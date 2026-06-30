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Стрелбата в Германия: какво се знае за нападателя и жертвите

Стрелбата в Германия: какво се знае за нападателя и жертвите

30 Юни, 2026 15:25 1 211 17

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В център за настаняване на майки и деца в германския град Щаде в понеделник бяха застреляни шестима служители. Какво се знае за предполагаемия стрелец и мотива му?

Стрелбата в Германия: какво се знае за нападателя и жертвите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В понеделник, 29 юни, по обяд полицията в град Щаде, Германия, получава няколко спешни обаждания от местен дом за деца и младежи, в който се настаняват и майки с деца. В дома са прозвучали изстрели. Разследващите пристигат бързо, тъй като в близост се намира полицейски участък.

На местопрестъплението полицаите откриват четирима загинали. Според полицията още един човек е бил реанимиран пред сградата, но без успех. Шести човек издъхва в болницата вследствие на нараняванията си.

Близо до центъра за настаняване на майки и деца полицията е спряла автомобил след преследване. В него е бил и предполагаемият стрелец. Това е "хладнокръвно" престъпление без "политически или икономически мотиви", обяви вътрешната министърка на Долна Саксония Даниела Беренс (ГСДП). Зад него стоят по-скоро "семейни мотиви".

Какво се знае за жертвите?

Според полицията всички шест жертви са били служители в дома за деца и младежи и на Службата за закрила на младежта. Става дума за четири жени и двама мъже. Жителите на центъра не са пострадали и според полицията са били настанени на сигурно място.

Домът за деца и младежи се намира в тих жилищен квартал в Щаде. Според уебсайта на институцията, там се предлагат жилищни групи с пълно и частично обслужване за майки и децата им. Посочва се, че на бъдещите майки и младите жени с деца се предоставя ново място за живот за ограничен период от време. Според полицията центърът се управлява от частна организация. Той се използва от Службата за закрила на децата в Хановер. Детето на заподозрения извършител, както и 34-годишната майка на тримесечното момиченце, са били настанени именно там.

Какво е известно за извършителя и мотива му?

Полицаите са задържали предполагаемия стрелец, след като са простреляли гумите на автомобила, с който се е опитал да избяга. Колата е била управлявана от жена. Тя също е била задържана. Според първоначалните данни на разследващите жената е била близка на семейството на предполагаемия стрелец.

Според полицията извършителят е 45-годишен мъж, роден в Германия и произхождащ от Хановер. Той има турски корени. За мъжа има полицейски данни, между другото и такива за отправяне на заплахи. По данни на разследващите е имало спор за родителските права над детето на заподозряния. Той е имал среща в тази връзка в дома в Щаде, в която са участвали и много от жертвите.

Според информация на германските обществени медии NDR и WDR детето на заподозряния е било отнето от семейството. Впоследствие то е било върнато при майката, но не в нейния дом в Хановер. Тя е била настанена заедно с детето в центъра за деца и младежи в Щаде.

По време на въпросната среща е трябвало да се обсъди ситуацията, тъй като бащата е бил считан за проблемно лице. Тогава той е извадил оръжие и е застрелял присъстващите. Според полицията 45-годишният мъж не е имал право да носи оръжие. Според настоящото състояние на разследването не е ясно откъде е взел оръжието и дали е имал повече от едно оръжие.

Какви са реакциите?

Престъплението шокира цялата страна. "Новината от Щаде ни разтърсва до дъното на душата", написа федералният канцлер Фридрих Мерц в социалната мрежа X. "Много хора, които са искали да помогнат и да защитят другите, загубиха живота си или бяха ранени." Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер също изрази съболезнования. Той изрази благодарност към всички спасителни екипи и лекари.

Министър-председателят на Долна Саксония Олаф Лийс (ГСДП) подчерта, че случилото се "дълбоко засяга цялото правителство на федералната провинция". Същевременно той призова "да не се правят прибързани заключения и да се даде необходимото време на разследването". Сега е "време за скръб, съчувствие и обективна разследваща дейност, а не за спекулации и несигурност".

Шестима души са били "брутално откъснати от живота", каза министърката на вътрешните работи на провинцията Даниела Беренс. Причиненото страдание е "трудно за разбиране и още по-трудно за изразяване с думи". Инцидентът ще занимава града още дълго време и ще остави следи, каза още Беренс.

АРД


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    34 1 Отговор
    Не искам да съм расист и ислямофоб , но просто веднага се досетих за етническия произход и религиозните убеждения на извършителя ...и факта , че до последно полицията не ги оповестява !!! Не знам защо , какво чакат , да се покръсти ли ...!!?

    15:31 30.06.2026

  • 2 Трол

    13 4 Отговор
    След този случай добрите чичковци и лелки ще си вземат поука и повече няма да отнемат деца на бежанци.

    Коментиран от #8

    15:36 30.06.2026

  • 3 Доста писаници сте изписали

    28 0 Отговор
    докато стигнете до главното, че убиеца Е ТУРЧИН. Няма нужда да пишете, че ПРОИЗХОЖДА ОТ ХАНОВЕР. ТУРЦИТЕ ПРОИЗХОЖДАТ ОТ ТУРЦИЯ

    Коментиран от #6

    15:36 30.06.2026

  • 4 Анонимен

    9 0 Отговор
    От хуманна гледна точка подлежи на наказание извършителят и не бива да му се отнеме животът.Ако същият беше живял в друга държава щеше да има страх от смъртта и не би извършил тези деяния.

    15:39 30.06.2026

  • 5 pycoфил

    2 9 Отговор
    братушка!

    15:40 30.06.2026

  • 6 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доста писаници сте изписали":

    Роден в Хановер,но журналята са написали произхожда:))) Произхода му е турски,но роден в Хановер,ама нашите журналя толкова и разбират от произход:)

    15:43 30.06.2026

  • 7 Прави са били властите

    2 3 Отговор
    Добре че са спасили детето,от този луд.

    15:46 30.06.2026

  • 8 Дойче костовист

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ако детското Гестапо не отнема деца, как изобщо ще се размножаваме?!

    15:46 30.06.2026

  • 9 голямо увъртане и усукване

    10 0 Отговор
    мюмюн германеца си е в средновековието и на хиляди километри от анадола

    Коментиран от #15

    15:47 30.06.2026

  • 10 Шмерц само шмърка и нищо не праи,като

    5 2 Отговор
    шмърка от крека на Дзиленски.

    Коментиран от #11, #14

    15:47 30.06.2026

  • 11 шмъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шмерц само шмърка и нищо не праи,като":

    кафеву

    15:51 30.06.2026

  • 12 ИВАН

    9 0 Отговор
    Плакал съм четейки Чичо томовата колиба, горките негри, горките роби ... ама сега пак плача и вече си казвам, горките бели, горките роби ...

    15:51 30.06.2026

  • 13 Немец

    5 0 Отговор
    Взел е правосъдието в свои ръце. Поредното отнето дете от баща му. Не всички издържат!

    15:54 30.06.2026

  • 14 Ами ДА...!

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шмерц само шмърка и нищо не праи,като":

    Нали журналистите ги хванаха неподготвени,как шмъркат в киевският влак...

    15:54 30.06.2026

  • 15 Ами то цяла Джендърмания

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "голямо увъртане и усукване":

    е пълна с такива и смърди на дюнер и кебап. Работа започната от Шмеркел и сега доискусурена от Шмърц

    16:00 30.06.2026

  • 16 Айляк

    1 0 Отговор
    Майката дето е настанена там не вярвам да е туркиня, щото те са възпитавани да слушат мъжете си и не би избягала с детето от турчина.
    Най-вероятно майката е германка.
    Та тия женските в България и по света така и не разбраха, че турчин ли е - бягай с 300, че с 200 е малко.
    Те и другите фа ла фели са шантави, но турците отдавна са нарицателно, а и са най-близко до нас, до Европа. Че вече са много и в Европа даже.
    Та, да са живи и здрави у Германистан.
    Много поздрави и на Мерц.

    16:01 30.06.2026

  • 17 Той има турски корени

    0 0 Отговор
    затова вчера правилно отгатнах че ще е някой бангоранго с тъмни дрехи

    16:04 30.06.2026

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