Зеленски: Доставките на ракети за ПВО са три пъти по-малко спрямо 2025 година

Доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна са три пъти по-малко, отколкото през 2025 година. Това заяви днес президентът Володимир Зеленски, като призова политиците в съюзническите държави да одобрят повече доставки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Това се отнася не само за този летен период, но и за всеки период от първата половина на тази година“, посочи Зеленски в публикация в социалната мрежа X.
През изминалото денонощие руските сили предприеха масирана атака срещу украинската столица Киев, по време на която Украйна не успя да прехване нито една от изстреляните ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
14:38 05.08.2026
2 Тръмп
14:39 05.08.2026
3 Вашето мнение
14:39 05.08.2026
4 Последния Украинец
14:40 05.08.2026
5 Факт
14:40 05.08.2026
6 Хахахахаха
14:41 05.08.2026
7 но руските доставки са ОК
14:42 05.08.2026
8 ПЛАЧИ ПРОСИ И ГРАБИ.
14:42 05.08.2026
9 Фют
14:43 05.08.2026
10 Зеления
от 206 държави в света съществената, най-важна новина е какво е казал актьора-клоун.
Няма нищо по-важно, нито въздуха, храната и водата за българите от мислите Володимир.
14:44 05.08.2026
11 ДрайвингПлежър
... баре да беше казал, че украинците ще ги боли!
Нищо сега чакаме на "до края на годината ще го принудим да договори мир" акцията, тя сигурно ще върви по-гладко 😂😂
14:44 05.08.2026
12 Доротея
14:44 05.08.2026
13 Антирашист 2108
14:44 05.08.2026
14 Е нищо де
14:45 05.08.2026
15 Иван
14:45 05.08.2026
16 Доналд Епщайн
14:46 05.08.2026
17 Тоя не разбира ли че...
14:46 05.08.2026
18 пешо
14:46 05.08.2026
19 Янко
14:47 05.08.2026
20 ?????
На началниците им трябват на друго място.
Така е като си даваш дупето под наем.
14:48 05.08.2026
21 Розовото пони зеля
14:51 05.08.2026
22 Георги
14:53 05.08.2026
23 Съдията
14:58 05.08.2026
24 хахахаха
14:58 05.08.2026
25 Георги
Велик фашист на Осрайна!
15:00 05.08.2026
26 Чолошев
15:00 05.08.2026
27 5678
15:00 05.08.2026
28 факуса
15:10 05.08.2026
29 име
15:11 05.08.2026
30 ЗЕЛЕНИЯ ПОТНИК
15:12 05.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 койдазнай
15:19 05.08.2026
33 Хаген Дас
15:19 05.08.2026
34 Мерцан
15:21 05.08.2026
35 В Курск съм
15:22 05.08.2026
36 Бай Дън
15:24 05.08.2026
37 ежко
15:25 05.08.2026