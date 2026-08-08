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Бруклин Бекъм ужаси мрежата - сготви паста с морска вода на палубата на луксозна яхта (ВИДЕО)

Бруклин Бекъм ужаси мрежата - сготви паста с морска вода на палубата на луксозна яхта (ВИДЕО)

8 Август, 2026 19:40 1 722 15

  • бруклин бекъм-
  • готвене-
  • паста-
  • коментари-
  • дейвид бекъм-
  • виктория бекъм

Коментарите бяха безпощадни към сина на Дейвид и Виктория Бекъм

Бруклин Бекъм ужаси мрежата - сготви паста с морска вода на палубата на луксозна яхта (ВИДЕО) - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бруклин Бекъм предизвика разпалени дискусии с кулинарните си експерименти, след като старо видео, в което приготвя паста с морска вода на борда на луксозна яхта, беше разпространено повторно в TikTok.

В клипа 27-годишният предприемач и любител готвач приготвя доматена паста и използва собствената си люта подправка Cloud 23. Най-коментираният момент идва още в началото, когато Бруклин Бекъм потапя тенджера директно в морето и използва солената вода за сваряването на пастата.

Решението предизвика множество иронични реакции. „Паста с лек аромат на изгоряло гориво от яхта, моля“, пошегува се потребител, а друг попита: „Нямам море в задния двор. Чешмяната вода ще свърши ли работа?“. Други коментатори се подиграха с простотата на рецептата и поискаха следващия път Бруклин Бекъм да покаже „как се прави чаша вода“.

@brooklynbeckham Tomato pasta ❤️❤️ @Cloud23 ♬ original sound - Brooklyn Beckham

Кулинарните интереси на Бруклин Бекъм често са сравнявани с тези на баща му, бившия футболист Дейвид Бекъм. Самият Дейвид Бекъм разказа още през 2013 г. пред The Times, че по време на престоя си в Италия е посещавал шестмесечен професионален кулинарен курс, където се е учил да приготвя прясна паста, рагу и ризото.

Новото внимание към видеото идва в период на публично напрежение между Бруклин Бекъм и родителите му Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. През януари 2026 г. Бруклин направи подробно изявление, в което обвини семейството си в намеса в брака му с актрисата Никола Пелц. Сред твърденията му беше, че Виктория Бекъм е „превзела“ първия танц на младоженците по време на сватбата им през 2022 г., което според него го е накарало да се почувства унизен.

Бруклин Бекъм и Никола Пелц сключиха брак през април 2022 г. в Палм Бийч, Флорида, а на 2 август 2025 г. подновиха брачните си обети. Тази седмица двамата отбелязаха годишнината именно от втората церемония, като си размениха публични послания в Instagram.

„Не мога да ти опиша колко много те обичам. Ти си най-добрият ми приятел и те обичам повече от самия живот“, написа Бруклин Бекъм към съпругата си, наричайки Никола Пелц „моята абсолютна принцеса“ и обещавайки винаги да я защитава. Актрисата му отговори, че той прави живота ѝ „толкова красив“ и го определи като съпруга, за когото винаги е мечтала.

Според People двойката вече не възприема датата на първата си сватба през 2022 г. като своя основна годишнина заради неприятните спомени, които свързва с този ден. Вместо това Бруклин Бекъм и Никола Пелц са избрали да празнуват годишнината от подновяването на обетите си през август 2025 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тези са напълно безполезни и

    26 3 Отговор
    Безпомощни боклуци , единственото на което са способни е Само да консумират и замърсяват

    19:45 08.08.2026

  • 2 НА МЯКА Му У ПУ,,

    12 3 Отговор
    на мяка му У П..

    19:45 08.08.2026

  • 3 ФАКТ

    11 3 Отговор
    Смятайте значи какви магии му прави в леглото ! Една жена може да ти вземе душата ,без да разбереш !

    Коментиран от #7

    19:48 08.08.2026

  • 4 Защо не

    7 2 Отговор
    Щом са щастливи то пак е вкусно и с вода от морето
    Няма страшно

    19:50 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Виждала съм и аз така да приготвят паста в Сицилия с морска вода в предаване на
    Сирил Линьяк беше на гости там и излъчи някой традиционни рецепти от там .Самите италианци споменаха че това им е традиция и пастата била по вкусна ,може би но днес водата е много мръсна заради нас човеците и затоплянето също от значение има много микроби в реките също.

    Коментиран от #11

    20:25 08.08.2026

  • 7 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Какво общо има солената вода от морето и магията 🙈🙉😹?Спомням си в Балчик едно време ромите вряха миди в тенекия кофа от сирене на плажа с морска вода ,вадиха мидите от черупката и продаваха сме виждали когато се разхождахме по ивицата .Не знам дали е купувал някой мен ме е било гнус по други причини ,но и в България има подобни номера.

    20:37 08.08.2026

  • 8 Статия

    4 0 Отговор
    която е на топ ниво. Отново силно "журналистическо" попадение.

    20:38 08.08.2026

  • 9 Няма лошо

    11 0 Отговор
    Готвенето с морска вода е НОРМАЛНА практика от хилядолетия, напълно безопасна и много вкусна. Учудвам се, че това е новина. Нивото на обща култура го няма, изобщо. На корабите с прясна вода ли мислите се е приготвяла храната...Ако затворят магазините сте чао до един, без никакви умения за оцеляване сте.

    20:48 08.08.2026

  • 10 абе,

    12 0 Отговор
    Браво на Бруклин,че си създаде свое семейство и отказа да е клоун от цирка на майка си Виктория коята дирижира живота на братята и сестра му а и на баща му.

    20:52 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Злоба

    2 0 Отговор
    А брат му Манхатън какво прави. Тоя Доре ,че са мама " певицата" и ритни топковец а има ,че нямаше никой да го знае .

    09:15 09.08.2026