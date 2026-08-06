Литва предупреждава: Русия може да използва украински дронове за провокации в Балтика

Литовското разузнаване смята, че Русия може да използва свалени украински дронове за провокативни операции в Балтийския регион, заяви министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Лидерите на Полша и трите балтийски държави - Литва, Латвия и Естония - предупредиха, че Москва може да планира атаки или саботажи срещу тях с цел да отклони вниманието от войната в Украйна и да отслаби международната подкрепа за Киев.

"Говорим за възможна операция под фалшив флаг с дрон, уж принадлежащ на Украйна. Една от целите е НАТО да се разколебае и да намали подкрепата си за Украйна. Но мога да уверя, че това няма да стане", заяви Каунас.

Президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи миналия месец, че според разузнавателна информация Русия подготвя възможни атаки срещу критична инфраструктура в страната. В резултат на това властите са засилили мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти.

От Кремъл отхвърлиха тези твърдения. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков ги определи като "поредната порция от страшни истории", които според него имат за цел да подготвят населението за по-нататъшна милитаризация срещу Москва.

Полша и балтийските държави, които са членове на НАТО и граничат с Русия, са сред най-активните поддръжници на Украйна. Те обвиняват Москва в опити за политически и информационен натиск, насочени към сплашване на региона.

През последните месеци няколко украински военни дрона, използвани за атаки срещу руски цели, са навлизали във въздушното пространство на Финландия и балтийските страни. Според Киев това се дължи на руските системи за радиоелектронна борба, които нарушават работата на безпилотните апарати.

Русия от своя страна обвинява балтийските държави, че могат да предоставят въздушното си пространство на Украйна като изходна точка за атаки срещу руски обекти. Литва, Латвия, Естония и Украйна отхвърлят тези обвинения.