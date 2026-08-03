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Извън обсег! Саудитски супертанкери избягаха от Червено море заради хутите

Извън обсег! Саудитски супертанкери избягаха от Червено море заради хутите

3 Август, 2026 22:35 782 14

  • иран-
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  • саудитска арабия-
  • петрол

Всеки от супертанкерите има капацитет да превозва до два милиона барела суров петрол

Извън обсег! Саудитски супертанкери избягаха от Червено море заради хутите - 1
Reuters Reuters

Шест супертанкера под саудитски флаг промениха курса си в Аденския залив и се насочиха към Южна Африка, за да избегнат преминаването през Червено море след заплахите на йеменското движение на хутите да атакува саудитски кораби, показват данни от системите за проследяване на плавателни съдове, предава "Ройтерс".

Танкерите, които са без товар след завръщането си от азиатски пристанища, плават в група към нос Добра надежда в (Република Южна Африка), вместо да преминат през протока Баб ел-Мандеб към Червено море, сочат данни на платформите LSEG и MarineTraffic.

Един от корабите - Dilam, е с крайна дестинация Гибралтар.

Операторът на плавателните съдове - саудитската компания Bahri, както и представители на властите в Саудитска Арабия, засега не са коментирали промяната на маршрута.

Според двама източници от търговския сектор решението за заобикаляне на Червено море е взето заради влошената обстановка със сигурността. Всеки от супертанкерите има капацитет да превозва до два милиона барела суров петрол.

По изчисления на "Ройтерс" промяната на маршрута ще удължи плаването с най-малко 25 дни за корабите, ако впоследствие трябва да достигнат саудитските пристанища на Червено море през Суецкия канал.

На 20 юли подкрепяните от Иран хути обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, с което разшириха конфликта срещу САЩ и техните съюзници във войната с Иран.

Поредицата от атаки срещу свързани със Саудитска Арабия кораби накара и лондонския пазар за морско застраховане миналата седмица да разшири зоната с "висок риск" в Червено море, като включи и акватории в близост до повече саудитски пристанища.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Смях

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    Шалвари уж били. Слабички. Ама "великите" духнаха

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  • 2 Овчар

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    Дони съчмата забърка такъв баркоч че по добре да лапне една пушка и да се свършва..!

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  • 3 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

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  • 5 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

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    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    22:40 03.08.2026

  • 6 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

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    Демилитаризацията на урки продължава

    22:40 03.08.2026

  • 7 Скоро и

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    през Беринговия проток и Арктика.

    Коментиран от #13

    22:42 03.08.2026

  • 8 На несенчестите

    4 0 Отговор
    май също вече не им е лесно!

    Несенчест= застрахован от британската Ллойд..

    22:46 03.08.2026

  • 9 име

    8 0 Отговор
    И къде ще избягат? Ще обикалят поне месец Африка за да минат през Суецкия канал! Голямя далавера, голямо геройство. А нали хусите бяха безобидни чаршафи по джапанки и нищо не можеха да направят?

    Коментиран от #11

    22:47 03.08.2026

  • 10 Иван

    6 0 Отговор
    По пътя си ще се разминат с овцете Урсула Фон Дер Лайен, Аналена Бербок, Шмерц лево-десния, Кая Калас.

    22:48 03.08.2026

  • 11 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Москва не вярва на сълзи. Сауд Арабел не вярва на американски, германски, английски и италиански бойни кораби.

    22:51 03.08.2026

  • 12 пляскащата с цици

    6 0 Отговор
    да се обадят на оранжевата кукувица
    и да заличи и хусите и саудитите и всичко и вечерта да подпише мир със всички даже и с гренландия ако не я е унищожил през деня де

    22:53 03.08.2026

  • 13 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скоро и":

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    22:54 03.08.2026

  • 14 Иван

    1 0 Отговор
    Сауд Арабел е трябвало да изчака два дена и да премине........преди малко една овца беше предложила да се активира член пети на НАТО-ОТАН.

    23:00 03.08.2026