Извън обсег! Саудитски супертанкери избягаха от Червено море заради хутите

Шест супертанкера под саудитски флаг промениха курса си в Аденския залив и се насочиха към Южна Африка, за да избегнат преминаването през Червено море след заплахите на йеменското движение на хутите да атакува саудитски кораби, показват данни от системите за проследяване на плавателни съдове, предава "Ройтерс".

Танкерите, които са без товар след завръщането си от азиатски пристанища, плават в група към нос Добра надежда в (Република Южна Африка), вместо да преминат през протока Баб ел-Мандеб към Червено море, сочат данни на платформите LSEG и MarineTraffic.

Един от корабите - Dilam, е с крайна дестинация Гибралтар.

Операторът на плавателните съдове - саудитската компания Bahri, както и представители на властите в Саудитска Арабия, засега не са коментирали промяната на маршрута.

Според двама източници от търговския сектор решението за заобикаляне на Червено море е взето заради влошената обстановка със сигурността. Всеки от супертанкерите има капацитет да превозва до два милиона барела суров петрол.

По изчисления на "Ройтерс" промяната на маршрута ще удължи плаването с най-малко 25 дни за корабите, ако впоследствие трябва да достигнат саудитските пристанища на Червено море през Суецкия канал.

На 20 юли подкрепяните от Иран хути обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, с което разшириха конфликта срещу САЩ и техните съюзници във войната с Иран.

Поредицата от атаки срещу свързани със Саудитска Арабия кораби накара и лондонския пазар за морско застраховане миналата седмица да разшири зоната с "висок риск" в Червено море, като включи и акватории в близост до повече саудитски пристанища.