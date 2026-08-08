Протестиращи поискаха оставката на правителството на Мерц

В източносаксонския град Плауен започна демонстрация с искане за оставката на правителството на германския канцлер Фридрих Мерц. Протестното движение „Проект М1лион“ обяви приблизително 10 000 участници, мобилизирайки поддръжници в цялата страна, според информационната агенция DPA.

Протестиращите искат, наред с други неща, оставката на федералното правителство и предсрочни избори, по-ниски цени на тока и газа, реформа на общественото радио и телевизионно разпространение и незабавно депортиране на „всички осъдени нелегални имигранти“.

В отговор няколко организации започнаха протести в подкрепа на демокрацията и толерантността. Кметът на Плауен, Щефен Зенер, преди това призова за мирни протести и предотвратяване на провокации.

Полицията все още не е публикувала официални данни за броя на участниците.