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Боевете в Йемен се засилват, Турция търси край на конфликта с ПКК

Боевете в Йемен се засилват, Турция търси край на конфликта с ПКК

8 Август, 2026 18:35 1 266 1

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Йеменската армия атакува позиции на хутите, а турският парламент придвижи законопроект, свързан с разоръжаването на ПКК

Боевете в Йемен се засилват, Турция търси край на конфликта с ПКК - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ново напрежение се натрупва в Близкия изток, след като йеменската армия атакува позиции на подкрепяните от Иран хути, докато в Турция парламентът направи важна крачка към реализирането на мирния процес с Кюрдската работническа партия (ПКК). Паралелно с това Обединените арабски емирства съобщиха за иранска ракетна атака срещу кораб на държавната енергийна компания ADNOC в Ормузкия проток.

По данни на ОАЕ корабът е бил атакуван в събота при преминаване през стратегическия Ормузки проток. Властите в Абу Даби заявиха, че ракетата е изстреляна от Иран като част от серия удари срещу търговското корабоплаване. Няма пострадали при конкретния инцидент. ADNOC съобщи, че повече от дузина нейни плавателни съдове са били атакувани с ракети и дронове от началото на войната срещу Иран през февруари.

Същевременно йеменската армия е нанесла удари по позиции и военни способности на хутите на няколко фронта. Според говорителя ѝ полковник Маджед ал Назили действията са били отговор на последните атаки на бунтовниците в централните и източните части на страната.

Това се определя като сериозна ескалация, тъй като примирието от 2022 г. до голяма степен беше ограничило мащабните бойни действия в Йемен. Гражданската война противопоставя подкрепяните от Иран хути на международно признатото правителство, подкрепяно от водена от Саудитска Арабия коалиция.

Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг предупреди, че страната е изправена пред най-големия риск от възобновяване на широкомащабен конфликт след примирието, договорено с посредничеството на ООН през април 2022 г.

Паралелно с напрежението в Йемен, Турция направи важна стъпка в процеса на уреждане на дългогодишния конфликт с ПКК. Парламентарна комисия одобри законопроект, който предвижда механизъм, сходен с условна амнистия, за хиляди бивши бойци.

Законопроектът определя процедурите за разоръжаването на организацията и реинтеграцията на част от нейните членове. Предвижда се някои присъди за членство в ПКК да бъдат временно преустановени, а определени съдебни производства – отложени. Мерките ще могат да влязат в сила, след като турският Съвет за национална сигурност потвърди, че организацията действително се е разпуснала и е предала оръжията си.

ПКК обяви миналата година решение да се разоръжи и саморазпусне като част от мирна инициатива, целяща прекратяване на продължаващия от десетилетия конфликт с турската държава. В сблъсъците от 80-те години насам са загинали десетки хиляди души, а насилието многократно е обхващало и съседни райони в Ирак и Сирия. Турция, САЩ и ЕС определят ПКК като терористична организация.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1359653

    2 0 Отговор
    От къде и как с какъв зор успяхте д а свържите в заглавието Йемен с турското ПКК

    21:05 08.08.2026