Литва предупреждава: Русия може да използва украински дронове за провокации в Балтика

Литовското разузнаване смята, че Русия може да използва свалени украински дронове за провокативни операции в Балтийския регион, заяви министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Лидерите на Полша и трите балтийски държави - Литва, Латвия и Естония - предупредиха, че Москва може да планира атаки или саботажи срещу тях с цел да отклони вниманието от войната в Украйна и да отслаби международната подкрепа за Киев.
"Говорим за възможна операция под фалшив флаг с дрон, уж принадлежащ на Украйна. Една от целите е НАТО да се разколебае и да намали подкрепата си за Украйна. Но мога да уверя, че това няма да стане", заяви Каунас.
Президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи миналия месец, че според разузнавателна информация Русия подготвя възможни атаки срещу критична инфраструктура в страната. В резултат на това властите са засилили мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти.
От Кремъл отхвърлиха тези твърдения. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков ги определи като "поредната порция от страшни истории", които според него имат за цел да подготвят населението за по-нататъшна милитаризация срещу Москва.
Полша и балтийските държави, които са членове на НАТО и граничат с Русия, са сред най-активните поддръжници на Украйна. Те обвиняват Москва в опити за политически и информационен натиск, насочени към сплашване на региона.
През последните месеци няколко украински военни дрона, използвани за атаки срещу руски цели, са навлизали във въздушното пространство на Финландия и балтийските страни. Според Киев това се дължи на руските системи за радиоелектронна борба, които нарушават работата на безпилотните апарати.
Русия от своя страна обвинява балтийските държави, че могат да предоставят въздушното си пространство на Украйна като изходна точка за атаки срещу руски обекти. Литва, Латвия, Естония и Украйна отхвърлят тези обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:19 06.08.2026
2 Вашето мнение
14:19 06.08.2026
3 Еха, хибридите настъпват
14:21 06.08.2026
4 Пич
- Съюзниците от Украйна ни съсипаха от бомбардировки, а народа иска обяснение!!!
Толкова можахме да измислим...
14:24 06.08.2026
5 Анонимен
14:25 06.08.2026
6 Трол
14:25 06.08.2026
7 гост
14:26 06.08.2026
8 Гошо
14:29 06.08.2026
9 Феникс
14:30 06.08.2026
10 Айляк
Чакаме сега и Кайчето с двете мозАчни гънки да се размяфка:)
14:32 06.08.2026
11 хъхъ
14:34 06.08.2026
12 бай плъх
за унищожените ли говориш или са им продали на черния пазар
смешни сте с ваште кьор фишеци да си оправдаете заплатките
14:34 06.08.2026
13 Чичи
14:40 06.08.2026
14 ПУДЕЛИТЕ ЖАЛНИ
14:42 06.08.2026
15 Тея съвсем изперкаха
14:48 06.08.2026
16 Маринов
14:50 06.08.2026
17 Янко
14:53 06.08.2026
18 фбр
15:02 06.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ХаХа
15:12 06.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чики-Рики
15:27 06.08.2026
23 Истината ли
15:31 06.08.2026
24 Петко
15:59 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Д,мин
18:41 06.08.2026