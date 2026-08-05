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Зеленски: Доставките на ракети за ПВО са три пъти по-малко спрямо 2025 година
  Тема: Украйна

Зеленски: Доставките на ракети за ПВО са три пъти по-малко спрямо 2025 година

5 Август, 2026 14:46, обновена 5 Август, 2026 14:39 736 37

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  • доставки-
  • ракети

Украинският президент призова съюзниците да ускорят военната помощ, след като при последната руска атака срещу Киев не е била прехваната нито една ракета

Зеленски: Доставките на ракети за ПВО са три пъти по-малко спрямо 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна са три пъти по-малко, отколкото през 2025 година. Това заяви днес президентът Володимир Зеленски, като призова политиците в съюзническите държави да одобрят повече доставки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това се отнася не само за този летен период, но и за всеки период от първата половина на тази година“, посочи Зеленски в публикация в социалната мрежа X.

През изминалото денонощие руските сили предприеха масирана атака срещу украинската столица Киев, по време на която Украйна не успя да прехване нито една от изстреляните ракети.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    19 1 Отговор
    Бялото знаме!

    14:38 05.08.2026

  • 2 Тръмп

    11 0 Отговор
    Ще се напъна в тоалетната и ще произведа.

    14:39 05.08.2026

  • 3 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    Защо му е, патриотите са гола вода както видяхме в украйна и Иран?

    14:39 05.08.2026

  • 4 Последния Украинец

    19 0 Отговор
    Е от къде бе , като и краварите свършиха ракетите и се оголиха пред аятоласите и китайците.

    14:40 05.08.2026

  • 5 Факт

    19 0 Отговор
    Иначе се хили като па4а,доста са му виснали бузките.Ояде се.

    14:40 05.08.2026

  • 6 Хахахахаха

    21 1 Отговор
    Днеска такъв рев има от страна на укрите, навсякъде се реве че руснаците скоро ще изстрелват по 100 балестични ракети и никой Европа няма да има отговор, все пи близко е пълната капитулация на укрите, жалко че ще обявят с цената на толкова много невинни жертви на фронта и в градовете, всички виновни от Нато трябва да бъдат задържани и осъдени за тея невинни жертви

    14:41 05.08.2026

  • 7 но руските доставки са ОК

    17 1 Отговор
    30 ракети за 20 минути по Киев..... събирайте топло за зимата

    14:42 05.08.2026

  • 8 ПЛАЧИ ПРОСИ И ГРАБИ.

    13 1 Отговор
    Това ще ти остане. ЗАЩО ЛИ!????. ЗАЩОТО ВЕЧЕ СИ БИТА КАРТА ДОРИ И EU ЖЕНКИТЕ ГО ПОДРАЗБРАХА. А у окраина вече месец протести има и ще е до амина.

    14:42 05.08.2026

  • 9 Фют

    18 0 Отговор
    Нищо , Руските пък са три пъти повече . Удри една линия докато седиш на златната тоалетна и щи мине.

    14:43 05.08.2026

  • 10 Зеления

    19 0 Отговор
    178 - ма статия за седмицата с оплакванията на Зеленски,

    от 206 държави в света съществената, най-важна новина е какво е казал актьора-клоун.
    Няма нищо по-важно, нито въздуха, храната и водата за българите от мислите Володимир.

    14:44 05.08.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Kак е 40 дневната "ще ги боли" акция?
    ... баре да беше казал, че украинците ще ги боли!

    Нищо сега чакаме на "до края на годината ще го принудим да договори мир" акцията, тя сигурно ще върви по-гладко 😂😂

    14:44 05.08.2026

  • 12 Доротея

    9 0 Отговор
    Поразходих се из пространството да разгледам кадри от тези съветски изстъпления нощес! Ами, впечатляващо е! Някакви мащабни постройки с обемите на изоставено социалистическо предприятие от национален мащаб - останало само скелет, пламъци и тълпа, която възторжено снима с телефоните!

    14:44 05.08.2026

  • 13 Антирашист 2108

    3 4 Отговор
    Що за наглост ,тези които започнаха войната и я продължават коментират какво би станало без да са я започвали ! Да не бяхте я започвали !

    14:44 05.08.2026

  • 14 Е нищо де

    5 5 Отговор
    Русия губи войната, Квант фалирВат.

    14:45 05.08.2026

  • 15 Иван

    12 0 Отговор
    Контактите на овцата Урсула Фон Дер Лайен с Пфайзер са намалели повече от 30 пъти.

    14:45 05.08.2026

  • 16 Доналд Епщайн

    11 0 Отговор
    Трябват за Иран бе, тупако

    14:46 05.08.2026

  • 17 Тоя не разбира ли че...

    15 0 Отговор
    Лекичко те пускат в канализацията вече западните ти господари...Ставаш прекалено токсичен за покровителите ти а и недоволството на западните граждани става все по-голямо...Но докато има още украинци за лов по улиците-ще ти подхвърлят трохи та да не потънеш.....

    14:46 05.08.2026

  • 18 пешо

    15 0 Отговор
    боклук ти какво искаш цял свят да ти слугува

    14:46 05.08.2026

  • 19 Янко

    13 0 Отговор
    Бате зеле най важното е да върви кеша.Другото е тинтири минтири.

    14:47 05.08.2026

  • 20 ?????

    11 0 Отговор
    Ами свиквайте.
    На началниците им трябват на друго място.
    Така е като си даваш дупето под наем.

    14:48 05.08.2026

  • 21 Розовото пони зеля

    12 0 Отговор
    Е ми отидоха ти ракетките да бомбиш разни рафинериики и складове навътре в Русия и по Москва, та да се покажеш къв мъж си, вместо да ги ползваш за фронта, ми те си ремонтираха повечето рафинерии, складове и сега нямаш ракети да ги бомбиш и оле мале спасявайте ме, ми няма вече с кво да те спасим, ни пари има ни ракетки, нали сма каза в Давос на еврастите, нещастници дето ни пари ни оръжие имат да ми дадат, ти се оказа по голям нещастник от тях и пропиля и парите и ракетите.

    14:51 05.08.2026

  • 22 Георги

    7 0 Отговор
    Няма страшно Зельо, ще ти увеличат белото три пъти и всичко си идва на място! Ще сънуваш скоро и корейски пазвати за хубаво!

    14:53 05.08.2026

  • 23 Съдията

    11 0 Отговор
    Няма, бе клоун, и в склада няма. Ревеш ли? Ревеш, я! И още повече ще ревеш, а западна(лите) са по-тихи от водата. Пари няма, войници няма, ракети няма. Мъка, мъка либерастка.😂

    14:58 05.08.2026

  • 24 хахахаха

    10 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    14:58 05.08.2026

  • 25 Георги

    4 0 Отговор
    Няма страшно Зельо, ще ти увеличат белото три пъти и всичко си идва на място! Ще сънуваш скоро и корейски пазванти за хубаво и против уроки!
    Велик фашист на Осрайна!

    15:00 05.08.2026

  • 26 Чолошев

    7 0 Отговор
    Колко си тъп зелен. Това да произвеждаш ракети изисква време и милиарди за разширяване на производството. Това не ти е просия където пу.тлерян праща р.обите да бачкат. В западния свят пастния бизнес работи и някой трябва да плаща. От години е предизвестен изхода, можеше да оставиш териториите и да продължиш напред. Пари нема,действайте.

    15:00 05.08.2026

  • 27 5678

    5 0 Отговор
    Супер догодина 30 пъти по малко

    15:00 05.08.2026

  • 28 факуса

    5 0 Отговор
    нали бехте умни и произвеждате,че и изнасяте бе смъркач

    15:10 05.08.2026

  • 29 име

    3 0 Отговор
    Ще благодариш на тръмпочев и ционистите! На тях им трябват да се защитават от унищожения ракетен потенциал на Иран.

    15:11 05.08.2026

  • 30 ЗЕЛЕНИЯ ПОТНИК

    6 0 Отговор
    Да ходи да си събира труповете на 35 хиляди бандери в Константиновка, че се размириса чак до тук!

    15:12 05.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 койдазнай

    0 2 Отговор
    Именно да помогне на господарите си в Кремъл, краснов започна войната срещу Иран. Така цените на петрола се увеличиха с 50%, и се създаде дефицит на оръжия. Това неизбежно ще удължи агонията на кремълските нацисти, но краят им е предопределен.

    15:19 05.08.2026

  • 33 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Хвърляй пешкира преди зимата, ще спасиш много животи! Стига с тая лакомия, нищо няма да вземе със себе!

    15:19 05.08.2026

  • 34 Мерцан

    3 0 Отговор
    Абе то искаш ама няма, просто няма от къде! Всичко фалира!

    15:21 05.08.2026

  • 35 В Курск съм

    3 0 Отговор
    Не ти трябват нарко , нали всеки ден побеждаваш.

    15:22 05.08.2026

  • 36 Бай Дън

    2 0 Отговор
    Приличаше на скункс като го избраха, а сега прилича на пеефски!

    15:24 05.08.2026

  • 37 ежко

    2 0 Отговор
    Значи края наближава.....

    15:25 05.08.2026

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