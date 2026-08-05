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В Гърция арестуваха собственик на хотел, държал тялото на баща си във фризер, за да взима пенсията му

В Гърция арестуваха собственик на хотел, държал тялото на баща си във фризер, за да взима пенсията му

5 Август, 2026 18:08 755 12

  • гърция-
  • фризер-
  • тяло-
  • лакония-
  • полиция

Мъжът е признал, че е държал тялото на баща си във фризера в продължение на две години и половина

В Гърция арестуваха собственик на хотел, държал тялото на баща си във фризер, за да взима пенсията му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Гърция арестуваха мъж, държал тялото на починалия си баща си две години и половина във фризер, за да взима пенсията му, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.

Задържаният мъж е бил собственик на хотел в село Мистра, област Лакония на полуостров Пелопонес. Полицейските власти са открили тяло на 90-годишен мъж във фризера на хотелския комплекс, който е бил затворен от по-рано.

Според информацията на информационния сайт pelop.gr по случая е задържан 55-годишният син на възрастния мъж. Той е признал, че е държал тялото на баща си във фризера в продължение на две години и половина. Мъжът е взимал пенсията както на баща си, така и на починалата си преди години майка.

Случаят е разкрит, след като до полицията достигнала информация, че възрастният мъж, роден през 1936 г., не е бил забелязван от дълго време. Вчера синът му е привикан на разпит, като е обяснил, че баща му е заминал за Атина, където живее в момента. След разпит на другия син на възрастния мъж, е установено, че собственикът на хотела е дал заблуждаваща информация. При направен обиск в хотела е намерено тялото на 90-годишния мъж. Синът му е бил задържан.

Пред полицаите той е признал, че баща му е починал преди две години и половина от естествена смърт и вместо да обяви смъртта му пред властите, го е сложил във фризер. Целта му е била да взима пенсията на възрастния мъж. Допълнително е взимал и пенсията на майка си, която се е полагала на баща му след смъртта ѝ преди години. Днес мъжът ще се яви в съда в Спарта.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    А гласувал ли е както тука е бг ????

    Коментиран от #6

    18:10 05.08.2026

  • 2 Това е масова практика там

    10 1 Отговор
    Както и в Италия

    18:12 05.08.2026

  • 3 При нас имаше

    2 8 Отговор
    поне 4 случая с гладни путинци.
    Не им сигнали помощите за хазарт.

    18:12 05.08.2026

  • 4 Еми ако беше

    8 2 Отговор
    Неук, кафяв или чаршаф, щеше урсулианите да му плащат всичките сметки. Но човекът е нормален, коремен европеец. Подложен на дискриминация от този съюз в полза на т.н. "мигранти", които харчат парите на ЕС без да са платили и 1 цент данъци в този съюз, този човек се е опитал някак си, сам да намира начини да оцелява. И баща му, няма да му се разсърди, даже ще е радостен, по този начин да помогне финансово на сина си!!!

    18:12 05.08.2026

  • 5 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Баба пита в аптеката:
    - Имате ли анти-виагра?
    - Как бе, бабо, вчера дойде мъжът да иска виагра, пък ти сега обратното?
    - Ами той снощи получи сърдечен удар и сега не можем да затворим ковчега.
    Та и гръцка така.

    18:14 05.08.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Само 1 път...

    18:14 05.08.2026

  • 7 А отчуждението?

    8 1 Отговор
    В Германия често намират скелет, "седи" с дистанционното в хола, телевизора му работи... Пенсията си му е идвала цели 2 г. на сметката, от там всички други са си получавали парите за ток, вода, интернет, данъците и т.н. И никой не е разбрал цели 2 г., че този не е излизал от жилището си от много отдавна. Отчуждение... "Цивилизация "!

    Коментиран от #11

    18:22 05.08.2026

  • 8 Нашите пък турци

    3 1 Отговор
    Просто ги опяват и заравят на някоя поляна без смъртен акт и продалжават да им взимат пенсиите с години . В предаването "Съдебен спор" имаше такъв казус но оня съдията изтръпна рязко, загуби и ума и дума и после побърза предаването да приключи

    18:22 05.08.2026

  • 9 Много е скъпо погребението в Гърция

    4 1 Отговор
    А кремацията е забранена по религиозни причини и ги карат в България да ги горят и за тва масово си ги държат във фризери докато го уредят ! Не си правя майтап. Ако го държат в морга иначе е 122 евро на ден

    18:27 05.08.2026

  • 10 Това е

    1 2 Отговор
    копейско ежедневие.
    Голяма работа! Да мрат от глад ли?

    18:39 05.08.2026

  • 11 Плешив чичко скруч

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А отчуждението?":

    Звучи като при 1984 Оруел общества тотално контролирани и в същото време унижавани само че те ръкопляскат

    18:39 05.08.2026

  • 12 kанибал Лектър

    0 3 Отговор
    Как не е сетил да го сготви на гостите на хотела си. Щеше да изкара още накой еврак отгоре.

    18:44 05.08.2026

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