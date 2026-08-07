/Министър Ива Петрова: Печелим милиони от рекорден износ на ток /

България реализира рекордни денонощни количества износ на електроенергия от 32 000 – 33 000 мегаватчаса поради тежката регионална ситуация. В ефира на „Здравей, България“ енергийният министър Ива Петрова обяви, че заради сушата и ниските нива на река Дунав страната ни реализира милиони допълнителни приходи.
Тя категорично увери, че въпреки климатичната криза АЕЦ „Козлодуй“ работи напълно стабилно под денонощно наблюдение. Системата е балансирана чрез термични централи и над 6 гигавата нови батерийни системи за съхранение, финансирани по Плана за възстановяване.
В същото време министърът съобщи, че е сезирала компетентните органи за сериозни нарушения, открити при одит в АЕЦ „Козлодуй“. Проверката е засякла скандални оценки от 1600 евро на квадратен метър за „голи ливади“. Имотите са били подготвени за апортиране в капитала на дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ при планирана сделка за 600 декара с частната фирма „Интерпром“.
Според Петрова схемата е започнала през юли 2025 г., като изкуствено надутите цени са създали „кух капитал“ и са блокирали заверката на финансовия отчет на държавното дружество.
По отношение на газовия сектор Петрова обяви, че Георги Татарски е новият изпълнителен директор на „Булгаргаз“. Тя посочи, че най-големият финансов риск пред доставчика остава „Топлофикация София“, чийто дълг към „Булгаргаз“ и БЕХ вече надхвърля 1,2 млрд. лева. Накрая министърът потвърди, че споразумението с турската компания „Боташ“ няма да бъде публикувано заради клаузи за конфиденциалност, и обяви старта на 5-годишни проучвания за нефт и газ в черноморския блок „Хан Тервел“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вовата съм
Коментиран от #30, #66, #67, #71, #91
10:28 07.08.2026
2 991
Коментиран от #72
10:30 07.08.2026
3 Пич
Таа колко е тъпа, бате...?!
Докога бе, "маце", след като отново ликвидирате реактори на АЕЦ Козлодуй...?!
(маце е в кавички, защото е доста грозна)
Коментиран от #44
10:30 07.08.2026
4 Зеления
10:33 07.08.2026
5 Щом печелите
10:34 07.08.2026
6 сектант
10:35 07.08.2026
7 добре е . с намалена цена заради
10:37 07.08.2026
8 Вие печелите, а народът губи!
10:39 07.08.2026
9 дядото
10:39 07.08.2026
10 Мунчо Фуражката
Турците я изтъргуваха за Боташ.
Затова всичко е строго секретно!
10:39 07.08.2026
11 Киро Простото нали
10:39 07.08.2026
12 пери
10:40 07.08.2026
13 Просто и нагло като ГЕРБ, ДПС и БСП = ПБ
Коментиран от #89
10:41 07.08.2026
14 Дии
10:42 07.08.2026
15 Това, че печелим е
Да започване строежа на нови мощности на Черно море, защото Дунав май птива към пресъхване 🧐🧐🧐🧐
Експертите да направят една добра и безпристрастна оценка и да започваме 🥳🥳🥳🥳
10:43 07.08.2026
16 признайте си
10:46 07.08.2026
17 Последния Софиянец
10:47 07.08.2026
18 !!!?
Коментиран от #47
10:47 07.08.2026
19 Читател
Коментиран от #20, #22
10:47 07.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мишел
10:50 07.08.2026
22 мунчо
До коментар #19 от "Читател":подписва договори които са толкова "изгодни" че го е срам/страх да го покаже...
Коментиран от #26
10:51 07.08.2026
23 И къде точно
Коментиран от #25
10:54 07.08.2026
24 чичко тревичко
10:54 07.08.2026
25 бута си ги
До коментар #23 от "И къде точно":вгъза
10:55 07.08.2026
26 !!!?
До коментар #22 от "мунчо":Мистър Кеш е много прозрачен...направо гол у вода !!!?
10:55 07.08.2026
27 Kaлпазанин
10:56 07.08.2026
28 Лиз ач евроатлантик
Коментиран от #88
11:00 07.08.2026
29 Сандо
11:00 07.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Браво
11:05 07.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гост
11:12 07.08.2026
35 Соломон
11:13 07.08.2026
36 И на вас
11:15 07.08.2026
37 илия
Коментиран от #40
11:18 07.08.2026
38 Чума
11:20 07.08.2026
39 kaka смешка
от рекорден износ на ток
на гол тумбак чифте пищови
некадърни хорица
11:20 07.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Васил
11:23 07.08.2026
42 ха, ха, ха...
Дания € 119,11
Белгия € 121,89
Испания € 119,03
Гърция € 152,94
Нидерландия € 121,99
България € 156,47
За балтийските и скандинавските страни няма нужда да коментираме, където с единични изклчения цените варират между € 4,15 и € 11,17.
Коментиран от #78
11:23 07.08.2026
43 Емо
В много села се оплакват, че има режим тока, спират го по няколко часа на ден.
11:24 07.08.2026
44 Ти пък
До коментар #3 от "Пич":си Ален Делон сигурно!
Коментиран от #60
11:25 07.08.2026
45 ИВАН
11:25 07.08.2026
46 Майора
11:25 07.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Доротея
11:32 07.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ааа
11:33 07.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Два диоптъра далекогледство
Коментиран от #63
11:35 07.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 КАЗВАТ СИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ
11:36 07.08.2026
58 Българин
11:36 07.08.2026
59 де го чукаш, де се пука...
- Ами ако разчитаме само на нашето производство няма да стига доникъде, но от България внасяме по евтин ток и от нашия.
11:36 07.08.2026
60 Една жена
До коментар #44 от "Ти пък":Аз знам кой е той, много повече е!
11:37 07.08.2026
61 Инженер
Коментиран от #65
11:38 07.08.2026
62 ааа
11:40 07.08.2026
63 САМО ПРИМЕР ЕДИН.
До коментар #55 от "Два диоптъра далекогледство":Преди 25 години у Португалия тогава киловат час беше почти колко тука сега.. а сега провери си сам.
Коментиран от #68
11:40 07.08.2026
64 стига вече
Коментиран от #69
11:40 07.08.2026
65 Чума
До коментар #61 от "Инженер":Вие разсъждавате като инженер, а не като политик - всеядец! Ако нещо не се нуждае от постоянен ремонт, няма търговски интерес да го внасяш!
11:41 07.08.2026
66 Да бе да
До коментар #1 от "Вовата съм":Ама печелят холдингите и вие,явно комисиони,а ние какво печелим бе госпожо?Само увеличение на сметките ни.
11:44 07.08.2026
67 А ти
До коментар #1 от "Вовата съм":Монтира ли си фотоволтаик?
11:44 07.08.2026
68 И кво
До коментар #63 от "САМО ПРИМЕР ЕДИН.":Португалия е образец така ли? Че през 2004 беднотията първо там удари.
11:45 07.08.2026
69 Чума
До коментар #64 от "стига вече":Не всеки гледа ТВ, господине! Обяснете, че в предаването министър Ива сподели, че говорим за загубите на Боташ и никой не обръща внимание, че загубите на Топлофикаия Столица са над милиард и двеста милиона евро и растат! Не знам как се пише и го написах с букви - 1 200 000 000, може, би..!?
Коментиран от #82
11:46 07.08.2026
70 редник
А ако имахме и АЕЦ "Белене" - милиарди!...
11:48 07.08.2026
71 Българин
До коментар #1 от "Вовата съм":Благодаря трябва да кажем на Урсула? Тя ни построи за без пари милиони панели и батерии! Те сега произвеждат колкото аеца, а никой не се занимава с тях и не оставят ядрени отпадъци, които да ни тровят милиони години!
11:50 07.08.2026
72 Българин
До коментар #2 от "991":Нормалният българин печели това, че преди 40 години сметката за ток му изяждаше 10-20% от заплата, а днес 4-5%
Коментиран от #77, #83
11:52 07.08.2026
73 Тетке
Когато сметките говорят, площада крещи
p. s - А преди какво си работила, да не би продавачка в мола?
11:52 07.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Кучка
11:59 07.08.2026
76 Хаха
В такъв случай кога ще коригирате планирания безумен бюджетен дефицит от 5,7 процента спрямо БВП?
Само за сведение към 31.07. е отчетен реален дефицит от 1,7 процента, който е далече от безумно планирания...
12:03 07.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 като питаш, да ти кажа
До коментар #42 от "ха, ха, ха...":И още 5 АЕЦ-а да построим пак ще плащаме най скъпия ток. Само милионите "за усвояване" от олигарсите ще станат милиарди.
12:08 07.08.2026
79 Феникс
Коментиран от #80
12:08 07.08.2026
80 рундьо
До коментар #79 от "Феникс":громим мафията и олигархията!
12:11 07.08.2026
81 Психодинспансер
12:14 07.08.2026
82 Топлофикация Сф.
До коментар #69 от "Чума":се източва от години от политиците. Тя е допълнителната им партийна каса. И затова историята продължава. Възможно е отново държавата да покрие загубите. Спорът е между тези, които искат да я приватизират и политиците, които не искат да се лишат от "кравата" си.
12:15 07.08.2026
83 И защо изтрихте,
До коментар #72 от "Българин":това, че преди 40 год. нормалният българин плащаше по 2 СТ. киловата на старите пари?
Коментиран от #85
12:35 07.08.2026
84 Дип Че Тошо !
Че Въпреки и закритих !
Пак Вадят Токс !
А Какво Направихте Вие ?
за 37 Години ?
Разтурихте Всичко !
12:55 07.08.2026
85 Българин
До коментар #83 от "И защо изтрихте,":Преди 40 години беше 1986-та и тока беше 4,5 ст. Сега е 24. Колко са се увеличили заплатите, някои могат сами да сметнат. А които не могат, ще плащат каквото им поискат!
12:58 07.08.2026
86 Григор
12:59 07.08.2026
87 Печелим да
13:06 07.08.2026
88 Ку-ку
До коментар #28 от "Лиз ач евроатлантик":Тока ще се вдига за балъците като нас, защото изнасяме евтино за другите, а скъпия го плащаме ти и аз.....все пак сме в клуба на богатите 🤣
13:40 07.08.2026
89 Сезляни
До коментар #13 от "Просто и нагло като ГЕРБ, ДПС и БСП = ПБ":Защо Пеевски и борисов подписала договора с БОТАШ Затова се и печалба да има ще плащаме за тяхния акъл Цените ще разтят защото се ПБ правят анализ
15:14 07.08.2026
90 Цената е нормална
15:16 07.08.2026
91 Всички министри печали имат за милиони
До коментар #1 от "Вовата съм":Печали за милиони спряли кражби за милиони+милиарди Пък пари в бюджета няма От Европа милиарди получаваме А заплати замразени пенсии също САМО ЗАЕМИ ТЕГЛИМ
15:20 07.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Дороти
16:06 07.08.2026