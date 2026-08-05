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Георги Кандев: Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Георги Кандев: Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

5 Август, 2026 19:25 1 626 47

  • георги кандев-
  • мвр-
  • главен секретар

Тихомълком тръгнаха смените на шефовете на областните дирекции на МВР, които накараха българите да повярват, че промяната е възможна

Георги Кандев: Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Тихомълком тръгнаха смените на шефовете на областните дирекции на МВР, които накараха българите да повярват, че промяната е възможна. И които сегашната власт хвалеше за провеждането на честните избори.

Това написа във "Фейсбук" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Съветниците", които стоят зад тези рокади, обаче забравят, че системата – това са хората!

А “реформата” на системата не може да е реставрация на кадри от предишните времена!

И с пенсионери на висши ръководни позиции, които освен кадруване и кабинетни игри друго не правят, докато полицаите на улицата едва успяват да покрият задачите си.

Следете кой още ще бъде “прибран” и кой ще изгрее на висок пост. Това засяга всички българи, които виждаха надеждата и се надяваха на нов ред в държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    36 3 Отговор
    Онези двамата боклуци, циониста и софиянеца кога ще ги приберат да ги погребат?

    19:27 05.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    63 13 Отговор
    Питайте хората в Благоевград каква гад е Кандев.

    Коментиран от #5

    19:28 05.08.2026

  • 3 Ивайло Мирчев

    51 7 Отговор
    Кандев, я кажи какво работеше баща ми и дали е регистриран доносник от ДС?

    19:29 05.08.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 6 Отговор
    Да ЖИВЕЕ" ДЕМОКРАЦИЯТА"!!!
    -при вас, обаче-хахахааххв

    19:29 05.08.2026

  • 5 Ей лизач

    21 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Отивай да душиш край парламента за келепир. Егати мързела софийски.

    19:29 05.08.2026

  • 6 Добро Утро !

    9 1 Отговор
    Влаота Трябва да е Осигурена !
    И Защитена !

    19:30 05.08.2026

  • 7 Овчар

    43 4 Отговор
    Кадърните му колеги отдавна напуснаха системата осъзнавайки че вместо да гонят престъпници те на практика изпълняват техните заповеди...! Останаха само мишки и плъхове който гонят пантери..!

    19:30 05.08.2026

  • 8 Горски

    33 6 Отговор
    Те всички кадри, назначени от това правителство са завършили най-престижните университети - ЮЗУ, Библиотекарския...бас държа че даже не знаят от къде се влиза в тях. Важното е да са точни с парите за да получат диплома. Всичкото шеф на МВР завършило Магнаурската школа, колкото да има виШу....Хвани единия та удари другия. Какво стана с проверката на Пеевски, който няма доходи, санкциониран е по закона "Магнитски" за пране на пари и корупция, но ползва частни самолети и полети за милиони?

    Коментиран от #14, #30

    19:31 05.08.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 4 Отговор
    ГЕОРГИ КАНДЕВ И АНДРЕЙ ГЮРОВ
    ПРИ ВСЕ ЧЕ СА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКО
    НИКОГА , АМА НИКОГА
    НЕ СА ЧУВАЛИ ЗА ПЕТРИЧКАТА МИТИНЦА,
    СИК И МАДЖО , ПАШАТА , МАРГИНИТЕ , ЛЮБЧО ВАСИЛЕВ, ФК СЛАВИЯ
    .....
    И ЗАТОВА НИКОГА НЕ СА ПРАВЕЛИ АКЦИИ СРЕЩУ ТЯХ :)
    ТЕ СА ПО " МАЛКИТЕ СКЛУПТУРИ - МАЛКАТА ПЛАСТИКА "

    19:33 05.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    44 4 Отговор
    ЩО КАНДЕВ НЕ ХВАНА ФАБРИКАТА ЗА ФЕНТАНИЛ В СОФИЯ ?
    .....
    ЩОТО НЕ Е РЕНТАБИЛНО :)

    19:34 05.08.2026

  • 11 По важно е че ти си изхлези

    9 2 Отговор
    Споко има напред още да видиш
    Иначе си хибав

    19:34 05.08.2026

  • 12 ХиХи

    17 4 Отговор
    Ако се бехте разменили с Лама Гюро имахте повече шансове, пък сега Коцето ще е на белотаж ако има такъв

    19:35 05.08.2026

  • 13 Ква Надежда ? Бе !

    16 2 Отговор
    Всички сте За Изринване !

    Щом Едно Ла --- но !

    Не Познава Закона !

    Значи Не Е За Там !

    19:35 05.08.2026

  • 14 Характерно за всички медии в България

    36 3 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    - Ще видиш безброй много статии срещу Радев и неговото правителство
    - Ще видиш още повече статии срещу Русия и Путин

    - Няма да видиш НИТО ЕДНА СТАТИЯ, КЪДЕТО ТОЧНО ДА Е ОБЯСНЕНО КАКВО Е НАПРАВИЛ Пеевски, защо е в списъка Магнитски, откъде взема парите си и повече подробности
    - Няма да видиш НИТО ЕДНА СТАТИЯ, КЪДЕТО ТОЧНО ДА Е ОБЯСНЕНО КАК Борисов в продължение на 15 години точеше присъединителните фондове на ЕС, къде изчезнаха тези пари.

    Коментиран от #21

    19:35 05.08.2026

  • 15 Да, да

    8 2 Отговор
    Голем смех!

    19:36 05.08.2026

  • 16 ВСЯКА КУКА В БЪЛГАРИЯ

    22 3 Отговор
    Е жадна за власт.

    19:36 05.08.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 6 Отговор
    УЖ КАНДЕВ МЪЖ И ПИЧ
    .....
    ПЪК МЪЛЧАТ С ЮНАК ГЮРО ЗА РУЖА ИГНАТОВА, ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА , ПЕТРОХАН И
    ВАСКО ТЕРЗИЕВ :)

    19:38 05.08.2026

  • 18 абсолУТЕН КАуНЯК

    7 2 Отговор
    абе ека ун я М...И

    19:38 05.08.2026

  • 19 тиририрам

    24 4 Отговор
    Кандев, ако искаш да ставаш вицепрезидент, трябва да зарежеш КЛИШЕТАТА и да покажеш оригинална мисъл! Можеш ли?

    19:39 05.08.2026

  • 20 Перо

    23 5 Отговор
    Не знам кой вмени на тоя селянин от “демократичната”, джендърска полиция, че е вундеркинд и че е имал успех в изборната престъпност! Циганите си гласуваха под строй! Че Министъра на МВР по това време се хвалеше на ляво и дясно, това не означава реален успех! Сега джендърската селяния от Гоце Делчев, един бивш провален президент, един също провален служебен премиер и тоя присламчен полицай, от свинските черва, който очаква да стане вице-президент и започна с плювките да заработва актив за ПП!

    19:41 05.08.2026

  • 21 Горски

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Характерно за всички медии в България":

    Така е, понеже продажните медии се финансират именно от тези двамата толупи.

    19:41 05.08.2026

  • 22 Кои са тези ченгета

    13 2 Отговор
    Които били накарали българите да повярват, че промяната била възможна? Нещо дали съвсем не се побъркаха разните му там рано пенсипнирани паткани ?

    19:45 05.08.2026

  • 23 Геро

    18 1 Отговор
    Кандев, като те гледам не вдъхваш доверие. Такива като теб ако си публикуват СВ то няма и за чистачи на кенефи да станат. Ясен си като бял ден - от комунистическо котило си, а тези добре ги познавам и днес сте с ония дето ви манипулираха и финансираха. Лошото е, че народът няма информация за такива като теб. Само който ви е сърбал попарата ви познава. И спри да пишеш оправдателни писма, няма смисъл.

    Коментиран от #36

    19:45 05.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Той

    16 1 Отговор
    А Кандев, като е голям борец и сбъдва мечтите на хората/ изцяло ПР акция/ защо си тръгна без да каже кой го е “натискал” и за кои ценности разбра, са са му ограничени след толкова години служба.

    19:46 05.08.2026

  • 27 Не може да бъде

    10 1 Отговор
    Кандев милиционера се изказа.Колко дела бяха прекратени заради фалшивите анонимни сигнали .Дори трябваше потърпевшите да искат обезщетение за полицейски произвол на предходните избори.Този е избора за вице ,то е трагично ,полицай да е вице и точно Кандев който сам напусна !

    19:47 05.08.2026

  • 28 А теб да те питам кой те направи

    9 1 Отговор
    главен секретар на МВР и защо ?

    19:47 05.08.2026

  • 29 маке

    13 1 Отговор
    Кандю, ама за нищо не ставаш, Гюргата дето сте тандем цъщо

    19:48 05.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бухат и пенсия и заплата

    4 0 Отговор
    Че някой и ТЕЛК но иначе много принципни били и когато ги освободят рев че било по политически причини. А нали точно тяхните изтърсаци искаха съкращения да има ? А?

    19:51 05.08.2026

  • 32 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Потомствен милиционер барнат в костюм на Armani .Брей,брей.

    19:52 05.08.2026

  • 33 ГлейсиКефа

    5 0 Отговор
    Бурсук

    19:55 05.08.2026

  • 34 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ми те бяха назначени преди няколко месеца на база политическа ориентация, те не бяха годни за позиция в системата така или иначе.

    19:56 05.08.2026

  • 35 хъхъ

    2 0 Отговор
    Родната милиция - биещото сърце на партията!

    19:58 05.08.2026

  • 36 3.14К

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Геро":

    То цялата жълтопаветна общност са от комунистическо котило.

    19:59 05.08.2026

  • 37 АЛО КАНДЕВ

    1 0 Отговор
    ДА НЕ СИ СИ ПОВЯРВАЛ ЧЕ СИ ГОЛЯМ ПОЛИЦАЙ НАД 30г. СЪМ БИЛ ПОЛИЦАЙ ТАКИВА КИКАМОРИ НАЗНАЧИХТЕ С ДЕЧЕВ НЯМАШ И СИ ПРЕДСТАВА МОГА ДА ГОВОРЯ И ЗА КОНКРЕТНО ЛИЦЕ ТЪЙ ЧЕ НЕСЕИЗКАЗВАЙ НЕПОДГОТВЕН.

    20:05 05.08.2026

  • 38 А ти Кандев

    2 0 Отговор
    Не беше ли пенсионер на висш ръководен пост ?

    Коментиран от #41

    20:07 05.08.2026

  • 39 Краварска медия

    0 0 Отговор
    Жалка картинка

    20:09 05.08.2026

  • 40 Укротролея да хване скоротечен рак!

    1 1 Отговор
    Укротролея да хване скоротечен рак!

    20:12 05.08.2026

  • 41 Ъхъъъъ....

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "А ти Кандев":

    За да се пенсионира рано някой като полицай, са необходими 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени в системата на МВР. Георги Кандев е роден. 1975 г. на 51 г. и е пенсионер. Обикновено се пенсионират дори на около 44 години ,взимат накуп около 30 хиляди и веднага почват някаква нова работа

    Коментиран от #46

    20:13 05.08.2026

  • 42 На това нашето

    0 0 Отговор
    Племе му е много трудно да започне да мисли. Чета тук коментари на хора който не са забили един пирон през живота си, но са откраднали много от другите. Такива никога не могат да харесат Кандев.

    20:13 05.08.2026

  • 43 Зеления

    2 1 Отговор
    Еххх какво леке си Кандееев, Кандев.
    Твоя министър още на третия ден уволни всичко което шаваше в МВР, а ти сега морал си почнаш да държиш. Ако толкова МВР ти беше на сърцето да си беше стоял главен секретар....ама нали пуста лакомия с мераци за вицепрезидент и прах в очите на хората с разни измислени причини защо напусна...

    20:17 05.08.2026

  • 44 бай Иван

    2 0 Отговор
    Кандев бре ! Та ти си си същият парашутист стигнал до главен секретар. И от тебе морални тиради , а не ! Айде нема нужда. Ходи мини Тойотата на човека от Благоевград на мивката без пари при Картофа. Кой караше иззета кола и трупаше фишове на собственика? И кой ги плащаше ? Не стига ,че му караше на човека колата, та и фишовете ти е плащал по това което излезе по пресата. За такова нещо трябваше да си на прокурор.

    20:23 05.08.2026

  • 45 АЙДЕ ГЪЧ

    1 0 Отговор
    ЩО СЕ НЕ СКРИЕШ БЕ ПУяК

    20:27 05.08.2026

  • 46 бай Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ъхъъъъ....":

    Няма как Кандев да е пенсионер ако е 1975 год по простата причина ,че освен тези показатели които си посочил се иска и възраст като мисля,че минимума вече е 55 години за първа категория т.е няма как да е пенсионер от МВР на 51 година та дори да има другите необходими показатели.

    20:28 05.08.2026

  • 47 КОЛКО ОТВРАТИТЕЛНО

    0 0 Отговор
    Колко непрофесионално колко порочно. Хората им повярвали НЕКВА промяна правили и те ППДБ и герба и шиша и СЛАФЧО ЗАФЧО. Лъжи и ОПОРКИ. Всичко при вас беше кражби лъжи и договорки. И чу се днес още една далавера 2024 ГОД при вас е дадена за ползване сграда на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ под наем а там се произвеждали наркотици. И на Петрохан и на Калотина все далавери. СЕГА СЕ ВИЖДА ЧЕ ВЛАСТТА СИ ВЪРШИ РАБОТАТА. СЛУЖБИТЕ РАБОТЯТ. А ЧИСТКАТА Е НЕОБХОДИМА.

    20:29 05.08.2026

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