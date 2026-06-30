Стрелбата в Германия: какво се знае за нападателя и жертвите

В понеделник, 29 юни, по обяд полицията в град Щаде, Германия, получава няколко спешни обаждания от местен дом за деца и младежи, в който се настаняват и майки с деца. В дома са прозвучали изстрели. Разследващите пристигат бързо, тъй като в близост се намира полицейски участък.
На местопрестъплението полицаите откриват четирима загинали. Според полицията още един човек е бил реанимиран пред сградата, но без успех. Шести човек издъхва в болницата вследствие на нараняванията си.
Близо до центъра за настаняване на майки и деца полицията е спряла автомобил след преследване. В него е бил и предполагаемият стрелец. Това е "хладнокръвно" престъпление без "политически или икономически мотиви", обяви вътрешната министърка на Долна Саксония Даниела Беренс (ГСДП). Зад него стоят по-скоро "семейни мотиви".
Какво се знае за жертвите?
Според полицията всички шест жертви са били служители в дома за деца и младежи и на Службата за закрила на младежта. Става дума за четири жени и двама мъже. Жителите на центъра не са пострадали и според полицията са били настанени на сигурно място.
Домът за деца и младежи се намира в тих жилищен квартал в Щаде. Според уебсайта на институцията, там се предлагат жилищни групи с пълно и частично обслужване за майки и децата им. Посочва се, че на бъдещите майки и младите жени с деца се предоставя ново място за живот за ограничен период от време. Според полицията центърът се управлява от частна организация. Той се използва от Службата за закрила на децата в Хановер. Детето на заподозрения извършител, както и 34-годишната майка на тримесечното момиченце, са били настанени именно там.
Какво е известно за извършителя и мотива му?
Полицаите са задържали предполагаемия стрелец, след като са простреляли гумите на автомобила, с който се е опитал да избяга. Колата е била управлявана от жена. Тя също е била задържана. Според първоначалните данни на разследващите жената е била близка на семейството на предполагаемия стрелец.
Според полицията извършителят е 45-годишен мъж, роден в Германия и произхождащ от Хановер. Той има турски корени. За мъжа има полицейски данни, между другото и такива за отправяне на заплахи. По данни на разследващите е имало спор за родителските права над детето на заподозряния. Той е имал среща в тази връзка в дома в Щаде, в която са участвали и много от жертвите.
Според информация на германските обществени медии NDR и WDR детето на заподозряния е било отнето от семейството. Впоследствие то е било върнато при майката, но не в нейния дом в Хановер. Тя е била настанена заедно с детето в центъра за деца и младежи в Щаде.
По време на въпросната среща е трябвало да се обсъди ситуацията, тъй като бащата е бил считан за проблемно лице. Тогава той е извадил оръжие и е застрелял присъстващите. Според полицията 45-годишният мъж не е имал право да носи оръжие. Според настоящото състояние на разследването не е ясно откъде е взел оръжието и дали е имал повече от едно оръжие.
Какви са реакциите?
Престъплението шокира цялата страна. "Новината от Щаде ни разтърсва до дъното на душата", написа федералният канцлер Фридрих Мерц в социалната мрежа X. "Много хора, които са искали да помогнат и да защитят другите, загубиха живота си или бяха ранени." Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер също изрази съболезнования. Той изрази благодарност към всички спасителни екипи и лекари.
Министър-председателят на Долна Саксония Олаф Лийс (ГСДП) подчерта, че случилото се "дълбоко засяга цялото правителство на федералната провинция". Същевременно той призова "да не се правят прибързани заключения и да се даде необходимото време на разследването". Сега е "време за скръб, съчувствие и обективна разследваща дейност, а не за спекулации и несигурност".
Шестима души са били "брутално откъснати от живота", каза министърката на вътрешните работи на провинцията Даниела Беренс. Причиненото страдание е "трудно за разбиране и още по-трудно за изразяване с думи". Инцидентът ще занимава града още дълго време и ще остави следи, каза още Беренс.
АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
15:31 30.06.2026
2 Трол
Коментиран от #8
15:36 30.06.2026
3 Доста писаници сте изписали
Коментиран от #6
15:36 30.06.2026
4 Анонимен
15:39 30.06.2026
5 pycoфил
15:40 30.06.2026
6 Атина Палада
До коментар #3 от "Доста писаници сте изписали":Роден в Хановер,но журналята са написали произхожда:))) Произхода му е турски,но роден в Хановер,ама нашите журналя толкова и разбират от произход:)
15:43 30.06.2026
7 Прави са били властите
15:46 30.06.2026
8 Дойче костовист
До коментар #2 от "Трол":Ако детското Гестапо не отнема деца, как изобщо ще се размножаваме?!
15:46 30.06.2026
9 голямо увъртане и усукване
Коментиран от #15
15:47 30.06.2026
10 Шмерц само шмърка и нищо не праи,като
Коментиран от #11, #14
15:47 30.06.2026
11 шмъркаш
До коментар #10 от "Шмерц само шмърка и нищо не праи,като":кафеву
15:51 30.06.2026
12 ИВАН
15:51 30.06.2026
13 Немец
15:54 30.06.2026
14 Ами ДА...!
До коментар #10 от "Шмерц само шмърка и нищо не праи,като":Нали журналистите ги хванаха неподготвени,как шмъркат в киевският влак...
15:54 30.06.2026
15 Ами то цяла Джендърмания
До коментар #9 от "голямо увъртане и усукване":е пълна с такива и смърди на дюнер и кебап. Работа започната от Шмеркел и сега доискусурена от Шмърц
16:00 30.06.2026
16 Айляк
Най-вероятно майката е германка.
Та тия женските в България и по света така и не разбраха, че турчин ли е - бягай с 300, че с 200 е малко.
Те и другите фа ла фели са шантави, но турците отдавна са нарицателно, а и са най-близко до нас, до Европа. Че вече са много и в Европа даже.
Та, да са живи и здрави у Германистан.
Много поздрави и на Мерц.
16:01 30.06.2026
17 Той има турски корени
16:04 30.06.2026