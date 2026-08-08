Пиян младеж уби чичо си с кол, докато спи

Младеж на 18 години е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. Инцидентът е станал около 1:30 часа след полунощ.

По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работници от Ямболско в селото.

По първоначални данни, предполагаемият извършител изчакал родственика си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. На престъплението очевидец е станала съпругата на жертвата.

Тестът е показал употреба на алкохол от нападателя, който е направил и самопризнания.

Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията.

Последното убийство между родственици в Хасковска област бе също в Димитровградско. На 16 юни 2023 година 47-годишният Данчо Каналиев намушка смъртоносно с нож в областта на гърдите баща си Димитър Каналиев (74 г.) при семеен скандал в село Горски извор.