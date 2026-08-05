В Гърция арестуваха собственик на хотел, държал тялото на баща си във фризер, за да взима пенсията му

В Гърция арестуваха мъж, държал тялото на починалия си баща си две години и половина във фризер, за да взима пенсията му, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.
Задържаният мъж е бил собственик на хотел в село Мистра, област Лакония на полуостров Пелопонес. Полицейските власти са открили тяло на 90-годишен мъж във фризера на хотелския комплекс, който е бил затворен от по-рано.
Според информацията на информационния сайт pelop.gr по случая е задържан 55-годишният син на възрастния мъж. Той е признал, че е държал тялото на баща си във фризера в продължение на две години и половина. Мъжът е взимал пенсията както на баща си, така и на починалата си преди години майка.
Случаят е разкрит, след като до полицията достигнала информация, че възрастният мъж, роден през 1936 г., не е бил забелязван от дълго време. Вчера синът му е привикан на разпит, като е обяснил, че баща му е заминал за Атина, където живее в момента. След разпит на другия син на възрастния мъж, е установено, че собственикът на хотела е дал заблуждаваща информация. При направен обиск в хотела е намерено тялото на 90-годишния мъж. Синът му е бил задържан.
Пред полицаите той е признал, че баща му е починал преди две години и половина от естествена смърт и вместо да обяви смъртта му пред властите, го е сложил във фризер. Целта му е била да взима пенсията на възрастния мъж. Допълнително е взимал и пенсията на майка си, която се е полагала на баща му след смъртта ѝ преди години. Днес мъжът ще се яви в съда в Спарта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #6
18:10 05.08.2026
2 Това е масова практика там
18:12 05.08.2026
3 При нас имаше
Не им сигнали помощите за хазарт.
18:12 05.08.2026
4 Еми ако беше
18:12 05.08.2026
5 Сатана Z
- Имате ли анти-виагра?
- Как бе, бабо, вчера дойде мъжът да иска виагра, пък ти сега обратното?
- Ами той снощи получи сърдечен удар и сега не можем да затворим ковчега.
Та и гръцка така.
18:14 05.08.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Само 1 път...
18:14 05.08.2026
7 А отчуждението?
Коментиран от #11
18:22 05.08.2026
8 Нашите пък турци
18:22 05.08.2026
9 Много е скъпо погребението в Гърция
18:27 05.08.2026
10 Това е
Голяма работа! Да мрат от глад ли?
18:39 05.08.2026
11 Плешив чичко скруч
До коментар #7 от "А отчуждението?":Звучи като при 1984 Оруел общества тотално контролирани и в същото време унижавани само че те ръкопляскат
18:39 05.08.2026
12 kанибал Лектър
18:44 05.08.2026