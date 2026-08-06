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Литва предупреждава: Русия може да използва украински дронове за провокации в Балтика

Литва предупреждава: Русия може да използва украински дронове за провокации в Балтика

6 Август, 2026 14:18, обновена 6 Август, 2026 14:36 2 223 27

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  • балтика-
  • украйна

Вилнюс допуска сценарий с операция под фалшив флаг, чиято цел била да отслаби подкрепата на НАТО за Украйна

Литва предупреждава: Русия може да използва украински дронове за провокации в Балтика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литовското разузнаване смята, че Русия може да използва свалени украински дронове за провокативни операции в Балтийския регион, заяви министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Лидерите на Полша и трите балтийски държави - Литва, Латвия и Естония - предупредиха, че Москва може да планира атаки или саботажи срещу тях с цел да отклони вниманието от войната в Украйна и да отслаби международната подкрепа за Киев.

"Говорим за възможна операция под фалшив флаг с дрон, уж принадлежащ на Украйна. Една от целите е НАТО да се разколебае и да намали подкрепата си за Украйна. Но мога да уверя, че това няма да стане", заяви Каунас.

Президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи миналия месец, че според разузнавателна информация Русия подготвя възможни атаки срещу критична инфраструктура в страната. В резултат на това властите са засилили мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти.

От Кремъл отхвърлиха тези твърдения. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков ги определи като "поредната порция от страшни истории", които според него имат за цел да подготвят населението за по-нататъшна милитаризация срещу Москва.

Полша и балтийските държави, които са членове на НАТО и граничат с Русия, са сред най-активните поддръжници на Украйна. Те обвиняват Москва в опити за политически и информационен натиск, насочени към сплашване на региона.

През последните месеци няколко украински военни дрона, използвани за атаки срещу руски цели, са навлизали във въздушното пространство на Финландия и балтийските страни. Според Киев това се дължи на руските системи за радиоелектронна борба, които нарушават работата на безпилотните апарати.

Русия от своя страна обвинява балтийските държави, че могат да предоставят въздушното си пространство на Украйна като изходна точка за атаки срещу руски обекти. Литва, Латвия, Естония и Украйна отхвърлят тези обвинения.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 3 Отговор
    Ексклузивно! Иранската армия влезе в Ирак.Янките бягат от Ирак.

    14:19 06.08.2026

  • 2 Вашето мнение

    52 3 Отговор
    Тия са една каруца алкохолизирани извратеняци, така че зеления и да ги думне с цел провокация на никого няма да липсват

    14:19 06.08.2026

  • 3 Еха, хибридите настъпват

    68 2 Отговор
    Русия щяла да използва украински дронове за провокация под фалшив флаг. Това не означава ли, че Латвия ще позволява украинските дронове да преминават безпрепятствено през нейна територия?

    14:21 06.08.2026

  • 4 Пич

    56 3 Отговор
    Да се разбира:
    - Съюзниците от Украйна ни съсипаха от бомбардировки, а народа иска обяснение!!!
    Толкова можахме да измислим...

    14:24 06.08.2026

  • 5 Анонимен

    54 3 Отговор
    А колко пъти украинците наистина пускаха дронове към Европа и лъгаха, че са руски? Чак до Загреб да стигне, не е заблуден или gps-а му да е смутен!

    14:25 06.08.2026

  • 6 Трол

    46 3 Отговор
    Русия ще използва украинки по българското черноморие, за да дестабилизира населението от мъжки пол.

    14:25 06.08.2026

  • 7 гост

    40 2 Отговор
    Гзен не гонен бяга, предварително.

    14:26 06.08.2026

  • 8 Гошо

    49 3 Отговор
    И от къде Русия ще взима украински дронове? И според литовците, всичко дет лети над техните земи е провокация? А си мислех че на север е по-хладно и на тия не са им изпържени мозъците от жегите.

    14:29 06.08.2026

  • 9 Феникс

    48 2 Отговор
    Демек сега ако украйнците решат да нарушат въздушното ви пространство ще има кого да обвините!

    14:30 06.08.2026

  • 10 Айляк

    36 2 Отговор
    Прибалтийските жуженца мнителни го раздават.
    Чакаме сега и Кайчето с двете мозАчни гънки да се размяфка:)

    14:32 06.08.2026

  • 11 хъхъ

    36 2 Отговор
    Ха ха. Признават си какво ще се случи - Украйна ще изпрати дроновете, а тия ще обвинят Русия.

    14:34 06.08.2026

  • 12 бай плъх

    30 2 Отговор
    а отде ги имат урк дронове
    за унищожените ли говориш или са им продали на черния пазар

    смешни сте с ваште кьор фишеци да си оправдаете заплатките

    14:34 06.08.2026

  • 13 Чичи

    19 3 Отговор
    Някой пиш и аки в шортите. Литките свити на кълбо под кушетките, бършайки си съполивата гамба с копринения си маншет с дантелки.

    14:40 06.08.2026

  • 14 ПУДЕЛИТЕ ЖАЛНИ

    21 2 Отговор
    САМО ДЖАВКАТ.

    14:42 06.08.2026

  • 15 Тея съвсем изперкаха

    16 2 Отговор
    Последно украинските дронове станаха руски, а руските украински. Тя и Украйна така ще стане руска, а Зеленски ще каже, че Русия ще стане украинска.

    14:48 06.08.2026

  • 16 Маринов

    19 2 Отговор
    Статията е говорилня на комплексирани и също заинтересовани лица. Но и некомпетентни. Нали системите хващат пътя на дроновете, т.е. - от къде тръгват? От къде ще тръгнат тези псевдо украински дронове? А тия, които влязоха, бяха украински и никой не муча. Щяло да се разколебае и разбие НАТО. А бе то ще се промени или отиде след смяна на властта във Франция и Германия. Тия плачат защото има опасност да се спре финансирането на войната, от където си пълнят джобовете.

    14:50 06.08.2026

  • 17 Янко

    10 0 Отговор
    По червената глава ще се познае руския дрон

    14:53 06.08.2026

  • 18 фбр

    12 2 Отговор
    Поредният зомбиран прибалтийски пудел!!!

    15:02 06.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ХаХа

    9 1 Отговор
    Ега ти и фашистката мутра

    15:12 06.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чики-Рики

    9 1 Отговор
    Май точно обратното ще стане! Украйна,, жадува,, такава провокация и по-вероятно е да използва руски дронове, точно там!

    15:27 06.08.2026

  • 23 Истината ли

    11 1 Отговор
    А ЗАЩО Литва нв предупреждава и за обратното??ЧЕ УКРАЙНА МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА РУСКИ ДРОНОВЕ ЗА ПРОВОКАЦИИ В БАЛТИКА??Смях и пропаганда,за нвивници,,ама ги няма вече,,а??

    15:31 06.08.2026

  • 24 Петко

    9 1 Отговор
    Литовеца е същата стока като украта. За 5евро е готов да ти забие нижъв гърба. Имах нещастието да познавам няколко екземпляра!

    15:59 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Д,мин

    2 1 Отговор
    Току що гледах клип от Одеса, плажа в Аркадия. Ми хората спокойно си плажуват, защото знаят-Русия не убива свои!

    18:41 06.08.2026

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