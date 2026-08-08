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Пиян младеж уби чичо си с кол, докато спи

Пиян младеж уби чичо си с кол, докато спи

8 Август, 2026 19:21 2 866 23

  • убийство-
  • странско

По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работници от Ямболско в селото

Пиян младеж уби чичо си с кол, докато спи - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младеж на 18 години е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. Инцидентът е станал около 1:30 часа след полунощ.

По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работници от Ямболско в селото.

По първоначални данни, предполагаемият извършител изчакал родственика си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. На престъплението очевидец е станала съпругата на жертвата.

Тестът е показал употреба на алкохол от нападателя, който е направил и самопризнания.

Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията.

Последното убийство между родственици в Хасковска област бе също в Димитровградско. На 16 юни 2023 година 47-годишният Данчо Каналиев намушка смъртоносно с нож в областта на гърдите баща си Димитър Каналиев (74 г.) при семеен скандал в село Горски извор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    44 0 Отговор
    Команчи

    Коментиран от #6

    19:23 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тц тц

    16 1 Отговор
    Да пази Господ, дори и пияните..

    19:26 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Казармаааааа

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Казармааааа

    Коментиран от #17

    19:28 08.08.2026

  • 7 Чичо

    32 1 Отговор
    На 24г..

    Коментиран от #9, #23

    19:32 08.08.2026

  • 8 Теслатъ

    18 0 Отговор
    Отчитаме ежедневната Статистика!!!

    19:32 08.08.2026

  • 9 Верно ли бе

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо":

    Не е толкова чудно . Брат е на баща му. Бащата може да е на около 45 - 50 . Чичото ( тоест брат му ) е на 24 . По млад с 20 + години. Не е нещо нечувано.

    Коментиран от #11

    19:35 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Верно ли бе":

    АНТРОПОЛОГ,
    ДАЖЕ ЖИТЕЛИТЕ НА
    ЧЕЛЯБИНСК СА ПОТРЕСЕНИ...

    19:40 08.08.2026

  • 12 Хубава

    27 0 Отговор
    работа, ама циганска работа. Честито на печелившите....

    19:47 08.08.2026

  • 13 Особености на етноса

    25 1 Отговор
    Много от циганите имат чичовци по-малки от тях самите..

    20:34 08.08.2026

  • 14 Нищо ново

    11 0 Отговор
    цигара-мигара-тактика.

    20:34 08.08.2026

  • 15 Рускиня

    22 0 Отговор
    ЛЕЛАТА 😂 на колко е години, сигурно е по-млада от племенника? Семейна любов! 😂

    20:35 08.08.2026

  • 16 Тоя сега какво е ловял

    5 3 Отговор
    Чичовци ли? Ганчо съвсем изтрещя, всичкото ловец стана

    Коментиран от #18

    20:42 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Досетил се

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тоя сега какво е ловял":

    Ма "чичолóвецът" е Асанчо...

    23:45 08.08.2026

  • 19 Ицо

    7 0 Отговор
    Също важно от 8 годишни до 17 годишни всички са в 6 ти клас!!!

    Коментиран от #21

    23:55 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ицо":

    Като Гонзьо

    00:58 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо":

    Е па он дедо му е на 36.

    08:42 09.08.2026