Бруклин Бекъм ужаси мрежата - сготви паста с морска вода на палубата на луксозна яхта (ВИДЕО)

Бруклин Бекъм предизвика разпалени дискусии с кулинарните си експерименти, след като старо видео, в което приготвя паста с морска вода на борда на луксозна яхта, беше разпространено повторно в TikTok.

В клипа 27-годишният предприемач и любител готвач приготвя доматена паста и използва собствената си люта подправка Cloud 23. Най-коментираният момент идва още в началото, когато Бруклин Бекъм потапя тенджера директно в морето и използва солената вода за сваряването на пастата.

Решението предизвика множество иронични реакции. „Паста с лек аромат на изгоряло гориво от яхта, моля“, пошегува се потребител, а друг попита: „Нямам море в задния двор. Чешмяната вода ще свърши ли работа?“. Други коментатори се подиграха с простотата на рецептата и поискаха следващия път Бруклин Бекъм да покаже „как се прави чаша вода“.

Кулинарните интереси на Бруклин Бекъм често са сравнявани с тези на баща му, бившия футболист Дейвид Бекъм. Самият Дейвид Бекъм разказа още през 2013 г. пред The Times, че по време на престоя си в Италия е посещавал шестмесечен професионален кулинарен курс, където се е учил да приготвя прясна паста, рагу и ризото.

Новото внимание към видеото идва в период на публично напрежение между Бруклин Бекъм и родителите му Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. През януари 2026 г. Бруклин направи подробно изявление, в което обвини семейството си в намеса в брака му с актрисата Никола Пелц. Сред твърденията му беше, че Виктория Бекъм е „превзела“ първия танц на младоженците по време на сватбата им през 2022 г., което според него го е накарало да се почувства унизен.

Бруклин Бекъм и Никола Пелц сключиха брак през април 2022 г. в Палм Бийч, Флорида, а на 2 август 2025 г. подновиха брачните си обети. Тази седмица двамата отбелязаха годишнината именно от втората церемония, като си размениха публични послания в Instagram.

„Не мога да ти опиша колко много те обичам. Ти си най-добрият ми приятел и те обичам повече от самия живот“, написа Бруклин Бекъм към съпругата си, наричайки Никола Пелц „моята абсолютна принцеса“ и обещавайки винаги да я защитава. Актрисата му отговори, че той прави живота ѝ „толкова красив“ и го определи като съпруга, за когото винаги е мечтала.

Според People двойката вече не възприема датата на първата си сватба през 2022 г. като своя основна годишнина заради неприятните спомени, които свързва с този ден. Вместо това Бруклин Бекъм и Никола Пелц са избрали да празнуват годишнината от подновяването на обетите си през август 2025 г.