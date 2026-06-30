Стрелбата в Германия: какво се знае за нападателя и жертвите

В понеделник, 29 юни, по обяд полицията в град Щаде, Германия, получава няколко спешни обаждания от местен дом за деца и младежи, в който се настаняват и майки с деца. В дома са прозвучали изстрели. Разследващите пристигат бързо, тъй като в близост се намира полицейски участък.

На местопрестъплението полицаите откриват четирима загинали. Според полицията още един човек е бил реанимиран пред сградата, но без успех. Шести човек издъхва в болницата вследствие на нараняванията си.

Близо до центъра за настаняване на майки и деца полицията е спряла автомобил след преследване. В него е бил и предполагаемият стрелец. Това е "хладнокръвно" престъпление без "политически или икономически мотиви", обяви вътрешната министърка на Долна Саксония Даниела Беренс (ГСДП). Зад него стоят по-скоро "семейни мотиви".

Какво се знае за жертвите?

Според полицията всички шест жертви са били служители в дома за деца и младежи и на Службата за закрила на младежта. Става дума за четири жени и двама мъже. Жителите на центъра не са пострадали и според полицията са били настанени на сигурно място.

Домът за деца и младежи се намира в тих жилищен квартал в Щаде. Според уебсайта на институцията, там се предлагат жилищни групи с пълно и частично обслужване за майки и децата им. Посочва се, че на бъдещите майки и младите жени с деца се предоставя ново място за живот за ограничен период от време. Според полицията центърът се управлява от частна организация. Той се използва от Службата за закрила на децата в Хановер. Детето на заподозрения извършител, както и 34-годишната майка на тримесечното момиченце, са били настанени именно там.

Какво е известно за извършителя и мотива му?

Полицаите са задържали предполагаемия стрелец, след като са простреляли гумите на автомобила, с който се е опитал да избяга. Колата е била управлявана от жена. Тя също е била задържана. Според първоначалните данни на разследващите жената е била близка на семейството на предполагаемия стрелец.

Според полицията извършителят е 45-годишен мъж, роден в Германия и произхождащ от Хановер. Той има турски корени. За мъжа има полицейски данни, между другото и такива за отправяне на заплахи. По данни на разследващите е имало спор за родителските права над детето на заподозряния. Той е имал среща в тази връзка в дома в Щаде, в която са участвали и много от жертвите.

Според информация на германските обществени медии NDR и WDR детето на заподозряния е било отнето от семейството. Впоследствие то е било върнато при майката, но не в нейния дом в Хановер. Тя е била настанена заедно с детето в центъра за деца и младежи в Щаде.

По време на въпросната среща е трябвало да се обсъди ситуацията, тъй като бащата е бил считан за проблемно лице. Тогава той е извадил оръжие и е застрелял присъстващите. Според полицията 45-годишният мъж не е имал право да носи оръжие. Според настоящото състояние на разследването не е ясно откъде е взел оръжието и дали е имал повече от едно оръжие.

Какви са реакциите?

Престъплението шокира цялата страна. "Новината от Щаде ни разтърсва до дъното на душата", написа федералният канцлер Фридрих Мерц в социалната мрежа X. "Много хора, които са искали да помогнат и да защитят другите, загубиха живота си или бяха ранени." Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер също изрази съболезнования. Той изрази благодарност към всички спасителни екипи и лекари.

Министър-председателят на Долна Саксония Олаф Лийс (ГСДП) подчерта, че случилото се "дълбоко засяга цялото правителство на федералната провинция". Същевременно той призова "да не се правят прибързани заключения и да се даде необходимото време на разследването". Сега е "време за скръб, съчувствие и обективна разследваща дейност, а не за спекулации и несигурност".

Шестима души са били "брутално откъснати от живота", каза министърката на вътрешните работи на провинцията Даниела Беренс. Причиненото страдание е "трудно за разбиране и още по-трудно за изразяване с думи". Инцидентът ще занимава града още дълго време и ще остави следи, каза още Беренс.

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