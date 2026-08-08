Протестиращи поискаха оставката на правителството на Мерц

В източносаксонския град Плауен започна демонстрация с искане за оставката на правителството на германския канцлер Фридрих Мерц. Протестното движение „Проект М1лион“ обяви приблизително 10 000 участници, мобилизирайки поддръжници в цялата страна, според информационната агенция DPA.
Протестиращите искат, наред с други неща, оставката на федералното правителство и предсрочни избори, по-ниски цени на тока и газа, реформа на общественото радио и телевизионно разпространение и незабавно депортиране на „всички осъдени нелегални имигранти“.
В отговор няколко организации започнаха протести в подкрепа на демокрацията и толерантността. Кметът на Плауен, Щефен Зенер, преди това призова за мирни протести и предотвратяване на провокации.
Полицията все още не е публикувала официални данни за броя на участниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
18:56 08.08.2026
2 обективен
18:56 08.08.2026
3 Мерси е много готин розавинкав
18:58 08.08.2026
4 Мерц на плакат
Коментиран от #11
19:00 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Виждам кампания
Зорлем ли искат да разделят пак Германия?
Не се ли усещат че и запаногерманците не искат Мерц и Урсула?
19:03 08.08.2026
7 Соваж бейби
19:31 08.08.2026
8 88888
Коментиран от #13
19:50 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 добре
До коментар #4 от "Мерц на плакат":Нищо съществено, отдолу пише "Опасно! Наистина!" , а отгоре пише КО са за по-бързо (по-кратко) пенсиониране. Между другото това е плакат на Сара Вагенкнехт, не е на АФД.
21:17 08.08.2026
12 безпартиен
21:34 08.08.2026
13 По голям фашист
До коментар #8 от "88888":От двете луди фашистки
11:18 09.08.2026