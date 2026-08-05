Георги Кандев: Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!
Тихомълком тръгнаха смените на шефовете на областните дирекции на МВР, които накараха българите да повярват, че промяната е възможна. И които сегашната власт хвалеше за провеждането на честните избори.
Това написа във "Фейсбук" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.
"Съветниците", които стоят зад тези рокади, обаче забравят, че системата – това са хората!
А “реформата” на системата не може да е реставрация на кадри от предишните времена!
И с пенсионери на висши ръководни позиции, които освен кадруване и кабинетни игри друго не правят, докато полицаите на улицата едва успяват да покрият задачите си.
Следете кой още ще бъде “прибран” и кой ще изгрее на висок пост. Това засяга всички българи, които виждаха надеждата и се надяваха на нов ред в държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
19:27 05.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
19:28 05.08.2026
3 Ивайло Мирчев
19:29 05.08.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
-при вас, обаче-хахахааххв
19:29 05.08.2026
5 Ей лизач
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Отивай да душиш край парламента за келепир. Егати мързела софийски.
19:29 05.08.2026
6 Добро Утро !
И Защитена !
19:30 05.08.2026
7 Овчар
19:30 05.08.2026
8 Горски
Коментиран от #14, #30
19:31 05.08.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРИ ВСЕ ЧЕ СА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКО
НИКОГА , АМА НИКОГА
НЕ СА ЧУВАЛИ ЗА ПЕТРИЧКАТА МИТИНЦА,
СИК И МАДЖО , ПАШАТА , МАРГИНИТЕ , ЛЮБЧО ВАСИЛЕВ, ФК СЛАВИЯ
.....
И ЗАТОВА НИКОГА НЕ СА ПРАВЕЛИ АКЦИИ СРЕЩУ ТЯХ :)
ТЕ СА ПО " МАЛКИТЕ СКЛУПТУРИ - МАЛКАТА ПЛАСТИКА "
19:33 05.08.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЩОТО НЕ Е РЕНТАБИЛНО :)
19:34 05.08.2026
11 По важно е че ти си изхлези
Иначе си хибав
19:34 05.08.2026
12 ХиХи
19:35 05.08.2026
13 Ква Надежда ? Бе !
Щом Едно Ла --- но !
Не Познава Закона !
Значи Не Е За Там !
19:35 05.08.2026
14 Характерно за всички медии в България
До коментар #8 от "Горски":- Ще видиш безброй много статии срещу Радев и неговото правителство
- Ще видиш още повече статии срещу Русия и Путин
- Няма да видиш НИТО ЕДНА СТАТИЯ, КЪДЕТО ТОЧНО ДА Е ОБЯСНЕНО КАКВО Е НАПРАВИЛ Пеевски, защо е в списъка Магнитски, откъде взема парите си и повече подробности
- Няма да видиш НИТО ЕДНА СТАТИЯ, КЪДЕТО ТОЧНО ДА Е ОБЯСНЕНО КАК Борисов в продължение на 15 години точеше присъединителните фондове на ЕС, къде изчезнаха тези пари.
Коментиран от #21
19:35 05.08.2026
15 Да, да
19:36 05.08.2026
16 ВСЯКА КУКА В БЪЛГАРИЯ
19:36 05.08.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПЪК МЪЛЧАТ С ЮНАК ГЮРО ЗА РУЖА ИГНАТОВА, ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА , ПЕТРОХАН И
ВАСКО ТЕРЗИЕВ :)
19:38 05.08.2026
18 абсолУТЕН КАуНЯК
19:38 05.08.2026
19 тиририрам
19:39 05.08.2026
20 Перо
19:41 05.08.2026
21 Горски
До коментар #14 от "Характерно за всички медии в България":Така е, понеже продажните медии се финансират именно от тези двамата толупи.
19:41 05.08.2026
22 Кои са тези ченгета
19:45 05.08.2026
23 Геро
Коментиран от #36
19:45 05.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Той
19:46 05.08.2026
27 Не може да бъде
19:47 05.08.2026
28 А теб да те питам кой те направи
19:47 05.08.2026
29 маке
19:48 05.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бухат и пенсия и заплата
19:51 05.08.2026
32 Сатана Z
19:52 05.08.2026
33 ГлейсиКефа
19:55 05.08.2026
34 Анонимен
19:56 05.08.2026
35 хъхъ
19:58 05.08.2026
36 3.14К
До коментар #23 от "Геро":То цялата жълтопаветна общност са от комунистическо котило.
19:59 05.08.2026
37 АЛО КАНДЕВ
20:05 05.08.2026
38 А ти Кандев
Коментиран от #41
20:07 05.08.2026
39 Краварска медия
20:09 05.08.2026
40 Укротролея да хване скоротечен рак!
20:12 05.08.2026
41 Ъхъъъъ....
До коментар #38 от "А ти Кандев":За да се пенсионира рано някой като полицай, са необходими 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени в системата на МВР. Георги Кандев е роден. 1975 г. на 51 г. и е пенсионер. Обикновено се пенсионират дори на около 44 години ,взимат накуп около 30 хиляди и веднага почват някаква нова работа
Коментиран от #46
20:13 05.08.2026
42 На това нашето
20:13 05.08.2026
43 Зеления
Твоя министър още на третия ден уволни всичко което шаваше в МВР, а ти сега морал си почнаш да държиш. Ако толкова МВР ти беше на сърцето да си беше стоял главен секретар....ама нали пуста лакомия с мераци за вицепрезидент и прах в очите на хората с разни измислени причини защо напусна...
20:17 05.08.2026
44 бай Иван
20:23 05.08.2026
45 АЙДЕ ГЪЧ
20:27 05.08.2026
46 бай Иван
До коментар #41 от "Ъхъъъъ....":Няма как Кандев да е пенсионер ако е 1975 год по простата причина ,че освен тези показатели които си посочил се иска и възраст като мисля,че минимума вече е 55 години за първа категория т.е няма как да е пенсионер от МВР на 51 година та дори да има другите необходими показатели.
20:28 05.08.2026
47 КОЛКО ОТВРАТИТЕЛНО
20:29 05.08.2026