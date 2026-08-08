Бруклин Бекъм ужаси мрежата - сготви паста с морска вода на палубата на луксозна яхта (ВИДЕО)

Бруклин Бекъм предизвика разпалени дискусии с кулинарните си експерименти, след като старо видео, в което приготвя паста с морска вода на борда на луксозна яхта, беше разпространено повторно в TikTok.
В клипа 27-годишният предприемач и любител готвач приготвя доматена паста и използва собствената си люта подправка Cloud 23. Най-коментираният момент идва още в началото, когато Бруклин Бекъм потапя тенджера директно в морето и използва солената вода за сваряването на пастата.
Решението предизвика множество иронични реакции. „Паста с лек аромат на изгоряло гориво от яхта, моля“, пошегува се потребител, а друг попита: „Нямам море в задния двор. Чешмяната вода ще свърши ли работа?“. Други коментатори се подиграха с простотата на рецептата и поискаха следващия път Бруклин Бекъм да покаже „как се прави чаша вода“.
@brooklynbeckham Tomato pasta ❤️❤️ @Cloud23 ♬ original sound - Brooklyn Beckham
Кулинарните интереси на Бруклин Бекъм често са сравнявани с тези на баща му, бившия футболист Дейвид Бекъм. Самият Дейвид Бекъм разказа още през 2013 г. пред The Times, че по време на престоя си в Италия е посещавал шестмесечен професионален кулинарен курс, където се е учил да приготвя прясна паста, рагу и ризото.
Новото внимание към видеото идва в период на публично напрежение между Бруклин Бекъм и родителите му Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. През януари 2026 г. Бруклин направи подробно изявление, в което обвини семейството си в намеса в брака му с актрисата Никола Пелц. Сред твърденията му беше, че Виктория Бекъм е „превзела“ първия танц на младоженците по време на сватбата им през 2022 г., което според него го е накарало да се почувства унизен.
Бруклин Бекъм и Никола Пелц сключиха брак през април 2022 г. в Палм Бийч, Флорида, а на 2 август 2025 г. подновиха брачните си обети. Тази седмица двамата отбелязаха годишнината именно от втората церемония, като си размениха публични послания в Instagram.
„Не мога да ти опиша колко много те обичам. Ти си най-добрият ми приятел и те обичам повече от самия живот“, написа Бруклин Бекъм към съпругата си, наричайки Никола Пелц „моята абсолютна принцеса“ и обещавайки винаги да я защитава. Актрисата му отговори, че той прави живота ѝ „толкова красив“ и го определи като съпруга, за когото винаги е мечтала.
Според People двойката вече не възприема датата на първата си сватба през 2022 г. като своя основна годишнина заради неприятните спомени, които свързва с този ден. Вместо това Бруклин Бекъм и Никола Пелц са избрали да празнуват годишнината от подновяването на обетите си през август 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези са напълно безполезни и
19:45 08.08.2026
2 НА МЯКА Му У ПУ,,
19:45 08.08.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #7
19:48 08.08.2026
4 Защо не
Няма страшно
19:50 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соваж бейби
Сирил Линьяк беше на гости там и излъчи някой традиционни рецепти от там .Самите италианци споменаха че това им е традиция и пастата била по вкусна ,може би но днес водата е много мръсна заради нас човеците и затоплянето също от значение има много микроби в реките също.
Коментиран от #11
20:25 08.08.2026
7 Соваж бейби
До коментар #3 от "ФАКТ":Какво общо има солената вода от морето и магията 🙈🙉😹?Спомням си в Балчик едно време ромите вряха миди в тенекия кофа от сирене на плажа с морска вода ,вадиха мидите от черупката и продаваха сме виждали когато се разхождахме по ивицата .Не знам дали е купувал някой мен ме е било гнус по други причини ,но и в България има подобни номера.
20:37 08.08.2026
8 Статия
20:38 08.08.2026
9 Няма лошо
20:48 08.08.2026
10 абе,
20:52 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Злоба
09:15 09.08.2026