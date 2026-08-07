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Психотерапевт за бруталното убийство в Пловдив: Съучастници сме всички ние

Психотерапевт за бруталното убийство в Пловдив: Съучастници сме всички ние

7 Август, 2026 21:25 2 704 93

  • психотерапевт-
  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм-
  • съучастници

Почти в 100% от случаите децата, които проявяват агресивно поведение, самите те са били жертва на агресивно поведение, според д-р Велислава Донкина

Психотерапевт за бруталното убийство в Пловдив: Съучастници сме всички ние - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата задържани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив. Задържаните са деца на възраст между 14 и 17 години. Според мотивите на магистратите престъплението е извършено с особена жестокост. Темата за крайната агресия сред подрастващите коментира пред бТВ клиничният психолог и психотерапевт д-р Велислава Донкина.

По думите ѝ няма как да се знае какво точно е довело до действията на децата, след като стана ясно, че МВР няма данни за педофилия от страна на 37-годишния мъж, за когото първоначално се твърдеше, че е бил набеден за такъв.

„Няма как да знаем дали този човек е приличал на някого, дали някое от тези деца има някакъв травматичен, неприятен опит, дали по някакъв начин се идентифицира с някой, който има такъв“, каза д-р Донкина.

Според нея човешкото поведение зависи от множество фактори, включително от най-ранните отношения и преживявания.

„Нашият ум и нашият мозък, нашата ефективна регулация – кога какви структури се активират, ние как се справяме с някакви много силни преживявания, как ставаме тези, които сме – зависи от много фактори, но зависи още от много ранните ни отношения“, обясни тя.

По думите ѝ още от самото начало на живота се изграждат модели, които могат да окажат влияние върху поведението в по-късна възраст.

„Едно бебе, когато се роди, е като един супер силен компютър, в чийто мозък могат да бъдат направени всякакви връзки. Всичко, което се случва, кодира онова, което по-нататък, особено през юношеството, с огромна сила ние ще наблюдаваме“, каза д-р Донкина.

Тя коментира и ролята на груповата динамика и влиянието на чувството за власт и безнаказаност върху човешкото поведение.

„Хората, включително умни, перспективни, отличници, могат, когато им се внуши идеята за позиция, свързана с власт, свързана с безнаказаност, свързана с някаква идеологическа идея или морален казус, който те трябва да спазват, човек може да стане изключително жесток. Крайно жесток“, посочи тя.

По повод информацията, че полицията работи и по версия за подражание на т.нар. „ловци на педофили“, д-р Донкина заяви, че не бива цялата отговорност да бъде прехвърляна върху социалните мрежи.

„Абсолютно се размива отговорността. Когато сме в група, размиването на отговорността, която е индивидуална, е още по-силно“, каза тя.

Според нея човек сам по себе си може да бъде по-малко склонен към крайна агресия, отколкото когато е част от група.

„Групата вече си има свой живот, динамиката психичната вътре в нея. Индивидуалността на човек сякаш изчезва“, обясни психологът.

По думите ѝ социалните мрежи не са единствената причина за подобни прояви.

„Не бих ги обвинила тях. Не мисля, че което и да е явление от реалността само по себе си може да бъде причина. Те могат да допринасят или да акумулират някакъв ефект, но това изглежда по-скоро като липса на стойност за нас самите – символична, на авторитети, на регулатори в едно общество“, каза д-р Донкина.

Тя допълни, че липсата на авторитети води до това младите хора да не разпознават граници и последици от действията си.

„Те не съществуват в нашия ум като репери, като авторитети, като стопери, като някой, на когото да разчиташ или някой, към когото да имаш респект. Не страх, а респект“, посочи тя.

Според д-р Донкина агресивното поведение при децата често е свързано с преживяно насилие, но то невинаги е видимо.

Почти в 100% от случаите децата, които проявяват агресивно поведение, самите те са били жертва на агресивно поведение, според клиничния психолог.

По думите ѝ насилието не се изразява само във физическа агресия.

„Обикновено хората си представят, като се каже насилие, че трябва задължително да има побои, изнасилване, някакви много крайни случки, но насилие може да бъде невидимо. То може да е неглижиране, то може да е неадекватен отговор на емоционалната нужда“, обясни клиничният психолог.

Тя подчерта, че обществото трябва да обръща повече внимание на ранното детско развитие и подкрепата за родителите.

„Ние трябва да се опитаме да организираме програми за помощ в ранното детство. За скрининг, за подкрепа на родителите, на младите майки, още по време на бременността, на връзката майка-бебе“, каза д-р Донкина.

Според нея емоционалните потребности на детето са също толкова важни, колкото и физическата грижа.

„За бебетата неадекватният отговор на емоционалните им нужди е много по-страшен, много по-тежки следи остава нататък в развитието на човека, включително в умственото му, интелектуалното му развитие“, посочи тя.

Д-р Донкина коментира и ролята на децата, които са заснемали случващото се, без да се намесят, а след това са разпространили видеото.

„Аз мисля, че това е същата степен по неемоционално, лично, психично, на съучастие включително. Съучастници сме всички ние в нашето общество. Колко пъти говорим за агресията на децата по моловете, по улиците? Колко пъти обръщаме внимание на това как се държим един с друг?“, каза тя.

В края на разговора д-р Велислава Донкина посочи, че след подобни случаи жертви остават не само пострадалите, но и самите извършители и обществото.

„Освен този човек, който загуби живота си, жертви са и те и сме жертви и ние също“, каза тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    64 10 Отговор
    Еврорастите антлантиците и социалните мрежи разбира психиката на новото поколение! Без Белене управия няма да има!

    Коментиран от #29, #34, #67, #71

    21:28 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отново мантрата на добрите боГАташи:

    57 4 Отговор
    "Всички сме виновни, демек народа е виновен за нашите институциинални безобразия и той ще плаща сметките ни.

    Коментиран от #51

    21:30 07.08.2026

  • 4 мда

    51 0 Отговор
    Малките келешчета в пандиза до бай Ставри.

    21:30 07.08.2026

  • 5 Психопатка

    51 1 Отговор
    "Децата" са виждали много случаи, в които на извършителите на тежки криминални престъпления им се разминава, дали защото са малолетни, дали защото съдебната система е корумпирана.

    21:31 07.08.2026

  • 6 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА 🔞

    27 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да си":

    На 100% подкрепям коментара ти! 👏

    21:32 07.08.2026

  • 7 ммммм

    53 1 Отговор
    Сргашното поколение са безмозъчни телефонисти които мислят само за лесни пари.

    21:32 07.08.2026

  • 8 Щом според тази луда психарка

    50 4 Отговор
    И убийците са жертви , най добре убийците да осъдят измъчвания и убит човек и близките му да им изплащат обезщетения докато са живи

    21:32 07.08.2026

  • 9 м хм х

    40 1 Отговор
    тези деца са бъдещи кадри на МВР и прокуратурата.

    21:32 07.08.2026

  • 10 Една радикална идея

    28 0 Отговор
    Да проверят младите булки за дефлорация. Ако е налице стар полов акт могат да ги съдят за съдействие или пък за биотероризъм

    21:33 07.08.2026

  • 11 ТИ ГО РОДИ ИДИОТ

    42 2 Отговор
    ПЪК ПОСЛЕ НИ РАЗПРАВЯЙ ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ ВИНОВНИ.И С КАКВО? И НА ОНЯ КОЛКО МУ Е АКЪЛА ДА ОТИДЕ НА ПЪРВА СРЕЩА В ГОРАТА , А НЕ В ЦЕНТЪРА КЪДЕТО ИМА ХОРА.ХАЙДЕ И В БАНСКО ПАК НИЕ ВИНОВНИ ЗАЩОТО СИ ПРАТИЛИ ГАМЕНЧЕТАТА.НАКРАТКО ПРОзД НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА

    21:34 07.08.2026

  • 12 Робот

    30 1 Отговор
    Какви времена , вече и до кварталния магазин като ходя си взимам сгъваем нож в джоба че незнам какво ще ми изкочи..

    Коментиран от #19

    21:35 07.08.2026

  • 13 Моля

    43 1 Отговор
    Моля! Аз не съм съучасник! Да са си мислили преди да правят каквот и да е! Затвор за тях.

    21:36 07.08.2026

  • 14 Голям

    53 1 Отговор
    Не, не сме съучастници.... Съучастници са тези съдии, които сега ще ги пуснат да си ходят по живо, по здраво... щото били непълнолетни, видите ли... непълнолетни, но с лоша кръв... в затвора им е мястото и престанете да приказвате, че вината е на всички, защото както знаем когато е на всички е на никой и всичко е по старому... е до кога така, ами докато не вкарате малолетните убийци в затвора и хайде моля ви се и без скуполи, щото те били обещали да не правят повече така. Това са локалите престъпниците и хайде хората да свидетестват срещу тях, защото съм сигурен, че много хора са пострадали и жени и мъже, това са малолетни престъпници, които не трябва да са сред обществото ни.

    21:36 07.08.2026

  • 15 Дано тая Донкина им падне

    33 0 Отговор
    Дано тая щом е виновна падне в ръчичките на тези дечица...та да изкупи греховете си. Ненормални и превзети малоумни същества определят живота ни. Още по страшно ще става.

    21:37 07.08.2026

  • 16 Киро

    19 1 Отговор
    У затвора да заминават и да изчезват. 3 дни занимания с тях на обществеността не трябва.

    21:38 07.08.2026

  • 17 Новото поколение имбицили

    28 1 Отговор
    иде!

    21:38 07.08.2026

  • 18 Депу

    6 3 Отговор
    Да се оправят. Ко ма занимават.

    21:39 07.08.2026

  • 19 Шорт

    22 4 Отговор

    До коментар #12 от "Робот":

    Няма да ти помогне ако са група от 4.5 гамена! Само ще ги разяриш повече и ще свършиш в инвалидна количка в най добрият случай....Има един господин Макаров който ще ги отрезви!Ако са на твърди наркотици и това няма да помогне!

    21:41 07.08.2026

  • 20 НИЯ

    35 2 Отговор
    За всичко говорим но не споменаваме ролята на родителите.Те просто не са си свършили работата.Не можеш да нямаш време да се занимаваш с детето си ,да се оправдаваш колко си зает,и го оставаш улицата да го учи.Няма такъв филм.Просто казано какъвто родителя ,такова и детето.Боклуци те създават бо к луци,това е истината.

    21:42 07.08.2026

  • 21 Гаргамен

    37 0 Отговор
    Каква е тази снизходителност - щом има престъпление, виновните - да си изкушват вината по приетите норми. Деца-меца, да са си мислили. Точка.

    21:45 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не, Донкина, не!

    19 19 Отговор
    Не сми виновни ние! Виновни са изродите, родили и "възпитали" тези изроди, изверги, садисти и чудовища! Защото те, родителите им са чудовища! А ти какво очакваш от чудовище? Да роди ангел ли?! Освен това, Донкина , докато са измъчвали нещестинка и бавно са го убивали, не са спирали да повтарят ,че родителите им са от "Прогресивна България", тоест, че ще останат ненаказаин! Ами, виновен е Фатмак Радню, селяндурина от Славяново ма Донкина! Тези изроди и садисти са негава креатура! Не наша! Същите изверг и в Банско, които са имали свастики на ръкавите си и са крещели нациски лозунги! Да, ама Фатмака ги защитава, нали? Дори обвинява чуждестранните журналисит! Наглец, та дрънка! Всъщност, достатъчна е една дума - комунист! "Фатмак Югенд" е готова!

    21:47 07.08.2026

  • 24 Фильо

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да си":

    Кофти са ти средата и предпочитанията.

    Коментиран от #48

    21:50 07.08.2026

  • 25 Само да добавя

    22 0 Отговор
    А кажете ми има ли като част от възпитанието и съзряването на младите книги, музика, филми, които са без насилие, които подтикват към състрадание, човечност, доброта? Кажете ми кои са идеалите, които привличат младите, но са продукт на усилията на възрастните, които да им бъдат пример? Насилието е навсякъде - в парламента (най-вече вербално), в тевелизора, по улицата и магистралите. Тогава? Една малка част от младите ще печелят медали у нас и в чужбина и бързо големите компании ще ги привлекат с пари и бонуси, ще ги откъснат от нашата среда (защото ние не можем да им предложим същото!, а масата ще затъва все повече в безидейност и бездуховност. Ако все още има умни глави у нас, нека да предложат изход, който всички да следваме, но да очистим от себе си порока и да преодолеем тъжното бъдеще на държавата ни.

    21:50 07.08.2026

  • 26 Мдаа

    34 3 Отговор
    Не приемам вменяването на обща вина като общество. Всеки има глава на раменете си. Госпожата ако се чувства виновна и съучастник, значи не си върши добре работата.

    21:57 07.08.2026

  • 27 Гьонсурат

    32 1 Отговор
    Вменяването на чувство за вина на цял народ за лични престъхни действия е много стара манипулативна техника,"доктор" Донкина?Хайде хващай пътя към истинският си дом и си заври дипломата някъде на тъмно,че опитваш да манипулираш хората в България да чувстват вина за чужди грехове!На какви твои думи да вярва интелигентен човек?

    21:57 07.08.2026

  • 28 Медиите защитават убийците

    23 1 Отговор
    Както и в този случай така и във всички други подобни. Други които ги защитават са НПО соросоидите и разните психолози социолози фотографи политолози учители и директори които също са виновни.

    21:58 07.08.2026

  • 29 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Абсолютно прав си за съжаление.....

    21:59 07.08.2026

  • 30 Павел Пенев

    30 2 Отговор
    Коментар в стила на евро идиотите. Като е съучастник да отива в сливенския затвор тази мърла.

    22:00 07.08.2026

  • 31 Григор

    39 2 Отговор
    Щом госпожата се чувства съучастник, да и дават 50% от присъдата у затвора. Аз не съм съучастник и не се чувствам такъв.

    22:01 07.08.2026

  • 32 Име

    40 2 Отговор
    Ааааа ... НЕ ! Аз не съм съучастник. Нито ги знам тези , нито родителите им , нито съм от Пловдив.... Айде малко по умерено с изказването !

    22:02 07.08.2026

  • 33 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да си":

    Ей ти си абсолютно прав.... Наистина е развратна работа с тия младежи.... .....

    22:02 07.08.2026

  • 34 Без руснаци на Дунава

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Няма как да има Белене.
    Ще си тънем в соросоидната демокрадция докато сме живи..

    22:02 07.08.2026

  • 35 Тази още не са я ритали тези

    21 0 Отговор
    И не са гасили цигари по тялото и затова е толкова спокойна и съпричастна със садистите

    Коментиран от #46

    22:12 07.08.2026

  • 36 Уха

    12 10 Отговор
    Ала бала. С добри адвокати децата са на свобода догодина. Полицаите трябва да съберат доказателства кой е реалният убиец а това е непосилна задача за тях. Иначе за хулиганство условни. А ако се окаже и че реално е бил педофил а това е много лесно даже и условни няма да има при афект тъй като са раними.

    Коментиран от #50, #76

    22:14 07.08.2026

  • 37 БеГемот

    8 1 Отговор
    Глупости ....хлапетата си имат авторитети и те са в ранната Блек метъл сцена в Норвегия хахаха....просто копират онези неща случили се през деветдесетте в Норвегия....аз съм фен ама и аз съм малко стресиран от тях хахаха....

    22:15 07.08.2026

  • 38 КРУМ

    18 0 Отговор
    Много бих искал Прокуратурата да оправдае тези невинни, интелигентни и много възпитани дечица, жертви на обществото.Още утре да пуснат на свобода тези невинни души. НО ДА ПУБЛИКУВАТ ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ ИМ. За да може обществото да поправи грешките си.

    22:18 07.08.2026

  • 39 Сталин Русия победа

    27 1 Отговор
    Обръснали веждите на Георги,гасили фасове по него, рисували свастики по тялото му, ритали го пет човека в продължение на час в лицето, дробовете, бъбреците, слабините...след което го обрали-39 евро и отишли да се почерпят с дюнери с неговите пари!!!
    Имаме предварително планирано в социалните мрежи убийство по особенно жесток начин извършено посред бял ден в Пловдив. Жертвата е предварително подмамена на среща на мястото на извършеното жестоко убийство от момиче ??!’
    За такова нещо се дава доживотен затвор без право на замяна! Какво следва за изключително жестоките убийци, макар и непълнолетни?!? Най вероятно и наркоманчета, някои от които със сигурност спортуват!
    Внимание: някои от тях учили в елитни училища и били от добри семейства ?!!
    Моля някой да ми дефинира след подобно предумишлено убийство, извършено по толкова добре планиран и жесток начин какво точно означава.”Някои от тях все пак са от елитни училища и добри семейства.”
    Институциите един път завинаги със суровата, но справедлива ръка на закона трябва да сложат край на това нещо, което вече се превръща в истинска криминална пандемия на територията на цяла България….
    Повтарям за такова нещо се дава до животен затвор без право на замяна!!!!

    Коментиран от #41

    22:19 07.08.2026

  • 40 А другите петима които са снимали

    24 0 Отговор
    Защо са ба свобода? По смисъла на закона и те са съучастници в престъплението.

    22:24 07.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Донкина

    9 5 Отговор
    Къдеса набедените психоложки в училищата , къде са учителите и директора на училището. Какво са проспали през годините кои , ще им търси отговорност . Крайно време е и те да понесат тяхната отговорност. Останалото е чешене на езици !!!

    Коментиран от #70

    22:29 07.08.2026

  • 43 Валентин

    14 3 Отговор
    Говори за себе си: ти си съучастница.

    Коментиран от #49

    22:29 07.08.2026

  • 44 Артилерист

    26 0 Отговор
    Госпожата го усуква психологично, за да не каже голата истина, че това са изтървани за възпитанието банда хулигани. Това не е случайно. Тези банди са повсеместни и няма нужда госпожата да се прави на ударена с повтаряне на децата, та децата. Това са ранно закоравели наркомани и престъпници. Как иначе да си обясним, че са пребили до смърт по-възрастен ЧОВЕК, какъвто и да е той...

    22:29 07.08.2026

  • 45 особено осъдително

    5 5 Отговор
    е, че са използвали цигари и фасове. Ами ако пламнеше тепето?

    22:35 07.08.2026

  • 46 На сапун

    22 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тази още не са я ритали тези":

    Тази гаспажа е поредният доктор в България с купена диплома.Нормален човек няма да манипулира хората и да им прехвърля чужда вина.

    22:36 07.08.2026

  • 47 Дзак

    12 0 Отговор
    "Няма как да знаем дали този човек е приличал на някого, дали някое от тези деца има някакъв травматичен, неприятен опит, дали по някакъв начин се идентифицира с някой, който има такъв“, каза д-р Донкина." Ами нали това е работа на следствието. Имат си подбудител в мрежата. Да го намерят и накажат като съучастник.

    22:36 07.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Име

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Валентин":

    Както и случаят с момичето в бидона, ще тежат на съвестта на групата от факти.бг!

    22:39 07.08.2026

  • 50 Не лъжи

    16 0 Отговор

    До коментар #36 от "Уха":

    Има запис на побоят и гаврите над убитият Георги и телефоните на децата са иззети като доказателства.Престъплението е много лесно доказуемо.

    22:40 07.08.2026

  • 51 ИСТИНАТА

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Отново мантрата на добрите боГАташи:":

    Тази психотерапевка е за психотерапевт! Тя може и да е виновна, но аз не съм! В Пловдив не съм стъпвал поне от 30 години.

    22:41 07.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Кирчо

    6 2 Отговор
    Мислят си, че филмите са реалност. Е там е белята. Ние имахме нефилриран живот с цености преди и измислени ценности сега. А не не могат преценят кое е реалността и кое е измисленото.

    22:44 07.08.2026

  • 54 Въобще даже

    12 3 Отговор
    НЕ сме съучастници всички ние. Моделите на поведение налагани от НПО-тата са виновни и олигофрените в МОН които ги допускат на територията на училища и университети. Ловци на педофили, ловци на пияни шофъори, ловци на шофъори надишали се с райска газ, рейджери, БангиРанги и пръдни ...

    Коментиран от #63, #77

    22:45 07.08.2026

  • 55 Дървен Господ

    9 2 Отговор
    Май по-правилно ще е било, ако хвърлят един кютек на тази психотерапевка, за да и оправят психиката

    22:46 07.08.2026

  • 56 Аз...

    9 0 Отговор
    Не, не сме. Тези деца са психопати и най-добре да можеше да бъдат "приспани" с инжекция.

    22:46 07.08.2026

  • 57 Тая говори все едно

    10 3 Отговор
    Две от участващите олигооофреенчета са нейни деца. Ако е така има право да се чувства виновна. Моите деца не са убили никого, защо да се чувствам виновен?

    22:48 07.08.2026

  • 58 Все тая

    14 0 Отговор
    Всички тея 10 да бъдат екзекутирани за назидание на другите килеши.

    22:48 07.08.2026

  • 59 Анонимен

    1 0 Отговор
    АГРЕСИЯ ЧЕ ТУК В ТОЗИ САЙТ САМО ТОВА ИМА НЯКОЛКО АБОНИРАНИ ПОСТОЯННИ СА

    22:49 07.08.2026

  • 60 новите атлантически ценности

    12 0 Отговор
    Прайдове , изопачаване на историята , фентанил , райски газ .....безнаказаност , приватизация ...

    22:49 07.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 жик так

    6 3 Отговор
    То и на украинците така им промиха мозъците 20 години , и сега си сърбат попарата .

    22:50 07.08.2026

  • 63 Много ловци много нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Въобще даже":

    То затова дивеч не остана ама то се оказва, че не са ловци, а бракониери.

    22:50 07.08.2026

  • 64 Виновна е тази и всички като нея

    14 0 Отговор
    Малките изверги направят нещо и вместо да лежат до живот, излизат купища защитници като тази и обвиняват всички нас, но не и "милите деца". Това нищо няма да промени докато не се върнат ТВУ-тата и престъпниците не носят пълна наказателна отговорност, дори да са 5 годишни!

    22:51 07.08.2026

  • 65 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Комплексар":

    Човекът говори от името на истинските мъже, а не на такива , като теб. Каза го" Право куме в очи"

    22:52 07.08.2026

  • 66 Келешите нямаше да се разбягат

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Джжо пaaааацyyулaaa👋💯👈":

    Ами щяха и те да му дуфат на смени

    22:52 07.08.2026

  • 67 Мнение

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    АБСОЛЮТНО!

    ПЪРВО БОГ ДА ГО ПРОСТИ УБИТИЯТ ЧОВЕК ОТ ПЛОВДИВ (ПЪК И ВСИЧКИ НАС ГРЕШНИЦИТЕ).

    И ВТОРО:
    НПО-ТАТА В БЪЛГАРИЯ(КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ), БЯХА СЪЗДАДЕНИ С ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ДА ЗАКРИЯТ ДЪРЖАВАТА НИ!
    КЪМ МОМЕНТА ПРЕИЗПЪЛНЯВАТ ЦЕЛТА, ТОЛКОВА СА НАПРЕД (СЛЕД 3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪЦИ)!

    А ВСИЧКИ КУПЕНИ МЕДИИ, ПСИХОЛОЖКИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ПОЛИТИЦИ, КОМИЦИ, "ИНФЛУЕНСЪРИ" И ВСЯКАКВА ДРУГА ПОДОБНА ПЛАТЕНА БИО МАСА ПО ВЕРИГАТА, СА ОСНОВНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В СТРАНАТА НИ!!!

    НЕ Е НОРМАЛНО КОГАТО ДЖЕЙ ДИ ВАНС ИЗЛЕЗЕ ОФИЦИАЛНО И ЗАЯВИ, ЧЕ БАЙ ДЪН ЗА 4Г Е НАЛЯЛ НАД 400 МИЛ ДОЛАРА В БЪЛГАРИЯ (КЪМ МЕДИИ, НПО-ТА И ДР), ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНТЕРЕСИ, РАЗНИ ДВУКЛЕТЪЧНИ ДА СЕ ОПРАВДАВАТ С ПУТИН И РУСИЯ!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НОРМАЛНОСТТА, СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, УВАЖЕНИЕТО И МНОГО ДРУГИ ДОБРОДЕТЕЛИ ДА СЕ ВЪРНАТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО!

    ВСИЧКИ НПО-ТА, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ПРОКАРВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, КОИТО СА ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД, МОМЕНТАЛНО ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ, А ПРИ НАРУШЕНИЯ И ОПАНДИЗЕНИ!!!

    22:55 07.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ПСИХО...

    2 3 Отговор
    ...ИДИ..
    ..ОТКА..
    БЕБЕ=НА СУПЕР СИЛЕН КОМПЮТЪР???
    ПИ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ НЯМАШЕ ТАКИВА ИДИОТИЗМИ.

    22:55 07.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 доктор Цветелина Сали

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Какъв доктор е тази психоложка бе? Като излекува като мен и кака 4000 пациенти по здравна каса, без да са били болни, тогава може да се нарича доктор и да я приемем в бялата мафия, упс гилдия.

    22:56 07.08.2026

  • 72 Жеко

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Комплексар":

    Ти импотентен ли си ?

    22:57 07.08.2026

  • 73 Ти барабар Петко

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Комплексар":

    С мъжете ли си? 🤣🤣🤣🤣

    23:00 07.08.2026

  • 74 Унуфриий

    5 0 Отговор
    Аз ,пък предлагам да се върне смъртното наказание, за такива тежки престъпления! При братята американчета има ли смъртно наказание?Има.Нали Те са самата демокрация?

    23:02 07.08.2026

  • 75 Пак ще те изтрият

    8 0 Отговор

    До коментар #70 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Явно гумата има дъщеря тинейджърка с подобно поведение

    Коментиран от #86

    23:02 07.08.2026

  • 76 Как тъй непосилна

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Уха":

    Взимат повече от лекарите, които спасяват човешки животи, 20 заплати без данъци, 40% увеличение за стаж, безплатен транспорт, квартирни, за дрехи, за храна, почивни бази без пари, стол, първа категория труд и пенсиониране на млади години, тузарски коли и какво ли още не. И накрая непосилна?!

    Коментиран от #79

    23:07 07.08.2026

  • 77 Създаваш глутница

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Въобще даже":

    Създаваш и дразнител и я насъскваш към целта. Нещо като например политология в СУ, Светослав Малинов и смотаните там студенти ... и след 3 дни разлайване ги пускаш на протест. Това е стандартна НПО манипулация и примитивен социален инжинеринг. Че тези, ако са в един клас основното което трябва да се направи е да се провери дали са нямали в училището скоро външни лектори от някое НПО или пък дори и някое побъркано ченге...

    23:07 07.08.2026

  • 78 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Кукувица, хванах и заключението, освен убитият и убийците били жертви, и ние сме били жертви, и тя била жертва.

    23:10 07.08.2026

  • 79 И също

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Как тъй непосилна":

    Сигурно 40 дни отпуск. Осигуровки на максимума от държавата

    23:13 07.08.2026

  • 80 Абе от кога започнахме

    4 0 Отговор
    От душевният мир на престъпниците да се интересуваме ? Извършили са престъпление и трябва да понесат наказанието за него. И да е толкова строго че на другите пишлемета да им се разтреперят гащичките.

    23:21 07.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Прокуратурата да се самосезира

    4 0 Отговор
    Има самопризнание, следва прокуратурата да се самосезира !
    В противен случай според според клиничният психолог и психотерапевт :
    „Абсолютно се размива отговорността. Когато сме в група, размиването на отговорността, която е индивидуална, е още по-силно“

    00:05 08.08.2026

  • 83 съболезнования

    6 0 Отговор
    На близките и много съжалявам за човека, а относно убийците те са опасни за обществото цялата банда.

    00:08 08.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Е престанете

    5 1 Отговор
    Почнаха пледоариите за баламосване на територията.Какво общо имат обикновените хора които си възпитават децата.Защо ние а не Вие,а,не медиите,те как точно възпитават щото това им е работата.А политиците ,а НПО- та уж гражданско общество на каишка. Кой ги е учил да извършват убийства, че и оня дето ловеше педофили и разни глупости не ги е убивал.Тези деца не знаят елементарни неща ,как така ще издевателстват срещу по възрастен,без да има повод?Имаше едни гаменчета които пребива полицай шефа на полицията в Русе и какво стана ,соросните политици им организираха защита и митинг .Побой срещу възрастен човек заради забележка ,който може да им е баща.И тези млади убийци не са малоумни ,щом били добри ученици значи разбират действията си.

    00:55 08.08.2026

  • 86 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Пак ще те изтрият":

    Не го зная въпросният гума дали има дъщеря тинейджърка като тези убили човека,но е на минимална и може и да няма поради липса на средства 😂🤣🤣😅😆

    02:01 08.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Психотерапевт - резидент без диплома

    2 0 Отговор
    Най-чудовищните щети, които “Прехода” нанесе на обществото ни са, че 80% от родените деца през “него” са ЗАЧЕНАТИ в пиано, нетрезво състояние!!!
    Необратими щети!!!
    Дипломираните психотерапевти да се организират и да просвещават обществото, че ако една бременност не е планирана и се е случила по невнимание в пиано състояние, то по-добре ще е тя да се прекрати, за да се избегнат страданията от резултата след нея, най-вече за родителите!!!

    12:34 08.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ОСТАНАЛИТЕ НА СВОБОДА ДЕЦА ОТ ГРУПАТА --ТРЯБВА ДА НАМЕРЯТ МАЙКАТА НА ПЕДОФИЛА И ДА Я СВ..... Ж...--- ТЯ Е ВЕНОВНА !?!?!?!?!?!?..... НЯМАШЕ ПЕДОФИЛИ В СОЦА -- ПЕДИТА ДА --НО НЕ ПЕДОФИЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #93

    12:48 08.08.2026

  • 91 ДА СЕ ОСМЪРТЯТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН

    0 0 Отговор
    СЪС РИТАНЕ - ЧАС И ПОЛОВИНА !

    13:57 08.08.2026

  • 92 СНОЩИ ПО БТВ ИМАШЕ ПОДОБЕН КРИМИНАЛЕН

    1 0 Отговор
    ФИЛМ БЯХА УБИТИ ПО РАЗНООБРАЗЕН НАЧИН СТОТИНА ДУШИ И ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ОТ ПОЛИЦАЙТЕ - НАПРАВО СИ БЕШЕ АКАДЕМИЯ ЗА УБИЙСТВА ! ТАКА ЩЕ Е ЗАНАПРЕД - НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ УБИЙСТВА , ИНДИВИДУАЛНИ И МАСОВИ !

    14:04 08.08.2026

  • 93 ПРИ СОЦА БЕШЕ ПЪЛНО И С ПЕДОФИЛИ

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "ПЕНКО":

    НО ГИ БИЕХА КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО - В МИЛИЦИЯТА !

    14:11 08.08.2026

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