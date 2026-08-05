Зеленски: Доставките на ракети за ПВО са три пъти по-малко спрямо 2025 година

Доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна са три пъти по-малко, отколкото през 2025 година. Това заяви днес президентът Володимир Зеленски, като призова политиците в съюзническите държави да одобрят повече доставки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това се отнася не само за този летен период, но и за всеки период от първата половина на тази година“, посочи Зеленски в публикация в социалната мрежа X.

През изминалото денонощие руските сили предприеха масирана атака срещу украинската столица Киев, по време на която Украйна не успя да прехване нито една от изстреляните ракети.