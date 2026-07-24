Развитието на ситуацията в Близкия изток е основна тема в западния печат днес.

Фокусът е върху сделката между САЩ и Саудитска Арабия за сътрудничество в ядрената енергетика за мирни цели и връзката ѝ с Авраамовите споразумения и евентуалното признаване на Израел от Саудитска Арабия.

Великобритания

Британският в. "Таймс" обръща внимание на думите на американския президент Доналд Тръмп, че саудитската ядрена сделка зависи от това Саудитска Арабия да признае Държавата Израел. Американският държавен глава сложи на пауза споразумение за изграждане на ядрена електроцентрала в Саудитска Арабия, като настоява Рияд да подпише Авраамовите споразумения, пише изданието.

В по-ранен коментар по темата авторът на статия за в. "Дейли телеграф" Джейк Уолис Саймънс пише, че Тръмп си играе с огъня, като сключва ядрена сделка със Саудитска Арабия. Рияд твърди, че единствената му цел е независимо производство на енергия, но може ли Западът наистина да има доверие на принца престолонаследник Мохамед бин Салман, пита журналистът.

"Телеграф" обръща внимание и на изявлението на британското правителство, че Великобритания е готова "да се защитава", след като Техеран заяви, че британските бази, от които САЩ нанасят удари по Иран, са легитимни цели за иранските сили.

Израелски политици предупредиха, че сделката между САЩ и Саудитска Арабия може да доведе до "безумна надпревара във въоръжаването" в Близкия изток, посочва в. "Индипендънт".

Президентът Доналд Тръмп защити ядрената си сделка със Саудитска Арабия, като подчерта, че осъществяването на сделката зависи от това Рияд да се присъедини към Авраамовите споразумения и да признае Израел, отбелязва британският вестник.

Сделката предвижда Саудитска Арабия да има възможност да обогатява уран и да изгражда ядрени реактори с американска технология, без да бъде подлагана на внезапни проверки от ООН, за каквито Вашингтон настояваше в миналото по отношение на Иран, пояснява "Индипендънт".

Британското издание припомня, че Обединените арабски емирства и Бахрейн подписаха Авраамовите споразумения през 2020 г.., по време на първия мандат на Тръмп като президент. Примерът им бе последван от Мароко и Судан.

Саудитска Арабия отдавна се придържа към позицията, че няма да подпише Авраамовите споразумения, без да има пътна карта за създаването на палестинска държава. Рияд преустанови разговорите си с Израел за нормализиране на отношенията през октомври 2023 г., след като израелските сили започнаха да бомбардират ивицата Газа след атаките на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства възможността Саудитска Арабия да се присъедини към споразуменията и каза, че това би била "историческа крачка напред към мира в Близкия изток", отбелязва "Индипендънт".

Резкият контраст между ядрената сделка на Тръмп със Саудитска Арабия и ядрените му искания от Иран щеше да бъде комичен, ако не беше толкова трагичен, пише за в. "Гардиън" коментаторът Кенет Рот.

Рот отбелязва, че със сделката Тръмп предоставя на саудитците същите ядрени възможности, за които казва, че Иран никога няма да има.

САЩ

Искането на Тръмп Саудитска Арабия да признае Израел поставя под въпрос ядрената сделка между Вашингтон и Рияд, пише американският в. "Ню Йорк таймс".

Сходно звучи заглавието на статия на в. "Вашингтон пост": "Саудитската ядрена сделка е поставена под въпрос, след като Тръмп добави ново условие във връзка с Израел".

Ако саудитците не се присъединят към Авраамовите споразумения, "сделката отпада", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит няколко часа след като Тръмп оповести новото условие, отбелязва "Вашингтон пост".