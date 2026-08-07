Психотерапевт за бруталното убийство в Пловдив: Съучастници сме всички ние

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата задържани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив. Задържаните са деца на възраст между 14 и 17 години. Според мотивите на магистратите престъплението е извършено с особена жестокост. Темата за крайната агресия сред подрастващите коментира пред бТВ клиничният психолог и психотерапевт д-р Велислава Донкина.
По думите ѝ няма как да се знае какво точно е довело до действията на децата, след като стана ясно, че МВР няма данни за педофилия от страна на 37-годишния мъж, за когото първоначално се твърдеше, че е бил набеден за такъв.
„Няма как да знаем дали този човек е приличал на някого, дали някое от тези деца има някакъв травматичен, неприятен опит, дали по някакъв начин се идентифицира с някой, който има такъв“, каза д-р Донкина.
Според нея човешкото поведение зависи от множество фактори, включително от най-ранните отношения и преживявания.
„Нашият ум и нашият мозък, нашата ефективна регулация – кога какви структури се активират, ние как се справяме с някакви много силни преживявания, как ставаме тези, които сме – зависи от много фактори, но зависи още от много ранните ни отношения“, обясни тя.
По думите ѝ още от самото начало на живота се изграждат модели, които могат да окажат влияние върху поведението в по-късна възраст.
„Едно бебе, когато се роди, е като един супер силен компютър, в чийто мозък могат да бъдат направени всякакви връзки. Всичко, което се случва, кодира онова, което по-нататък, особено през юношеството, с огромна сила ние ще наблюдаваме“, каза д-р Донкина.
Тя коментира и ролята на груповата динамика и влиянието на чувството за власт и безнаказаност върху човешкото поведение.
„Хората, включително умни, перспективни, отличници, могат, когато им се внуши идеята за позиция, свързана с власт, свързана с безнаказаност, свързана с някаква идеологическа идея или морален казус, който те трябва да спазват, човек може да стане изключително жесток. Крайно жесток“, посочи тя.
По повод информацията, че полицията работи и по версия за подражание на т.нар. „ловци на педофили“, д-р Донкина заяви, че не бива цялата отговорност да бъде прехвърляна върху социалните мрежи.
„Абсолютно се размива отговорността. Когато сме в група, размиването на отговорността, която е индивидуална, е още по-силно“, каза тя.
Според нея човек сам по себе си може да бъде по-малко склонен към крайна агресия, отколкото когато е част от група.
„Групата вече си има свой живот, динамиката психичната вътре в нея. Индивидуалността на човек сякаш изчезва“, обясни психологът.
По думите ѝ социалните мрежи не са единствената причина за подобни прояви.
„Не бих ги обвинила тях. Не мисля, че което и да е явление от реалността само по себе си може да бъде причина. Те могат да допринасят или да акумулират някакъв ефект, но това изглежда по-скоро като липса на стойност за нас самите – символична, на авторитети, на регулатори в едно общество“, каза д-р Донкина.
Тя допълни, че липсата на авторитети води до това младите хора да не разпознават граници и последици от действията си.
„Те не съществуват в нашия ум като репери, като авторитети, като стопери, като някой, на когото да разчиташ или някой, към когото да имаш респект. Не страх, а респект“, посочи тя.
Според д-р Донкина агресивното поведение при децата често е свързано с преживяно насилие, но то невинаги е видимо.
Почти в 100% от случаите децата, които проявяват агресивно поведение, самите те са били жертва на агресивно поведение, според клиничния психолог.
По думите ѝ насилието не се изразява само във физическа агресия.
„Обикновено хората си представят, като се каже насилие, че трябва задължително да има побои, изнасилване, някакви много крайни случки, но насилие може да бъде невидимо. То може да е неглижиране, то може да е неадекватен отговор на емоционалната нужда“, обясни клиничният психолог.
Тя подчерта, че обществото трябва да обръща повече внимание на ранното детско развитие и подкрепата за родителите.
„Ние трябва да се опитаме да организираме програми за помощ в ранното детство. За скрининг, за подкрепа на родителите, на младите майки, още по време на бременността, на връзката майка-бебе“, каза д-р Донкина.
Според нея емоционалните потребности на детето са също толкова важни, колкото и физическата грижа.
„За бебетата неадекватният отговор на емоционалните им нужди е много по-страшен, много по-тежки следи остава нататък в развитието на човека, включително в умственото му, интелектуалното му развитие“, посочи тя.
Д-р Донкина коментира и ролята на децата, които са заснемали случващото се, без да се намесят, а след това са разпространили видеото.
„Аз мисля, че това е същата степен по неемоционално, лично, психично, на съучастие включително. Съучастници сме всички ние в нашето общество. Колко пъти говорим за агресията на децата по моловете, по улиците? Колко пъти обръщаме внимание на това как се държим един с друг?“, каза тя.
В края на разговора д-р Велислава Донкина посочи, че след подобни случаи жертви остават не само пострадалите, но и самите извършители и обществото.
„Освен този човек, който загуби живота си, жертви са и те и сме жертви и ние също“, каза тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
Коментиран от #29, #34, #67, #71
21:28 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отново мантрата на добрите боГАташи:
Коментиран от #51
21:30 07.08.2026
4 мда
21:30 07.08.2026
5 Психопатка
21:31 07.08.2026
6 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА 🔞
До коментар #2 от "Да си":На 100% подкрепям коментара ти! 👏
21:32 07.08.2026
7 ммммм
21:32 07.08.2026
8 Щом според тази луда психарка
21:32 07.08.2026
9 м хм х
21:32 07.08.2026
10 Една радикална идея
21:33 07.08.2026
11 ТИ ГО РОДИ ИДИОТ
21:34 07.08.2026
12 Робот
Коментиран от #19
21:35 07.08.2026
13 Моля
21:36 07.08.2026
14 Голям
21:36 07.08.2026
15 Дано тая Донкина им падне
21:37 07.08.2026
16 Киро
21:38 07.08.2026
17 Новото поколение имбицили
21:38 07.08.2026
18 Депу
21:39 07.08.2026
19 Шорт
До коментар #12 от "Робот":Няма да ти помогне ако са група от 4.5 гамена! Само ще ги разяриш повече и ще свършиш в инвалидна количка в най добрият случай....Има един господин Макаров който ще ги отрезви!Ако са на твърди наркотици и това няма да помогне!
21:41 07.08.2026
20 НИЯ
21:42 07.08.2026
21 Гаргамен
21:45 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не, Донкина, не!
21:47 07.08.2026
24 Фильо
До коментар #2 от "Да си":Кофти са ти средата и предпочитанията.
Коментиран от #48
21:50 07.08.2026
25 Само да добавя
21:50 07.08.2026
26 Мдаа
21:57 07.08.2026
27 Гьонсурат
21:57 07.08.2026
28 Медиите защитават убийците
21:58 07.08.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "Шорт":Абсолютно прав си за съжаление.....
21:59 07.08.2026
30 Павел Пенев
22:00 07.08.2026
31 Григор
22:01 07.08.2026
32 Име
22:02 07.08.2026
33 Европеец
До коментар #2 от "Да си":Ей ти си абсолютно прав.... Наистина е развратна работа с тия младежи.... .....
22:02 07.08.2026
34 Без руснаци на Дунава
До коментар #1 от "Шорт":Няма как да има Белене.
Ще си тънем в соросоидната демокрадция докато сме живи..
22:02 07.08.2026
35 Тази още не са я ритали тези
Коментиран от #46
22:12 07.08.2026
36 Уха
Коментиран от #50, #76
22:14 07.08.2026
37 БеГемот
22:15 07.08.2026
38 КРУМ
22:18 07.08.2026
39 Сталин Русия победа
Имаме предварително планирано в социалните мрежи убийство по особенно жесток начин извършено посред бял ден в Пловдив. Жертвата е предварително подмамена на среща на мястото на извършеното жестоко убийство от момиче ??!’
За такова нещо се дава доживотен затвор без право на замяна! Какво следва за изключително жестоките убийци, макар и непълнолетни?!? Най вероятно и наркоманчета, някои от които със сигурност спортуват!
Внимание: някои от тях учили в елитни училища и били от добри семейства ?!!
Моля някой да ми дефинира след подобно предумишлено убийство, извършено по толкова добре планиран и жесток начин какво точно означава.”Някои от тях все пак са от елитни училища и добри семейства.”
Институциите един път завинаги със суровата, но справедлива ръка на закона трябва да сложат край на това нещо, което вече се превръща в истинска криминална пандемия на територията на цяла България….
Повтарям за такова нещо се дава до животен затвор без право на замяна!!!!
Коментиран от #41
22:19 07.08.2026
40 А другите петима които са снимали
22:24 07.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Донкина
Коментиран от #70
22:29 07.08.2026
43 Валентин
Коментиран от #49
22:29 07.08.2026
44 Артилерист
22:29 07.08.2026
45 особено осъдително
22:35 07.08.2026
46 На сапун
До коментар #35 от "Тази още не са я ритали тези":Тази гаспажа е поредният доктор в България с купена диплома.Нормален човек няма да манипулира хората и да им прехвърля чужда вина.
22:36 07.08.2026
47 Дзак
22:36 07.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Име
До коментар #43 от "Валентин":Както и случаят с момичето в бидона, ще тежат на съвестта на групата от факти.бг!
22:39 07.08.2026
50 Не лъжи
До коментар #36 от "Уха":Има запис на побоят и гаврите над убитият Георги и телефоните на децата са иззети като доказателства.Престъплението е много лесно доказуемо.
22:40 07.08.2026
51 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "Отново мантрата на добрите боГАташи:":Тази психотерапевка е за психотерапевт! Тя може и да е виновна, но аз не съм! В Пловдив не съм стъпвал поне от 30 години.
22:41 07.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Кирчо
22:44 07.08.2026
54 Въобще даже
Коментиран от #63, #77
22:45 07.08.2026
55 Дървен Господ
22:46 07.08.2026
56 Аз...
22:46 07.08.2026
57 Тая говори все едно
22:48 07.08.2026
58 Все тая
22:48 07.08.2026
59 Анонимен
22:49 07.08.2026
60 новите атлантически ценности
22:49 07.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 жик так
22:50 07.08.2026
63 Много ловци много нещо
До коментар #54 от "Въобще даже":То затова дивеч не остана ама то се оказва, че не са ловци, а бракониери.
22:50 07.08.2026
64 Виновна е тази и всички като нея
22:51 07.08.2026
65 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Комплексар":Човекът говори от името на истинските мъже, а не на такива , като теб. Каза го" Право куме в очи"
22:52 07.08.2026
66 Келешите нямаше да се разбягат
До коментар #61 от "Джжо пaaааацyyулaaa👋💯👈":Ами щяха и те да му дуфат на смени
22:52 07.08.2026
67 Мнение
До коментар #1 от "Шорт":АБСОЛЮТНО!
ПЪРВО БОГ ДА ГО ПРОСТИ УБИТИЯТ ЧОВЕК ОТ ПЛОВДИВ (ПЪК И ВСИЧКИ НАС ГРЕШНИЦИТЕ).
И ВТОРО:
НПО-ТАТА В БЪЛГАРИЯ(КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ), БЯХА СЪЗДАДЕНИ С ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ДА ЗАКРИЯТ ДЪРЖАВАТА НИ!
КЪМ МОМЕНТА ПРЕИЗПЪЛНЯВАТ ЦЕЛТА, ТОЛКОВА СА НАПРЕД (СЛЕД 3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪЦИ)!
А ВСИЧКИ КУПЕНИ МЕДИИ, ПСИХОЛОЖКИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ПОЛИТИЦИ, КОМИЦИ, "ИНФЛУЕНСЪРИ" И ВСЯКАКВА ДРУГА ПОДОБНА ПЛАТЕНА БИО МАСА ПО ВЕРИГАТА, СА ОСНОВНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В СТРАНАТА НИ!!!
НЕ Е НОРМАЛНО КОГАТО ДЖЕЙ ДИ ВАНС ИЗЛЕЗЕ ОФИЦИАЛНО И ЗАЯВИ, ЧЕ БАЙ ДЪН ЗА 4Г Е НАЛЯЛ НАД 400 МИЛ ДОЛАРА В БЪЛГАРИЯ (КЪМ МЕДИИ, НПО-ТА И ДР), ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНТЕРЕСИ, РАЗНИ ДВУКЛЕТЪЧНИ ДА СЕ ОПРАВДАВАТ С ПУТИН И РУСИЯ!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е НОРМАЛНОСТТА, СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, УВАЖЕНИЕТО И МНОГО ДРУГИ ДОБРОДЕТЕЛИ ДА СЕ ВЪРНАТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО!
ВСИЧКИ НПО-ТА, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ПРОКАРВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, КОИТО СА ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД, МОМЕНТАЛНО ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ, А ПРИ НАРУШЕНИЯ И ОПАНДИЗЕНИ!!!
22:55 07.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ПСИХО...
..ОТКА..
БЕБЕ=НА СУПЕР СИЛЕН КОМПЮТЪР???
ПИ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ НЯМАШЕ ТАКИВА ИДИОТИЗМИ.
22:55 07.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 доктор Цветелина Сали
До коментар #1 от "Шорт":Какъв доктор е тази психоложка бе? Като излекува като мен и кака 4000 пациенти по здравна каса, без да са били болни, тогава може да се нарича доктор и да я приемем в бялата мафия, упс гилдия.
22:56 07.08.2026
72 Жеко
До коментар #22 от "Комплексар":Ти импотентен ли си ?
22:57 07.08.2026
73 Ти барабар Петко
До коментар #22 от "Комплексар":С мъжете ли си? 🤣🤣🤣🤣
23:00 07.08.2026
74 Унуфриий
23:02 07.08.2026
75 Пак ще те изтрият
До коментар #70 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Явно гумата има дъщеря тинейджърка с подобно поведение
Коментиран от #86
23:02 07.08.2026
76 Как тъй непосилна
До коментар #36 от "Уха":Взимат повече от лекарите, които спасяват човешки животи, 20 заплати без данъци, 40% увеличение за стаж, безплатен транспорт, квартирни, за дрехи, за храна, почивни бази без пари, стол, първа категория труд и пенсиониране на млади години, тузарски коли и какво ли още не. И накрая непосилна?!
Коментиран от #79
23:07 07.08.2026
77 Създаваш глутница
До коментар #54 от "Въобще даже":Създаваш и дразнител и я насъскваш към целта. Нещо като например политология в СУ, Светослав Малинов и смотаните там студенти ... и след 3 дни разлайване ги пускаш на протест. Това е стандартна НПО манипулация и примитивен социален инжинеринг. Че тези, ако са в един клас основното което трябва да се направи е да се провери дали са нямали в училището скоро външни лектори от някое НПО или пък дори и някое побъркано ченге...
23:07 07.08.2026
78 Aлфа Bълкът
23:10 07.08.2026
79 И също
До коментар #76 от "Как тъй непосилна":Сигурно 40 дни отпуск. Осигуровки на максимума от държавата
23:13 07.08.2026
80 Абе от кога започнахме
23:21 07.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Прокуратурата да се самосезира
В противен случай според според клиничният психолог и психотерапевт :
„Абсолютно се размива отговорността. Когато сме в група, размиването на отговорността, която е индивидуална, е още по-силно“
00:05 08.08.2026
83 съболезнования
00:08 08.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Е престанете
00:55 08.08.2026
86 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #75 от "Пак ще те изтрият":Не го зная въпросният гума дали има дъщеря тинейджърка като тези убили човека,но е на минимална и може и да няма поради липса на средства 😂🤣🤣😅😆
02:01 08.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Психотерапевт - резидент без диплома
Необратими щети!!!
Дипломираните психотерапевти да се организират и да просвещават обществото, че ако една бременност не е планирана и се е случила по невнимание в пиано състояние, то по-добре ще е тя да се прекрати, за да се избегнат страданията от резултата след нея, най-вече за родителите!!!
12:34 08.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ПЕНКО
Коментиран от #93
12:48 08.08.2026
91 ДА СЕ ОСМЪРТЯТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН
13:57 08.08.2026
92 СНОЩИ ПО БТВ ИМАШЕ ПОДОБЕН КРИМИНАЛЕН
14:04 08.08.2026
93 ПРИ СОЦА БЕШЕ ПЪЛНО И С ПЕДОФИЛИ
До коментар #90 от "ПЕНКО":НО ГИ БИЕХА КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО - В МИЛИЦИЯТА !
14:11 08.08.2026