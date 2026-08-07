/Министър Ива Петрова: Печелим милиони от рекорден износ на ток /

България реализира рекордни денонощни количества износ на електроенергия от 32 000 – 33 000 мегаватчаса поради тежката регионална ситуация. В ефира на „Здравей, България“ енергийният министър Ива Петрова обяви, че заради сушата и ниските нива на река Дунав страната ни реализира милиони допълнителни приходи.

Тя категорично увери, че въпреки климатичната криза АЕЦ „Козлодуй“ работи напълно стабилно под денонощно наблюдение. Системата е балансирана чрез термични централи и над 6 гигавата нови батерийни системи за съхранение, финансирани по Плана за възстановяване.

В същото време министърът съобщи, че е сезирала компетентните органи за сериозни нарушения, открити при одит в АЕЦ „Козлодуй“. Проверката е засякла скандални оценки от 1600 евро на квадратен метър за „голи ливади“. Имотите са били подготвени за апортиране в капитала на дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ при планирана сделка за 600 декара с частната фирма „Интерпром“.

Според Петрова схемата е започнала през юли 2025 г., като изкуствено надутите цени са създали „кух капитал“ и са блокирали заверката на финансовия отчет на държавното дружество.

По отношение на газовия сектор Петрова обяви, че Георги Татарски е новият изпълнителен директор на „Булгаргаз“. Тя посочи, че най-големият финансов риск пред доставчика остава „Топлофикация София“, чийто дълг към „Булгаргаз“ и БЕХ вече надхвърля 1,2 млрд. лева. Накрая министърът потвърди, че споразумението с турската компания „Боташ“ няма да бъде публикувано заради клаузи за конфиденциалност, и обяви старта на 5-годишни проучвания за нефт и газ в черноморския блок „Хан Тервел“.