Георги Кандев: Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората!

Тихомълком тръгнаха смените на шефовете на областните дирекции на МВР, които накараха българите да повярват, че промяната е възможна. И които сегашната власт хвалеше за провеждането на честните избори.

Това написа във "Фейсбук" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Съветниците", които стоят зад тези рокади, обаче забравят, че системата – това са хората!

А “реформата” на системата не може да е реставрация на кадри от предишните времена!

И с пенсионери на висши ръководни позиции, които освен кадруване и кабинетни игри друго не правят, докато полицаите на улицата едва успяват да покрият задачите си.

Следете кой още ще бъде “прибран” и кой ще изгрее на висок пост. Това засяга всички българи, които виждаха надеждата и се надяваха на нов ред в държавата.