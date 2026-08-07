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Люка Зидан се разделя с Гранада

Люка Зидан се разделя с Гранада

7 Август, 2026 21:37 1 289 1

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Вратарят напуска испанския клуб след два сезона и 45 изиграни мача

Люка Зидан се разделя с Гранада - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вратарят Люка Зидан, наследник на прочутия Зинедин Зидан, официално прекрати договора си с Гранада по взаимно съгласие, съобщиха от испанския клуб. Решението идва след два сезона, изпълнени с предизвикателства и отдаденост под рамката на андалусийския тим.

В специално изявление от Гранада изразиха признателност към 28-годишния страж за неговия професионализъм и принос към отбора. „Благодарим на Люка Зидан за неговата всеотдайност през последните два сезона и му желаем успех във всички бъдещи начинания“, гласи официалното съобщение на клуба.

Люка Зидан, израснал в школата на Реал Мадрид, се присъедини към Гранада през лятото на 2024 година. За този период той изигра 45 срещи с екипа на червено-белите, като неведнъж спасяваше отбора в ключови моменти.

През септември 2025 г. Зидан-младши направи неочакван ход, като смени спортното си гражданство и избра да защитава цветовете на Алжир. Той стана титулярен вратар на националния отбор по време на Световното първенство през 2026 г., където алжирците достигнаха до 1/16-финалите, но отпаднаха след поражение с 0:2 от Швейцария.

След края на престоя си в Гранада, бъдещето на Люка Зидан остава обвито в мистерия.


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