахаха":Вчера каза, че урките са били 7000.
Само да питам, ти присъства ли на обмена? Знаеш ли, колко влакови композиции са това?
Коментиран от #92
13:32 05.08.2026
88 хахаха
До коментар #79 от "Скиталец":По добре теманета на руснаци отколкото седнал в скута на Шиши като вас петроханците:))) Да не говорим, че ББ се оказа много по умен от Киро, за двата пръста чело Мирчев, бореца с разносвачи на пици, няма смисъл да споменавам:)
13:32 05.08.2026
89 Реалист
До коментар #86 от "1234":Какво му е на Бандера? Нещо като украински Васил Левски е бил. Или смяташ Васил Левски за нацист?
Коментиран от #95, #96
13:33 05.08.2026
90 Истината
Коментиран от #93, #94, #99
13:33 05.08.2026
91 1234
До коментар #79 от "Скиталец":Това което си написал са утопии, а мен може да ме коментираш ако ме познаваш, аз не ви познавам и ви коментирам по това което пишете, а то е нонсенс. Мисленето ви е на слуга. Но като ви харесва да се продавате на Запад, хубаво, сега е момента и времето, изборът си е ваш.
Коментиран от #98
13:34 05.08.2026
92 Реалност
До коментар #87 от "бурит":За миналия месец общо са малко над 7 000. За влаковите композиции ти явно си присъствал, така че сподели.
13:35 05.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 1234
До коментар #89 от "Реалист":Не си спомням организацията създадена от Левски да е да правила масови кланета на хора, Волина например, а УПА ги е правила. Други въпроси имате ли? И вземете прочетете нещо за Бандера и Шукевич, ако мислите, че не са истина, отидете в Полша и си кажете мнението, няма да се върнете.
Коментиран от #101
13:40 05.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Удри Зельо
13:41 05.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Така е
До коментар #90 от "Истината":Удар по склад на руска спидиторска фирма - 100% ефективност, удари по химически завод, три военни склада и 5 електроцентрали - 0% ефективност...съгласих се
13:44 05.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Реалист
До коментар #95 от "1234":Иди питай турците - те са на друго мнение. И не не ги защитавам, а съм Реалист.
Левски са го осъдили и за убийство.
Коментиран от #104
13:46 05.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Това е долна лъжа, защото всички
13:50 05.08.2026
104 1234
До коментар #101 от "Реалист":Правите ли разлика между убийство, масови убийства и геноцид, защото е огромна. Полша това никога няма да го приеме, а вие отидете там и ги убедете, щом мислите, че можете.
13:52 05.08.2026