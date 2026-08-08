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Протестиращи поискаха оставката на правителството на Мерц

Протестиращи поискаха оставката на правителството на Мерц

8 Август, 2026 18:55 1 281 13

  • германия-
  • протест-
  • фридрих мерц-
  • оставка

Акцията се проведе в източносаксонския град Плауен

Протестиращи поискаха оставката на правителството на Мерц - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В източносаксонския град Плауен започна демонстрация с искане за оставката на правителството на германския канцлер Фридрих Мерц. Протестното движение „Проект М1лион“ обяви приблизително 10 000 участници, мобилизирайки поддръжници в цялата страна, според информационната агенция DPA.

Протестиращите искат, наред с други неща, оставката на федералното правителство и предсрочни избори, по-ниски цени на тока и газа, реформа на общественото радио и телевизионно разпространение и незабавно депортиране на „всички осъдени нелегални имигранти“.

В отговор няколко организации започнаха протести в подкрепа на демокрацията и толерантността. Кметът на Плауен, Щефен Зенер, преди това призова за мирни протести и предотвратяване на провокации.

Полицията все още не е публикувала официални данни за броя на участниците.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Град Плауен се намира във временно окупираната територия на ГДР.Успех !

    18:56 08.08.2026

  • 2 обективен

    21 1 Отговор
    Събудихте се ,ама много късно !!!

    18:56 08.08.2026

  • 3 Мерси е много готин розавинкав

    14 1 Отговор
    Защо така се отнасяте с ,, канцлера ,, любител на загубени крайторийки които руската федерация си ги връща а европейският съюз повръща. Бела субстанция.

    18:58 08.08.2026

  • 4 Мерц на плакат

    17 0 Отговор
    Пребит. Който знае немски да преведе.

    Коментиран от #11

    19:00 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виждам кампания

    19 1 Отговор
    от психопатите и медиите им срещу бившите източногермаци!

    Зорлем ли искат да разделят пак Германия?
    Не се ли усещат че и запаногерманците не искат Мерц и Урсула?

    19:03 08.08.2026

  • 7 Соваж бейби

    16 0 Отговор
    Да не е луд си подаде оставката ,ще правят мизерия до последно като Макрон ,или ще чакат народа да ги изкара принудително на площада .

    19:31 08.08.2026

  • 8 88888

    8 1 Отговор
    С голямо закъснение фюрера не миряса иска война с Русия къде няма шанс за победа.

    Коментиран от #13

    19:50 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 добре

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мерц на плакат":

    Нищо съществено, отдолу пише "Опасно! Наистина!" , а отгоре пише КО са за по-бързо (по-кратко) пенсиониране. Между другото това е плакат на Сара Вагенкнехт, не е на АФД.

    21:17 08.08.2026

  • 12 безпартиен

    3 0 Отговор
    Истинските германци и истинската Германия свършиха на 9 май 1945!

    21:34 08.08.2026

  • 13 По голям фашист

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "88888":

    От двете луди фашистки

    11:18 09.08.2026

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