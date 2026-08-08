Пиян младеж уби чичо си с кол, докато спи

Младеж на 18 години е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. Инцидентът е станал около 1:30 часа след полунощ.
По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работници от Ямболско в селото.
По първоначални данни, предполагаемият извършител изчакал родственика си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. На престъплението очевидец е станала съпругата на жертвата.
Тестът е показал употреба на алкохол от нападателя, който е направил и самопризнания.
Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията.
Последното убийство между родственици в Хасковска област бе също в Димитровградско. На 16 юни 2023 година 47-годишният Данчо Каналиев намушка смъртоносно с нож в областта на гърдите баща си Димитър Каналиев (74 г.) при семеен скандал в село Горски извор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #6
19:23 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тц тц
19:26 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Казармаааааа
До коментар #1 от "мда":Казармааааа
Коментиран от #17
19:28 08.08.2026
7 Чичо
Коментиран от #9, #23
19:32 08.08.2026
8 Теслатъ
19:32 08.08.2026
9 Верно ли бе
До коментар #7 от "Чичо":Не е толкова чудно . Брат е на баща му. Бащата може да е на около 45 - 50 . Чичото ( тоест брат му ) е на 24 . По млад с 20 + години. Не е нещо нечувано.
Коментиран от #11
19:35 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #9 от "Верно ли бе":АНТРОПОЛОГ,
ДАЖЕ ЖИТЕЛИТЕ НА
ЧЕЛЯБИНСК СА ПОТРЕСЕНИ...
19:40 08.08.2026
12 Хубава
19:47 08.08.2026
13 Особености на етноса
20:34 08.08.2026
14 Нищо ново
20:34 08.08.2026
15 Рускиня
20:35 08.08.2026
16 Тоя сега какво е ловял
Коментиран от #18
20:42 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Досетил се
До коментар #16 от "Тоя сега какво е ловял":Ма "чичолóвецът" е Асанчо...
23:45 08.08.2026
19 Ицо
Коментиран от #21
23:55 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хихихи
До коментар #19 от "Ицо":Като Гонзьо
00:58 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абе
До коментар #7 от "Чичо":Е па он дедо му е на 36.
08:42 09.08.2026