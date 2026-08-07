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Министър Ива Петрова: Печелим милиони от рекорден износ на ток

Министър Ива Петрова: Печелим милиони от рекорден износ на ток

7 Август, 2026 10:26 1 902 93

  • ива петрова-
  • износ-
  • ток-
  • аец козлодуй

В същото време министърът съобщи, че е сезирала компетентните органи за сериозни нарушения, открити при одит в АЕЦ „Козлодуй“. Проверката е засякла скандални оценки от 1600 евро на квадратен метър за „голи ливади“

Министър Ива Петрова: Печелим милиони от рекорден износ на ток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България реализира рекордни денонощни количества износ на електроенергия от 32 000 – 33 000 мегаватчаса поради тежката регионална ситуация. В ефира на „Здравей, България“ енергийният министър Ива Петрова обяви, че заради сушата и ниските нива на река Дунав страната ни реализира милиони допълнителни приходи.

Тя категорично увери, че въпреки климатичната криза АЕЦ „Козлодуй“ работи напълно стабилно под денонощно наблюдение. Системата е балансирана чрез термични централи и над 6 гигавата нови батерийни системи за съхранение, финансирани по Плана за възстановяване.

В същото време министърът съобщи, че е сезирала компетентните органи за сериозни нарушения, открити при одит в АЕЦ „Козлодуй“. Проверката е засякла скандални оценки от 1600 евро на квадратен метър за „голи ливади“. Имотите са били подготвени за апортиране в капитала на дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ при планирана сделка за 600 декара с частната фирма „Интерпром“.

Според Петрова схемата е започнала през юли 2025 г., като изкуствено надутите цени са създали „кух капитал“ и са блокирали заверката на финансовия отчет на държавното дружество.

По отношение на газовия сектор Петрова обяви, че Георги Татарски е новият изпълнителен директор на „Булгаргаз“. Тя посочи, че най-големият финансов риск пред доставчика остава „Топлофикация София“, чийто дълг към „Булгаргаз“ и БЕХ вече надхвърля 1,2 млрд. лева. Накрая министърът потвърди, че споразумението с турската компания „Боташ“ няма да бъде публикувано заради клаузи за конфиденциалност, и обяви старта на 5-годишни проучвания за нефт и газ в черноморския блок „Хан Тервел“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовата съм

    72 4 Отговор
    Ами кажете едно Благодаря на Бай Тошо, за дето ви е построил АЕЦ-а ... прости били едно време а? само, че са помислили даже и ако Дунава пресъхне да може да работи

    Коментиран от #30, #66, #67, #71, #91

    10:28 07.08.2026

  • 2 991

    73 2 Отговор
    Радвам се за вас и вашите милиони! А нормалния българин какво спечели от това? Дали ще му намалят поне малко сметката за ток или както до сега на всяко 3-месечие ще я бутаме нагоре с по 5-7%?

    Коментиран от #72

    10:30 07.08.2026

  • 3 Пич

    42 6 Отговор
    ........!!!!!!????
    Таа колко е тъпа, бате...?!
    Докога бе, "маце", след като отново ликвидирате реактори на АЕЦ Козлодуй...?!
    (маце е в кавички, защото е доста грозна)

    Коментиран от #44

    10:30 07.08.2026

  • 4 Зеления

    31 4 Отговор
    Министърке, нали вашето правителство отказва да задейства процедура по връщане на българския лев, въпреки че заблудихте милион българи преди изборите, че ще го направите. Сега защо изчислявате загубите на Топлофикация София в левове?

    10:33 07.08.2026

  • 5 Щом печелите

    50 1 Отговор
    Намалете цената на електроенергията това искаме потребителите а не да си прибирате печалбите в партийната каса

    10:34 07.08.2026

  • 6 сектант

    40 2 Отговор
    Аз предлагам да смъкнете цените скапаняци мръсни долни.

    10:35 07.08.2026

  • 7 добре е . с намалена цена заради

    19 2 Отговор
    ниските цени на конкурентите търговията върви . така съюзниците не слагат солари и реактори . нищо не правят . така остават с нужда от ток . купуват . дават ни милиони . а перки солари и реактори са много милярди евро . над 30 . затова съюзниците не дават 30 милярда, а дават милиони . ами по изгодно им е . един вид работим за тях . да имат ток .

    10:37 07.08.2026

  • 8 Вие печелите, а народът губи!

    46 2 Отговор
    И защо цената на скапаня ток постоянно се увеличава през 2-3 месеца?!

    10:39 07.08.2026

  • 9 дядото

    32 2 Отговор
    печелите за вас,за нас отново средния пръст

    10:39 07.08.2026

  • 10 Мунчо Фуражката

    31 6 Отговор
    предаде България на турците!
    Турците я изтъргуваха за Боташ.
    Затова всичко е строго секретно!

    10:39 07.08.2026

  • 11 Киро Простото нали

    23 8 Отговор
    ни осигури най-евтиния ток от Украйна!

    10:39 07.08.2026

  • 12 пери

    36 1 Отговор
    Не сме разбрали, че сме печелили толкоз много. Някой може и да печели. По нашите сметки не се усеща, тъй че по-кротко с хвалбите.

    10:40 07.08.2026

  • 13 Просто и нагло като ГЕРБ, ДПС и БСП = ПБ

    25 5 Отговор
    Хвм проста, хем много нагла, бе!

    Коментиран от #89

    10:41 07.08.2026

  • 14 Дии

    30 3 Отговор
    И кой точно печели от износа? Може би жената на социалния социалист Георги Кадиев или другият борец за социална справедливост - сина на честния комунист Николай Добрев, или ония дето имаше секс телефони - Курумбашев. Все видни социалисти/комунисти яхнали народа и смучат ли смучат кърлежите ненаситни.

    10:42 07.08.2026

  • 15 Това, че печелим е

    11 1 Отговор
    Страхотна новина🥳🥳🥳
    Да започване строежа на нови мощности на Черно море, защото Дунав май птива към пресъхване 🧐🧐🧐🧐
    Експертите да направят една добра и безпристрастна оценка и да започваме 🥳🥳🥳🥳

    10:43 07.08.2026

  • 16 признайте си

    34 1 Отговор
    кой прибира тези милиони след като цените се вдигат най редовно баклуци долни крадливи!!

    10:46 07.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    До две седмици режим на тока.

    10:47 07.08.2026

  • 18 !!!?

    21 4 Отговор
    Печели милиони заради сушата, а това че убива рибния запас в Дунав превръщайки го в една клоака от сварена флора и фауна на Калинката изобщо не й идва на акъл...!!!?

    Коментиран от #47

    10:47 07.08.2026

  • 19 Читател

    23 3 Отговор
    " Накрая министърът потвърди, че споразумението с турската компания „Боташ“ няма да бъде публикувано заради клаузи за конфиденциалност, и обяви старта на 5-годишни проучвания за нефт и газ в черноморския блок „Хан Тервел“." / Турците накрая се сетиха че сондирането и тегленето на газ в Черно море предизвиква земетресения по крайбрежието , та затова вместо техните доказани находища предпочитат да сондират нашето .

    Коментиран от #20, #22

    10:47 07.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    27 1 Отговор
    Скъпата енергия е за вътрешния пазар, евтината за износ

    10:50 07.08.2026

  • 22 мунчо

    22 2 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    подписва договори които са толкова "изгодни" че го е срам/страх да го покаже...

    Коментиран от #26

    10:51 07.08.2026

  • 23 И къде точно

    17 0 Отговор
    Си ги харчи Миглена Кунева .

    Коментиран от #25

    10:54 07.08.2026

  • 24 чичко тревичко

    12 0 Отговор
    крад крад крад

    10:54 07.08.2026

  • 25 бута си ги

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "И къде точно":

    вгъза

    10:55 07.08.2026

  • 26 !!!?

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "мунчо":

    Мистър Кеш е много прозрачен...направо гол у вода !!!?

    10:55 07.08.2026

  • 27 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    И кода ще теглим ,тогава пак борчове ,от Ротшилд ,Коко ни стана външния дълг от толкова много печалба ,ще ни връзват ли със радари на главите и антени е г@@@@@@@ за да ни следят тотално кога ще ни вдигате пак и данъците и некой нов данък че ставам нетърпелив

    10:56 07.08.2026

  • 28 Лиз ач евроатлантик

    25 0 Отговор
    Не разбрах кой печели,щото преди месец тока се вдигна с 3%

    Коментиран от #88

    11:00 07.08.2026

  • 29 Сандо

    23 0 Отговор
    Остава да се уточни кой точно печели?Във всички случаи това не е българския народ,на когото му налагат да плаща скъпия и прескъп зелен ток.Капитализъм,дами и господа,това е системата,в която ви вкараха да живеете,да се плодите,да вземате заеми и да се радвате на благата.И да плащате!

    11:00 07.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Браво

    25 0 Отговор
    Защо не намалите цената на тока сега. Покажете малко уважение към обикновените граждани.

    11:05 07.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    21 0 Отговор
    Тия милиони ги печелят няколко човека, ние обикновените гражданя печелим дебелите сметки и таковането с 200

    11:12 07.08.2026

  • 35 Соломон

    20 0 Отговор
    Не се и съмнявам че вие печелите.Ама ние нищо не печелим.Това че ви си хапвате пиле а ние сме на зеле не означава че в България масово ядем пиле със зеле

    11:13 07.08.2026

  • 36 И на вас

    9 1 Отговор
    Да ви берем лайката

    11:15 07.08.2026

  • 37 илия

    16 1 Отговор
    Добре , че беше Тодор Живков .

    Коментиран от #40

    11:18 07.08.2026

  • 38 Чума

    9 0 Отговор
    Най яката министърка! Вижте каква капацуна притежава! Пълна с ум!

    11:20 07.08.2026

  • 39 kaka смешка

    12 0 Отговор
    Печелим милиони за общ поръчкари и чекмеджари и тлъсти заплатки
    от рекорден износ на ток

    на гол тумбак чифте пищови
    некадърни хорица

    11:20 07.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Васил

    15 0 Отговор
    Печелим милиони а в същото време взимаме дългове какъв парадокс????

    11:23 07.08.2026

  • 42 ха, ха, ха...

    17 0 Отговор
    Затова ли българите плащаме една от най скъпите електроенергии в Европа? За да има за износ и да се пълнят касичките на политиците и олигархията.
    Дания € 119,11
    Белгия € 121,89
    Испания € 119,03
    Гърция € 152,94
    Нидерландия € 121,99
    България € 156,47
    За балтийските и скандинавските страни няма нужда да коментираме, където с единични изклчения цените варират между € 4,15 и € 11,17.

    Коментиран от #78

    11:23 07.08.2026

  • 43 Емо

    12 0 Отговор
    Печелите вие, ние кво печелим - лапаме х...
    В много села се оплакват, че има режим тока, спират го по няколко часа на ден.

    11:24 07.08.2026

  • 44 Ти пък

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    си Ален Делон сигурно!

    Коментиран от #60

    11:25 07.08.2026

  • 45 ИВАН

    11 0 Отговор
    Ами хубаво , че печелите, ама ние какво печелим.

    11:25 07.08.2026

  • 46 Майора

    9 0 Отговор
    Рекордната печалба е благодарение работата на тия , които вие обвинявате! Лесно се прави помен с чужда пита е казал народът!

    11:25 07.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Доротея

    2 2 Отговор
    Какво стана с горкия Кане Корсо!? Много бързо претупахте темата! Как е кучето!?

    11:32 07.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ааа

    8 0 Отговор
    Татарски...не можахте ли да намерите някой българска фамилия поне?

    11:33 07.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Два диоптъра далекогледство

    9 0 Отговор
    Супер! И цената космическа, защото си го произвеждаме нали ма какоо 😀

    Коментиран от #63

    11:35 07.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 КАЗВАТ СИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ

    1 1 Отговор
    Всичко без заобиколи и тайни. А преди тууупи и пипии дебили само мълчаха а милиарди киловат часа изхвърчаха у БАН сметки техни.

    11:36 07.08.2026

  • 58 Българин

    2 4 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА !

    11:36 07.08.2026

  • 59 де го чукаш, де се пука...

    15 0 Отговор
    През 1985 г., когато в цяла България имаше режим на тока 2 часа светло и 2 часа тъмно, а зевзеците казваха, че живеем в дискотека, случайно имах пътуване до Гърция. С изненада установих, че там в магазините за осветителни тела всички окачени полилеи бяха свързани с мрежата, като светеха и през деня. Попитах при тях няма ли недостиг на ток, че така безотговорно го харчат. Отговора беше зашеметяващ:
    - Ами ако разчитаме само на нашето производство няма да стига доникъде, но от България внасяме по евтин ток и от нашия.

    11:36 07.08.2026

  • 60 Една жена

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ти пък":

    Аз знам кой е той, много повече е!

    11:37 07.08.2026

  • 61 Инженер

    12 0 Отговор
    Добре че докараха руските клапи за аеца че гербавите сдадоха багажа на втората седмица 💩

    Коментиран от #65

    11:38 07.08.2026

  • 62 ааа

    3 0 Отговор
    Татарски приближен на Денис Ершов.

    11:40 07.08.2026

  • 63 САМО ПРИМЕР ЕДИН.

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Два диоптъра далекогледство":

    Преди 25 години у Португалия тогава киловат час беше почти колко тука сега.. а сега провери си сам.

    Коментиран от #68

    11:40 07.08.2026

  • 64 стига вече

    5 3 Отговор
    Цялата държава плаща на софианци масрафа

    Коментиран от #69

    11:40 07.08.2026

  • 65 Чума

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Инженер":

    Вие разсъждавате като инженер, а не като политик - всеядец! Ако нещо не се нуждае от постоянен ремонт, няма търговски интерес да го внасяш!

    11:41 07.08.2026

  • 66 Да бе да

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата съм":

    Ама печелят холдингите и вие,явно комисиони,а ние какво печелим бе госпожо?Само увеличение на сметките ни.

    11:44 07.08.2026

  • 67 А ти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата съм":

    Монтира ли си фотоволтаик?

    11:44 07.08.2026

  • 68 И кво

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "САМО ПРИМЕР ЕДИН.":

    Португалия е образец така ли? Че през 2004 беднотията първо там удари.

    11:45 07.08.2026

  • 69 Чума

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "стига вече":

    Не всеки гледа ТВ, господине! Обяснете, че в предаването министър Ива сподели, че говорим за загубите на Боташ и никой не обръща внимание, че загубите на Топлофикаия Столица са над милиард и двеста милиона евро и растат! Не знам как се пише и го написах с букви - 1 200 000 000, може, би..!?

    Коментиран от #82

    11:46 07.08.2026

  • 70 редник

    8 1 Отговор
    /Министър Ива Петрова: Печелим милиони от рекорден износ на ток /

    А ако имахме и АЕЦ "Белене" - милиарди!...

    11:48 07.08.2026

  • 71 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата съм":

    Благодаря трябва да кажем на Урсула? Тя ни построи за без пари милиони панели и батерии! Те сега произвеждат колкото аеца, а никой не се занимава с тях и не оставят ядрени отпадъци, които да ни тровят милиони години!

    11:50 07.08.2026

  • 72 Българин

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "991":

    Нормалният българин печели това, че преди 40 години сметката за ток му изяждаше 10-20% от заплата, а днес 4-5%

    Коментиран от #77, #83

    11:52 07.08.2026

  • 73 Тетке

    8 0 Отговор
    За сметките кажи. Леля Мария от Световрачане не и дреме за износа на токовите олигарси
    Когато сметките говорят, площада крещи
    p. s - А преди какво си работила, да не би продавачка в мола?

    11:52 07.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Кучка

    10 0 Отговор
    И затова токът в България е най-скъп в целия ЕС, а ние сме енергийно бедни, но раздаваме помощи на ляво и дясно.

    11:59 07.08.2026

  • 76 Хаха

    6 0 Отговор
    Сериозно ли!?
    В такъв случай кога ще коригирате планирания безумен бюджетен дефицит от 5,7 процента спрямо БВП?
    Само за сведение към 31.07. е отчетен реален дефицит от 1,7 процента, който е далече от безумно планирания...

    12:03 07.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 като питаш, да ти кажа

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "ха, ха, ха...":

    И още 5 АЕЦ-а да построим пак ще плащаме най скъпия ток. Само милионите "за усвояване" от олигарсите ще станат милиарди.

    12:08 07.08.2026

  • 79 Феникс

    6 0 Отговор
    Вместо да осигурят ток за производството, земеделието и индустрията те подаряват ток на украйна за стотинки! Ако имат такива свръхпечалби защо плащаме толкова много за киловат час? Пак гледат интересите на чужди държави и олигархията!

    Коментиран от #80

    12:08 07.08.2026

  • 80 рундьо

    6 0 Отговор

    До коментар #79 от "Феникс":

    громим мафията и олигархията!

    12:11 07.08.2026

  • 81 Психодинспансер

    5 0 Отговор
    Жоре,много усмихната бе.Народа не иска констатации,а работа и действия.Извадете на показ договори и участниците в процеса,както и условията.Едно нещо се изнася когато е в излишък.Къде отива този излишък/може би за билети до Дубай/ и т.н.И при констатации знаете какво следва.

    12:14 07.08.2026

  • 82 Топлофикация Сф.

    6 0 Отговор

    До коментар #69 от "Чума":

    се източва от години от политиците. Тя е допълнителната им партийна каса. И затова историята продължава. Възможно е отново държавата да покрие загубите. Спорът е между тези, които искат да я приватизират и политиците, които не искат да се лишат от "кравата" си.

    12:15 07.08.2026

  • 83 И защо изтрихте,

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    това, че преди 40 год. нормалният българин плащаше по 2 СТ. киловата на старите пари?

    Коментиран от #85

    12:35 07.08.2026

  • 84 Дип Че Тошо !

    1 0 Отговор
    Ви Направи Централи !

    Че Въпреки и закритих !

    Пак Вадят Токс !

    А Какво Направихте Вие ?

    за 37 Години ?

    Разтурихте Всичко !

    12:55 07.08.2026

  • 85 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "И защо изтрихте,":

    Преди 40 години беше 1986-та и тока беше 4,5 ст. Сега е 24. Колко са се увеличили заплатите, някои могат сами да сметнат. А които не могат, ще плащат каквото им поискат!

    12:58 07.08.2026

  • 86 Григор

    1 0 Отговор
    АЕЦ "Козлодуй" от 1976 година разполага с шест блок и инсталирана мощност от 3760 мегавата. Понеже сме много умни сами закрихме четири от тях. Централата работи вече 50 години, а някои "демократично мислещи" все я чакат да гръмне.Нали е наследство от "проклетия комунизъм". Тя не гръмна, а носи пари. Много пари! Когато са я проектирали и изграждали са работили умно и затова сега тя работи въпреки тежките условия. Дядо Тодор е бил прозорлив и след изграждането на АЕЦ "Козлодуй" е започнал изграждането на АЕЦ "Белене". Знаел е, че на България ще е необходима нова мощност. Какво стана? Ами нищо! Какъв левак и некадърник трябва да си, за да не успееш за повече от 35 години да завършиш започнатото? Затова дядо Тодор е казал, като умре да го заровят с дупето нагоре.

    12:59 07.08.2026

  • 87 Печелим да

    2 1 Отговор
    и ....... ги даваме на Турция/Русия. Мунчо с "националния интерес", който му е руски, няма заслуга за печалбите, но за загубите има.

    13:06 07.08.2026

  • 88 Ку-ку

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Лиз ач евроатлантик":

    Тока ще се вдига за балъците като нас, защото изнасяме евтино за другите, а скъпия го плащаме ти и аз.....все пак сме в клуба на богатите 🤣

    13:40 07.08.2026

  • 89 Сезляни

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Просто и нагло като ГЕРБ, ДПС и БСП = ПБ":

    Защо Пеевски и борисов подписала договора с БОТАШ Затова се и печалба да има ще плащаме за тяхния акъл Цените ще разтят защото се ПБ правят анализ

    15:14 07.08.2026

  • 90 Цената е нормална

    1 0 Отговор
    Зависи кои продава и кои купува Около Пловдив също Така се продава Но на кои е земята

    15:16 07.08.2026

  • 91 Всички министри печали имат за милиони

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата съм":

    Печали за милиони спряли кражби за милиони+милиарди Пък пари в бюджета няма От Европа милиарди получаваме А заплати замразени пенсии също САМО ЗАЕМИ ТЕГЛИМ

    15:20 07.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Дороти

    1 0 Отговор
    Дааа, тези милиони ще ги изпратите в Украйна,ма ние плащаме безбожно скъп ток. Браво, изедници начело с лъжливия чорап

    16:06 07.08.2026

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